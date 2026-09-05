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Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai

Hồng Nhung

Hồng Nhung

17:05 | 05/09/2026
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Đáng chú ý các phòng học STEM này đã đến với các em học sinh tại các điểm trường vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và những địa bàn còn khó khăn đúng vào ngày khai giảng năm học mới 2026-2027. Riêng tại điểm trường ở Nghệ An, phòng học STEM đã được trao tặng trước đó, vào ngày 28 tháng 8 vừa qua.
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Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
Lãnh đạo Công an tỉnh Lào Cai cùng đại diện FPT Telecom trao tặng phòng STEM tại Trường Phổ thông nội trú tiểu học và trung học cơ sở Mường Khương (ảnh FPT Telecom)

Đây là dự án do Bộ Công an triển khai nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội với mục tiêu đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “ba nhất”, hướng tới hỗ trợ các địa bàn còn khó khăn và góp phần phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Trên tinh thần đó, FPT Telecom đã đồng hành cùng các trường học xây dựng môi trường học tập hiện đại, giúp các em học sinh vùng khó khăn có cơ hội tiếp cận khoa học, công nghệ, kỹ thuật và toán học (STEM), đồng thời làm quen với AI, IoT, Robotics và các kỹ năng số.

Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai

Khánh thành Phòng học STEM tại các điểm trường tại Lào Cai và Cần Thơ

Dự án nhằm hưởng ứng chính sách an sinh xã hội của Bộ Công an giai đoạn 2026 - 2030, chính vì thế các phòng học STEM đã được trang bị nhiều thiết bị phục vụ học tập và trải nghiệm khoa học - công nghệ như bộ lắp ghép Robot, sân thi đấu Thế vận hội Robot, đấu trường Neo One trên máy tính, máy in 3D, trạm làm phim hoạt hình… Đây sẽ là không gian để các em học sinh trực tiếp lắp ráp, thử nghiệm, điều khiển và sáng tạo, qua đó biến kiến thức thành những trải nghiệm thực tế.

Bên cạnh đó, giáo viên tại các trường sẽ được các chuyên gia trong lĩnh vực STEM đào tạo, hướng dẫn tổ chức, từng bước chủ động triển khai các hoạt động tại không gian học tập mới. Các phòng học cũng được trang bị Internet FPT và FPT Play do FPT Telecom tài trợ, phục vụ hoạt động dạy và học.

Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai

Các phòng STEM được trang bị sân thi đấu thế vận hội Robot, bộ lắp ghép Robot...

Thượng tá Hoàng Việt Anh, Chủ tịch FPT Telecom chia sẻ: “Là doanh nghiệp viễn thông, FPT Telecom tin rằng giá trị của công nghệ không chỉ nằm ở khả năng kết nối, mà còn có thể mở ra những cơ hội mới cho con người. Đặc biệt với thế hệ trẻ, một cơ hội được tiếp cận công nghệ sớm có thể trở thành điểm khởi đầu cho một hành trình rất khác trong tương lai. Mỗi phòng STEM được trao tặng là một không gian để các em được tự mình khám phá, thực hành và sáng tạo, từ đó nuôi dưỡng niềm yêu thích khoa học, công nghệ và tự tin hình dung về tương lai của mình. Đây cũng là cách FPT Telecom tiếp nối tinh thần tiên phong trong 30 năm qua bằng những đóng góp cụ thể và bền vững vì cộng đồng”.

Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai

Cùng với máy vi tính, máy in 3D, các phòng học cũng được trang bị internet FPT và FPT Play do FPT Telecom tài trợ

Đây cũng là một trong những hoạt động hướng tới dấu mốc 30 năm FPT Telecom (31/1/1997 - 31/1/2027), tiếp nối hành trình tiên phong của doanh nghiệp viễn thông trong việc đưa kết nối và công nghệ đến gần hơn với cộng đồng. Thông qua dự án này, FPT Telecom mong muốn đưa những thế mạnh về năng lực công nghệ, kết nối thành những giá trị thiết thực cho xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ, những người sẽ góp phần tạo nên nguồn nhân lực và diện mạo công nghệ của Việt Nam trong tương lai.

