Khởi công dự án nhà ở gần 7.000 tỷ đồng cho lực lượng Công an tại Đông Anh

Bộ Công an phối hợp với UBND TP Hà Nội tổ chức Lễ khởi công Dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho lực lượng vũ trang Công an nhân dân tại ô quy hoạch 3-2 và 3-4, thuộc Quy hoạch phân khu đô thị N9, xã Đông Anh, TP Hà Nội.

Dự Lễ khởi công có Thượng tướng Đặng Hồng Đức, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; ông Dương Đức Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội, cùng đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng của Bộ Công an, TP Hà Nội và Công an TP Hà Nội.

Dự án gần 7.000 tỷ đồng, quy mô hơn 30 ha

Dự án được triển khai tại hai ô quy hoạch ký hiệu 3-2 và 3-4 thuộc phân khu đô thị N9, với tổng diện tích khoảng 30,76 ha và tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng, do liên danh Công ty cổ phần Thái Nam Land và đối tác thực hiện.

Theo quy hoạch, dự án được định hướng trở thành khu đô thị sinh thái xanh, hiện đại tại khu vực phía Bắc Thủ đô.

Các đại biểu dự Lễ khởi công.

Khi hoàn thành, dự án cung cấp 2.816 căn nhà ở xã hội cao 12 tầng và 204 căn nhà ở thương mại thấp tầng, đáp ứng nhu cầu an cư cho khoảng 9.010 cư dân.

Công trình được tích hợp các giải pháp xanh đồng bộ, từ hệ thống hào kỹ thuật hạ ngầm, bãi đỗ xe tập trung quy mô 8.000m² tích hợp trạm sạc điện cho phương tiện xanh, cho đến trạm xử lý nước thải cục bộ sử dụng công nghệ khép kín, thân thiện với môi trường. Đây sẽ trở thành điểm nhấn kiến trúc, biểu tượng không gian sống văn minh, kỷ cương tại khu vực mở rộng đô thị phía Bắc Thủ đô.

Phát biểu tại Lễ khởi công, Thứ trưởng Bộ Công an Đặng Hồng Đức khẳng định dự án có ý nghĩa xã hội đặc biệt, cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an và TP Hà Nội trong việc chăm lo đời sống cán bộ, chiến sĩ.

Theo Thứ trưởng Đặng Hồng Đức, đối với nhiều cán bộ, chiến sĩ, một ngôi nhà, một nơi để trở về sau giờ làm việc, sau mỗi chuyến công tác là một ước mơ lớn. Việc phát triển các dự án nhà ở sẽ góp phần giảm bớt khó khăn, giúp cán bộ, chiến sĩ yên tâm công tác và sẵn sàng hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Các đại biểu thực hiện nghi thức khởi công Dự án.

Thay mặt lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Đặng Hồng Đức cảm ơn sự quan tâm, hỗ trợ của lãnh đạo TP Hà Nội và chính quyền, người dân địa phương nơi triển khai dự án; đồng thời mong muốn tiếp tục nhận được sự phối hợp, hỗ trợ trong quá trình thực hiện dự án.

Thứ trưởng yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, tổ chức thi công bảo đảm tiến độ, chất lượng và an toàn; đồng thời chú trọng giá trị thẩm mỹ, cảnh quan và kiến trúc của dự án, để công trình sớm trở thành nơi an cư cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân.

Hà Nội yêu cầu tập trung nguồn lực triển khai dự án

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội Dương Đức Tuấn nhấn mạnh, Lễ khởi công không chỉ đánh dấu bước khởi đầu của một công trình an sinh và khu đô thị đồng bộ, hiện đại, mà còn khẳng định quyết tâm và tinh thần phối hợp giữa Bộ Công an với TP Hà Nội trong công tác chăm lo đời sống, từng bước đáp ứng nhu cầu nhà ở cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân trên địa bàn Thủ đô.

Theo ông Dương Đức Tuấn, dự án tại Đông Anh có quy mô lớn, được định hướng hình thành khu đô thị sinh thái xanh, hiện đại, góp phần tạo lập không gian sống đồng bộ tại khu vực phía Bắc Hà Nội.

Để công trình bảo đảm an toàn, chất lượng và tiến độ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP Hà Nội đề nghị liên danh chủ đầu tư (công ty cổ phần Thái Nam Land và đối tác), ngay sau lễ khởi công tập trung tối đa máy móc, nhân lực và vật lực để triển khai thi công.

Thứ trưởng Đặng Hồng Đức; đồng chí Dương Đức Tuấn, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban nhân dân TP Hà Nội trao biểu trưng tặng các cá nhân có nhiều đóng góp trong triển khai thực hiện Dự án.

Chủ đầu tư cần nghiêm túc tuân thủ các chỉ tiêu quy hoạch, kiến trúc, mật độ xây dựng, quy chuẩn về bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy; đồng thời phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để đẩy nhanh công tác giải phóng mặt bằng.

Các sở, ngành của thành phố và UBND xã Đông Anh được yêu cầu tiếp tục hỗ trợ, hướng dẫn, tạo điều kiện thuận lợi về thủ tục hành chính, đất đai, xây dựng để chủ đầu tư và các nhà thầu triển khai dự án.

Việc khởi công dự án nhà ở cho lực lượng Công an nhân dân tại Đông Anh được kỳ vọng góp phần cụ thể hóa chính sách phát triển nhà ở xã hội của TP Hà Nội, tạo điều kiện để cán bộ, chiến sĩ ổn định cuộc sống, yên tâm công tác, hoàn thành nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự trên địa bàn Thủ đô.