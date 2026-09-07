Theo thông tin từ OpenAI, GPT-6 Astra là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và đầu tư vào tiền huấn luyện, học tăng cường và căn chỉnh mô hình. OpenAI cho biết phiên bản này đạt hiệu năng cao trong các tác vụ sử dụng máy tính, duyệt web, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, khoa học và công việc chuyên môn, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp.

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OpenAI đặt GPT-6 Astra vào vị trí mở đường cho AGI

Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) từ lâu được xem là mục tiêu phát triển của các hãng công nghệ Hoa Kỳ. Dù chưa có định nghĩa thống nhất, AGI thường được hiểu là hệ thống có khả năng học, suy luận và vận dụng tri thức trên nhiều lĩnh vực ở mức tương đương hoặc vượt con người. OpenAI định nghĩa AGI là những hệ thống tự chủ có thể thực hiện tốt hơn con người phần lớn công việc mang giá trị kinh tế. Chủ tịch Greg Brockman OpenAI cho rằng GPT-6 Astra đang tiến gần ngưỡng này.

Theo ông Brockman, các mô hình AI hiện có thể giải quyết những bài toán mở tồn tại hàng trăm năm, đồng thời được ứng dụng trong kinh tế và đời sống, khiến nhận định thế giới đang tiến vào kỷ nguyên AGI trở nên có cơ sở.

OpenAI đưa ra một cách so sánh để minh họa khả năng của GPT-6 Astra, gồm chuỗi công việc từ hoàn tất tờ khai thuế, xây dựng một trò chơi máy tính, đặt đồ ăn đến tìm việc. Theo OpenAI , một người bình thường mất khoảng 5 giờ để hoàn thành toàn bộ chuỗi, trong khi GPT-6 Astra thực hiện trong 2 phút 51 giây.

OpenAI cho biết GPT-6 Astra gần như bão hòa bộ đề toán FrontierMath Tier 4 với mức 98%, trong khi bảng số liệu chi tiết ghi nhận 97,6% so với 90,2% của Claude Fable 5, 87,8% của Claude Fable 5.1, 83,0% của GPT-5.6 Sol và 73,2% của Claude Opus 5. Trước đó, các mô hình của công ty từng góp phần giải một số bài toán mở tồn tại lâu năm.

Bảng kết quả ngữ cảnh dài và suy luận trừu tượng của GPT-6 Astra của OpenAI. Nguồn: OpenAI

Ở bài kiểm tra suy luận trừu tượng ARC-AGI-3, GPT-6 Astra đạt 99,9%, bỏ xa mức 30,2% của Claude Opus 5 và 7,8% của GPT-5.6 Sol. Với ARC-AGI-2, con số là 95,0% so với 92,5% của GPT-5.6 Sol và 90,4% của Claude Opus 5. Ông Greg Kamradt, đại diện ARC Prize Foundation, cho biết GPT-6 Astra vượt chuẩn hiệu suất hành động của con người ở 96% số màn chơi, gần như đạt ngang trình độ con người trên bộ đề, đồng thời cải thiện rõ tốc độ học cách xử lý những môi trường hoàn toàn mới.

Nhóm bài kiểm tra khoa học tiếp tục cho thấy năng lực nổi bật của GPT-6 Astra khi mô hình đạt 96,0% trên GPQA Diamond, vượt mức 95,3% của Gemini 3.8 Flash, 94,6% của GPT-5.6 Sol và 93,7% của Claude Fable 5.1; ngay cả khi sử dụng cấu hình tiết kiệm chi phí hơn, GPT-6 Astra vẫn đạt 94,9% trong khi chi phí ước tính giảm khoảng 37%. Trên Terminal-Bench Science 0.1, mô hình đạt 64,6%, cao hơn đáng kể so với 52,6% của Claude Fable 5.1 và 22,4% của GPT-5.6 Sol, nhưng ở Humanity's Last Exam với công cụ hỗ trợ, GPT-6 Astra chỉ đạt 57,2%, thấp hơn 65,0% của Claude Fable 5.1 và 63,8% của Claude Fable 5.

