Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

Chặng đường 35 năm giữ lửa tự hào

35 năm– một chặng đường đủ dài để những cô cậu học trò năm nào nay đã trở thành cha mẹ nối tiếp thế hệ đến với Nguyễn Siêu. Các thầy cô thì mái tóc đã điểm bạc theo năm tháng, nhưng ngọn lửa trường Nguyễn Siêu chưa bao giờ thay đổi. Ngọn lửa được ấy thắp lên từ một ý chí lớn, từ tình yêu với giáo dục, với học trò, với đất nước. Ngọn lửa ấy được gìn giữ bằng biết bao năm tháng tận tụy của những người đi trước.

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) kỷ niệm 35 năm thành lập trường.

35 năm, chặng đường không ngắn đối với một ngôi trường, cũng là quãng thời gian đủ dài để nhiều thế hệ thầy cô, học sinh gắn bó, trưởng thành cùng Nguyễn Siêu. Khoảnh khắc toàn trường cùng nhau hướng về cột mốc này không chỉ là một nghi thức, mà còn là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Cũng chính tại thời khắc ấy, nhà trường đã chính thức khởi động chuỗi sự kiện hướng tới dấu mốc 35 năm thành lập, mở ra một chặng đường mới đầy tự hào trên hành trình phát triển của Trường Nguyễn Siêu.

Khoảnh khắc đánh dấu chuỗi sự kiện chào đón 35 năm thành lập trường .

Chuỗi sự kiện đã đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong lễ kỷ niệm 35 thành lập Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, các thế hệ cùng hiện diện tạo nên một bức tranh đặc biệt: quá khứ không đứng ngoài hiện tại mà trở thành một phần của hiện tại. Nếu 35 năm là câu chuyện của nhiều thế hệ, thì những giá trị được truyền lại trong hành trình ấy được học sinh hôm nay kể bằng ngôn ngữ của chính mình.

Ra mắt hồi ký "Ý chí và Con đường" của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các câu lạc bộ học sinh của năm học 2026-2027 cũng chính thức ra mắt. Đây là dịp để học sinh toàn trường biết đến những sân chơi ngoại khóa đa dạng - từ nghệ thuật, âm nhạc đến võ thuật, thể thao, tranh biện; đồng thời cho thấy một phần đời sống học đường sôi nổi, nơi học sinh được khuyến khích phát triển sức khỏe thể chất song hành cùng sức khỏe tinh thần như thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ qua món quà tặng ý nghĩa tại Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027.

Tại buổi lễ, sự xuất hiện của robot lễ tân ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Flamy – tạo nên dấu ấn mới. Flamy được thiết kế riêng cho môi trường học đường, có khả năng chào đón khách, hỗ trợ check-in tự động qua mã QR và thẻ RFID, tích hợp bản đồ khuôn viên để chỉ đường tới các phòng chức năng. Flamy còn có thể trò chuyện và giải đáp thông tin về nhà trường nhờ công nghệ AI. Đây là dấu mốc khẳng định hướng đi mà Nguyễn Siêu theo đuổi: đưa công nghệ vào phục vụ trải nghiệm học đường, song song với gìn giữ những giá trị truyền thống.

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã giới thiệu MV Rap "Nếp Nguyễn Siêu" do học sinh Tuấn Khanh biểu diễn, với sự tham gia của tập thể giáo viên, học sinh Nguyễn Siêu đến khách mời. 8 “nếp Nguyễn Siêu” xuất hiện trong MV không qua những lời giới thiệu mang tính khẩu hiệu mà được kể bằng những hình ảnh quen thuộc của đời sống học đường. Những giờ học, hoạt động tập thể, sân chơi và khoảnh khắc đời thường trở thành cách để học sinh nói về ngôi trường mình đang học.

Đặc biệt, lễ ra mắt hồi ký "Ý chí và Con đường" của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ trở lại với những ngày đầu của Nguyễn Siêu. Trong hồi ký, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đã gửi gắm những trải nghiệm, suy tư và tâm huyết trong suốt hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục và với ngôi trường mà mình đã góp phần gây dựng. Phần chia sẻ của tác giả cùng các khách mời tại buổi tọa đàm đã giúp người tham dự hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của cuốn hồi ký, cũng như những kỷ niệm gắn bó giữa các thế hệ với thầy Vĩnh và với nhà trường.