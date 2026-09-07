SCEX tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng, con trai bầu Thụy làm Phó Chủ tịch

Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Sacom (SCEX) vừa nâng vốn điều lệ lên 5.000 tỷ đồng, đánh dấu lần tăng vốn quy mô lớn tiếp theo của doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực tài sản số.

Theo thông tin đăng ký doanh nghiệp được cập nhật, ngày 13/8/2026, vốn điều lệ của SCEX tăng từ 360 tỷ đồng lên 5.000 tỷ đồng, tương đương gần 14 lần. Toàn bộ vốn điều lệ sau thay đổi được ghi nhận là vốn tư nhân, không có vốn nước ngoài hay vốn ngân sách Nhà nước.

Đáng chú ý, nếu so với thời điểm mới thành lập, quy mô vốn của doanh nghiệp đã tăng hơn 735 lần chỉ sau chưa đầy một năm. SCEX tiền thân là Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam, thành lập ngày 30/9/2025 với vốn điều lệ ban đầu 6,8 tỷ đồng.

Ba cổ đông sáng lập khi đó gồm ông Dương Văn Quyết nắm 40% vốn, bà Nguyễn Thị Bích Ngọc sở hữu 30% và ông Vũ Phát Đạt sở hữu 30%. Đến tháng 2/2026, doanh nghiệp tăng vốn lên 360 tỷ đồng, trước khi đổi tên thành SCEX vào tháng 4/2026.

SCEX công bố dàn nhân sự HĐQT mới, đáng chú ý với sự xuất hiện của ông Nguyễn Đức Thụy (giữa) đứng cạnh con trai Nguyễn Xuân Thái (thứ ba từ phải sang) - Ảnh: SCEX

SCEX thu hút sự chú ý sau khi công bố bộ máy Hội đồng quản trị mới vào tháng 6/2026. Ông Nguyễn Duy Khoa giữ chức Chủ tịch HĐQT, trong khi ông Nguyễn Xuân Thái đảm nhiệm vị trí Phó Chủ tịch HĐQT.

Ông Nguyễn Xuân Thái sinh năm 2003, là con trai ông Nguyễn Đức Thụy, hiện giữ chức Phó Chủ tịch Thường trực HĐQT Sacombank. Ngoài SCEX, ông Thái còn tham gia HĐQT một số doanh nghiệp khác, trong đó có Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank và Công ty Cổ phần Đầu tư Thể thao Phù Đổng.

Tại lễ ra mắt bộ máy HĐQT SCEX, ông Nguyễn Đức Thụy cũng xuất hiện cùng các thành viên lãnh đạo doanh nghiệp. Tuy nhiên, các thông tin công khai hiện chưa cho thấy ông Nguyễn Đức Thụy trực tiếp đứng tên cổ phần tại SCEX.

Trong khi đó, Chủ tịch SCEX Nguyễn Duy Khoa có nhiều năm hoạt động trong lĩnh vực tài chính, chứng khoán. Ông từng giữ các vị trí quản lý tại ACBS, SSI, VNDirect và hiện còn đảm nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần Chứng khoán LPBank.

Việc SCEX tăng mạnh vốn diễn ra trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai thí điểm thị trường tài sản mã hóa theo Nghị quyết số 05/2025/NQ-CP của Chính phủ.

Theo quy định, doanh nghiệp muốn được cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa phải có vốn điều lệ đã góp tối thiểu 10.000 tỷ đồng bằng đồng Việt Nam.

Như vậy, mức vốn 5.000 tỷ đồng hiện nay của SCEX mới tương đương 50% ngưỡng vốn tối thiểu theo quy định.

Ngoài yêu cầu về vốn, ít nhất 65% vốn điều lệ của doanh nghiệp phải do các tổ chức góp vốn. Trong đó, trên 35% vốn phải đến từ ít nhất hai tổ chức thuộc các nhóm ngân hàng thương mại, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, doanh nghiệp bảo hiểm hoặc doanh nghiệp công nghệ.

Trước đó, Bộ Tài chính đã tiếp nhận 7 hồ sơ đề nghị cấp giấy phép cung cấp dịch vụ tổ chức thị trường giao dịch tài sản mã hóa. Sau quá trình xem xét ban đầu, 5 hồ sơ được xác định đầy đủ, hợp lệ.

Trong số này có hồ sơ mang tên Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Tài sản mã hóa Lộc Phát Việt Nam, tiền thân của SCEX.

Việc tăng vốn lên 5.000 tỷ đồng là bước thay đổi đáng chú ý về quy mô tài chính của SCEX. Tuy nhiên, doanh nghiệp vẫn phải đáp ứng đầy đủ các điều kiện về vốn, cơ cấu cổ đông, nhân sự, hạ tầng công nghệ, an toàn thông tin và quản trị rủi ro trước khi được cấp phép.