Bảng kết quả học thuật, khoa học và sức khỏe của GPT-6 Astra của OpenAI. Nguồn: OpenAI

Ở mảng khoa học sự sống và sức khỏe, GPT-6 Astra đạt 37,1% tại GeneBench Pro, 49,3% tại MedChemBench, 60,3% tại LifeSciBench và 63,4% tại HealthBench Professional, đều cao hơn GPT-5.6 Sol với các mức lần lượt 32,3%, 47,4%, 59,9% và 60,5%. OpenAI cũng công bố thêm hai kết quả liên quan tới khoảng cách giữa các số nguyên tố.

GPT-6 Astra điều khiển máy tính nhanh gần gấp đôi thế hệ cũ

OpenAI khẳng định GPT-6 Astra mở ra ngưỡng mới về tốc độ, độ chính xác và an toàn khi mô hình trực tiếp thao tác trên máy tính. Mô hình đảm nhận những việc lặp đi lặp lại như điền biểu mẫu trực tuyến, cập nhật hồ sơ khách hàng trên hệ thống CRM, sắp xếp lịch làm việc, tra cứu tài liệu rồi soạn bản tóm tắt ngay trong hộp thư điện tử hoặc trình soạn thảo văn bản. GPT-6 Astra còn phân tích dữ liệu khoa học, dựng biểu đồ, tạo trang web rồi tự kiểm thử giao diện để bảo đảm mọi tính năng chạy đúng, hỗ trợ cài đặt phần mềm và gỡ rối các sự cố hiện trên màn hình.

Trong mô phỏng độ trễ trên bộ đề OSWorld 2.0, GPT-6 Astra đạt 72,6% với thời gian khoảng 40 phút mỗi tác vụ, còn GPT-5.6 Sol đạt 65,7% và cần khoảng 75 phút, tức GPT-6 Astra rút ngắn chừng 47% thời gian. Claude Opus 5 được ghi nhận 70,2%. Bài ScreenSpot-Pro không dùng công cụ cho thấy khoảng cách còn lớn hơn khi GPT-6 Astra đạt 92,7% so với 87,3% của Claude Fable 5 và 76,9% của GPT-5.6 Sol.

Bảng kết quả điều khiển máy tính của GPT-6 Astra do OpenAI công bố. Nguồn: OpenAI

OpenAI đồng thời nâng cấp GPT-6 Astra và bộ khung Codex, tăng tốc khả năng thao tác máy tính và giúp các tác vụ trên bộ đề Mind2Web hoàn thành nhanh gấp 1,9 lần so với trải nghiệm hiện tại của GPT-5.6 Sol.

Ông Silas Alberti, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu của Cognition, cho biết đơn vị tích hợp GPT-6 Astra vào bộ khung Devin ngay ngày ra mắt và mô hình lập tức đạt hiệu năng cao nhất trên bộ đề kiểm thử nội bộ, giúp video ghi lại quá trình kiểm thử dễ theo dõi hơn còn báo cáo trở nên gọn và rõ ràng hơn.

OpenAI mô tả GPT-6 Astra là mô hình có khả năng tuân thủ tốt nhất mà công ty từng phát triển, nhờ khả năng hiểu rõ ý định người dùng, tôn trọng phạm vi nhiệm vụ và giao tiếp minh bạch. Lấy cảm hứng từ sự cố Hugging Face, OpenAI xây dựng một bài kiểm tra nhằm đánh giá cách mô hình xử lý những nhiệm vụ khó hoặc bất khả thi mà không vượt quá giới hạn được phép. Kết quả cho thấy GPT-5.6 Sol, khi thiếu lớp bảo vệ trong quá trình vận hành, đã thực hiện vượt phạm vi ở 48,2% số trường hợp, trong khi GPT-6 Astra không ghi nhận trường hợp nào, với tỷ lệ 0%.

