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Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Thuỳ Dương
Thuỳ Dương
13:50 | 05/11/2026
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Quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 người năm 2023 lên 52.129 người năm 2025. Trước tốc độ mở rộng nhanh, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu kiểm tra chuyên đề trên phạm vi cả nước, phối hợp với Bộ Công an rà soát hoạt động đào tạo và chất lượng đầu ra.
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Quy mô đào tạo từ xa tăng hơn 60% sau hai năm

Tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ diễn ra ngày 4/11, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân chủ trì, các số liệu về quy mô đào tạo đã cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý ở lĩnh vực này.

Theo báo cáo của Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thị Thu Thủy, dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS) cho thấy, số người học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tương ứng mức tăng 61,2%.

Đáng chú ý, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 người lên 52.129 người trong cùng giai đoạn, tăng 60,5%. Số cơ sở có người học theo phương thức đào tạo từ xa cũng tăng gần gấp đôi, từ 20 đơn vị năm 2023 lên 39 đơn vị năm 2025.

Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an - Ảnh: MOET

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng 2 vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025. Đây là số liệu về kế hoạch tuyển sinh do các cơ sở đào tạo kê khai tại thời điểm rà soát.

Quy mô người học và số lượng cơ sở tham gia đào tạo cùng tăng đặt ra yêu cầu rà soát năng lực tổ chức của từng đơn vị. Theo Vụ Giáo dục đại học, việc kiểm tra cần tập trung vào đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập, điều kiện thực hành và phương thức đánh giá đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đối với chương trình văn bằng 2, việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ từ chương trình người học đã hoàn thành trước đó cũng cần có căn cứ cụ thể cho từng trường hợp, đồng thời bảo đảm yêu cầu về chuẩn đầu ra.

Trên cơ sở đó, Vụ Giáo dục đại học đề xuất tổ chức kiểm tra chuyên đề, ưu tiên những cơ sở có quy mô đào tạo lớn hoặc tốc độ tăng trưởng người học nhanh. Cùng với hoạt động kiểm tra, cơ quan này đề xuất xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thống nhất yêu cầu đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu quy định năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Phối hợp Bộ Công an kiểm tra trên phạm vi cả nước

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quân khẳng định nhu cầu học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh là chính đáng. Tuy nhiên, trước quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng, công tác quản lý cần được tăng cường, gắn với chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng người tốt nghiệp.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Nhiệm vụ trước mắt là rà soát dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm, đồng thời triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức đào tạo.

Đáng chú ý, Vụ Giáo dục đại học được yêu cầu phối hợp với A03, Bộ Công an ngay từ khâu triển khai và trong suốt quá trình kiểm tra chuyên đề.

Về chương trình đào tạo, Thứ trưởng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chương trình đào tạo chính quy.

Đối với yêu cầu năng lực ngoại ngữ bậc 5, tương đương C1, các cơ sở đào tạo phải có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ theo quy định. Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Bên cạnh việc chuẩn hóa chương trình và kiểm soát chất lượng đầu ra, Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục đại học phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.

Các yêu cầu trên tập trung vào việc kiểm soát năng lực tổ chức đào tạo, chuẩn hóa đánh giá người học và bảo đảm giá trị đầu ra giữa các phương thức đào tạo. Đây cũng là những nội dung được đặt ra trong bối cảnh quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tiếp tục mở rộng.

nghành Ngôn ngữ Anh đào tạo từ xa đào tạo văn bằng 2 chứng chỉ ngoại ngữ

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Hà Nội - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đà Nẵng - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Miền Tây - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Tây Nguyên - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Đông Nam Bộ - PNJ 138,000 ▲1400K 142,000 ▲1400K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Nghệ An 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
Miếng SJC Thái Bình 13,950 ▲10K 14,250 ▲10K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,850 ▲170K 14,250 ▲170K
Trang sức 99.9 13,530 ▲170K 14,130 ▲170K
Trang sức 99.99 13,540 ▲170K 14,140 ▲170K
Vàng 99.9 12,850 ▲200K
Vàng 99.99 13,000 ▲200K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,395 ▲1K 14,252 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,395 ▲1K 14,253 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 138 ▼1227K 142 ▼1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 138 ▼1227K 1,421 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 136 ▼1209K 141 ▼1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 132,604 ▲1485K 139,604 ▲1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 96,111 ▲1126K 105,911 ▲1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,624 ▼76595K 9,604 ▼85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 76,369 ▲915K 86,169 ▲915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 72,561 ▲874K 82,361 ▲874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,153 ▲626K 58,953 ▲626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,395 ▲1K 1,425 ▲1K
Cập nhật: 05/11/2026 19:00
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Cập nhật: 05/11/2026 19:00

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