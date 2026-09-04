Nhận định chứng khoán 4/9: VN-Index giữ SMA 100 ngày sau nến rút chân

Chứng khoán trong nước bước vào phiên 4/9 với một mặt bằng kỹ thuật chưa xấu nhưng cũng chưa đủ vững. VN-Index đóng cửa ngày 3/9 tại 1.827,72 điểm, giảm 4,4 điểm, sau khi có thời điểm rơi về sát 1.800 điểm ngay đầu phiên. Mọi nhận định chứng khoán 4/9 vì thế đều xoay quanh khả năng giữ vùng giá vừa được kiểm định.

Điểm tích cực của thị trường chứng khoán nằm ở cách VN-Index phục hồi. Biên độ giảm thu hẹp dần về cuối phiên tạo thành mẫu hình nến Long Lower Shadow, cho thấy lực cầu xuất hiện ở vùng giá thấp. Điểm kém tích cực nằm ở độ rộng, khi sàn HoSE có 236 mã giảm so với 93 mã tăng và thanh khoản khớp lệnh rút 7,5% so với phiên trước.

Bộ phận phân tích của Vietstock nhận định: "VN-Index thu hẹp đà giảm về cuối phiên và hình thành mẫu hình nến Long Lower Shadow, qua đó vẫn duy trì trên đường SMA 100 ngày".

Kỹ thuật cho thấy VN-Index vẫn trụ trên SMA 100 ngày

Đường SMA 100 ngày tiếp tục làm điểm tựa cho VN-Index trong phiên 3/9 và trở thành mốc tham chiếu quan trọng cho phiên chứng khoán 4/9. Chừng nào chỉ số còn đóng cửa phía trên đường trung bình động, cấu trúc phục hồi kéo dài từ nửa cuối tháng 8 vẫn còn hiệu lực.

Tín hiệu cần dè chừng đến từ chỉ báo dao động. Stochastic Oscillator suy yếu trong vùng quá mua, nếu chỉ báo cắt xuống đường tín hiệu trong những phiên tới thì rủi ro rung lắc ngắn hạn của thị trường chứng khoán sẽ tăng lên. Đây là kịch bản thường xảy ra sau một nhịp tăng sáu phiên liên tiếp như giai đoạn cuối tháng 8.

Vùng 1.800 điểm đã trải qua một lần kiểm định trong phiên 3/9 và giữ được. Vùng giá này trở thành ranh giới gần nhất cho phiên chứng khoán 4/9, phía trên là mốc 1.832 điểm mà VN-Index đóng cửa cuối tuần trước kỳ nghỉ lễ.

Trên sàn chứng khoán Hà Nội, tình hình kém thuận lợi hơn. HNX-Index giằng co quanh đường SMA 100 ngày với khối lượng trồi sụt, chỉ số vẫn nằm dưới đường Middle của Bollinger Bands, trong khi Stochastic Oscillator tiếp tục giảm sau khi cắt xuống đường tín hiệu.

Rổ VN30 là điểm chịu sức ép nặng nhất của chứng khoán trong phiên 3/9. Chỉ số mất 21,39 điểm, tương ứng 1,08%, xuống 1.961,57 điểm với 24 mã giảm và 6 mã tăng. Trước kỳ nghỉ lễ, VN30-Index đã tiến gần đỉnh cũ tháng 7 quanh vùng 2.000 tới 2.030 điểm, nên nhịp lùi vừa qua đưa chỉ số về lại vùng tích lũy phía dưới.

Ngân hàng, chứng khoán và bất động sản phân hóa rất mạnh

Nhóm ngân hàng là biến số lớn nhất cho phiên chứng khoán 4/9. Toàn ngành giảm 1,86% trong phiên 3/9, với TCB mất 3,89%, VPB mất 3,06%, VCB mất 2,33%, HDB, MBB, LPB, SHB và ACB đều giảm quanh 2%. Khối ngoại bán ròng mạnh nhất tại VCB, VPB và TCB, ba mã cộng lại hơn 543 tỷ đồng.

Chiều ngược lại, SSB tăng trần và thu hút 30,58 tỷ đồng mua ròng của khối ngoại, đồng thời lọt nhóm dẫn dắt VN-Index, cho thấy dòng tiền vẫn chọn lọc trong chính nhóm đang giảm. Một yếu tố hỗ trợ khác là kỳ cơ cấu chỉ số FTSE trong tháng 9, khi tám ngân hàng niêm yết nằm trong nhóm dự kiến nhận khoảng 883 tỷ đồng vốn thụ động.

