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SeABank lãi 1.315 tỷ đồng quý III, tăng 37,5% so với cùng kỳ

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08:23 | 06/11/2026
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Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (SeABank, HOSE: SSB) đạt gần 1.315 tỷ đồng trong quý III/2026, tăng 37,5% so với cùng kỳ năm trước. Lũy kế 9 tháng, Ngân hàng ghi nhận 3.940 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế. Tổng tài sản đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm; Dư nợ cấp tín dụng tăng 11,3%, tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát ở mức 2,28%.
SeABank công bố Khung Tài chính bền vững SeABank công bố Khung Tài chính bền vững
SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam SeABank xếp thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam
SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng SeABank hoàn tất tăng vốn điều lệ lên 34.688 tỷ đồng

Quy mô tiếp tục mở rộng, nguồn thu cốt lõi duy trì ổn định

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2026, SeABank ghi nhận lợi nhuận trước thuế gần 1.315 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế gần 1.052 tỷ đồng. Kết quả quý III cải thiện nhờ thu nhập lãi thuần và hoạt động kinh doanh ngoại hối tăng trưởng.

Lũy kế 9 tháng, thu nhập lãi thuần (NII) ngân hàng đạt 7.132 tỷ đồng, tương đương 103% kế hoạch 9 tháng. Lãi thuần từ hoạt động dịch vụ đạt gần 584 tỷ đồng, tăng 5,8%; Kinh doanh ngoại hối đạt gần 735 tỷ đồng, tăng 145,2%. Đây là những nguồn thu tiếp tục đóng góp tích cực vào hoạt động kinh doanh cốt lõi của Ngân hàng, góp phần đưa lợi nhuận trước thuế 9 tháng đạt 3.940 tỷ đồng.

Về quy mô, tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản hợp nhất của SeABank đạt 429.376 tỷ đồng, tăng 8,31% so với đầu năm. Dư nợ cấp tín dụng đạt 272.634 tỷ đồng, tăng 11,3%, vượt kế hoạch 9 tháng. Tổng huy động từ tiền gửi và giấy tờ có giá đạt gần 242.809 tỷ đồng, tăng 9,48%; Tỷ lệ nợ xấu ở mức 2,28%, thấp hơn ngưỡng kế hoạch 3%.

SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III2026
SeABank lãi 1.315 tỷ đồng trong quý III2026

Củng cố nền tảng tài chính và lan tỏa trách nhiệm cộng đồng

Tiếp tục củng cố nền tảng tài chính, ngày 28/10/2026, SeABank đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận tăng vốn điều lệ từ 34.288 tỷ đồng lên 34.688 tỷ đồng, hoàn thành phương án tăng vốn điều lệ năm 2026 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Nguồn vốn này giúp Ngân hàng củng cố năng lực tài chính, nâng cao các chỉ số an toàn vốn, đồng thời thể hiện định hướng phát triển đồng bộ giữa nguồn lực tài chính và nguồn nhân lực chất lượng cao, tạo nền tảng cho tăng trưởng bền vững.

Song hành với hoạt động kinh doanh, SeABank cũng luôn duy trì các hoạt động an sinh xã hội vì cộng đồng và đã được Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trao tặng bằng khen vì những đóng góp tích cực cho công tác an sinh xã hội giai đoạn 2024 - 2026 với tổng số tiền đóng góp gần 90 tỷ đồng cho các hoạt động tiêu biểu như hỗ trợ xóa nhà tạm, nhà dột nát, khắc phục hậu quả thiên tai, trao học bổng cho trẻ em nghèo, bảo vệ môi trường và tri ân người có công với cách mạng... Đồng thời, Ngân hàng cũng lần thứ 4 liên tiếp được Bộ Công thương bình chọn và vinh danh là Thương hiệu quốc gia Việt Nam 2026.

Bên cạnh đó, với kết quả kinh doanh và duy trì đà tăng trưởng, SeABank cũng được vinh danh thứ 16 trong Top 50 Doanh nghiệp lợi nhuận xuất sắc Việt Nam năm 2026 và xếp hạng 36/500 Doanh nghiệp lợi nhuận tốt nhất Việt Nam (Profit500).

SeABank lợi nhuận SeABank quý III/2026 kết quả kinh doanh SeABank tổng tài sản SeABank SSB Lợi nhuận SeABank 9 tháng 2026 cổ phiếu SSB tăng vốn điều lệ SeABank

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Thứ ba, 10/11/2026 06:00
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15°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
19°C
Phan Thiết

30°C

Cảm giác: 35°C
bầu trời quang đãng
Thứ bảy, 07/11/2026 00:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 03:00
29°C
Thứ bảy, 07/11/2026 06:00
30°C
Thứ bảy, 07/11/2026 09:00
28°C
Thứ bảy, 07/11/2026 12:00
26°C
Thứ bảy, 07/11/2026 15:00
25°C
Thứ bảy, 07/11/2026 18:00
24°C
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24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 03:00
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28°C
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28°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
25°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
24°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
24°C
Thứ hai, 09/11/2026 03:00
29°C
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24°C
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25°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
28°C
Quảng Bình

27°C

Cảm giác: 29°C
mây cụm
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22°C
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25°C
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Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
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Thứ hai, 09/11/2026 00:00
20°C
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15°C
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Thứ tư, 11/11/2026 00:00
14°C
Thứ tư, 11/11/2026 03:00
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Thừa Thiên Huế

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mây cụm
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28°C
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31°C
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31°C
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28°C
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26°C
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24°C
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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29°C
Chủ nhật, 08/11/2026 06:00
30°C
Chủ nhật, 08/11/2026 09:00
27°C
Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
23°C
Chủ nhật, 08/11/2026 15:00
22°C
Chủ nhật, 08/11/2026 18:00
21°C
Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
21°C
Thứ hai, 09/11/2026 00:00
22°C
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22°C
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24°C
Thứ hai, 09/11/2026 09:00
23°C
Thứ hai, 09/11/2026 12:00
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22°C
Thứ hai, 09/11/2026 18:00
22°C
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22°C
Thứ ba, 10/11/2026 00:00
21°C
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21°C
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22°C
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24°C
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25°C
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23°C
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22°C
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Chủ nhật, 08/11/2026 00:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 12:00
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Chủ nhật, 08/11/2026 21:00
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14°C
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21°C

Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,700 ▼150K 14,100 ▼150K
Trang sức 99.9 13,380 ▼150K 13,980 ▼150K
Trang sức 99.99 13,390 ▼150K 13,990 ▼150K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 11:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
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Chuyển động số

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New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

New Sports công bố kế hoạch phát triển bóng rổ, pickleball năm 2027

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Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

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