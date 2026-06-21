Công an TP. Hà Nội đã tổ chức Hội nghị thông tin báo chí về một số vụ án, vụ việc điển hình trong lĩnh vực kinh tế, môi trường xảy ra trên địa bàn Hà Nội. Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Giám đốc Công an TP. Hà Nội chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có Thiếu tướng Hà Xuân Duy, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Thanh Hà - Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an); Phó Viện trưởng Viện KSND TP. Hà Nội Nguyễn Văn Dũng; Đại tá Nguyễn Đức Long - Phó Giám đốc Công an TP. Hà Nội Hà Nội; cùng đại diện đông đảo các cơ quan báo chí Trung ương và Hà Nội.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Thành phố thông tin về các vụ án.

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng cho biết, thời gian qua, thực hiện chỉ đạo của Bộ Công an, Thành ủy và UBND TP. Hà Nội về phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật trong lĩnh vực kinh tế, môi trường, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người dân, Công an TP. Hà Nội đã tập trung điều tra, khám phá nhiều vụ án lớn, được lãnh đạo các cấp ghi nhận, biểu dương và dư luận đặc biệt quan tâm.

Trong đó có vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản với người bị hại chủ yếu là người cao tuổi, người đã nghỉ hưu và vụ buôn lậu số lượng lớn thực phẩm không bảo đảm an toàn, xâm phạm trực tiếp đến sức khỏe cộng đồng.

Việc tổ chức Hội nghị nhằm cung cấp thông tin chính thống, kịp thời để các cơ quan báo chí tuyên truyền, định hướng dư luận, góp phần nâng cao nhận thức, ý thức cảnh giác của Nhân dân trong phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm. “Các vụ án trên cho thấy tội phạm kinh tế, buôn lậu, lừa đảo chiếm đoạt tài sản vẫn diễn biến phức tạp, thủ đoạn ngày càng tinh vi. Quan điểm của Công an TP. Hà Nội là xử lý nghiêm minh mọi hành vi vi phạm pháp luật, “không có vùng cấm, không có ngoại lệ, làm một vụ để cảnh tỉnh cả vùng””- - Giám đốc Công an TP. Hà Nội Nguyễn Thanh Tùng nhấn mạnh.

Đại tá Chu An Thanh, Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, môi trường Công an Thành phố thông tin về các vụ án.

Tại hội nghị, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an TP. Hà Nội, Đại tá Chu An Thanh đã thông tin chi tiết về hai vụ án điển hình đang gây bức xúc dư luận.

Vụ án buôn lậu thực phẩm quy mô lớn, cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP. Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Nguyễn Thị Tố Loan (SN 1979) và Trang Tuyết Ngọc (SN 1981), cùng trú tại Hà Nội về hành vi buôn lậu. Kết quả điều tra xác định các đối tượng đã lợi dụng chính sách nhập khẩu hàng hóa theo diện gia công, sản xuất xuất khẩu để tuồn lượng lớn chân gà đông lạnh vào tiêu thụ nội địa trái phép. Qua khám xét, lực lượng chức năng phát hiện và thu giữ hơn 2.000 tấn chân gà tại các kho lạnh, trong đó có hàng trăm tấn đã hết hạn sử dụng, hư hỏng, không bảo đảm an toàn thực phẩm.

Vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hoạt động mua bán, chuyển nhượng "hợp đồng kỳ nghỉ du lịch", cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội đã tố 25 vụ án với 201 bị can, trong đó 34 bị can giữ các vai trò lãnh đạo chủ chốt như Chủ tịch, Phó Tổng Giám đốc, Giám đốc các công ty. Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội xác định các đối tượng đã thành lập 27 công ty để tổ chức hoạt động lừa đảo có hệ thống. Bằng thủ đoạn mời chào nhận quà tặng, voucher du lịch miễn phí, cam kết lợi nhuận cao từ việc sở hữu hoặc chuyển nhượng kỳ nghỉ, các đối tượng đã chiếm đoạt số tiền đặc biệt lớn của nhiều người dân trên cả nước.

Trung tướng Nguyễn Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an Thành phố phát biểu.

Thông tin thêm về vụ án lừa đảo “kỳ nghỉ du lịch”, đại diện Công an TP. Hà Nội cho biết, thống kê bước đầu có khoảng 17.000 hợp đồng kỳ nghỉ du lịch liên quan vụ án với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên tới trên 2.700 tỷ đồng; đã xác minh được gần 500 bị hại, nhiều bị hại là người cao tuổi.

Đối với trường hợp người bị hại đã qua đời, cơ quan điều tra đề nghị người thân hợp pháp liên hệ cơ quan Công an để được hướng dẫn, bảo vệ quyền lợi theo quy định của pháp luật. Công an TP. Hà Nội đề nghị những người đã tham gia các gói “sở hữu kỳ nghỉ”, “thẻ kỳ nghỉ du lịch” hoặc giao dịch với 27 công ty liên quan khẩn trương làm đơn trình báo, cung cấp hồ sơ tại Cơ quan CSĐT Công an TP. Hà Nội hoặc công an xã, phường nơi cư trú. Việc chủ động tố giác sẽ giúp cơ quan chức năng xác định đầy đủ số bị hại, truy thu tối đa tài sản để hoàn trả cho người dân theo quy định của pháp luật.

Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Văn Dũng cho biết, ngay từ thời điểm ký hợp đồng và nhận tiền, các đối tượng đã biết rõ không có đủ điều kiện, khả năng hoặc không có ý định thực hiện những nội dung đã cam kết.

Toàn cảnh hội nghị.

Một phần lớn số tiền thu được không được sử dụng đúng mục đích mà dùng để trả hoa hồng, quảng cáo, duy trì bộ máy và phát triển mạng lưới tư vấn nhằm tiếp tục thu hút khách hàng mới. Khác với tranh chấp dân sự, hành vi gian dối có chủ đích và mục đích chiếm đoạt được hình thành trước khi nhận tiền.

“Việc xác định trách nhiệm hình sự phải xem xét toàn diện nội dung tư vấn, khả năng thực tế của doanh nghiệp, mục đích sử dụng tiền, dòng tiền, phương thức trả hoa hồng, vai trò và ý thức chủ quan của từng cá nhân liên quan, không chỉ căn cứ vào hình thức hoặc tên gọi của hợp đồng” - Phó Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân TP. Hà Nội Nguyễn Văn Dũng chia sẻ.

Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Thanh Hà cho biết, nhóm đối tượng hoạt động có tổ chức, lợi dụng việc thành lập các công ty kinh doanh trong lĩnh vực du lịch, nghỉ dưỡng và cung cấp dịch vụ để thực hiện hành vi phạm tội. Nhân viên của các công ty được đào tạo kỹ từ cách lựa chọn khách hàng, tiếp cận, trò chuyện, chăm sóc đến phương thức tư vấn và kêu gọi đầu tư. Khi khách hàng tham gia các gói dịch vụ, các đối tượng đưa ra những thông tin hấp dẫn về lợi nhuận, khả năng sinh lời, quyền lợi nghỉ dưỡng hoặc khả năng chuyển nhượng hợp đồng; vừa tạo lòng tin về tài chính, vừa tạo sự gắn kết về tình cảm khiến người bị hại khó nhận diện hành vi gian dối ngay từ ban đầu.