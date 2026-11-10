Bộ Giáo dục và Đào tạo vinh danh 34 giáo viên tiêu biểu

Chiều nay 9/11, tại Hà Nội, trong khuôn khổ chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026. Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng đã gặp mặt và tặng Bằng khen cho 34 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu được tuyên dương.

Thứ trưởng Thường trực Bộ GD&ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại chương trình.

Tham dự chương trình gặp mặt có Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng; anh Nguyễn Kim Quy, Bí thư BCH Trung ương Đoàn, Chủ tịch Trung ương Hội LHTN Việt Nam; anh Lê Hải Long, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam; ông Trịnh Văn Hào, Giám đốc Truyền thông và Đối ngoại Tập đoàn Thiên Long; cùng đại diện lãnh đạo các Cụ, Vụ và các đơn vị trực thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo; lãnh đạo các ban, đơn vị Trung ương Đoàn, Trung ương Hội LHTN Việt Nam, Tập đoàn Thiên Long và 34 thầy, cô giáo được tuyên dương.

Chia sẻ tại buổi gặp mặt, anh Lê Hải Long, Uỷ viên BTV Trung ương Đoàn, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội LHTN Việt Nam cho biết, thiết thực triển khai phong trào “Tôi yêu Tổ quốc tôi” của Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam; chào mừng kỷ niệm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11); nhằm cổ vũ, động viên và ghi nhận những cống hiến bền bỉ, không ngừng nghỉ của đội ngũ thầy giáo, cô giáo, những người đã dành nhiều thời gian, công sức và tâm huyết vượt qua nhiều khó khăn, gian khổ, đóng góp cho sự nghiệp giáo dục và bồi dưỡng thế hệ trẻ, từ năm 2015 đến nay, Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam đã phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long cùng các đơn vị tổ chức Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng và Bí thư Trung ương Đoàn, Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam Nguyễn Kim Quy trao bằng khen cho các thầy cô giáo tiêu biểu.

Sau 12 năm triển khai, chương trình đã tuyên dương 690 thầy giáo, cô giáo tiêu biểu trên mọi miền Tổ quốc. Đó là các thầy cô giáo đang ngày đêm “bám bản” dạy học tại các vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn; các thầy cô đang giảng dạy ở các huyện đảo, xã đảo xa xôi; các thầy giáo là những cán bộ, chiến sĩ Bộ đội Biên phòng mang quân hàm xanh; các thầy cô giáo dục đặc biệt dạy các em học sinh khuyết tật; các thầy cô là người dân tộc thiểu số đang công tác tại vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Các thầy, cô giáo tuyên dương tại chương trình được lãnh đạo Đảng, Nhà nước gặp mặt, động viên và tặng quà; được tham gia các hoạt động tham quan,… Bên cạnh đó, mỗi thầy giáo, cô giáo tham gia chương trình được nhận Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam, biểu trưng của chương trình và một sổ tiết kiệm trị giá 10 triệu đồng. Chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” được lãnh đạo Đảng, Nhà nước cùng ban, bộ, ngành và dư luận xã hội ghi nhận và đánh giá cao.

Năm nay, Trung ương Hội LHTN Việt Nam tiếp tục phối hợp với Bộ Giáo dục và Đào tạo, Tập đoàn Thiên Long tổ chức chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô”. Thực hiện sắp xếp lại các đơn vị hành chính và triển khai chính quyền địa phương 2 cấp (cấp tỉnh và cấp xã), năm nay chương trình sẽ tuyên dương các thầy giáo, cô giáo tiêu biểu, xuất sắc đang công tác tại các trường học, điểm trường ở các xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (theo Quyết định số 60/QĐ - BDTTG ngày 29 tháng 01 năm 2026 và Quyết định Số 104/QĐ - BDTTG ngày 27 tháng 02 năm 2026 của Bộ Dân tộc Tôn giáo về Công bố danh sách thôn, xã vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, thôn đặc biệt khó khăn, xã khu vực I, II, III giai đoạn 2026 – 2030).

Sau hơn 01 tháng triển khai kể từ ngày 12/8/2026, Ban tổ chức Chương trình đã nhận được 190 hồ sơ các gương thầy cô giáo từ 32 tỉnh, thành phố. Ngày 23/9/2026, Hội đồng xét chọn đã họp và thống nhất danh sách 34 gương giáo viên tiêu biểu xuất sắc về dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026 tại Thủ đô Hà Nội.

Trong đó, có 14 giáo viên là người dân tộc thiểu số của 8 dân tộc Tày, Sán Chỉ, Mường, Cơ Tu, Chăm, Khmer, Nùng, Hoa. Giáo viên lớn tuổi nhất là cô Phan Thị Lệ giáo viên Trường Tiểu học Trương Lương. Sinh năm 1972 - (thời gian công tác 29 năm 9 tháng) và giáo viên trẻ tuổi nhất là cô Nguyễn Thị Vân Nhi (sinh năm 1994), công tác tại Trường tiểu học và THCS Hồng Thủy, TP. Huế (thời gian công tác 6 năm 9 tháng).

Lãnh đạo Bộ GD&ĐT, T.Ư Hội LHTN Việt Nam cùng 34 giáo viên tham dự chương trình Chia sẻ cùng thầy cô năm 2026.

