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73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

Tạ Thành
Tạ Thành
12:49 | 06/11/2026
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Khảo sát của Newzoo cho thấy 73% game thủ trả phí ngày càng ưu tiên chờ thời điểm khuyến mãi, Trong khi 44% game thủ giảm mua game riêng lẻ sau khi sử dụng dịch vụ thuê bao.
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Game thủ ngày càng cân nhắc trước khi xuống tiền mua game

Thị trường trò chơi điện tử đang mang đến nhiều lựa chọn cho người dùng, từ các tựa game AAA có giá 70 USD trở lên đến trò chơi miễn phí, phiên bản làm lại (remake), nâng cấp đồ họa (remaster) và dịch vụ thuê bao game (hình thức trả phí theo tháng hoặc năm để chơi nhiều trò chơi trong kho game của dịch vụ mà không cần mua riêng từng trò).

Sự đa dạng này khiến các nhà phát hành phải cạnh tranh không chỉ về chất lượng sản phẩm mà còn về giá bán và hình thức phân phối. Theo báo cáo Hành vi mua game trong thời đại có nhiều lựa chọn của Newzoo, 73% game thủ trả phí cho biết họ có xu hướng chờ các chương trình khuyến mãi nhiều hơn trước đây. Đáng chú ý, gần 60% giao dịch mua game diễn ra sau tháng phát hành đầu tiên.

Báo cáo Hành vi mua game trong thời đại có nhiều lựa chọn của Newzoo. Ảnh: Newzoo.
Báo cáo Hành vi mua game trong thời đại có nhiều lựa chọn của Newzoo. Ảnh: Newzoo.

Những số liệu này cho thấy người chơi không còn xem thời điểm phát hành là yếu tố quyết định việc mua game. Thay vào đó, họ cân nhắc mức giá, đánh giá từ cộng đồng và những ưu đãi có thể xuất hiện trong tương lai.

Người chơi cũng hình thành kỳ vọng cụ thể về thời gian chờ và mức giảm giá. Một số sẵn sàng mua ngay khi phát hành nếu trò chơi đáp ứng nhu cầu, trong khi những người khác lựa chọn chờ đợi để tiết kiệm chi phí.

Xu hướng này đặt ra thách thức cho các nhà phát hành khi xây dựng chiến lược kinh doanh. Việc định giá sản phẩm, lựa chọn thời điểm khuyến mãi và duy trì sức hút sau ngày ra mắt ngày càng có vai trò quan trọng đối với doanh thu.

Dịch vụ thuê bao game thay đổi thói quen mua sắm

Bên cạnh các chương trình giảm giá, dịch vụ thuê bao game cũng ảnh hưởng đến cách game thủ tiếp cận trò chơi điện tử. Khảo sát của Newzoo ghi nhận 44% người sử dụng dịch vụ thuê bao cho biết họ mua ít trò chơi hơn kể từ khi đăng ký. Thay vì chi tiền sở hữu từng sản phẩm, nhóm người chơi này có thể tiếp cận nhiều tựa game thông qua khoản phí định kỳ.

Tuy nhiên, Newzoo nhận định tác động tổng thể của dịch vụ thuê bao game không quá lớn. Báo cáo cũng xem xét những người mua nhiều game hơn sau khi đăng ký, cho thấy thuê bao không nhất thiết thay thế hoàn toàn hình thức mua trò chơi riêng lẻ.

Đối với các nhà phát hành, dịch vụ thuê bao vừa tạo thêm kênh tiếp cận khách hàng, vừa đặt ra yêu cầu cân bằng giữa doanh thu từ việc bán game trực tiếp và phân phối qua các nền tảng đăng ký.

Dịch vụ thuê bao cũng ảnh hưởng đến hành vi mua game của game thủ. Ảnh: IDC.
Dịch vụ thuê bao cũng ảnh hưởng đến hành vi mua game của game thủ. Ảnh: IDC.

Trong lĩnh vực phân phối kỹ thuật số, các cửa hàng chính thức tiếp tục giữ vị trí chủ đạo. Có tới 97% game thủ trả phí sử dụng những kênh phân phối này.

Dù vậy, đại lý được ủy quyền và các sàn giao dịch bên thứ ba vẫn đóng vai trò nhất định. Những kênh này mang đến thêm lựa chọn về giá bán, phương thức thanh toán và khả năng tiếp cận sản phẩm tại từng thị trường.

Điều này cho thấy hành trình mua game ngày càng phức tạp. Người chơi có thể tìm hiểu sản phẩm tại một nền tảng, so sánh giá trên nhiều cửa hàng trước khi quyết định giao dịch.

Khảo sát hơn 6.000 game thủ tại sáu quốc gia

Newzoo thực hiện khảo sát vào tháng 8/2026 với 6.166 game thủ trả phí tại Mỹ, Anh, Đức, Ba Lan, Brazil và Saudi Arabia. Nghiên cứu nhận được sự hỗ trợ từ G2A.COM. Đối tượng khảo sát gồm những người từ 18 đến 55 tuổi, chơi game trên PC hoặc console thế hệ thứ 9 ít nhất một lần mỗi tháng. Trong 12 tháng trước khảo sát, họ phải từng mua trò chơi AAA/AA hoặc tiếp cận những sản phẩm này thông qua dịch vụ thuê bao trả phí.

Newzoo sử dụng dữ liệu Global Gamer Study để điều chỉnh trọng số mẫu khảo sát theo đặc điểm từng thị trường. Báo cáo đồng thời phân tích hành trình mua sắm tại 19 cửa hàng, mức độ nhạy cảm về giá, thói quen sử dụng thuê bao và dự báo của người chơi về thời gian chơi game cũng như chi tiêu trong hai đến ba năm tới.

Những kết quả nghiên cứu cho thấy thị trường game trả phí đang chuyển dịch theo hướng người dùng chủ động hơn trong quyết định mua sắm. Khi lựa chọn ngày càng phong phú, các nhà phát hành không chỉ cần tạo ra trò chơi hấp dẫn mà còn phải xây dựng mức giá và chiến lược phân phối phù hợp để thuyết phục khách hàng.

Mua game thị trường game game thủ Game giảm giá Dịch vụ thuê bao game Game trả phí

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
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Cập nhật: 06/11/2026 17:00
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Cập nhật: 06/11/2026 17:00

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