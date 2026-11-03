Quảng Ninh lần đầu đăng cai giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long

Tập đoàn IRONMAN vừa công bố Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long, đưa Di sản Thiên nhiên Thế giới của Việt Nam trở thành điểm đến mới trong hệ thống giải ba môn phối hợp quốc tế. Mùa giải đầu tiên dự kiến diễn ra ngày 21/3/2027, với sự tham gia của các vận động viên trong nước và quốc tế.

Được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên Thế giới lần đầu tiên vào năm 1994, Vịnh Hạ Long sẽ trở thành điểm nhấn đặc biệt trong hành trình thi đấu và trải nghiệm của các vận động viên cùng gia đình, bạn bè. Không chỉ dừng lại ở đường đua, Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long mang đến cho người tham gia những trải nghiệm khám phá vùng vịnh, thưởng thức ẩm thực địa phương và trải nghiệm các điểm du lịch hấp dẫn khác tại Quảng Ninh cũng như khu vực miền Bắc Việt Nam.

Sự góp mặt của Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long tiếp tục khẳng định đà phát triển của phong trào ba môn phối hợp tại Việt Nam, đồng thời mở rộng hệ thống giải đấu IRONMAN 70.3 đến khu vực Bắc Bộ, mang đến thêm lựa chọn thi đấu cho cộng đồng vận động viên trong nước và quốc tế.

Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long sẽ mang đến cơ hội trải nghiệm thành phố cho các vận động viên.

Bà Michelle Pepper, Giám đốc Điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương của Tập đoàn IRONMAN, cho biết đơn vị hào hứng khi đưa giải đấu đến với một trong những điểm đến nổi bật của khu vực. Với cảnh quan thiên nhiên, nền văn hóa phong phú và sự hiếu khách của người dân địa phương, Hạ Long được kỳ vọng mang đến trải nghiệm đáng nhớ cho vận động viên cùng gia đình, bạn bè.

Theo bà Michelle Pepper, Tập đoàn IRONMAN sẽ tiếp tục phối hợp với Sunrise Events Vietnam, chính quyền và các đối tác địa phương để tổ chức giải đấu theo tiêu chuẩn quốc tế, đồng thời giới thiệu những nét đặc sắc của vùng đất này đến cộng đồng IRONMAN trên toàn thế giới.

Ông Trịnh Bằng, Đồng sáng lập kiêm Chủ tịch Sunrise Events Vietnam, nhận định việc đưa IRONMAN 70.3 đến Vịnh Hạ Long là bước tiến mới của thể thao sức bền Việt Nam. Từ giải đấu đầu tiên tại Đà Nẵng năm 2015, phong trào ba môn phối hợp đã phát triển, hình thành cộng đồng vận động viên và những người yêu thể thao trên cả nước. Việc mở rộng ra miền Bắc cũng tạo thêm cơ hội kết nối cộng đồng và quảng bá điểm đến Việt Nam.

Đường đua 113 km qua những cung đường ven biển Hạ Long

Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long gồm ba nội dung với tổng cự ly 113 km, trong đó vận động viên phải hoàn thành 1,9 km bơi, 90 km đạp xe và 21,1 km chạy bộ.

Theo lộ trình dự kiến, cuộc đua bắt đầu tại bãi biển Hòn Gai. Sau phần thi bơi trong vịnh, các vận động viên bước vào chặng đạp xe trên những tuyến đường ven biển Trần Quốc Nghiễn, với tầm nhìn hướng ra các đảo đá vôi đặc trưng.

Vịnh Hạ Long sẽ nơi đầu tiên ở miền Bắc tổ chức một giải IRONMAN 70.3

Ở chặng chạy bộ, đường đua dự kiến đi qua các công viên và công trình kiến trúc nổi bật của thành phố, trong đó có Bảo tàng – Thư viện Quảng Ninh. Sự kết hợp giữa cảnh quan thiên nhiên và không gian đô thị được kỳ vọng tạo nên dấu ấn riêng cho giải đấu.

Các vận động viên trong nước và quốc tế cùng gia đình, bạn bè có thể dễ dàng di chuyển đến Hạ Long thông qua ba sân bay quốc tế gồm Nội Bài (Hà Nội), Vân Đồn (Quảng Ninh) và Cát Bi (Hải Phòng), tạo điều kiện thuận lợi cho việc tham gia thi đấu và khám phá điểm đến.

Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long sẽ chính thức diễn ra vào Chủ nhật, ngày 21/3/2027. Trước đó, vào thứ Bảy, ngày 20/3/2027, các nội dung thi đấu ba môn phối hợp cự ly 5150, Giải SUNRISE SPRINT Việt Nam và IRONKIDS Việt Nam tại Hạ Long sẽ được tổ chức, tạo nên một tuần lễ thể thao đa môn sôi động với nhiều hoạt động dành cho các vận động viên ở những độ tuổi và trình độ khác nhau.

Cổng đăng ký Giải IRONMAN 70.3 Vịnh Hạ Long mùa đầu tiên sẽ chính thức mở vào ngày 4/11/2026. Để biết thêm thông tin chi tiết và đăng ký tham gia, vui lòng truy cập https://www.ironman.com/races/im703-ha-long-bay.