Trong bài kiểm tra an toàn khi điều khiển máy tính, GPT-6 Astra ghi nhận tỷ lệ hành vi lệch chuẩn 2,4%, thấp hơn mức 9,5% của Claude Fable 5.1, 11,5% của Claude Opus 5, 18,3% của Claude Fable 5 và 22,0% của GPT-5.6 Sol. Khi kích hoạt thêm cơ chế Tự động rà soát, tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống 1,8%, trong khi GPT-5.6 Sol ở mức 4,3%. Ở bài kiểm tra khả năng tuân thủ lệnh từ chối, GPT-6 Astra không một lần tìm cách vượt qua yêu cầu từ chối của cơ chế Tự động rà soát trong Codex, giữ tỷ lệ 0,00% so với 0,29% của GPT-5.6 Sol, ngay cả khi OpenAI cố tình thiết lập cấu hình dễ bị lách và giao nhiệm vụ không còn phương án hoàn thành nào khác. Tỷ lệ bịa đặt thông tin trong bộ đề nội bộ cũng giảm xuống 4,2%, so với 12,2% của GPT-5.6 Sol, trong khi khả năng mô hình mô tả sai năng lực của chính mình thấp hơn ba lần so với phiên bản trước.

Bảng kết quả an ninh mạng của GPT-6 Astra của OpenAI. Nguồn: OpenAI

OpenAI cho biết khả năng giám sát chuỗi lập luận của GPT-6 Astra vẫn là vấn đề cần tiếp tục theo dõi. Trong các bài kiểm tra yêu cầu mô hình cố tình né tránh cơ chế giám sát, chuỗi lập luận bằng văn bản của GPT-6 Astra khó kiểm soát hơn GPT-5.6 Sol. OpenAI lý giải điều này xuất phát từ việc GPT-6 Astra kiểm soát tốt hơn phần lập luận được thể hiện trong những nhiệm vụ đơn giản và có thể giải quyết bài toán với ít bước hơn. Công ty cam kết tiếp tục ưu tiên nghiên cứu khả năng giám sát trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. Bên cạnh huấn luyện căn chỉnh, OpenAI còn triển khai hệ thống phân loại tự động để kiểm tra lập luận và hành động của mô hình, qua đó phát hiện và ngăn chặn những hoạt động vượt quá quyền hạn.

GPT-6 Astra xử lý công việc chuyên môn theo chuẩn doanh nghiệp

OpenAI huấn luyện GPT-6 Astra hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, trong đó mô hình không chỉ xử lý những bài toán phức tạp mà còn có thể thực hiện trọn vẹn các quy trình nhiều bước để tạo ra tài liệu, bảng tính và bản trình chiếu hoàn chỉnh. GPT-6 Astra có khả năng bám sát các mẫu định dạng sẵn có của doanh nghiệp, duy trì nhất quán giọng văn và phong cách trình bày, đồng thời chỉ sử dụng những thông tin bối cảnh thực sự cần thiết thay vì lặp lại các nội dung dư thừa.

Bộ đề Agents' Last Exam đo năng lực xử lý công việc chuyên môn phức tạp trong phần mềm thực tế, từ mô hình tài chính tới sản xuất truyền thông, ghi nhận GPT-6 Astra đạt 59,3% so với 55,5% của Claude Opus 5, 53,6% của GPT-5.6 Sol và 48,7% của Claude Fable 5. Ở cấu hình cho điểm cao nhất, GPT-6 Astra dùng ít hơn khoảng 65% token đầu ra so với Claude Opus 5.

GPT-6 Astra của OpenAI đạt 95,9% BenchCAD và 59,3% Agents' Last Exam. Nguồn: OpenAI

Bộ đề BenchCAD kiểm tra khả năng dựng lại vật thể ba chiều từ ảnh chụp nhiều góc bằng cách sinh mã CAD. Khi được trang bị công cụ, GPT-6 Astra đạt 95,9% điểm trùng khớp hình học, so với 84,3% của Claude Fable 5.1, 83,3% của GPT-5.6 Sol và 82,1% của Claude Opus 5, với chi phí API ước tính thấp hơn khoảng 43% so với GPT-5.6 Sol và 86% so với Claude Fable 5.1. Bộ đề AutomationBench ghi nhận 41,4% cho GPT-6 Astra, gấp hơn hai lần mức 18,1% của GPT-5.6 Sol. Ở nhóm nhiệm vụ thiết kế nội bộ, con số là 50,0% so với 47,4%, còn nhóm nhiệm vụ khoa học dữ liệu nội bộ là 40,9% so với 30,5%.

