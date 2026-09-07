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SCEX tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch

Đình Tưởng

Đình Tưởng

10:04 | 07/09/2026
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SCEX vừa nâng vốn điều lệ từ 360 tỷ lên 5.000 tỷ đồng, trong bối cảnh doanh nghiệp tham gia quá trình xin cấp phép thị trường tài sản mã hóa.
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Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn quy mô lớn tiếp theo của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật, ngày 13/8/2026, vốn điều lệ của SCEX tăng từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương gần 14 lần. Toàn bộ vốn điều lệ sau thay đổi được ghi nhận là vốn tư nhân, không có vốn nước ngoài hay vốn ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, nếu so với thời điểm mới thành lập, quy mô vốn của doanh nghiệp đã tăng hơn 735 lần chỉ sau chưa đầy một năm. SCEX tiền thân là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam, thành lập ngày 30/9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng.

Ba cổ đông sáng lập khi đó gồm ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% và ông Vũ Phát Đạt sở hữu 30%. Đến tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên 360 tỷ đồng, trước khi đổi tên thành SCEX vào tháng 4/2026.

SCEX công bố dàn nhân sự HĐQT mới, đáng chú ý với sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy (giữa) đứng cạnh con trai Nguyễn Xuân Thái (thứ ba từ phải sang) - Ảnh: SCEX
SCEX công bố dàn nhân sự HĐQT mới, đáng chú ý với sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy (giữa) đứng cạnh con trai Nguyễn Xuân Thái (thứ ba từ phải sang) - Ảnh: SCEX

SCEX thu hút sự chú ý sau khi công bố bộ máy Hội đồng quản trị mới vào tháng 6/2026. Ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai ông Nguyễn Đức Thụy, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Ngoài SCEX, ông Thái còn tham gia HĐQT một số doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Tại lễ ra mắt bộ máy HĐQT SCEX, ông Nguyễn Đức Thụy cũng xuất hiện cùng các thành viên lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, các thông tin công khai hiện chưa cho thấy ông Nguyễn Đức Thụy trực tiếp đứng tên cổ phần tại SCEX.

Trong khi đó, Chủ tịch SCEX Nguyễn Duy Khoa có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ông từng giữ các vị trí quản lý tại ACBS, SSI, VNDirect và hiện còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Việc SCEX tăng mạnh vốn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, mức vốn 5.000 tỷ đồng hiện nay của SCEX mới tương đương 50% ngưỡng vốn tối thiểu theo quy định.

Ngoài yêu cầu về vốn, ít nhất 65% vốn điều lệ của doanh nghiệp phải do các tổ chức góp vốn. Trong đó, trên 35% vốn phải đến từ ít nhất hai tổ chức thuộc các nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Sau quá trình xem xét ban đầu, 5 hồ sơ được xác định đầy đủ, hợp lệ.

Trong số này có hồ sơ mang tên Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam, tiền thân của SCEX.

Việc tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng là bước thay đổi đáng chú ý về quy mô tài chính của SCEX. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu cổ đông, nhân sự, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin và quản trị rủi ro trước khi được cấp phép.

SCEX Công ty Cổ phần Sàn Giao dịch Tài sản Mã hóa Sacom (SCEX) sàn tài sản mã hóa SCEX Nguyễn Xuân Thái Nguyễn Đức Thụy sàn tài sản mã hóa Tài sản số LPEX thị trường tài sản mã hóa việt nam

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Thừa Thiên Huế

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼1100K 146,400 ▼1200K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Nghệ An 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
Miếng SJC Thái Bình 14,350 ▼110K 14,650 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,350 ▼110K 14,700 ▼110K
NL 99.99 13,450 ▼150K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,350 ▼150K
Trang sức 99.9 14,010 ▼110K 14,610 ▼110K
Trang sức 99.99 14,020 ▼110K 14,620 ▼110K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,435 ▼11K 14,652 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,435 ▼11K 14,653 ▼110K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 143 ▼1298K 146 ▼1325K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 143 ▼1298K 1,461 ▼11K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,405 ▼11K 145 ▼1316K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼1089K 143,564 ▼1089K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼825K 108,911 ▼825K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80812K 9,876 ▼89632K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▲70861K 88,609 ▲79681K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼642K 84,693 ▼642K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▲45693K 60,621 ▲54513K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,435 ▼11K 1,465 ▼11K
Cập nhật: 07/09/2026 15:00
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Cập nhật: 07/09/2026 15:00

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