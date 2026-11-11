Nhận định chứng khoán 11/11: VN-Index hướng tới 1.760 điểm, dòng tiền có duy trì?

Ngân hàng, bất động sản và chứng khoán tiếp tục giữ vai trò dẫn dắt

Sau phiên tăng mạnh ngày 10/11, thị trường chứng khoán Việt Nam bước vào phiên giao dịch 11/11/2026 với tâm lý tích cực hơn. VN-Index vừa tăng 28,75 điểm lên 1.743,07 điểm, trong bối cảnh dòng tiền quay lại nhóm bất động sản, ngân hàng và chứng khoán.

Điểm tích cực là sự cải thiện đồng thời về điểm số, thanh khoản và độ rộng thị trường. Sắc xanh không chỉ tập trung ở một vài cổ phiếu lớn mà đã lan sang nhiều doanh nghiệp thuộc nhóm tài chính, bán lẻ, vật liệu và công nghiệp.

Tuy nhiên, sự phụ thuộc đáng kể của chỉ số vào VIC và một số cổ phiếu vốn hóa lớn cho thấy thị trường vẫn cần thêm tín hiệu xác nhận. Sau một phiên tăng gần 29 điểm, áp lực chốt lời có thể xuất hiện tại những mã đã tăng nhanh trong thời gian ngắn.

Vùng 1.750–1.760 điểm là thử thách gần nhất đối với VN-Index. Nếu dòng tiền duy trì và nhóm cổ phiếu dẫn dắt không suy yếu, chỉ số có thể hướng tới 1.770–1.780 điểm trong những phiên tiếp theo. Đây là vùng kịch bản, không phải mức giao dịch chắc chắn xảy ra.

Ngân hàng nhiều khả năng tiếp tục đóng vai trò quan trọng trong phiên 11/11. VCB, BID, CTG, MBB, TCB, VPB và ACB cần được theo dõi để đánh giá sức mạnh dòng tiền. Ở phiên trước, LPB tăng 3,44%, TCB tăng 1,85%, SHB tăng 1,87% và HDB tăng 1,35%.

Nếu những cổ phiếu này tiếp tục duy trì nền giá và thu hút lực cầu, ngành ngân hàng có thể hỗ trợ thị trường vượt kháng cự gần. Dù vậy, triển vọng dài hơn cần gắn với tăng trưởng tín dụng, chất lượng tài sản và khả năng duy trì biên lãi ròng của từng nhà băng.

Đối với bất động sản, tâm điểm vẫn là VIC, VHM, KDH, DXG, NVL và DIG. Sau phiên tăng mạnh, nhóm này có thể tiếp tục thu hút dòng tiền nhưng cũng dễ xuất hiện chốt lời. VIC đã đóng góp lớn cho VN-Index ngày 10/11, do đó biến động của mã này có thể ảnh hưởng đáng kể đến chỉ số chung.

Với nhóm chứng khoán, SSI, VIX, VND, HCM, VCI và SHS là những mã đáng chú ý. Nếu giá trị khớp lệnh toàn thị trường tiếp tục cải thiện, cổ phiếu chứng khoán có thể hưởng lợi từ kỳ vọng môi giới và giao dịch sôi động hơn. Ngược lại, khi chỉ số gặp áp lực bán ở kháng cự, nhóm này cũng có thể rung lắc mạnh.

Theo dõi sự luân chuyển dòng tiền giữa công nghệ, bán lẻ, điện và dầu khí

Công nghệ, viễn thông và bán lẻ có thể phản ánh mức độ lan tỏa của đợt phục hồi. FPT cần được quan sát sau khi chịu áp lực giảm và bị khối ngoại bán ròng trong phiên 10/11. Nếu lực cầu nội địa cải thiện, tín hiệu tại mã này có thể hỗ trợ tâm lý với nhóm công nghệ.

CTR, VGI và FOX đáng theo dõi trong bối cảnh đầu tư hạ tầng số và viễn thông, nhưng biến động phiên 11/11 vẫn phụ thuộc trực tiếp vào dòng tiền và nền giá từng cổ phiếu. Trong bán lẻ, MWG, FRT, DGW và PNJ có thể thu hút sự quan tâm nếu dòng tiền luân chuyển ngoài nhóm tài chính.

Ở logistics và vận tải, GMD, HAH, VTP và HVN là các mã theo dõi. Đà tăng 6,78% của HVN ngày 10/11 đáng chú ý nhưng không đồng nghĩa toàn bộ nhóm logistics tăng tương ứng. Đối với điện, REE, NT2, PC1 và POW có thể phân hóa theo sản lượng điện, giá nhiên liệu và hiệu quả vận hành.

Đối với dầu khí, áp lực giảm của BSR và PVD phiên 10/11 cho thấy lực bán chưa hoàn toàn được giải tỏa. GAS, PVS, PVD, BSR và PLX có thể biến động theo giá dầu thế giới, tiến độ thăm dò khai thác và nhu cầu tiêu thụ nhiên liệu. Nhóm y tế và dược phẩm có thể được quan tâm một cách chọn lọc ở những doanh nghiệp có lợi nhuận ổn định.

Kịch bản tích cực là VN-Index giữ vùng 1.735–1.740 điểm và tiếp tục thử thách 1.750–1.760 điểm. Nếu vượt vùng này với thanh khoản cải thiện và độ rộng tích cực, chỉ số có thể mở rộng nhịp phục hồi lên 1.770–1.780 điểm.

Trong kịch bản thận trọng, áp lực bán tại 1.750 điểm có thể khiến chỉ số quay lại kiểm định 1.730–1.740 điểm. Nếu hỗ trợ không giữ được, khu vực 1.720–1.725 điểm sẽ là mốc quan sát tiếp theo. Các vùng này là nhận định kỹ thuật, không phải dự báo chắc chắn.

Các góc nhìn thị trường công bố trong ngày từ SHS, VCBS, BSC và Aseansc cùng lưu ý vùng cản 1.750–1.780 điểm, đồng thời nhấn mạnh thanh khoản và độ lan tỏa là yếu tố cần xác nhận. Với nhà đầu tư ngắn hạn, mua đuổi ở những cổ phiếu đã tăng mạnh có rủi ro cao; giải ngân từng phần vào mã cơ bản tốt và quản trị tỷ trọng có thể là cách tiếp cận thận trọng hơn.

Nhìn chung, phiên 11/11 được kỳ vọng giữ trạng thái phục hồi, nhưng khả năng vượt 1.750–1.760 điểm là phép thử quan trọng. Nếu nhóm ngân hàng, chứng khoán đồng thuận và dòng tiền lan tỏa, VN-Index có cơ sở củng cố đà tăng. Ngược lại, sự suy yếu của cổ phiếu trụ có thể đưa thị trường trở lại trạng thái tích lũy và rung lắc.