Ông Alex Mashrabov, Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập Higgsfield AI, cho biết GPT-6 Astra có thể thực hiện toàn bộ những quy trình sáng tạo phức tạp nhất của công ty, trong khi tiêu thụ ít hơn tới 20% token so với các mô hình mà Higgsfield AI từng thử nghiệm. Theo ông, khả năng này góp phần nâng cao chất lượng đầu ra và mang lại sản phẩm tốt hơn cho khách hàng.

Trong các thử nghiệm OpenAI công bố, GPT-6 Astra dựng mô hình một ngôi nhà bằng Blender rồi chuyển thành không gian đi lại được trong Unreal Engine 5, giúp nhà thiết kế cùng khách hàng trải nghiệm mặt bằng trước khi công trình khởi công. Mô hình cũng hoàn tất bố trí bảng mạch in trên phần mềm KiCad, biến sơ đồ nguyên lý thành bảng mạch sản xuất được bằng cách sắp linh kiện và đi đường đồng, công việc vốn làm thủ công và thường gây tắc nghẽn trong thiết kế điện tử. Ở một thử nghiệm khác, GPT-6 Astra dựng trọn bộ trình chiếu về một mô hình giả định mang tên GPT-Gaia chỉ dựa vào vài trang mẫu, giữ nguyên tông màu và bố cục bản gốc.

Ông Niko Grupen, phụ trách nghiên cứu ứng dụng tại Harvey, đánh giá GPT-6 Astra xử lý các công việc liên quan đến luật theo cách của một chuyên gia giàu kinh nghiệm, biết phân biệt tài liệu với những thông tin đã được xác lập trong hồ sơ, nhận diện các giả định thiếu căn cứ và chuyển những dữ kiện còn thiếu thành phương án soạn thảo cụ thể.

Khi yêu cầu vẫn còn những điểm có thể diễn giải theo nhiều cách, GPT-6 Astra chủ động bổ sung các thông tin thông thường từ bối cảnh sẵn có và chỉ đặt câu hỏi khi câu trả lời có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trong Codex, mô hình gửi câu hỏi theo cơ chế bất đồng bộ, đồng thời tiếp tục xử lý những phần việc không phụ thuộc vào câu trả lời. Nếu người dùng không phản hồi, GPT-6 Astra tự đưa ra suy luận hợp lý để tiếp tục công việc nhưng vẫn chờ xác nhận đối với những quyết định quan trọng. OpenAI cũng bổ sung cơ chế ghi chú xuyên cửa sổ ngữ cảnh, giúp GPT-6 Astra lưu giữ các chi tiết đã tích lũy thay vì nén toàn bộ thông tin vào một bản tóm tắt duy nhất, đồng thời cho phép mô hình tra cứu các cửa sổ ngữ cảnh trước đó để tìm lại yêu cầu hoặc kết quả kiểm thử từ những lượt trao đổi trước.

Năng lực xử lý ngữ cảnh dài phản ánh qua bộ đề OpenAI MRCR v2, nơi GPT-6 Astra đạt 100% ở dải 256K tới 512K token so với 91,5% của GPT-5.6 Sol, và 96,3% ở dải 512K tới 1 triệu token so với 73,8%.

