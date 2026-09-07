Công nghệ số
AI

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức

Công Trí

Công Trí

10:22 | 07/09/2026
Chia sẻ
Theo dõi tạp chí Điện tử và Ứng dụng trên
OpenAI vừa giới thiệu GPT-6 Astra như mô hình trí tuệ nhân tạo thông minh và tuân thủ tốt nhất thế giới, đồng thời gọi đây là bước chân đầu tiên của loài người vào kỷ nguyên AGI.
Sam Altman cảnh báo bong bóng AI khi đầu tư tăng nóng Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất? Khi AI che giấu sự thật để bảo vệ nhau

Theo thông tin từ OpenAI, GPT-6 Astra là kết quả của nhiều năm nghiên cứu và đầu tư vào tiền huấn luyện, học tăng cường và căn chỉnh mô hình. OpenAI cho biết phiên bản này đạt hiệu năng cao trong các tác vụ sử dụng máy tính, duyệt web, kỹ thuật phần mềm, an ninh mạng, khoa học và công việc chuyên môn, đồng thời cải thiện tốc độ xử lý, độ chính xác và khả năng thực hiện các tác vụ phức tạp.

OpenAI
OpenAI

OpenAI đặt GPT-6 Astra vào vị trí mở đường cho AGI

Trí tuệ nhân tạo tổng quát (AGI) từ lâu được xem là mục tiêu phát triển của các hãng công nghệ Hoa Kỳ. Dù chưa có định nghĩa thống nhất, AGI thường được hiểu là hệ thống có khả năng học, suy luận và vận dụng tri thức trên nhiều lĩnh vực ở mức tương đương hoặc vượt con người. OpenAI định nghĩa AGI là những hệ thống tự chủ có thể thực hiện tốt hơn con người phần lớn công việc mang giá trị kinh tế. Chủ tịch Greg Brockman OpenAI cho rằng GPT-6 Astra đang tiến gần ngưỡng này.

Theo ông Brockman, các mô hình AI hiện có thể giải quyết những bài toán mở tồn tại hàng trăm năm, đồng thời được ứng dụng trong kinh tế và đời sống, khiến nhận định thế giới đang tiến vào kỷ nguyên AGI trở nên có cơ sở.

OpenAI đưa ra một cách so sánh để minh họa khả năng của GPT-6 Astra, gồm chuỗi công việc từ hoàn tất tờ khai thuế, xây dựng một trò chơi máy tính, đặt đồ ăn đến tìm việc. Theo OpenAI , một người bình thường mất khoảng 5 giờ để hoàn thành toàn bộ chuỗi, trong khi GPT-6 Astra thực hiện trong 2 phút 51 giây.

OpenAI cho biết GPT-6 Astra gần như bão hòa bộ đề toán FrontierMath Tier 4 với mức 98%, trong khi bảng số liệu chi tiết ghi nhận 97,6% so với 90,2% của Claude Fable 5, 87,8% của Claude Fable 5.1, 83,0% của GPT-5.6 Sol và 73,2% của Claude Opus 5. Trước đó, các mô hình của công ty từng góp phần giải một số bài toán mở tồn tại lâu năm.

Bảng kết quả ngữ cảnh dài và suy luận trừu tượng của GPT-6 Astra của OpenAI
Bảng kết quả ngữ cảnh dài và suy luận trừu tượng của GPT-6 Astra của OpenAI. Nguồn: OpenAI

Ở bài kiểm tra suy luận trừu tượng ARC-AGI-3, GPT-6 Astra đạt 99,9%, bỏ xa mức 30,2% của Claude Opus 5 và 7,8% của GPT-5.6 Sol. Với ARC-AGI-2, con số là 95,0% so với 92,5% của GPT-5.6 Sol và 90,4% của Claude Opus 5. Ông Greg Kamradt, đại diện ARC Prize Foundation, cho biết GPT-6 Astra vượt chuẩn hiệu suất hành động của con người ở 96% số màn chơi, gần như đạt ngang trình độ con người trên bộ đề, đồng thời cải thiện rõ tốc độ học cách xử lý những môi trường hoàn toàn mới.

Nhóm bài kiểm tra khoa học tiếp tục cho thấy năng lực nổi bật của GPT-6 Astra khi mô hình đạt 96,0% trên GPQA Diamond, vượt mức 95,3% của Gemini 3.8 Flash, 94,6% của GPT-5.6 Sol và 93,7% của Claude Fable 5.1; ngay cả khi sử dụng cấu hình tiết kiệm chi phí hơn, GPT-6 Astra vẫn đạt 94,9% trong khi chi phí ước tính giảm khoảng 37%. Trên Terminal-Bench Science 0.1, mô hình đạt 64,6%, cao hơn đáng kể so với 52,6% của Claude Fable 5.1 và 22,4% của GPT-5.6 Sol, nhưng ở Humanity's Last Exam với công cụ hỗ trợ, GPT-6 Astra chỉ đạt 57,2%, thấp hơn 65,0% của Claude Fable 5.1 và 63,8% của Claude Fable 5.