Điểm đáng chú ý là những phòng STEM được hình thành từ chương trình “FoxSteps - 30 tỷ bước chân Khí Phách Tiên Phong”, được FPT Telecom phát động từ tháng 3/2026. Thông qua chương trình chạy bộ, đi bộ, cán bộ nhân viên FPT Telecom cùng người thân trên cả nước đã cùng nhau tích lũy từng bước chân, hướng tới mục tiêu 30 tỷ bước, đóng góp vào quỹ xây dựng các phòng STEM nhân dịp FPT Telecom tròn 30 tuổi.

Phòng học STEM, nơi mở cánh cửa công nghệ đến với thế hệ tương lai
FPT Telecom sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an triển khai trao tặng các phòng STEM tới nhiều điểm trường học tại các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước

Trong thời gian tới, FPT Telecom sẽ tiếp tục đồng hành cùng Bộ Công an triển khai trao tặng các phòng STEM tới nhiều điểm trường học tại các địa phương còn khó khăn, vùng sâu, vùng xa trên cả nước, để mỗi phòng STEM được mở ra hôm nay không chỉ tạo thêm một nơi để học sinh học về công nghệ, mà còn mở thêm một cánh cửa để các em được khám phá khả năng của chính mình.

Bộ Công an FPT Telecom phòng học STEM Khai giảng năm học mới mở cửa tương lai điểm trường học sinh vùng sâu vùng xa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Hà Nội - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đà Nẵng - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Miền Tây - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Tây Nguyên - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,100 ▼1000K 147,600 ▼900K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Nghệ An 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
Miếng SJC Thái Bình 14,460 ▼100K 14,760 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,460 ▼100K 14,810 ▼100K
NL 99.99 13,600 ▼100K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼100K
Trang sức 99.9 14,120 ▼100K 14,720 ▼100K
Trang sức 99.99 14,130 ▼100K 14,730 ▼100K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,446 ▼10K 14,762 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,446 ▼10K 14,763 ▼100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,441 ▼10K 1,471 ▼10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,441 ▼10K 1,472 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,416 ▼10K 1,461 ▼10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,653 ▼991K 144,653 ▼991K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,936 ▼750K 109,736 ▼750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,708 ▼680K 99,508 ▼680K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,948 ▼61K 8,928 ▼61K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,535 ▼583K 85,335 ▼583K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 5,128 ▼46569K 6,108 ▼55389K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,446 ▼10K 1,476 ▼10K
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng TCB
AUD 18231 18506 19083
CAD 18293 18569 19191
CHF 31533 31913 32561
CNY 0 3840 3936
EUR 29628 29849 30930
GBP 34429 34821 35759
HKD 0 3192 3395
JPY 160 163 170
KRW 0 18 20
NZD 0 15012 15597
SGD 20025 20307 20884
THB 706 769 824
USD (1,2) 25793 0 0
USD (5,10,20) 25833 0 0
USD (50,100) 25861 25875 26245
Cập nhật: 05/09/2026 23:00
Ngoại tệ Mua Bán
Tiền mặt Chuyển khoản
Ngân hàng BIDV
USD 25,880 25,880 26,260
USD(1-2-5) 24,845 - -
USD(10-20) 24,845 - -
EUR 29,704 29,728 31,135
JPY 162.17 162.46 172.31
GBP 34,625 34,719 35,932
AUD 18,418 18,485 19,190
CAD 18,535 18,595 19,281
CHF 31,831 31,930 32,878
SGD 20,139 20,202 21,003
CNY - 3,810 3,956
HKD 3,257 3,267 3,404
KRW 17.77 18.53 20.16
THB 754.8 764.12 818.14
NZD 14,990 15,129 15,582
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