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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành điểm trường và khai giảng năm học mới

Quỳnh Anh

Quỳnh Anh

19:59 | 05/09/2026
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Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành các điểm trường và khai giảng năm học 2026-2027, đánh dấu thời điểm đặc biệt khi hàng loạt công trình được đưa vào sử dụng, đồng thời động viên thầy và trò bước vào năm học mới.
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lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 1Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 2Buổi lễ được tổ chức đồng thời trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương tới các tỉnh, thành phố.lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 3Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trao sách giáo khoa tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 4Thủ tướng và các đại biểu dự khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khươnglanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 5Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm phòng học mới và trò chuyện cùng các em học sinh.

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 6Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm phòng học mới và kỳ vọng năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 7Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 8Cùng dự có các Ủy viên Trung ương Đảng: Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa và Xã hội Nguyễn Đắc Vinh; Bí thư Tỉnh ủy Hưng Yên Phạm Quang Ngọc. Ngoài ra còn có Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hưng Yên Trần Quốc Văn...

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 9Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn tại lễ khai giảng năm học mới

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 10Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao phần quà cho các học sinh tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 11Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 12Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú cùng các đại biểu thực hiện nghi thức chào cờ tại Lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 13Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú tặng quà cho các học sinh có hoàn cảnh khó khăn

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 14Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương Nguyễn Duy Ngọc cùng lãnh đạo Trung ương và thành phố Hà Nội đến tham dự Lễ khánh thành Trường Tiểu học, THCS và THPT Minh Châu khai giảng năm học 2026-2027 tại xã đảo Minh Châu, TP Hà Nội. Ảnh: Thanh Hải

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 15Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Trịnh Văn Quyết dự lễ khai giảng tại Trường Phổ thông nội trú liên cấp Tiểu học và THCS Thanh Thủy, tỉnh Tuyên Quang

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 16Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc dự Lễ khánh thành và khai giảng năm học mới tại điểm cầu Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Thanh Nưa (Điện Biên)

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 17Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Đỗ Văn Chiến dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông Nội trú Tiểu học và THCS Bình Liêu, Quảng Ninh

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 18Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu dự lễ khai giảng và cắt băng khánh thành, bàn giao trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quảng Ngãi vào sử dụng

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 19Đại tướng Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam và nguyên Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu năm học 2026 - 2027; tặng quà động viên học sinh Trường THPT chuyên Trần Văn Giàu (tỉnh Tây Ninh)

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 20Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khai giảng tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Yên Hoà)

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 21Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.HCM Trần Lưu Quang đến dự lễ khai giảng tại Trường THPT Trần Khai Nguyên, phường An Đông

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 22Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân và các đại biểu đến dự Lễ khai giảng và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Chiềng Sơn, thuộc tỉnh Sơn La

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 23Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn tặng phòng học Tin học và phòng học STEM cho Trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng

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Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà dự lễ khánh thành và khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở A Lưới 3, xã A Lưới 3, TP Huế

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 25Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng tới dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở (TH&THCS) Ia Púch tại làng Chư Kó, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 26Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 27Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 28

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Khắc Định dự khai giảng tại điểm cầu Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THCS và THPT Pi Năng Tắc, tỉnh Khánh Hòa

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 29Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (tỉnh Ninh Bình)

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 30Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (hàng đầu, bên trái) dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 31Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu (xã Châu Thành, TP Cần Thơ)

lanh dao Dang, nha nuoc du le khanh thanh diem truong va khai giang nam hoc moi hinh anh 32Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc Thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới tại điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai

vov.vn
Lãnh đạo Đảng Nhà nước khai giảng trường học giáo dục vùng biên Khai giảng năm học mới khánh thành

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
NL 99.99 13,600 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼100K
Trang sức 99.9 14,120 ▼100K 14,720 ▼100K
Trang sức 99.99 14,130 ▼100K 14,730 ▼100K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼10K 14,762 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼10K 14,763 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▼10K 1,471 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▼10K 1,472 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▼991K 144,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▼750K 109,736 ▼750K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼61K 8,928 ▼61K
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼46569K 6,108 ▼55389K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
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