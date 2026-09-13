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Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

Thiên Phúc

Thiên Phúc

10:11 | 13/09/2026
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Ngày 11/9, thầy và trò Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) cùng nhau đón mừng cột mốc 35 năm thành lập trường. Tham dự ngày hội ý nghĩa này, cùng thầy và trò Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, các vị khách quý, thầy cô cựu giáo chức, cựu học sinh, phụ huynh đã cùng nhau trải qua nhiều hoạt động ý nghĩa.
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Chặng đường 35 năm giữ lửa tự hào

35 năm– một chặng đường đủ dài để những cô cậu học trò năm nào nay đã trở thành cha mẹ nối tiếp thế hệ đến với Nguyễn Siêu. Các thầy cô thì mái tóc đã điểm bạc theo năm tháng, nhưng ngọn lửa trường Nguyễn Siêu chưa bao giờ thay đổi. Ngọn lửa được ấy thắp lên từ một ý chí lớn, từ tình yêu với giáo dục, với học trò, với đất nước. Ngọn lửa ấy được gìn giữ bằng biết bao năm tháng tận tụy của những người đi trước.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu
Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu (Hà Nội) kỷ niệm 35 năm thành lập trường.

35 năm, chặng đường không ngắn đối với một ngôi trường, cũng là quãng thời gian đủ dài để nhiều thế hệ thầy cô, học sinh gắn bó, trưởng thành cùng Nguyễn Siêu. Khoảnh khắc toàn trường cùng nhau hướng về cột mốc này không chỉ là một nghi thức, mà còn là dịp để mỗi người cùng nhìn lại chặng đường đã qua, cảm nhận rõ hơn sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Cũng chính tại thời khắc ấy, nhà trường đã chính thức khởi động chuỗi sự kiện hướng tới dấu mốc 35 năm thành lập, mở ra một chặng đường mới đầy tự hào trên hành trình phát triển của Trường Nguyễn Siêu.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu
Khoảnh khắc đánh dấu chuỗi sự kiện chào đón 35 năm thành lập trường .

Chuỗi sự kiện đã đưa các thế hệ thầy trò trở lại những ngày đầu gây dựng ngôi trường, từ đó nhìn rõ hơn những giá trị được gìn giữ và tiếp nối qua thời gian. Từ ký ức của người đặt nền móng đến những đổi mới hôm nay, Nguyễn Siêu đang viết tiếp câu chuyện của mình bằng một thế hệ học sinh khác, những cách làm mới và cả trí tuệ nhân tạo.

Nhiều hoạt động ý nghĩa

Trong lễ kỷ niệm 35 thành lập Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu, các thế hệ cùng hiện diện tạo nên một bức tranh đặc biệt: quá khứ không đứng ngoài hiện tại mà trở thành một phần của hiện tại. Nếu 35 năm là câu chuyện của nhiều thế hệ, thì những giá trị được truyền lại trong hành trình ấy được học sinh hôm nay kể bằng ngôn ngữ của chính mình.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu
Ra mắt hồi ký "Ý chí và Con đường" của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh.

Trong khuôn khổ chương trình, các câu lạc bộ học sinh của năm học 2026-2027 cũng chính thức ra mắt. Đây là dịp để học sinh toàn trường biết đến những sân chơi ngoại khóa đa dạng - từ nghệ thuật, âm nhạc đến võ thuật, thể thao, tranh biện; đồng thời cho thấy một phần đời sống học đường sôi nổi, nơi học sinh được khuyến khích phát triển sức khỏe thể chất song hành cùng sức khỏe tinh thần như thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhắn nhủ qua món quà tặng ý nghĩa tại Lễ Khai giảng năm học 2026 - 2027.

Tại buổi lễ, sự xuất hiện của robot lễ tân ứng dụng trí tuệ nhân tạo – Flamy – tạo nên dấu ấn mới. Flamy được thiết kế riêng cho môi trường học đường, có khả năng chào đón khách, hỗ trợ check-in tự động qua mã QR và thẻ RFID, tích hợp bản đồ khuôn viên để chỉ đường tới các phòng chức năng. Flamy còn có thể trò chuyện và giải đáp thông tin về nhà trường nhờ công nghệ AI. Đây là dấu mốc khẳng định hướng đi mà Nguyễn Siêu theo đuổi: đưa công nghệ vào phục vụ trải nghiệm học đường, song song với gìn giữ những giá trị truyền thống.