Bảng kết quả học thuật, khoa học và sức khỏe của GPT-6 Astra của OpenAI
Bảng kết quả học thuật, khoa học và sức khỏe của GPT-6 Astra của OpenAI. Nguồn: OpenAI

Ở mảng khoa học sự sống và sức khỏe, GPT-6 Astra đạt 37,1% tại GeneBench Pro, 49,3% tại MedChemBench, 60,3% tại LifeSciBench và 63,4% tại HealthBench Professional, đều cao hơn GPT-5.6 Sol với các mức lần lượt 32,3%, 47,4%, 59,9% và 60,5%. OpenAI cũng công bố thêm hai kết quả liên quan tới khoảng cách giữa các số nguyên tố.

GPT-6 Astra điều khiển máy tính nhanh gần gấp đôi thế hệ cũ

OpenAI khẳng định GPT-6 Astra mở ra ngưỡng mới về tốc độ, độ chính xác và an toàn khi mô hình trực tiếp thao tác trên máy tính. Mô hình đảm nhận những việc lặp đi lặp lại như điền biểu mẫu trực tuyến, cập nhật hồ sơ khách hàng trên hệ thống CRM, sắp xếp lịch làm việc, tra cứu tài liệu rồi soạn bản tóm tắt ngay trong hộp thư điện tử hoặc trình soạn thảo văn bản. GPT-6 Astra còn phân tích dữ liệu khoa học, dựng biểu đồ, tạo trang web rồi tự kiểm thử giao diện để bảo đảm mọi tính năng chạy đúng, hỗ trợ cài đặt phần mềm và gỡ rối các sự cố hiện trên màn hình.

Trong mô phỏng độ trễ trên bộ đề OSWorld 2.0, GPT-6 Astra đạt 72,6% với thời gian khoảng 40 phút mỗi tác vụ, còn GPT-5.6 Sol đạt 65,7% và cần khoảng 75 phút, tức GPT-6 Astra rút ngắn chừng 47% thời gian. Claude Opus 5 được ghi nhận 70,2%. Bài ScreenSpot-Pro không dùng công cụ cho thấy khoảng cách còn lớn hơn khi GPT-6 Astra đạt 92,7% so với 87,3% của Claude Fable 5 và 76,9% của GPT-5.6 Sol.

Bảng kết quả điều khiển máy tính của GPT-6 Astra do OpenAI công bố
Bảng kết quả điều khiển máy tính của GPT-6 Astra do OpenAI công bố. Nguồn: OpenAI

OpenAI đồng thời nâng cấp GPT-6 Astra và bộ khung Codex, tăng tốc khả năng thao tác máy tính và giúp các tác vụ trên bộ đề Mind2Web hoàn thành nhanh gấp 1,9 lần so với trải nghiệm hiện tại của GPT-5.6 Sol.

Ông Silas Alberti, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách nghiên cứu của Cognition, cho biết đơn vị tích hợp GPT-6 Astra vào bộ khung Devin ngay ngày ra mắt và mô hình lập tức đạt hiệu năng cao nhất trên bộ đề kiểm thử nội bộ, giúp video ghi lại quá trình kiểm thử dễ theo dõi hơn còn báo cáo trở nên gọn và rõ ràng hơn.

OpenAI mô tả GPT-6 Astra là mô hình có khả năng tuân thủ tốt nhất mà công ty từng phát triển, nhờ khả năng hiểu rõ ý định người dùng, tôn trọng phạm vi nhiệm vụ và giao tiếp minh bạch. Lấy cảm hứng từ sự cố Hugging Face, OpenAI xây dựng một bài kiểm tra nhằm đánh giá cách mô hình xử lý những nhiệm vụ khó hoặc bất khả thi mà không vượt quá giới hạn được phép. Kết quả cho thấy GPT-5.6 Sol, khi thiếu lớp bảo vệ trong quá trình vận hành, đã thực hiện vượt phạm vi ở 48,2% số trường hợp, trong khi GPT-6 Astra không ghi nhận trường hợp nào, với tỷ lệ 0%.

Trong bài kiểm tra an toàn khi điều khiển máy tính, GPT-6 Astra ghi nhận tỷ lệ hành vi lệch chuẩn 2,4%, thấp hơn mức 9,5% của Claude Fable 5.1, 11,5% của Claude Opus 5, 18,3% của Claude Fable 5 và 22,0% của GPT-5.6 Sol. Khi kích hoạt thêm cơ chế Tự động rà soát, tỷ lệ này tiếp tục giảm xuống 1,8%, trong khi GPT-5.6 Sol ở mức 4,3%. Ở bài kiểm tra khả năng tuân thủ lệnh từ chối, GPT-6 Astra không một lần tìm cách vượt qua yêu cầu từ chối của cơ chế Tự động rà soát trong Codex, giữ tỷ lệ 0,00% so với 0,29% của GPT-5.6 Sol, ngay cả khi OpenAI cố tình thiết lập cấu hình dễ bị lách và giao nhiệm vụ không còn phương án hoàn thành nào khác. Tỷ lệ bịa đặt thông tin trong bộ đề nội bộ cũng giảm xuống 4,2%, so với 12,2% của GPT-5.6 Sol, trong khi khả năng mô hình mô tả sai năng lực của chính mình thấp hơn ba lần so với phiên bản trước.

