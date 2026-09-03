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Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Đình Tưởng

Đình Tưởng

09:11 | 03/09/2026
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Vingroup không ghi nhận thù lao cho Chủ tịch Phạm Nhật Vượng trong nửa đầu năm 2026, trong khi chi phí nhân công toàn tập đoàn tăng 42%, lên gần 21.371 tỷ đồng.
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Báo cáo tài chính hợp nhất giữa niên độ đã soát xét của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP (Vingroup, HoSE: VIC) cho thấy tập đoàn không ghi nhận khoản thù lao nào dành cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Phạm Nhật Vượng trong sáu tháng đầu năm 2026. Trong khi đó, chi phí nhân công trên toàn tập đoàn tăng hơn 42%, lên gần 21.371 tỷ đồng.

Thông tin được Vingroup công bố tại phần thuyết minh về các giao dịch với bên liên quan. Trong bảng thù lao chi trả cho thành viên Hội đồng quản trị, số tiền dành cho ông Phạm Nhật Vượng được để trống ở cả kỳ báo cáo hiện tại và kỳ so sánh trước đó.

Báo cáo sử dụng khái niệm “thù lao chi trả cho các thành viên Hội đồng quản trị”, không phải tiền lương. Vì vậy, số liệu trên chỉ cho thấy Vingroup không ghi nhận thù lao đối với chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị của ông Phạm Nhật Vượng, không phản ánh toàn bộ các nguồn thu nhập hoặc tài sản cá nhân của ông.

Tổng thù lao Vingroup chi cho Hội đồng quản trị trong sáu tháng đầu năm đạt 11,217 tỷ đồng, tăng gần 63% so với mức 6,9 tỷ đồng của cùng kỳ. Phần thù lao này chỉ bao gồm khoản chi trả cho chức danh tại Hội đồng quản trị.

Ông Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao trong nửa đầu năm 2026

Trong số các thành viên được nhận thù lao, bà Phạm Thúy Hằng, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, nhận 3,269 tỷ đồng, cao hơn đáng kể so với mức 1,49 tỷ đồng cùng kỳ. Bà Phạm Thu Hương, cũng giữ chức Phó chủ tịch, nhận 2,832 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ nhận 1,49 tỷ đồng.

Ông Nguyễn Việt Quang nhận 3,145 tỷ đồng thù lao cho chức danh Phó chủ tịch Hội đồng quản trị, tăng so với mức 1,985 tỷ đồng của kỳ trước. Ba thành viên Hội đồng quản trị độc lập gồm ông Adil Ahmad, ông Chin Michael Jaewuk và ông Ronaldo Dy-Liacco Ibasco nhận 657 triệu đồng mỗi người, nhích nhẹ so với mức 645 triệu đồng cùng kỳ.

Ngoài ông Phạm Nhật Vượng, báo cáo cũng không ghi nhận thù lao trong kỳ đối với bà Nguyễn Diệu Linh, Phó chủ tịch Hội đồng quản trị.

Bên cạnh thù lao Hội đồng quản trị, Vingroup còn công bố riêng tiền lương và thưởng dành cho Tổng giám đốc cùng các thành viên quản lý khác. Tổng số tiền chi trả trong nhóm này đạt 45,973 tỷ đồng, tăng hơn 51% so với mức 30,361 tỷ đồng cùng kỳ năm trước.

Trong đó, Tổng giám đốc Nguyễn Việt Quang nhận 12,579 tỷ đồng tiền lương và thưởng, tăng khoảng 58% so với mức 7,942 tỷ đồng của kỳ trước. Như vậy, bình quân khoản lương và thưởng của ông Quang trong sáu tháng đầu năm tương đương gần 2,1 tỷ đồng mỗi tháng.

Các thành viên quản lý khác của Vingroup nhận tổng cộng 33,394 tỷ đồng, tăng gần 49% so với mức 22,419 tỷ đồng cùng kỳ. Báo cáo không trình bày chi tiết khoản tiền của từng cá nhân trong nhóm này.

Do ông Nguyễn Việt Quang đồng thời giữ chức Phó chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc, khoản thù lao Hội đồng quản trị 3,145 tỷ đồng được trình bày riêng với 12,579 tỷ đồng tiền lương và thưởng cho chức danh điều hành. Tổng hai khoản được công bố liên quan đến ông Quang trong kỳ là 15,724 tỷ đồng.

Đối với Ban Kiểm soát, tổng tiền lương và chi phí hoạt động trong nửa đầu năm là 2,321 tỷ đồng, giảm gần 10% so với mức 2,57 tỷ đồng cùng kỳ. Ông Nguyễn Thế Anh, Trưởng Ban Kiểm soát, nhận 1,836 tỷ đồng; các thành viên còn lại nhận tổng cộng 485 triệu đồng.

Ở phạm vi rộng hơn, Vingroup ghi nhận chi phí nhân công 21.370,972 tỷ đồng trong sáu tháng đầu năm 2026, tăng 6.339,663 tỷ đồng, tương ứng hơn 42%, so với mức 15.031,309 tỷ đồng của cùng kỳ năm trước.

Chi phí nhân công là một khoản mục thuộc chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố và không đồng nhất hoàn toàn với tiền lương thực lĩnh của người lao động. Khoản mục này có thể phản ánh nhiều chi phí liên quan đến nhân sự trong toàn bộ hệ sinh thái hợp nhất của Vingroup.

Tổng chi phí sản xuất, kinh doanh theo yếu tố của tập đoàn trong kỳ đạt hơn 289.215 tỷ đồng, gấp hơn hai lần cùng kỳ. So với quy mô này, chi phí nhân công chiếm khoảng 7,4%.

Các con số cho thấy dù Chủ tịch Phạm Nhật Vượng không nhận thù lao Hội đồng quản trị, tổng chi phí nhân sự của Vingroup vẫn tăng mạnh trong nửa đầu năm 2026, cùng với sự gia tăng đáng kể của các khoản thù lao, lương và thưởng dành cho một số thành viên quản trị, điều hành.

Phạm Nhật Vượng Tỉ phú Phạm Nhật Vượng VinGroup thù lao lãnh đạo tiền lương Vingroup chi phí nhân công Nguyễn Việt Quang báo cáo tài chính 2026 VIC Cổ phiếu VIC

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Hà Nội - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đà Nẵng - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Miền Tây - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Tây Nguyên - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 144,000 ▼1700K 147,300 ▼1400K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,440 ▼130K 14,740 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,440 ▼90K 14,790 ▼80K
NL 99.99 13,600 ▼200K
Nhẫn Tròn Thái Bình 13,500 ▼200K
Trang sức 99.9 14,100 ▼80K 14,700 ▼80K
Trang sức 99.99 14,110 ▼80K 14,710 ▼80K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,444 ▼13K 14,742 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,444 ▼13K 14,743 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,439 ▼13K 1,469 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,439 ▼13K 147 ▼1336K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,414 ▼13K 1,459 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,455 ▼1288K 144,455 ▼1288K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,786 ▼975K 109,586 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 89,572 ▼884K 99,372 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,358 ▼793K 89,158 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,418 ▼758K 85,218 ▼758K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,196 ▼543K 60,996 ▼543K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,444 ▼13K 1,474 ▼13K
Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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AUD 18155 18430 19004
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00
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CZK 0 1190 0
DKK 0 4030 0
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MYR 0 6660 0
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Cập nhật: 03/09/2026 11:00

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