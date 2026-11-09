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Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

15:11 | 09/11/2026
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Gần 500 đại biểu trong nước và quốc tế bàn giải pháp phát triển logistics, thương mại xuyên biên giới và xây dựng Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại.
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Sáng 9/11, tại Trung tâm Hội nghị tỉnh, UBND tỉnh phối hợp với Trường Đại học Thương mại và Báo Đại Đoàn Kết tổ chức khai mạc Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới” với chủ đề “Kết nối chính sách, doanh nghiệp và đổi mới sáng tạo, mở rộng không gian hợp tác thương mại, dịch vụ và du lịch, hướng tới Khu kinh tế cửa khẩu Cao Bằng hiện đại, thông minh và hội nhập”.

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới
Các đại biểu tham dự Hội thảo.

Hội thảo có gần 500 đại biểu là lãnh đạo các bộ, ngành Trung ương; đại diện cơ quan ngoại giao, tổ chức quốc tế, chính quyền, doanh nghiệp Trung Quốc, Pháp, Lào và một số quốc gia; cùng các chuyên gia, nhà khoa học, nhà đầu tư và đại diện các tỉnh Thái Nguyên, Tuyên Quang, Lạng Sơn.

Về phía tỉnh Cao Bằng có Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Phan Thăng An; Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa; Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Vũ Hồng Quang cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành, địa phương. Đoàn đại biểu Quảng Tây (Trung Quốc) có ông Tưởng Vệ Sinh, Bí thư Đảng ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân đại thành phố Bách Sắc; ông Dương Dũng, Tuần thị viên cấp II, Sở Thương mại Quảng Tây; bà Hà San, Phó Chủ tịch Cục Dịch vụ và Thương mại cửa khẩu thành phố Sùng Tả cùng đại diện chính quyền, hiệp hội và doanh nghiệp.

Phát biểu khai mạc Hội thảo, ông Lê Hải Hòa - Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng cho biết, Hội thảo có chủ đề rộng và đây là dịp để nhìn lại những vấn đề đã đặt ra, những việc đã làm được, những khó khăn còn tồn tại và những cơ hội mới đang mở ra.

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới
Chủ tịch UBND tỉnh Lê Hải Hòa phát biểu khai mạc Hội thảo.

Hội thảo lần này có 96 báo cáo khoa học, trong đó có 42 báo cáo của các đối tác nước ngoài. Tỉnh kỳ vọng Hội thảo có thể trả lời ba câu hỏi lớn để thúc đẩy phát triển kinh tế của Cao Bằng.

Thứ nhất, làm thế nào để Cao Bằng trở thành điểm kết nối hiệu quả trên các hành lang kinh tế đã được quy hoạch, đồng thời từng bước mở rộng kết nối tới các trung tâm kinh tế phía Tây Trung Quốc, Trung Á và xa hơn? Cần ưu tiên những điều kiện gì để thu hút nguồn hàng, giảm chi phí logistics và nâng cao năng lực cạnh tranh của cửa khẩu?

Thứ hai, làm thế nào để phát triển sản xuất, chế biến, bảo quản, phân phối và dịch vụ ngay tại Cao Bằng; để doanh nghiệp địa phương, hợp tác xã và người dân tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị xuyên biên giới?

Thứ ba, những mô hình hợp tác nào giữa chính quyền, trường đại học, cơ sở nghiên cứu và doanh nghiệp có thể triển khai trong thực tế, nhất là các dự án đầu tư, chuyển giao công nghệ, phát triển vùng nguyên liệu, kết nối thị trường và đào tạo nguồn nhân lực?

Cũng theo Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng, tỉnh sẽ tiếp nhận, phân loại các kiến nghị, giao cơ quan có trách nhiệm nghiên cứu, đề xuất giải pháp thực hiện. Những nội dung thuộc thẩm quyền của tỉnh phải được xem xét, giải quyết; những vấn đề cần phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và đối tác quốc tế sẽ được tiếp tục trao đổi, thúc đẩy.

Tỉnh mong muốn cùng Trường Đại học Thương mại, thành phố Bách Sắc và các đối tác duy trì cơ chế hợp tác thường xuyên, hướng tới tổ chức ít nhất một sự kiện quốc tế hằng năm về kinh tế, thương mại, đầu tư hoặc các lĩnh vực hai bên cùng quan tâm.