Bảng kết quả an ninh mạng của GPT-6 Astra của OpenAI
Bảng kết quả an ninh mạng của GPT-6 Astra của OpenAI. Nguồn: OpenAI

OpenAI cho biết khả năng giám sát chuỗi lập luận của GPT-6 Astra vẫn là vấn đề cần tiếp tục theo dõi. Trong các bài kiểm tra yêu cầu mô hình cố tình né tránh cơ chế giám sát, chuỗi lập luận bằng văn bản của GPT-6 Astra khó kiểm soát hơn GPT-5.6 Sol. OpenAI lý giải điều này xuất phát từ việc GPT-6 Astra kiểm soát tốt hơn phần lập luận được thể hiện trong những nhiệm vụ đơn giản và có thể giải quyết bài toán với ít bước hơn. Công ty cam kết tiếp tục ưu tiên nghiên cứu khả năng giám sát trong các giai đoạn phát triển tiếp theo. Bên cạnh huấn luyện căn chỉnh, OpenAI còn triển khai hệ thống phân loại tự động để kiểm tra lập luận và hành động của mô hình, qua đó phát hiện và ngăn chặn những hoạt động vượt quá quyền hạn.

GPT-6 Astra xử lý công việc chuyên môn theo chuẩn doanh nghiệp

OpenAI huấn luyện GPT-6 Astra hướng đến môi trường làm việc chuyên nghiệp, trong đó mô hình không chỉ xử lý những bài toán phức tạp mà còn có thể thực hiện trọn vẹn các quy trình nhiều bước để tạo ra tài liệu, bảng tính và bản trình chiếu hoàn chỉnh. GPT-6 Astra có khả năng bám sát các mẫu định dạng sẵn có của doanh nghiệp, duy trì nhất quán giọng văn và phong cách trình bày, đồng thời chỉ sử dụng những thông tin bối cảnh thực sự cần thiết thay vì lặp lại các nội dung dư thừa.

Bộ đề Agents' Last Exam đo năng lực xử lý công việc chuyên môn phức tạp trong phần mềm thực tế, từ mô hình tài chính tới sản xuất truyền thông, ghi nhận GPT-6 Astra đạt 59,3% so với 55,5% của Claude Opus 5, 53,6% của GPT-5.6 Sol và 48,7% của Claude Fable 5. Ở cấu hình cho điểm cao nhất, GPT-6 Astra dùng ít hơn khoảng 65% token đầu ra so với Claude Opus 5.

GPT-6 Astra của OpenAI đạt 95,9% BenchCAD và 59,3% Agents' Last Exam
GPT-6 Astra của OpenAI đạt 95,9% BenchCAD và 59,3% Agents' Last Exam. Nguồn: OpenAI

Bộ đề BenchCAD kiểm tra khả năng dựng lại vật thể ba chiều từ ảnh chụp nhiều góc bằng cách sinh mã CAD. Khi được trang bị công cụ, GPT-6 Astra đạt 95,9% điểm trùng khớp hình học, so với 84,3% của Claude Fable 5.1, 83,3% của GPT-5.6 Sol và 82,1% của Claude Opus 5, với chi phí API ước tính thấp hơn khoảng 43% so với GPT-5.6 Sol và 86% so với Claude Fable 5.1. Bộ đề AutomationBench ghi nhận 41,4% cho GPT-6 Astra, gấp hơn hai lần mức 18,1% của GPT-5.6 Sol. Ở nhóm nhiệm vụ thiết kế nội bộ, con số là 50,0% so với 47,4%, còn nhóm nhiệm vụ khoa học dữ liệu nội bộ là 40,9% so với 30,5%.

Ông Alex Mashrabov, Tổng giám đốc kiêm đồng sáng lập Higgsfield AI, cho biết GPT-6 Astra có thể thực hiện toàn bộ những quy trình sáng tạo phức tạp nhất của công ty, trong khi tiêu thụ ít hơn tới 20% token so với các mô hình mà Higgsfield AI từng thử nghiệm. Theo ông, khả năng này góp phần nâng cao chất lượng đầu ra và mang lại sản phẩm tốt hơn cho khách hàng.

Trong các thử nghiệm OpenAI công bố, GPT-6 Astra dựng mô hình một ngôi nhà bằng Blender rồi chuyển thành không gian đi lại được trong Unreal Engine 5, giúp nhà thiết kế cùng khách hàng trải nghiệm mặt bằng trước khi công trình khởi công. Mô hình cũng hoàn tất bố trí bảng mạch in trên phần mềm KiCad, biến sơ đồ nguyên lý thành bảng mạch sản xuất được bằng cách sắp linh kiện và đi đường đồng, công việc vốn làm thủ công và thường gây tắc nghẽn trong thiết kế điện tử. Ở một thử nghiệm khác, GPT-6 Astra dựng trọn bộ trình chiếu về một mô hình giả định mang tên GPT-Gaia chỉ dựa vào vài trang mẫu, giữ nguyên tông màu và bố cục bản gốc.