GPT-6 Astra nổi bật về lập trình nhưng chưa vượt trội ở mọi tiêu chí

OpenAI đánh giá GPT-6 Astra là mô hình mạnh nhất từ trước đến nay của công ty dành cho kỹ thuật phần mềm. Trên Terminal-Bench 4.0, bộ đề đánh giá khả năng xử lý các tác vụ dòng lệnh phức tạp như kỹ thuật phần mềm, cấu hình hệ thống và phân tích dữ liệu, GPT-6 Astra đạt 57,9%, vượt Claude Fable 5.1 với 55,8%, Claude Opus 5 với 52,6%, GPT-5.6 Sol với 37,3% và Gemini 3.8 Flash với 19,1%. Chi phí ước tính cho mỗi tác vụ của GPT-6 Astra cũng thấp hơn khoảng 9% và 63% so với hai mô hình được so sánh trực tiếp. Trên DeepSWE v1.1, GPT-6 Astra đạt 74,1%, trong khi ở nhóm tác vụ di trú cơ sở dữ liệu nội bộ, mô hình đạt 63,9%, cao hơn đáng kể mức 42,7% của GPT-5.6 Sol.

Tuy nhiên, GPT-6 Astra chưa thể đứng đầu ở mọi bảng đánh giá khi FrontierCode 1.1 bản mở rộng ghi nhận mô hình đạt 64,5%, thấp hơn 64,9% của Claude Fable 5, còn ở bản chính GPT-6 Astra đạt 53,3% so với 53,5% của Claude Fable 5; trên Artificial Analysis Coding Agent Index v1.4, GPT-6 Astra đạt 67,0 điểm, xếp sau Claude Opus 5 với 68,1 điểm và Claude Fable 5 với 67,2 điểm, trong khi Artificial Analysis Intelligence Index v4.1.1 cũng ghi nhận mô hình ở mức 61,2 điểm, thấp hơn 65,7 điểm của Claude Fable 5.1 và 63,1 điểm của Claude Opus 5.

Bảng kết quả lập trình của GPT-6 Astra do OpenAI công bố so với đối thủ. Nguồn: OpenAI

Ông John Crepezzi, phụ trách trợ lý AI tại Jane Street, cho biết GPT-6 Astra đạt hiệu năng cao nhất trên bộ đề lập trình nội bộ của công ty và sinh mã cần ít vòng chỉnh sửa hơn để đạt chất lượng sản xuất. Ông Fabian Hedin, Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập Lovable, nói mô hình vượt rõ GPT-5.6 Sol ở cả ba mức nỗ lực thấp, trung bình và cao, đồng thời nghiêng về thực thi mã thay vì vá lỗi cục bộ.

OpenAI cho biết GPT-6 Astra đã đạt mức năng lực an ninh mạng cao nhất trong hệ thống đánh giá của công ty, khi mô hình có thể phát hiện và phát triển mã khai thác các lỗ hổng chưa từng được biết đến. Khả năng này giúp đội ngũ phòng thủ chủ động nhận diện và vá lỗi sớm hơn, nhưng cũng buộc OpenAI phải tăng cường nhiều lớp bảo vệ để hạn chế nguy cơ bị lạm dụng.

Khi thử nghiệm không kèm lớp bảo vệ dành cho môi trường vận hành, GPT-6 Astra đạt điểm tuyệt đối 100% trên ExploitBench so với 78,5% của GPT-5.6 Sol và 70% của Claude Opus 5. Trên ExploitGym, tỷ lệ thành công là 42,4% so với 30,4% của Claude Fable 5.1, 30,3% của GPT-5.6 Sol và 22,0% của Claude Opus 5, trong khi lượng token đầu ra tiêu tốn ít hơn hẳn.

Để tránh việc mô hình từng tiếp xúc với các lỗ hổng phần mềm cũ làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, OpenAI xây dựng thêm bộ đề nội bộ ExploitBench trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026, sử dụng dữ liệu từ các lỗ hổng được phát hiện trong ba tháng gần nhất. GPT-6 Astra đạt 39,0%, cao hơn đáng kể mức 5,5% của GPT-5.6 Sol; trong quá trình đánh giá, mô hình còn phát hiện và khai thác thành công hai lỗ hổng zero-day chưa từng được biết đến. OpenAI cho biết công ty đã thông báo cả hai lỗ hổng này cho các đơn vị phát triển để xử lý.