Cũng tại Hội thảo, trình bày đề dẫn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại nhấn mạnh Cao Bằng có hơn 333 km đường biên giới tiếp giáp Trung Quốc, hệ thống cửa khẩu và lợi thế kết nối giao thương ngày càng được mở rộng. Đặc biệt, việc triển khai tuyến cao tốc Đồng Đăng - Trà Lĩnh và các dự án hạ tầng cửa khẩu đang mở ra cơ hội mới để tỉnh kết nối thị trường, tổ chức hoạt động thương mại và phát triển kinh tế biên giới. Tuy nhiên, lợi thế về vị trí địa lý và hạ tầng chưa đủ để tạo nên thịnh vượng nếu địa phương chưa tham gia sâu vào các công đoạn có giá trị gia tăng cao. Vì vậy, Cao Bằng cần chuyển từ tư duy kinh tế thông qua cửa khẩu sang xây dựng hệ sinh thái kinh tế cửa khẩu, phát triển logistics, dịch vụ hỗ trợ thương mại, chuyển đổi số và liên kết chuỗi cung ứng.

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Thương mại trình bày đề dẫn Hội thảo.

Hội thảo tập trung thảo luận 3 định hướng lớn: Phát triển hạ tầng gắn với dịch vụ và thị trường; xây dựng cửa khẩu thông minh, lấy hiệu quả thực chất làm thước đo; phát triển thương mại xuyên biên giới gắn với tăng trưởng bao trùm, bảo tồn văn hóa và nâng cao sinh kế người dân. Trường Đại học Thương mại kỳ vọng các nhà khoa học, chuyên gia và doanh nghiệp sẽ đóng góp những luận cứ khoa học, giải pháp có tính khả thi, xác định rõ trách nhiệm và lộ trình thực hiện, góp phần giúp Cao Bằng khai thác hiệu quả tiềm năng kinh tế cửa khẩu, nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững. Nhà trường khẳng định cam kết đồng hành cùng tỉnh trong nghiên cứu, đào tạo, tư vấn chính sách và kết nối các đối tác trong nước, quốc tế.

Cao Bằng thúc đẩy kinh tế xuyên biên giới

Các đại biểu tham quan gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các mô hình kinh tế cửa khẩu tại Hội thảo.

Trước phiên khai mạc, các đại biểu tham quan 10 gian trưng bày, giới thiệu tiềm năng, lợi thế, các mô hình kinh tế cửa khẩu, dự án đầu tư, giải pháp công nghệ cùng sản phẩm, hàng hóa và dịch vụ phục vụ thương mại xuyên biên giới, xuất khẩu. Hoạt động góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của Cao Bằng, đồng thời, tạo không gian để các doanh nghiệp giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm đối tác và cơ hội hợp tác đầu tư.

Thông qua Hội thảo, Cao Bằng kỳ vọng tiếp nhận thêm các luận cứ khoa học, kinh nghiệm thực tiễn và đề xuất chính sách có giá trị, góp phần tháo gỡ những khó khăn, điểm nghẽn trong phát triển kinh tế cửa khẩu; nâng cao hiệu quả hoạt động xuất nhập khẩu, phát triển hệ thống logistics, thương mại điện tử và các dịch vụ hỗ trợ. Qua đó, từng bước phát huy lợi thế vị trí địa kinh tế, thúc đẩy hợp tác kinh tế, thương mại xuyên biên giới, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới.

Cao Bằng Đại học Thương Mại Hội thảo khoa học quốc tế “Phát triển kinh tế và thương mại xuyên biên giới”

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Cập nhật: 09/11/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲50K 13,980 ▲50K
Trang sức 99.99 13,390 ▲50K 13,990 ▲50K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,382 ▲1244K 14,122 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,382 ▲1244K 14,123 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 ▲3K 1,408 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 ▲3K 1,409 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,348 ▲3K 1,398 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 ▲297K 138,416 ▲297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 ▼85464K 10,501 ▼94284K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 ▲205K 95,224 ▲205K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 ▲183K 85,437 ▲183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 ▲175K 81,662 ▲175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 ▲125K 58,452 ▲125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
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Cập nhật: 09/11/2026 15:45
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