Ông Niko Grupen, phụ trách nghiên cứu ứng dụng tại Harvey, đánh giá GPT-6 Astra xử lý các công việc liên quan đến luật theo cách của một chuyên gia giàu kinh nghiệm, biết phân biệt tài liệu với những thông tin đã được xác lập trong hồ sơ, nhận diện các giả định thiếu căn cứ và chuyển những dữ kiện còn thiếu thành phương án soạn thảo cụ thể.

Khi yêu cầu vẫn còn những điểm có thể diễn giải theo nhiều cách, GPT-6 Astra chủ động bổ sung các thông tin thông thường từ bối cảnh sẵn có và chỉ đặt câu hỏi khi câu trả lời có khả năng ảnh hưởng đến kết quả cuối cùng. Trong Codex, mô hình gửi câu hỏi theo cơ chế bất đồng bộ, đồng thời tiếp tục xử lý những phần việc không phụ thuộc vào câu trả lời. Nếu người dùng không phản hồi, GPT-6 Astra tự đưa ra suy luận hợp lý để tiếp tục công việc nhưng vẫn chờ xác nhận đối với những quyết định quan trọng. OpenAI cũng bổ sung cơ chế ghi chú xuyên cửa sổ ngữ cảnh, giúp GPT-6 Astra lưu giữ các chi tiết đã tích lũy thay vì nén toàn bộ thông tin vào một bản tóm tắt duy nhất, đồng thời cho phép mô hình tra cứu các cửa sổ ngữ cảnh trước đó để tìm lại yêu cầu hoặc kết quả kiểm thử từ những lượt trao đổi trước.

Năng lực xử lý ngữ cảnh dài phản ánh qua bộ đề OpenAI MRCR v2, nơi GPT-6 Astra đạt 100% ở dải 256K tới 512K token so với 91,5% của GPT-5.6 Sol, và 96,3% ở dải 512K tới 1 triệu token so với 73,8%.

GPT-6 Astra nổi bật về lập trình nhưng chưa vượt trội ở mọi tiêu chí

OpenAI đánh giá GPT-6 Astra là mô hình mạnh nhất từ trước đến nay của công ty dành cho kỹ thuật phần mềm. Trên Terminal-Bench 4.0, bộ đề đánh giá khả năng xử lý các tác vụ dòng lệnh phức tạp như kỹ thuật phần mềm, cấu hình hệ thống và phân tích dữ liệu, GPT-6 Astra đạt 57,9%, vượt Claude Fable 5.1 với 55,8%, Claude Opus 5 với 52,6%, GPT-5.6 Sol với 37,3% và Gemini 3.8 Flash với 19,1%. Chi phí ước tính cho mỗi tác vụ của GPT-6 Astra cũng thấp hơn khoảng 9% và 63% so với hai mô hình được so sánh trực tiếp. Trên DeepSWE v1.1, GPT-6 Astra đạt 74,1%, trong khi ở nhóm tác vụ di trú cơ sở dữ liệu nội bộ, mô hình đạt 63,9%, cao hơn đáng kể mức 42,7% của GPT-5.6 Sol.

Tuy nhiên, GPT-6 Astra chưa thể đứng đầu ở mọi bảng đánh giá khi FrontierCode 1.1 bản mở rộng ghi nhận mô hình đạt 64,5%, thấp hơn 64,9% của Claude Fable 5, còn ở bản chính GPT-6 Astra đạt 53,3% so với 53,5% của Claude Fable 5; trên Artificial Analysis Coding Agent Index v1.4, GPT-6 Astra đạt 67,0 điểm, xếp sau Claude Opus 5 với 68,1 điểm và Claude Fable 5 với 67,2 điểm, trong khi Artificial Analysis Intelligence Index v4.1.1 cũng ghi nhận mô hình ở mức 61,2 điểm, thấp hơn 65,7 điểm của Claude Fable 5.1 và 63,1 điểm của Claude Opus 5.

OpenAI tuyên bố kỷ nguyên AGI với GPT-6 Astra nhưng an toàn AI vẫn là thách thức
Bảng kết quả lập trình của GPT-6 Astra do OpenAI công bố so với đối thủ. Nguồn: OpenAI

Ông John Crepezzi, phụ trách trợ lý AI tại Jane Street, cho biết GPT-6 Astra đạt hiệu năng cao nhất trên bộ đề lập trình nội bộ của công ty và sinh mã cần ít vòng chỉnh sửa hơn để đạt chất lượng sản xuất. Ông Fabian Hedin, Giám đốc công nghệ kiêm đồng sáng lập Lovable, nói mô hình vượt rõ GPT-5.6 Sol ở cả ba mức nỗ lực thấp, trung bình và cao, đồng thời nghiêng về thực thi mã thay vì vá lỗi cục bộ.

