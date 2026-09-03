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Ví lạnh đang trở thành lựa chọn ngày càng phổ biến với những người nắm giữ tiền điện tử, đặc biệt sau hàng loạt vụ sàn giao dịch bị tấn công khiến tài sản khách hàng bốc hơi trong nhiều năm qua. Cộng đồng crypto vẫn thường nhắc câu nói quen thuộc rằng không giữ khóa thì không thực sự sở hữu đồng tiền, và điều đó khiến việc tự quản lý tài sản trở thành xu hướng nhiều nhà đầu tư lựa chọn. Tự quản lý mang lại lợi thế tránh phụ thuộc vào bên thứ ba, nhưng đi kèm với đó là trách nhiệm bảo vệ tài sản hoàn toàn nằm trên vai người sở hữu, và đây chính là lý do khiến ví lạnh nhận được sự quan tâm lớn trong vài năm gần đây.

Một ví phần mềm trên điện thoại hay máy tính vẫn có thể giúp người dùng tự quản lý tài sản, nhưng ví lạnh vẫn giữ vị trí phương án bảo mật cao nhất trong số các lựa chọn hiện có. Vậy ví lạnh vận hành theo cơ chế nào, điều gì làm nên độ an toàn của thiết bị này, và người dùng cần lưu ý gì trước khi chọn mua một chiếc ví lạnh?

Ví lạnh khác gì ví nóng

Khác biệt lớn nhất giữa ví nóng và ví lạnh nằm ở khả năng kết nối internet. Ví nóng tồn tại trên thiết bị luôn trực tuyến, trong khi ví lạnh tách biệt hoàn toàn khỏi mạng, và chính sự cách ly đó giúp khóa riêng tư tránh xa những kẻ tấn công, qua đó nâng cao độ an toàn tổng thể cho tài sản tiền điện tử.

Trước khi đi sâu vào lý do ví nóng và ví lạnh tạo ra khác biệt lớn như vậy, cần hiểu rõ bản chất của một ví tiền điện tử. Trái với tên gọi, ví tiền điện tử không thực sự lưu trữ tiền bên trong nó. Số dư tiền điện tử mà một người sở hữu thực chất chỉ là con số mà mạng lưới blockchain, chẳng hạn Bitcoin hay Ethereum, ghi nhận, còn chiếc ví chỉ giữ vai trò lưu các khóa mật mã dùng để chứng minh quyền sở hữu số dư đó, tương tự cách một tài khoản ngân hàng trực tuyến cho phép người dùng đăng nhập để quản lý tiền của mình.

Ví giấy là dạng ví tiền điện tử cơ bản nhất, đơn giản chỉ là một tờ giấy vật lý ghi lại khóa riêng tư dưới dạng danh sách 12 hoặc 24 từ, cho phép người sở hữu truy cập tài sản trên blockchain. Tuy nhiên, ngay cả khi dùng ví giấy, người dùng vẫn cần một ứng dụng hoặc phần mềm riêng để xác thực giao dịch thông qua quá trình gọi là ký số.

Các nhà sản xuất thiết kế phần lớn ví tiền điện tử hiện đại hướng tới sự tiện lợi. Ví phần mềm như ứng dụng trên điện thoại hay máy tính mang lại nhiều hỗ trợ nhất, cho phép người dùng ký giao dịch từ bất cứ đâu. Ngược lại, ví phần cứng giữ khóa riêng tư tách biệt hoàn toàn trên một thiết bị chuyên dụng, và người dùng vẫn cần một ứng dụng để khởi tạo giao dịch, nhưng toàn bộ quá trình ký diễn ra ngay trên phần cứng đó. Đây cũng là lý do vì sao một ví lạnh thường phải kết nối với điện thoại hoặc máy tính qua cổng USB, Bluetooth hoặc NFC để hoạt động.

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Cơ chế bảo mật bên trong một ví lạnh

Nhà sản xuất thiết kế ví phần cứng hiện đại nhằm khiến việc trích xuất khóa riêng tư trở nên khó khăn nhất có thể, nhờ tích hợp chip chống can thiệp cùng nhiều lớp bảo mật khác. Những thiết bị này không bao giờ tiết lộ khóa riêng tư cho thiết bị kết nối, nên số dư tài sản vẫn an toàn ngay cả khi kẻ xấu đã xâm nhập ứng dụng dùng để khởi tạo giao dịch trên điện thoại hay máy tính.

