Bộ GD-ĐT phối hợp Bộ Công an kiểm tra đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh

Quy mô đào tạo từ xa tăng hơn 60% sau hai năm

Tại cuộc họp về công tác quản lý đào tạo văn bằng 2, đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh và chứng chỉ ngoại ngữ diễn ra ngày 4/11, do Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Lê Quân chủ trì, các số liệu về quy mô đào tạo đã cho thấy tốc độ tăng trưởng đáng chú ý ở lĩnh vực này.

Theo báo cáo của Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục đại học Nguyễn Thị Thu Thủy, dữ liệu trên Hệ thống cơ sở dữ liệu về giáo dục đại học (HEMIS) cho thấy, số người học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo hình thức chính quy và vừa làm vừa học tăng từ 10.613 người năm 2023 lên 17.113 người năm 2025, tương ứng mức tăng 61,2%.

Đáng chú ý, quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tăng từ 32.489 người lên 52.129 người trong cùng giai đoạn, tăng 60,5%. Số cơ sở có người học theo phương thức đào tạo từ xa cũng tăng gần gấp đôi, từ 20 đơn vị năm 2023 lên 39 đơn vị năm 2025.



Tham dự cuộc họp có đại diện các đơn vị thuộc Bộ GD-ĐT và Cục An ninh chính trị nội bộ (A03), Bộ Công an - Ảnh: MOET

Năm 2026, các cơ sở đào tạo đăng ký 38.224 chỉ tiêu đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh, 5.810 chỉ tiêu văn bằng 2 chính quy và 6.534 chỉ tiêu văn bằng 2 vừa làm vừa học. Riêng nhóm văn bằng 2 vừa làm vừa học, số chỉ tiêu đăng ký tăng 68,6% so với năm 2025. Đây là số liệu về kế hoạch tuyển sinh do các cơ sở đào tạo kê khai tại thời điểm rà soát.

Quy mô người học và số lượng cơ sở tham gia đào tạo cùng tăng đặt ra yêu cầu rà soát năng lực tổ chức của từng đơn vị. Theo Vụ Giáo dục đại học, việc kiểm tra cần tập trung vào đội ngũ giảng viên, học liệu số, hệ thống quản lý học tập, điều kiện thực hành và phương thức đánh giá đầy đủ bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết.

Đối với chương trình văn bằng 2, việc công nhận và chuyển đổi tín chỉ từ chương trình người học đã hoàn thành trước đó cũng cần có căn cứ cụ thể cho từng trường hợp, đồng thời bảo đảm yêu cầu về chuẩn đầu ra.

Trên cơ sở đó, Vụ Giáo dục đại học đề xuất tổ chức kiểm tra chuyên đề, ưu tiên những cơ sở có quy mô đào tạo lớn hoặc tốc độ tăng trưởng người học nhanh. Cùng với hoạt động kiểm tra, cơ quan này đề xuất xây dựng chuẩn chương trình đào tạo ngành Ngôn ngữ Anh, thống nhất yêu cầu đầu ra giữa các hình thức, phương thức đào tạo và nghiên cứu quy định năng lực ngoại ngữ tối thiểu bậc 5, tương đương trình độ C1.

Phối hợp Bộ Công an kiểm tra trên phạm vi cả nước

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Lê Quân khẳng định nhu cầu học văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh là chính đáng. Tuy nhiên, trước quy mô đào tạo tăng nhanh và có xu hướng tiếp tục mở rộng, công tác quản lý cần được tăng cường, gắn với chuẩn hóa chương trình và bảo đảm chất lượng người tốt nghiệp.

Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục đại học chủ trì kiểm tra chuyên đề đối với hoạt động đào tạo văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh theo phương thức từ xa. Nhiệm vụ trước mắt là rà soát dữ liệu, lựa chọn một số cơ sở để kiểm tra điểm, đồng thời triển khai kiểm tra công tác đào tạo từ xa trên phạm vi cả nước. Qua đó, kịp thời phát hiện và chấn chỉnh những hạn chế, bất cập trong quá trình tổ chức đào tạo.

Đáng chú ý, Vụ Giáo dục đại học được yêu cầu phối hợp với A03, Bộ Công an ngay từ khâu triển khai và trong suốt quá trình kiểm tra chuyên đề.

Về chương trình đào tạo, Thứ trưởng yêu cầu sớm hoàn thiện, trình ban hành chuẩn chương trình đào tạo khối ngành ngôn ngữ, văn học và văn hóa nước ngoài, trong đó có ngành Ngôn ngữ Anh. Chuẩn đầu ra của chương trình văn bằng 2 ngành Ngôn ngữ Anh phải tương đương với chương trình đào tạo chính quy.

Đối với yêu cầu năng lực ngoại ngữ bậc 5, tương đương C1, các cơ sở đào tạo phải có minh chứng đánh giá người học đạt trình độ theo quy định. Thứ trưởng Lê Quân yêu cầu người học chỉ được cấp bằng cử nhân ngành Ngôn ngữ Anh sau khi có chứng chỉ xác nhận đạt trình độ C1.

Bên cạnh việc chuẩn hóa chương trình và kiểm soát chất lượng đầu ra, Thứ trưởng giao Vụ Giáo dục đại học phối hợp với Cục Khoa học, Công nghệ và Thông tin xây dựng thông tư về chuẩn nền tảng đào tạo từ xa.

Các yêu cầu trên tập trung vào việc kiểm soát năng lực tổ chức đào tạo, chuẩn hóa đánh giá người học và bảo đảm giá trị đầu ra giữa các phương thức đào tạo. Đây cũng là những nội dung được đặt ra trong bối cảnh quy mô đào tạo từ xa ngành Ngôn ngữ Anh tiếp tục mở rộng.