Cũng theo anh Lê Hải Long chương trình đã thực sự trở thành nguồn cảm hứng mạnh mẽ cho không chỉ các nhà giáo hiện tại mà còn cho những thế hệ nhà giáo tương lai. Với những giá trị tinh thần và sự động viên từ xã hội, chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” đã tạo ra một động lực lớn, khuyến khích những sinh viên sư phạm, những người trẻ yêu thích ngành giáo dục thêm tin tưởng vào lựa chọn của mình. Các tấm gương của thầy cô được vinh danh là hình ảnh mẫu mực, truyền cảm hứng để các thế hệ nối tiếp không ngừng phấn đấu, vượt qua thử thách, nối tiếp truyền thống “người đưa đò” của dân tộc.

Cũng theo Phó Chủ tịch Lê Hải Long, điểm đặc biệt của chương trình năm nay là hoạt động “Lớp học reo vui” tại 12 điểm trường thuộc 12 tỉnh, thành phố trên cả nước, trải dài ở cả ba miền Bắc, Trung, Nam. Đây là hoạt động thiết thực nhằm trực tiếp đến thăm, động viên, tri ân đội ngũ giáo viên và chăm lo, hỗ trợ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn.

Tại mỗi điểm trường, Ban Tổ chức tổ chức các hoạt động giao lưu, gặp gỡ thầy cô giáo và học sinh; tổ chức các trò chơi, hoạt động trải nghiệm, tạo không khí vui tươi, phấn khởi; xây dựng các góc đọc sách, không gian tri ân thầy cô và các gian hàng học tập, giới thiệu những giá trị truyền thống. Đồng thời, chương trình trao tặng 120 suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng các khóa học tiếng Anh trực tuyến của WESET trị giá 4,5 triệu đồng/giáo viên thuộc các trường tham gia chương trình; tổ chức trao quà tri ân tới các thầy cô giáo, cán bộ nhà trường...

Thông qua 12 hoạt động “Lớp học reo vui”, chương trình không chỉ mang đến những phần quà, suất học bổng và cơ hội tiếp cận các điều kiện học tập tốt hơn cho học sinh mà còn thể hiện sự quan tâm, đồng hành thiết thực của tổ chức Hội, các đơn vị phối hợp và cộng đồng xã hội đối với đội ngũ nhà giáo. Qua đó, góp phần động viên các thầy cô tiếp tục vượt qua khó khăn, bám trường, bám lớp, tận tâm với sự nghiệp giáo dục và tiếp thêm động lực để các em học sinh vươn lên trong học tập.

Tại chương trình gặp mặt, các thầy, cô giáo và các nhà giáo trẻ đã trao đổi, chia sẻ những khó khăn trong quá trình giảng dạy; những động lực giúp các thầy cô tận tâm, cống hiến với nghề và những mong muốn, nguyện vọng về chế độ chính sách cho những giáo viên vùng sâu, vùng xa, vùng khó khăn. Các thầy, cô giáo cũng chia sẻ kinh nghiệm trong công tác chuyên môn, giảng dạy, hỗ trợ học sinh trong cuộc sống, học tập. Các thầy cô đều đau đáu nỗi niềm, mong mỏi lớn nhất là làm được điều gì đó cho học trò của mình, để các con yên tâm học tập, có môi trường giáo dục hạnh phúc, có cuộc sống và tương lai tốt đẹp hơn…

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Thứ trưởng Thường trực Bộ Giáo dục và Đào tạo Phạm Ngọc Thưởng nhấn mạnh, Giáo dục và đào tạo luôn luôn được Đảng và Nhà nước quan tâm, được xác định là quốc sách hàng đầu. Đặc biệt, Nghị quyết số 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo thêm một mệnh đề nữa là giáo dục và đào tạo là quốc sách hàng đầu, quyết định tương lai của dân tộc. Điều này tiếp tục khẳng định vai trò quan trọng của đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý giáo dục.

Thứ trưởng cho biết, Đảng, Nhà nước đang dành nhiều nguồn lực đầu tư cho giáo dục, trong đó có việc xây dựng trường phổ thông liên cấp tại 248 xã biên giới. Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản đề nghị các địa phương tiếp tục rà soát nhu cầu đầu tư, nâng cấp, xây mới trường mầm non tại những địa bàn khó khăn, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào dân tộc thiểu số, không chỉ riêng khu vực biên giới.

Đánh giá về 34 nhà giáo tham dự chương trình, Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng bày tỏ sự ấn tượng và xúc động trước những đóng góp, tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến của các thầy, cô. Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, điều đáng trân trọng là nhiều giáo viên không tập trung kể về thành tích hay khó khăn của bản thân mà nêu những kiến nghị, đề xuất nhằm cải thiện hoạt động chuyên môn, điều kiện dạy học và chế độ chính sách cho đồng nghiệp, vì lợi ích chung.

Thứ trưởng khẳng định Bộ Giáo dục và Đào tạo thấu hiểu những khó khăn về cơ sở vật chất, sĩ số học sinh, tình trạng thiếu giáo viên, điều kiện đi lại và chế độ chính sách tại các địa bàn khó khăn. Bộ sẽ tiếp tục nghiên cứu, đề xuất hoàn thiện chính sách thu hút nhân tài, tạo điều kiện để đội ngũ nhà giáo yên tâm công tác.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cho biết, bên cạnh việc xây dựng chính sách thu hút, giữ chân giáo viên, cần đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số trong dạy học. Qua đó, dù số lượng giáo viên trực tiếp còn hạn chế, học sinh vùng sâu, vùng xa vẫn có cơ hội tiếp cận các chương trình ngoại ngữ và những môn học khác như học sinh ở khu vực thuận lợi.

Tại chương trình, Thứ trưởng Thường trực Phạm Ngọc Thưởng đã trao Bằng khen của Bộ Giáo dục và Đào tạo cho 34 thầy cô giáo tham dự chương trình “Chia sẻ cùng thầy cô” năm 2026.