Nhiều hoạt động ý nghĩa kỷ niệm 35 năm thành lập trường Nguyễn Siêu

Cũng tại buổi lễ, nhà trường đã giới thiệu MV Rap "Nếp Nguyễn Siêu" do học sinh Tuấn Khanh biểu diễn, với sự tham gia của tập thể giáo viên, học sinh Nguyễn Siêu đến khách mời. 8 “nếp Nguyễn Siêu” xuất hiện trong MV không qua những lời giới thiệu mang tính khẩu hiệu mà được kể bằng những hình ảnh quen thuộc của đời sống học đường. Những giờ học, hoạt động tập thể, sân chơi và khoảnh khắc đời thường trở thành cách để học sinh nói về ngôi trường mình đang học.

Đặc biệt, lễ ra mắt hồi ký "Ý chí và Con đường" của Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đưa các thế hệ trở lại với những ngày đầu của Nguyễn Siêu. Trong hồi ký, Nhà giáo Nhân dân Nguyễn Trọng Vĩnh đã gửi gắm những trải nghiệm, suy tư và tâm huyết trong suốt hành trình gắn bó với sự nghiệp giáo dục và với ngôi trường mà mình đã góp phần gây dựng. Phần chia sẻ của tác giả cùng các khách mời tại buổi tọa đàm đã giúp người tham dự hiểu thêm về hoàn cảnh ra đời của cuốn hồi ký, cũng như những kỷ niệm gắn bó giữa các thế hệ với thầy Vĩnh và với nhà trường.

Trường THCS & THPT Nguyễn Siêu

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Thứ sáu, 18/09/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 146,000
Hà Nội - PNJ 143,000 146,000
Đà Nẵng - PNJ 143,000 146,000
Miền Tây - PNJ 143,000 146,000
Tây Nguyên - PNJ 143,000 146,000
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 146,000
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,300 14,650
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,300 14,650
NL 99.99 13,600
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500
Trang sức 99.9 13,960 14,560
Trang sức 99.99 13,970 14,570
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,425 1,455
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,425 1,456
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 140 1,445
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,069 143,069
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,736 108,536
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,862 9,842
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,504 88,304
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,602 84,402
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,613 60,413
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cập nhật: 13/09/2026 10:45
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Cập nhật: 13/09/2026 10:45
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Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
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Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Đại hội Hội Người cao tuổi Việt Nam lần thứ VII diễn ra ngày 15-16/9

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

Bệnh viện 19-8 kỷ niệm 65 năm ngày truyền thống và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất

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Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

Một vòng triển lãm AVSHOW Sài Gòn 2026 ngày khai mạc

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Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Khi cuộc đua AI tăng tốc, bài toán an toàn và kiểm soát rủi ro trở nên cấp thiết

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

Qualcomm đang chuẩn bị cho việc ra mắt công nghệ 6G vào năm 2029

NGMN chốt hướng đi 6G

NGMN chốt hướng đi 6G

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

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Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Trung Quốc muốn hợp nhất dàn thiết bị không người lái đa miền

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

Ấn Độ sắp sản xuất tên lửa 70 mm dẫn đường bằng laser

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

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Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị Ngày Thị trường vốn Việt Nam 2026 tại Vương quốc Anh

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Nhận định chứng khoán tuần 14-18/9: Dòng tiền ETF vào tâm điểm

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Chứng khoán tuần 7-11/9: Áp lực bán lan rộng cuối tuần

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

Di Động Việt ưu đãi đến 10 triệu đồng cho khách đặt sớm iPhone 18 Pro và iPhone 18 Pro Max

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Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

Sun Life Việt Nam đạt 1.480 tỷ đồng doanh thu phí bảo hiểm

TCP tiếp tục đưa

TCP tiếp tục đưa 'Không gian thể thao thanh niên' đến với khu công nghiệp Mỹ Phước 3

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Token trở thành cuộc đua mới của ba nhà mạng Trung Quốc

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

Grab bị rà soát chính sách giá cước, phí và chiết khấu với tài xế

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Xiaomi ra mắt pin

Xiaomi ra mắt pin 'vảy rồng'

Động cơ B20 vận hành được khi ngập nước sâu 1,1 m

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Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

Xe xăng vắng bóng trong top 10 mẫu xe bán chạy nhất Trung Quốc

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Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Lịch thi đấu LMHT ASIAD 2026: Việt Nam tranh huy chương ngày 2/10

Siêu phẩm Onimusha: Way of the Sword bán 1 triệu bản chỉ sau 24 giờ

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Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Tuyển LMHT Hàn Quốc đấu giao hữu với Mỹ và Việt Nam trước ASIAD 2026

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD

Sony và Lego tái hiện PlayStation 1 bằng bộ xếp hình trị giá 180 USD