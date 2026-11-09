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Xe 365

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?

Hồng Anh
Hồng Anh
14:35 | 09/11/2026
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Theo đó, từ ngày 6/11 đến 21/11/2026 chương trình sẽ mang đến hơn 100 giải thưởng vàng 9999 dành cho khách hàng ký hợp đồng mua xe Ford Everest, Territory, Ranger, Transit và Mustang Mach-E tại hệ thống đại lý ủy quyền trên toàn quốc.
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Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?
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Cụ thể, mỗi hợp đồng mua xe tương ứng với một mã dự thưởng để tham gia chương trình bốc thăm. Chương trình sẽ có tổng cộng 102 giải thưởng bằng vàng 9999, gồm 51 giải Nhất, mỗi giải một chỉ vàng và 51 giải Nhì, mỗi giải nửa chỉ vàng. Cơ cấu giải thưởng sẽ được phân bổ tại các đại lý Ford ủy quyền trên toàn quốc, tạo cơ hội nhận vàng cho khách hàng tham gia chương trình tại từng địa phương. Hoạt động bốc thăm được tổ chức trực tiếp tại các đại lý vào ngày 21/11/2026.

Đồng thời Ford Việt Nam vẫn tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ phí trước bạ lên đến 100%, tặng bảo hiểm vật chất, bảo hành mở rộng hoặc các gói quà tặng và hỗ trợ chi phí sử dụng, tùy theo dòng xe và phiên bản… cho khách mua xe trong tháng 11 này. Cụ thể:

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?
Ford Territory

Khách hàng mua Ford Territory, sẽ nhận ưu đãi lệ phí trước bạ lên đến 100% tùy phiên bản. Riêng các phiên bản Titanium, Titanium X và Platinum sẽ được áp dụng ưu đãi giảm giá 58 triệu đồng và nâng cấp logo phát sáng. Mẫu xe cũng có gói bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?
Ford Everest

Là mẫu xe nổi bật trong phân khúc SUV 7 chỗ, Ford Everest (trừ phiên bản 2.3L) đang được áp dụng chương trình ưu đãi lên đến 100% lệ phí trước bạ, đây là chương trình do Ford Việt Nam triển khai cùng hệ thống đại lý. Riêng khách hàng lựa chọn phiên bản Everest Platinum 2.3L 4x4 còn được hưởng chính sách bảo hành tiêu chuẩn lên đến 5 năm hoặc 150.000 km, tùy điều kiện nào đến trước.

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?
Ford Ranger

Khi mua Ford Ranger, khách hàng được hưởng các chính sách ưu đãi khác nhau tùy phiên bản. Ví dụ như khi mua phiên bản Wildtrak 3.0L 4x4, XLS và XLS 4x4 khách hàng sẽ được hỗ trợ 100% lệ phí trước bạ, trong khi phiên bản XLS 4x2 được hỗ trợ 50%. Mức hỗ trợ được tính trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 6% áp dụng cho xe bán tải trên toàn quốc. Bên cạnh đó, khách hàng mua Raptor V6 3.0L và Wildtrak 2.0L sẽ được tặng hai năm bảo hiểm vật chất.

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?
Ford Transit

Đối với Ford Transit, phiên bản Trend được tặng hai năm bảo hành mở rộng An Tâm. Các phiên bản Premium 16 chỗ và Premium 18 chỗ được ưu đãi 100% lệ phí trước bạ. Mức hỗ trợ lệ phí trước bạ được tính trên giá bán lẻ khuyến nghị của Ford Việt Nam và mức lệ phí trước bạ 2% áp dụng cho xe thương mại.

Tháng 11 này, Ford Việt Nam khuyến mãi những gì?
Ford Mustang Mach-E

Hay khi sở hữu Ford Mustang Mach-E, khách hàng sẽ được miễn phí bộ sạc treo tường và chi phí lắp đặt tại nhà, đồng thời nhận bộ sạc di động và hưởng gói đặc quyền sạc pin công cộng miễn phí lên đến 5 năm, với giá trị tối đa 50 triệu đồng. Hạn mức này được tính toán dựa trên mức tiêu thụ trung bình và tỷ lệ sạc công cộng ước tính; thời gian sử dụng thực tế phụ thuộc vào thói quen sử dụng, giá cước tại các trạm sạc và tỷ lệ sạc của từng khách hàng. Quyền lợi trên không bao gồm chi phí điện khi sử dụng bộ sạc tại nhà.

Ngoài ra, Ford Việt Nam cũng tiếp tục chú trọng các chính sách bảo hành, dịch vụ hậu mãi và quyền lợi sau bán hàng, góp phần mang đến sự an tâm trong suốt quá trình sở hữu và sử dụng xe.

Tất cả các chương trình trên không ngoài mục đích gia tăng quyền lợi, tạo điều kiện thuận lợi để khách hàng dễ dàng sở hữu xe, đồng thời mang đến sự an tâm trong quá trình sử dụng thông qua các chính sách ưu đãi hàng tháng và dịch vụ hậu mãi thiết thực.

Chi tiết về chương trình ưu đãi tháng 11/2026 xem thêm tại: LINK

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Hà Nội - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Đà Nẵng - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Miền Tây - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Tây Nguyên - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,400 ▲100K 140,600 ▲300K
Cập nhật: 09/11/2026 15:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,820 ▲20K 14,120 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▲50K 14,100 ▲50K
Trang sức 99.9 13,380 ▲50K 13,980 ▲50K
Trang sức 99.99 13,390 ▲50K 13,990 ▲50K
Vàng 99.9 12,850 ▲100K
Vàng 99.99 13,000 ▲100K
Cập nhật: 09/11/2026 15:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,382 ▲1244K 14,122 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,382 ▲1244K 14,123 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,368 ▲3K 1,408 ▲3K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,368 ▲3K 1,409 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,348 ▲3K 1,398 ▲3K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,416 ▲297K 138,416 ▲297K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,521 ▼85464K 10,501 ▼94284K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,424 ▲205K 95,224 ▲205K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,637 ▲183K 85,437 ▲183K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,862 ▲175K 81,662 ▲175K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,652 ▲125K 58,452 ▲125K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,382 ▲1244K 1,412 ▲1271K
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Cập nhật: 09/11/2026 15:45

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