OpenAI cho biết GPT-6 Astra đã đạt mức năng lực an ninh mạng cao nhất trong hệ thống đánh giá của công ty, khi mô hình có thể phát hiện và phát triển mã khai thác các lỗ hổng chưa từng được biết đến. Khả năng này giúp đội ngũ phòng thủ chủ động nhận diện và vá lỗi sớm hơn, nhưng cũng buộc OpenAI phải tăng cường nhiều lớp bảo vệ để hạn chế nguy cơ bị lạm dụng.

Khi thử nghiệm không kèm lớp bảo vệ dành cho môi trường vận hành, GPT-6 Astra đạt điểm tuyệt đối 100% trên ExploitBench so với 78,5% của GPT-5.6 Sol và 70% của Claude Opus 5. Trên ExploitGym, tỷ lệ thành công là 42,4% so với 30,4% của Claude Fable 5.1, 30,3% của GPT-5.6 Sol và 22,0% của Claude Opus 5, trong khi lượng token đầu ra tiêu tốn ít hơn hẳn.

Để tránh việc mô hình từng tiếp xúc với các lỗ hổng phần mềm cũ làm ảnh hưởng đến kết quả đánh giá, OpenAI xây dựng thêm bộ đề nội bộ ExploitBench trong giai đoạn từ tháng 6 đến tháng 8/2026, sử dụng dữ liệu từ các lỗ hổng được phát hiện trong ba tháng gần nhất. GPT-6 Astra đạt 39,0%, cao hơn đáng kể mức 5,5% của GPT-5.6 Sol; trong quá trình đánh giá, mô hình còn phát hiện và khai thác thành công hai lỗ hổng zero-day chưa từng được biết đến. OpenAI cho biết công ty đã thông báo cả hai lỗ hổng này cho các đơn vị phát triển để xử lý.

Bộ đề SRE-Bench đo khả năng dịch ngược tệp nhị phân để hiểu logic lõi mà không cần mã nguồn cho thấy GPT-6 Astra giải được 88,0% nhiệm vụ ngay lần thử đầu và 99,2% trong bốn lần thử, so với 55,9% và 68,7% của GPT-5.6 Sol. Bộ đề SEC-Bench Pro ghi nhận 85,4% so với 79,1%. Các cuộc đánh giá do chuyên gia dẫn dắt còn cho thấy GPT-6 Astra khi chạy không kèm lớp bảo vệ vận hành có thể dùng lỗ hổng chưa được biết tới để thực thi mã tùy ý trên trình duyệt đã gia cố, đồng thời tạo mã leo thang đặc quyền cho hệ điều hành đã gia cố.

Với phiên bản phát hành hôm nay, GPT-6 Astra hỗ trợ đội ngũ phòng thủ rà soát mã nguồn, phát hiện vấn đề bảo mật và vá lỗi, nhưng vẫn từ chối những tác vụ nâng cao như tạo mã khai thác để thử nghiệm. Trong vài tuần tới, OpenAI dự kiến từng bước nới các giới hạn thông qua chương trình Daybreak, qua đó tạo điều kiện cho việc kiểm chứng lỗ hổng, phân tích mã độc và phát triển các kỹ thuật phát hiện tấn công.

OpenAI triển khai GPT-6 Astra từ hôm nay cho một nhóm tổ chức giới hạn, sau đó mở rộng trong vài ngày tới cho toàn bộ người dùng ChatGPT Plus, Pro, Business và Enterprise, cùng các kênh OpenAI API, Microsoft Azure và AWS Bedrock. Lượng dùng GPT-6 Astra nằm trong hạn mức thuê bao hiện hành, người dùng và doanh nghiệp có thể mua thêm tín dụng nếu cần. Thuê bao Pro, Business và Enterprise được dùng thêm bản GPT-6 Astra Pro, trong khi quản trị viên doanh nghiệp phải chủ động bật tính năng bởi trạng thái mặc định khi ra mắt là tắt.

Trên OpenAI API, GPT-6 Astra có mức giá tiêu chuẩn 10 USD cho mỗi triệu token đầu vào và 50 USD cho mỗi triệu token đầu ra, chưa bao gồm chi phí riêng cho thao tác đọc và ghi bộ nhớ đệm. Người dùng có thể chọn chế độ Fast với tốc độ xử lý nhanh gấp đôi mức tiêu chuẩn nhưng phải trả mức phí cao gấp đôi. OpenAI cung cấp mô hình dành cho lập trình viên với định danh gpt-6-astra và hỗ trợ chính sách không lưu dữ liệu đối với những khách hàng API đủ điều kiện, trong khi cơ chế Xử lý an toàn riêng tư vẫn đang được thử nghiệm.

Tuyên bố về kỷ nguyên AGI của OpenAI được đưa ra trong bối cảnh giới công nghệ vẫn đặt nhiều câu hỏi về những rủi ro do AI gây ra. Tuần trước, nhà sáng lập Microsoft Bill Gates cảnh báo về những hiểm họa từ trí tuệ nhân tạo (AI), trong khi OpenAI cùng khoảng 100 doanh nghiệp khác ký thư chung bày tỏ quan ngại về vấn đề an toàn và an ninh của công nghệ này.