Bộ đề SRE-Bench đo khả năng dịch ngược tệp nhị phân để hiểu logic lõi mà không cần mã nguồn cho thấy GPT-6 Astra giải được 88,0% nhiệm vụ ngay lần thử đầu và 99,2% trong bốn lần thử, so với 55,9% và 68,7% của GPT-5.6 Sol. Bộ đề SEC-Bench Pro ghi nhận 85,4% so với 79,1%. Các cuộc đánh giá do chuyên gia dẫn dắt còn cho thấy GPT-6 Astra khi chạy không kèm lớp bảo vệ vận hành có thể dùng lỗ hổng chưa được biết tới để thực thi mã tùy ý trên trình duyệt đã gia cố, đồng thời tạo mã leo thang đặc quyền cho hệ điều hành đã gia cố.

Với phiên bản phát hành hôm nay, GPT-6 Astra hỗ trợ đội ngũ phòng thủ rà soát mã nguồn, phát hiện vấn đề bảo mật và vá lỗi, nhưng vẫn từ chối những tác vụ nâng cao như tạo mã khai thác để thử nghiệm. Trong vài tuần tới, OpenAI dự kiến từng bước nới các giới hạn thông qua chương trình Daybreak, qua đó tạo điều kiện cho việc kiểm chứng lỗ hổng, phân tích mã độc và phát triển các kỹ thuật phát hiện tấn công.

OpenAI triển khai GPT-6 Astra từ hôm nay cho một nhóm tổ chức giới hạn, sau đó mở rộng trong vài ngày tới cho toàn bộ người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise, cùng các kênh OpenAI API, Microsoft Azure và AWS Bedrock. Lượng dùng GPT-6 Astra nằm trong hạn mức thuê bao hiện hành, người dùng và doanh nghiệp có thể mua thêm tín dụng nếu cần. Thuê bao Pro, Business và Enterprise được dùng thêm bản GPT-6 Astra Pro, trong khi quản trị viên doanh nghiệp phải chủ động bật tính năng bởi trạng thái mặc định khi ra mắt là tắt.

Trên OpenAI API, GPT-6 Astra có mức giá tiêu chuẩn 10 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 50 USD cho mỗi triệu token đầu ra, chưa bao gồm chi phí riêng cho thao tác đọc và ghi bộ nhớ đệm. Người dùng có thể chọn chế độ Fast với tốc độ xử lý nhanh gấp đôi mức tiêu chuẩn nhưng phải trả mức phí cao gấp đôi. OpenAI cung cấp mô hình dành cho lập trình viên với định danh gpt-6-astra và hỗ trợ chính sách không lưu dữ liệu đối với những khách hàng API đủ điều kiện, trong khi cơ chế Xử lý an toàn riêng tư vẫn đang được thử nghiệm.

Tuyên bố về kỷ nguyên AGI của OpenAI được đưa ra trong bối cảnh giới công nghệ vẫn đặt nhiều câu hỏi về những rủi ro do AI gây ra. Tuần trước, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo về những hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi OpenAI cùng khoảng 100 doanh nghiệp khác ký thư chung bày tỏ quan ngại về vấn đề an toàn và an ninh của công nghệ này.

OpenAI cũng lưu ý rằng việc tăng cường các lớp bảo vệ cho GPT-6 Astra có thể phát sinh một số tác động ngoài mong muốn, khi các cơ chế kiểm tra bổ sung đôi lúc làm chậm, tạm dừng hoặc chặn cả những công việc hợp lệ, trong đó có các tác vụ phòng thủ an ninh mạng. Khi hệ thống tạm dừng một nhiệm vụ trên ChatGPT hoặc Codex, người dùng phải kiểm tra lại hành động trước khi tiếp tục, còn trên API, nhiệm vụ sẽ dừng hoàn toàn. OpenAI nhấn mạnh các cơ chế giám sát hành vi bất thường không thể thay thế cho quá trình căn chỉnh mô hình, bởi mục tiêu cuối cùng vẫn là phát triển những mô hình có khả năng tự duy trì hoạt động trong phạm vi được cấp phép, qua đó giảm nhu cầu để các lớp bảo vệ can thiệp.