Trên thực tế, ứng dụng đi kèm ví phần cứng chỉ có thể gửi những thông tin cần thiết để ký một giao dịch, chẳng hạn số lượng tiền và địa chỉ nhận. Các chi tiết này sau đó hiển thị trực tiếp trên màn hình của thiết bị, và bước ký cuối cùng đòi hỏi người dùng xác nhận thủ công ngay trên ví. Nếu người dùng chấp thuận, ví gửi dữ liệu giao dịch đã ký trở lại ứng dụng, rồi ứng dụng này mới truyền tiếp lên mạng lưới blockchain.

Chính sự tách biệt đó khiến một ví phần cứng mang tính chất lạnh. Khóa riêng tư luôn nằm ngoài internet, nơi phần mềm độc hại không thể âm thầm lấy cắp, và ngay cả khi kẻ tấn công có trong tay điện thoại chứa ứng dụng đi kèm, chúng vẫn không thể tự ý khởi tạo giao dịch. Trường hợp chiếc ví lạnh rơi vào tay kẻ xấu, thiết bị thường yêu cầu mã PIN để mở khóa và chỉ cho phép vài lần nhập sai trước khi tự xóa toàn bộ dữ liệu lưu trữ.

Khái niệm lưu trữ lạnh không phải là điều riêng có ở ví phần cứng. Điện thoại thông minh cũng có một con chip mã hóa chống can thiệp tương tự, yêu cầu mã PIN để mở khóa, và Apple gọi thành phần này là Secure Element. Dù vậy, con chip đó hiện chủ yếu chỉ lưu một số dữ liệu nhạy cảm như dữ liệu sinh trắc học và giao dịch Apple Pay, dù Apple đã mở rộng khả năng sử dụng nó sau khi cho phép các nhà phát triển bên thứ ba tiếp cận NFC từ phiên bản iOS 18.1. Ví lạnh bổ sung thêm một lớp tách biệt bằng cách giữ khóa hoàn toàn tách khỏi điện thoại, tuy điều đó không đồng nghĩa thiết bị này miễn nhiễm với mọi hình thức tấn công.

Giới hạn bảo mật của ví lạnh

Một lỗi thiết kế phần cứng hoặc phần mềm vẫn có thể mở đường cho kẻ xấu khai thác ví lạnh. Vụ khai thác lỗ hổng mà giới bảo mật phát hiện trên ví Coldcard vào tháng 7 năm 2026 là một ví dụ, khi kẻ tấn công rút được hàng nghìn Bitcoin từ những người dùng không hề hay biết. Nguyên nhân bắt nguồn từ một lỗi phần mềm có từ năm 2021, khiến một số thiết bị Coldcard tạo ra khóa riêng tư yếu hoặc có thể đoán trước thay vì dựa trên tính ngẫu nhiên thực sự. Tạo ra một bộ khóa duy nhất là bước đầu tiên khi thiết lập bất kỳ chiếc ví nào, và chỉ có tính ngẫu nhiên mới khiến việc đoán khóa trở nên bất khả thi.

Đáng tiếc, lỗi phần mềm nói trên đồng nghĩa kẻ tấn công có thể rà soát danh sách các ví Coldcard đã biết. Dù những chiếc ví này vẫn ở trạng thái lạnh và tách biệt khỏi internet, kẻ tấn công vẫn khởi tạo được giao dịch từ xa để rút sạch tài sản bên trong. Người dùng khi đó phải gấp rút cập nhật thiết bị, tạo ví mới với khóa thực sự ngẫu nhiên rồi chuyển tài sản sang trước khi kẻ xấu ra tay, nhưng kẻ tấn công vẫn rút sạch hàng nghìn chiếc ví.

Bài học rút ra là không một ví lạnh nào có thể xem là bất khả xâm phạm tuyệt đối. Cộng đồng tiền điện tử ưa chuộng các hãng như Trezor hay Ledger vì họ công khai mã nguồn sản phẩm, nhưng người dùng vẫn cần giữ thái độ thận trọng khi sử dụng. Biện pháp bảo mật dễ áp dụng nhất là bổ sung một cụm mật khẩu riêng, giúp khóa ví lại phía sau một lớp mật khẩu mà chỉ chủ sở hữu mới biết.

Bên cạnh đó, người dùng nên lưu một bản sao lưu khóa riêng tư ở nơi an toàn dưới dạng viết tay. Mọi ví phần cứng đều cho phép xuất khóa dưới dạng cụm 12 hoặc 24 từ, và bản sao lưu này không nên lưu dưới dạng điện tử trên điện thoại hay máy tính, vì làm vậy sẽ phá vỡ toàn bộ ý nghĩa của một chiếc ví lạnh. Một số người chọn khắc cụm từ sao lưu lên tấm thép chống cháy, nhưng dùng giấy thông thường vẫn là lựa chọn đủ dùng.