OpenAI cũng lưu ý rằng việc tăng cường các lớp bảo vệ cho GPT-6 Astra có thể phát sinh một số tác động ngoài mong muốn, khi các cơ chế kiểm tra bổ sung đôi lúc làm chậm, tạm dừng hoặc chặn cả những công việc hợp lệ, trong đó có các tác vụ phòng thủ an ninh mạng. Khi hệ thống tạm dừng một nhiệm vụ trên ChatGPT hoặc Codex, người dùng phải kiểm tra lại hành động trước khi tiếp tục, còn trên API, nhiệm vụ sẽ dừng hoàn toàn. OpenAI nhấn mạnh các cơ chế giám sát hành vi bất thường không thể thay thế cho quá trình căn chỉnh mô hình, bởi mục tiêu cuối cùng vẫn là phát triển những mô hình có khả năng tự duy trì hoạt động trong phạm vi được cấp phép, qua đó giảm nhu cầu để các lớp bảo vệ can thiệp.

GPT-6 Astra chatGPT openAI AGI Trí tuệ Nhân tạo Tổng quát GPT-6 điều khiển máy tính bằng AI an ninh mạng AI

Bài liên quan

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT for Teens: chuyên gia an toàn trẻ em vẫn hoài nghi

ChatGPT for Teens: chuyên gia an toàn trẻ em vẫn hoài nghi

Có thể bạn quan tâm

Nhật Bản khuyến khích công khai dữ liệu AI để bảo vệ bản quyền

Nhật Bản khuyến khích công khai dữ liệu AI để bảo vệ bản quyền

AI
Nhật Bản chuẩn bị áp dụng bộ quy tắc khuyến khích các công ty AI minh bạch dữ liệu huấn luyện trí tuệ nhân tạo, nhưng việc thiếu chế tài pháp lý phù hợp khiến hiệu quả của chính sách vẫn là một dấu hỏi.
ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

ChatGPT, Claude, Grok sập cùng lúc, lộ diện ba nguyên nhân hạ tầng

AI
Sáng 3/9/2026 theo giờ Mỹ, ba nền tảng trí tuệ nhân tạo hàng đầu là ChatGPT, Claude và Grok cùng ngừng phản hồi trong một khung giờ hiếm khi trùng lặp. Đội ngũ kỹ thuật hạ tầng của Tạp chí Điện tử và Ứng dụng lần theo dữ liệu sự cố quốc tế và chỉ ra ba nguyên nhân lặp đi lặp lại phía sau những lần gián đoạn diện rộng suốt năm 2026, đồng thời cảnh báo doanh nghiệp không nên xem một sự cố như vậy là chuyện hy hữu.
ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng, hàng chục nghìn người dùng báo lỗi

Công nghệ số
ChatGPT gặp sự cố trên diện rộng vào sáng 3/9 theo giờ Mỹ, với số lượng báo cáo lỗi tăng nhanh chỉ trong vài phút. Sự cố đồng thời ảnh hưởng đến Codex, trong khi OpenAI tiến hành điều tra và khôi phục dịch vụ.
Google tung Gemini 3.8 Flash đuổi kịp Anthropic về năng lực lập trình

Google tung Gemini 3.8 Flash đuổi kịp Anthropic về năng lực lập trình

AI
Gemini 3.8 Flash, mang mật danh nội bộ Skimaki, sắp trình làng, cho thấy Google DeepMind muốn đuổi kịp Anthropic và OpenAI ở mảng lập trình sau giai đoạn gặp nhiều thách thức trong cuộc đua AI.
AI có thể mang lại tới 65 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam vào năm 2034

AI có thể mang lại tới 65 tỷ USD cho kinh tế Việt Nam vào năm 2034

Kinh tế số
Deloitte Access Economics ước tính AI có thể tạo ra 27-65 tỷ USD giá trị kinh tế cho Việt Nam vào năm 2034, tùy mức độ ứng dụng công nghệ.
Xem thêm

Đọc nhiều

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Mitsubishi Pajero thế hệ mới ra mắt ngày 2/9, có hai kiểu dáng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Cần Thơ chuẩn bị xây dựng Khu Công nghệ cao 300 ha, vốn hơn 5.000 tỷ đồng

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Đường sắt tốc độ cao Hà Nội, Quảng Ninh có gì?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Ai mua robot hình người Trung Quốc nhiều nhất?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Lịch nghỉ Quốc khánh 2/9/2026 kéo dài bao nhiêu ngày?