Nhóm cổ phiếu chứng khoán giảm 1,82% trong phiên 3/9 và thường vận động cùng chiều với thanh khoản chung. Thanh khoản HoSE rút về 17.464 tỷ đồng, mức thấp so với mặt bằng tuần cuối tháng 8, nên nhóm cổ phiếu chứng khoán khó bứt lên nếu dòng tiền chưa quay lại. TCX, VCI, SSI, VND, MBS, SHS cùng ORS đều đóng cửa dưới tham chiếu, riêng VIX gần như đi ngang và tiếp tục dẫn đầu khối lượng toàn sàn.

Bất động sản là nhóm duy nhất giữ được sắc xanh rõ nét với mức tăng 2,27%, phần lớn nhờ VIC tăng 3,6% lên 244.500 đồng và đóng góp hơn 14 điểm cho VN-Index. Mức độ phụ thuộc vào một cổ phiếu như vậy khiến điểm số của VN-Index trong phiên 4/9 gắn chặt với diễn biến của riêng VIC, trong khi VHM, VRE, NLG, VPI, SZC và KSF chỉ tăng nhẹ.

Nhóm dầu khí nhiều khả năng tiếp tục hút tiền và giữ vai trò đối trọng cho VN-Index khi giá dầu WTI vượt 90 USD/thùng và dầu Brent quanh 95,6 USD/thùng. BSR, OIL, PVT và PVD đều tăng trong phiên 3/9, riêng BSR khớp 11,63 triệu đơn vị. Luật Dầu khí sửa đổi vừa thông qua bổ sung thêm kỳ vọng cho hoạt động thăm dò và phát triển mỏ.

Dòng vốn FTSE và giá dầu chi phối phiên chứng khoán 4/9

Yếu tố chi phối lớn nhất với chứng khoán trong tháng 9 vẫn là kỳ nâng hạng của FTSE Russell. Việt Nam chính thức vào bộ chỉ số FTSE Global Equity Index Series ở nhóm thị trường mới nổi thứ cấp từ phiên 21/9/2026, danh mục cổ phiếu và tỷ trọng đã công bố ngày 21/8.

Lộ trình phân bổ chia thành bốn giai đoạn kéo dài từ tháng 9/2026 tới tháng 9/2027, tỷ trọng giai đoạn đầu ở mức 10%. Các quỹ ETF mô phỏng chỉ số FTSE dự kiến giải ngân khoảng 1,5 tỷ USD cho cả lộ trình, riêng kỳ cơ cấu tháng 9 vào khoảng 140 tới 150 triệu USD. Quy mô kỳ đầu khiêm tốn nên tác động lên chứng khoán nhiều khả năng thể hiện ở từng mã cụ thể hơn là ở toàn chỉ số.

Ở chiều rủi ro, mặt bằng lãi suất toàn cầu vẫn là ẩn số với thị trường chứng khoán. Xác suất Fed tăng lãi suất trong tháng 9 vọt lên 70% sau hội nghị Jackson Hole, đồng thời giá vàng thế giới lên quanh 4.490 USD/ounce và tỷ giá USD/VND đứng ở 26.072 đồng. Ba diễn biến cùng lúc giữ khối ngoại ở trạng thái thận trọng, phiên 3/9 họ bán ròng hơn 1.562 tỷ đồng sau chuỗi mua ròng của tuần trước.

Với nhóm sản xuất và tiêu dùng, giá dầu tăng chuyển thành chi phí đầu vào và bào mòn biên lợi nhuận quý tới. Bán lẻ giảm 2,41% trong phiên chứng khoán 3/9 với PNJ mất 5,46%, MWG giảm 2,4%, DGW giảm 3,08% và PET giảm 2,57%. Logistics cùng hạ tầng vận tải chịu sức ép tương tự khi GMD, VTP, ACV và VSC đều giảm hơn 2%, trong bối cảnh cán cân thương mại tám tháng chuyển sang nhập siêu 20,46 tỷ USD.

Nhóm công nghệ và điện tử viễn thông trong rổ tính VN-Index chưa cho tín hiệu tạo đáy ngắn hạn. Cổ phiếu phần mềm giảm 1,35% với FPT về 72.200 đồng, ELC và ITD cùng đi xuống. Ở mảng thiết bị điện, GEE giảm 2,01% còn PC1 giảm 2,17%. Nhóm dược phẩm và y tế phân hóa, VDP nằm trong số mã giảm sâu nhất sàn HoSE.

Tổng hợp các yếu tố, kịch bản nhiều khả năng nhất cho phiên chứng khoán 4/9 là giằng co trong biên độ hẹp, với vùng 1.800 điểm làm điểm tựa gần và sức ép bán vẫn tập trung ở nhóm tài chính. Mức chênh giữa 17,06 điểm mà nhóm dẫn dắt tạo ra và 10,62 điểm mà nhóm tài chính lấy đi trong phiên 3/9 cho thấy VN-Index đang vận hành bằng một trụ duy nhất, trạng thái thường đi kèm biến động điểm số lớn ở từng phiên riêng lẻ.