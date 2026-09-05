Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự lễ khánh thành điểm trường và khai giảng năm học mới

Sáng 5/9, tại Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương (xã Mường Khương, tỉnh Lào Cai), Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền.

Buổi lễ được tổ chức đồng thời trên cả nước theo hình thức trực tiếp kết hợp trực tuyến, kết nối từ điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương tới các tỉnh, thành phố. Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng phát biểu tại lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành các trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền. Tại đây, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trao quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm tặng học sinh các trường phổ thông nội trú liên cấp. Thủ tướng Lê Minh Hưng cũng trao sách giáo khoa tặng Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương.

Thủ tướng và các đại biểu dự khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm phòng học mới và trò chuyện cùng các em học sinh.

Thủ tướng Lê Minh Hưng thăm phòng học mới và kỳ vọng năm học 2026-2027 phải là năm đổi mới thực chất từ bên trong mỗi nhà trường, mỗi lớp học, từng người thầy, từng học sinh, sinh viên và toàn ngành giáo dục

Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn dự Lễ khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên.

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Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao quà tặng Trường trung học phổ thông Lê Quý Đôn tại lễ khai giảng năm học mới

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn trao phần quà cho các học sinh tại điểm cầu Trường THPT Lê Quý Đôn, tỉnh Hưng Yên

Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trần Cẩm Tú dự lễ khai giảng tại Trường phổ thông dân tộc nội trú tỉnh Bắc Ninh

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Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh Đoàn Minh Huấn cùng các đại biểu dự lễ khai giảng và cắt băng khánh thành, bàn giao trường phổ thông nội trú liên cấp tại các xã biên giới đất liền trên địa bàn Quảng Ngãi vào sử dụng

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Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Hà Nội Trần Đức Thắng dự lễ khai giảng tại Trường Trung học cơ sở Trần Duy Hưng (phường Yên Hoà)

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Bí thư Trung ương Đảng, Chánh án Toà án nhân dân tối cao Nguyễn Văn Quảng và Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Chính sách, chiến lược Trung ương Nguyễn Kim Sơn tặng phòng học Tin học và phòng học STEM cho Trường THPT Ngô Quyền, TP Hải Phòng

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Văn Thắng dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 tại Trường THCS Hùng Vương, phường Trảng Bom, thành phố Đồng Nai

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu trao các phần quà của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cho thầy và trò Trường Phổ thông nội trú Tiểu học - Trung học cơ sở xã Tây Giang, thành phố Đà Nẵng

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Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh dự Lễ Khai giảng năm học mới 2026 - 2027 tại Trường THPT chuyên Lương Văn Tụy (tỉnh Ninh Bình)

Thượng tướng Nguyễn Doãn Anh - Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội (hàng đầu, bên trái) dự Lễ khai giảng năm học 2026-2027 và khánh thành Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và THCS Sơn Thuỷ, tỉnh Thanh Hóa

Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng dự lễ khai giảng tại Trường THCS và THPT Ngã Sáu (xã Châu Thành, TP Cần Thơ)

Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Hoàng Minh Sơn đọc Thư của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi ngành giáo dục nhân dịp khai giảng năm học mới tại điểm cầu chính Trường Phổ thông nội trú Tiểu học và Trung học cơ sở Mường Khương, tỉnh Lào Cai