Editor'sChoice

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

Hà Nội
TP Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Thừa Thiên Huế
Hà Giang
Hải Phòng
Khánh Hòa
Nghệ An
Phan Thiết
Quảng Bình
Hà Nội

35°C

Cảm giác: 40°C
mây thưa
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
31°C
TP Hồ Chí Minh

34°C

Cảm giác: 41°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
31°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
33°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
28°C
Đà Nẵng

29°C

Cảm giác: 35°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
30°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
27°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
26°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
29°C
Thừa Thiên Huế

26°C

Cảm giác: 26°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
33°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
30°C
Hà Giang

34°C

Cảm giác: 37°C
mây rải rác
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
36°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
25°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
31°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
32°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
33°C
Hải Phòng

31°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
30°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
33°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
30°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
29°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
31°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
27°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
23°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
31°C
Khánh Hòa

34°C

Cảm giác: 38°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
35°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
24°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
32°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
30°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
33°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
25°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
22°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
33°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
29°C
Nghệ An

27°C

Cảm giác: 30°C
mưa nhẹ
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
24°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
29°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
31°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
23°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
20°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
26°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
19°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
19°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
18°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
20°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
27°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
30°C
Phan Thiết

33°C

Cảm giác: 39°C
mây cụm
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
34°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
32°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
27°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
27°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
34°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
32°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
28°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
28°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
29°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
26°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
28°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
24°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
25°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
28°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
27°C
Quảng Bình

28°C

Cảm giác: 31°C
mây đen u ám
Thứ ba, 08/09/2026 00:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 03:00
29°C
Thứ ba, 08/09/2026 06:00
28°C
Thứ ba, 08/09/2026 09:00
26°C
Thứ ba, 08/09/2026 12:00
23°C
Thứ ba, 08/09/2026 15:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 18:00
22°C
Thứ ba, 08/09/2026 21:00
21°C
Thứ tư, 09/09/2026 00:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 03:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 06:00
26°C
Thứ tư, 09/09/2026 09:00
25°C
Thứ tư, 09/09/2026 12:00
23°C
Thứ tư, 09/09/2026 15:00
22°C
Thứ tư, 09/09/2026 18:00
21°C
Thứ tư, 09/09/2026 21:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 00:00
22°C
Thứ năm, 10/09/2026 03:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 06:00
25°C
Thứ năm, 10/09/2026 09:00
24°C
Thứ năm, 10/09/2026 12:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 15:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 18:00
21°C
Thứ năm, 10/09/2026 21:00
20°C
Thứ sáu, 11/09/2026 00:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 03:00
24°C
Thứ sáu, 11/09/2026 06:00
23°C
Thứ sáu, 11/09/2026 09:00
22°C
Thứ sáu, 11/09/2026 12:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 15:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 18:00
21°C
Thứ sáu, 11/09/2026 21:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 00:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 03:00
21°C
Thứ bảy, 12/09/2026 06:00
21°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18252 18527 19108
CAD 18295 18571 19184
CHF 31479 31859 32509
CNY 0 3838 3934
EUR 29618 29839 30914
GBP 34422 34814 35745
HKD 0 3192 3394
JPY 160 164 171
KRW 0 18 20
NZD 0 14987 15569
SGD 20014 20297 20873
THB 707 771 824
USD (1,2) 25783 0 0
USD (5,10,20) 25822 0 0
USD (50,100) 25850 25864 26229
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,870 25,870 26,250
USD(1-2-5) 24,836 - -
USD(10-20) 24,836 - -
EUR 29,675 29,699 31,107
JPY 162.54 162.83 172.68
GBP 34,586 34,680 35,881
AUD 18,429 18,496 19,194
CAD 18,486 18,545 19,230
CHF 31,776 31,875 32,816
SGD 20,144 20,207 20,998
CNY - 3,808 3,954
HKD 3,256 3,266 3,403
KRW 17.97 18.74 20.38
THB 755.66 764.99 818.58
NZD 14,976 15,115 15,566
SEK - 2,675 2,769
DKK - 3,981 4,121
NOK - 2,753 2,850
LAK - 0.89 1.23
MYR 6,017.36 - 6,796.77
TWD 743.89 - 901.23
SAR - 6,820.9 7,185.05
KWD - 82,642 87,935
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Agribank
USD 25,840 25,870 26,250
EUR 29,717 29,836 31,030
GBP 34,607 34,746 35,778
HKD 3,256 3,269 3,385
CHF 31,641 31,768 32,693
JPY 163.05 163.70 171.66
AUD 18,435 18,509 19,106
SGD 20,216 20,297 20,894
THB 772 775 812
CAD 18,501 18,575 19,169
NZD 15,073 15,618
KRW 18.64 20.61
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng Sacombank
USD 25860 25860 26220
AUD 18390 18490 19421
CAD 18463 18563 19574
CHF 31707 31737 33323
CNY 3818.8 3843.8 3979.2
CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
EUR 29781 29811 31534
GBP 34671 34721 36481
HKD 0 3330 0
JPY 163.22 163.72 174.25
KHR 0 6.097 0
KRW 0 18.5 0
LAK 0 1.0945 0
MYR 0 6660 0
NOK 0 2790 0
NZD 0 15074 0
PHP 0 385 0
SEK 0 2705 0
SGD 20157 20287 21009
THB 0 735.3 0
TWD 0 800 0
SJC 9999 14400000 14400000 14700000
SBJ 13000000 13000000 14700000
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng OCB
USD100 25,845 25,875 26,250
USD20 25,825 25,875 26,841
USD1 25,775 25,875 26,891
AUD 18,486 18,586 19,692
EUR 29,604 29,704 31,122
CAD 18,428 18,528 19,835
SGD 20,263 20,413 21,678
JPY 164.23 165.73 171.31
GBP 34,626 34,776 35,842
XAU 14,398,000 0 14,702,000
CNY 0 0 0
THB 0 3,731 0
CHF 0 772 0
KRW 0 0 0
Cập nhật: 07/09/2026 15:00

