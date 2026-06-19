PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội phát biểu tại hội thảo. (Ảnh: congthuong.vn)

Trong bối cảnh Việt Nam đang triển khai Chiến lược phát triển công nghiệp bán dẫn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050, Đại học Quốc gia Hà Nội xác định bán dẫn là một trong những lĩnh vực công nghệ chiến lược, giữ vai trò quan trọng trong thúc đẩy khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Phát biểu tại hội thảo, Phó Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội, PGS.TS Phạm Bảo Sơn cho biết, nhà trường đang tập trung đầu tư hạ tầng nghiên cứu, xây dựng các chương trình đào tạo chuyên sâu và triển khai nhiều nhiệm vụ khoa học - công nghệ trọng điểm phục vụ phát triển ngành bán dẫn. Đặc biệt, Đại học Quốc gia Hà Nội đang xúc tiến xây dựng Trung tâm thiết kế, chế tạo và kiểm thử vi mạch quốc gia cùng hệ thống phòng thí nghiệm dùng chung tại Hòa Lạc.

Theo PGS.TS Phạm Bảo Sơn, Đại học Quốc gia Hà Nội đặt mục tiêu đào tạo 10.000 chuyên gia trong lĩnh vực bán dẫn đến năm 2030, góp phần thực hiện chương trình phát triển nguồn nhân lực bán dẫn quốc gia. Đồng thời, nhà trường hướng tới xây dựng hệ sinh thái bán dẫn bền vững thông qua việc tăng cường liên kết giữa cơ sở đào tạo, viện nghiên cứu và doanh nghiệp, tạo nền tảng để Việt Nam từng bước làm chủ công nghệ và tham gia sâu hơn vào chuỗi giá trị bán dẫn toàn cầu.

Đánh giá về tiềm năng phát triển của ngành bán dẫn Việt Nam, PGS.TS Trương Ngọc Kiểm, Giám đốc Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội (VNU-TIP), cho rằng Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu. Tuy nhiên, thách thức hiện nay là nguồn nhân lực chất lượng cao và khả năng kết nối giữa nghiên cứu, đào tạo với nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp.

Để giải quyết bài toán này, Đại học Quốc gia Hà Nội đang triển khai mô hình hệ sinh thái “Lab-to-Market” tại Hòa Lạc, tạo môi trường để các nhà khoa học, nhóm nghiên cứu và doanh nghiệp cùng phát triển công nghệ, thử nghiệm sản phẩm và thương mại hóa các kết quả nghiên cứu.

Hiện nay, Công viên Công nghệ cao và Đổi mới sáng tạo Đại học Quốc gia Hà Nội đã thành lập nhiều viện nghiên cứu trọng điểm trong các lĩnh vực bán dẫn, vật liệu tiên tiến, công nghệ lượng tử và trí tuệ nhân tạo (AI), đồng thời đẩy mạnh mô hình hợp tác “3 nhà” gồm Nhà nước - Nhà trường - Doanh nghiệp nhằm thúc đẩy nghiên cứu, chuyển giao công nghệ và phát triển các sản phẩm công nghệ lõi.

Diễn ra trong hai ngày 19 và 20/6, WEFAB 2026 tiếp tục khẳng định vai trò là diễn đàn quốc tế uy tín kết nối các trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp và tập đoàn công nghệ hàng đầu trong lĩnh vực thiết kế vi mạch và công nghiệp bán dẫn, góp phần thúc đẩy hệ sinh thái đổi mới sáng tạo và phát triển nguồn nhân lực công nghệ cao tại Việt Nam.