Chuyển động số

Cuộc sống số Đổi mới sáng tạo Chính sách số Hạ tầng thông minh Tư vấn chỉ dẫn
11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

11 nhóm vị trí công tác lĩnh vực khoa học, công nghệ tại chính quyền địa phương phải định kỳ chuyển đổi

10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại châu Á, Việt Nam đứng thứ mấy?

10 tỷ phú công nghệ nổi bật tại châu Á, Việt Nam đứng thứ mấy?

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Chính phủ yêu cầu đẩy nhanh đưa thị trường tài sản mã hóa thí điểm vào hoạt động

Số hóa hồ sơ đạt 94,98% nhưng mới 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối

Số hóa hồ sơ đạt 94,98% nhưng mới 8/12 cơ sở dữ liệu trọng yếu kết nối

Điện tử tiêu dùng

Mobile Computing Gia dụng Văn phòng Nghe - Nhìn E-Fashion
RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

AVSHOW Sài Gòn 2026 quy tụ 27 đơn vị, trình diễn loạt thiết bị hi-tech

AVSHOW Sài Gòn 2026 quy tụ 27 đơn vị, trình diễn loạt thiết bị hi-tech

'Trọn góc nhìn, Trọn kì quan' cùng DJI Osmo 360 II

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Định hình xu hướng gia dụng mới, LG mang hệ sinh thái AI Home đến IFA 2026

Khoa học

Khoa học quân sự Vũ trụ - Thiên văn Công trình khoa học Phát minh khoa học
7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

7 vũ khí laser quân sự mạnh nhất hiện nay

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Mỹ mở đường in 3D hàng chục nghìn linh kiện tàu ngầm

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Kính viễn vọng vô tuyến giám sát vệ tinh và rác vũ trụ quỹ đạo địa tĩnh

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Trung Quốc sẽ thiếu máy bay không người lái khi chiến tranh nổ ra

Chuyển đổi số

Công nghiệp 4.0 Năng lượng Y tế số Giáo dục số
Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

Xây dựng hệ sinh thái dữ liệu khoa học hiện đại

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8

Hòa Phát cán mốc một triệu tấn gang lỏng trong tháng 8

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự khai giảng ở A Lưới

Kinh tế số

Fintech Thị trường Giao dịch số Thương mại điện tử
Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

Thanh tra chỉ ra thiếu sót trong một số hồ sơ tín dụng tại BIDV Kon Tum

RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

RAM, SSD tăng giá, người mua máy tính phải cân nhắc lại cấu hình

Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Nhận định chứng khoán tuần 7-11/9: VN-Index thử thách vùng 1.860-1.900 điểm

Vốn 10.000 tỷ đồng chưa quyết định cuộc đua sàn tài sản mã hóa

Vốn 10.000 tỷ đồng chưa quyết định cuộc đua sàn tài sản mã hóa

Doanh nghiệp số

Kết nối sáng tạo Khởi nghiệp Nhân lực số
Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Công ty con Vingroup lãi 11.231 tỷ đồng trong nửa đầu năm

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Điện cho trung tâm dữ liệu lỡ hạn 15/8, dời mốc hoàn thành sang tháng 9

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam - Nhật Bản cùng xác định là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược

Thủ tướng Lê Minh Hưng: Việt Nam - Nhật Bản cùng xác định là đối tác tăng trưởng chất lượng cao và tự chủ chiến lược

SCEX tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch

SCEX tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch

Xe và phương tiện

Xe 365 Phương tiện bay Đánh giá - Trải nghiệm
Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Cảnh báo an toàn với một số mẫu xe Audi, BMW, Porsche và Ford bị thu hồi tại nước ngoài

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Range Rover Electric chính thức ra mắt, chạy gần 600 km mỗi lần sạc

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Geely Monjaro EM-i mở bán tại Ai Cập, chạy điện 130 km

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Jaecoo J7 PHEV AWD tăng công suất, giá gần 900 triệu đồng

Gaming

Game news Esports Thiết bị chơi Game
Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Riot Games công bố WSCI: CKTG dành cho các đội tuyển Tier 2

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

Tất tần tật về Chung kết Thế giới Liên Minh Huyền Thoại 2026

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

DRX mở rộng sang lĩnh vực phim truyền hình và phát hành game mobile

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026

T1 và Gen.G cùng giành vé dự Chung Kết Thế Giới 2026