Hơn 3.500 vận động viên chinh phục IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025

Hơn 3.500 vận động viên đến từ hơn 70 quốc gia đã hội tụ tại Đà Nẵng để tham dự giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 - được đồng hành bởi Minh Long, tiếp tục khẳng định vị thế một giải đấu thể thao sức bền hàng đầu khu vực Đông Nam Á.

Đặc biệt, mùa giải năm nay ghi nhận con số kỷ lục gần 1.400 vận động viên Việt Nam tham gia nội dung IRONMAN 70.3 – mức cao nhất kể từ khi giải đấu được tổ chức tại Việt Nam. Điều này cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của phong trào thể thao sức bền trong nước và vị thế ngày càng vững chắc của Đà Nẵng trên bản đồ thể thao quốc tế.

Trong điều kiện thi đấu thuận lợi với trời nhiều mây, gió nhẹ và biển lặng, nhiều vận động viên đã lập kỷ lục cá nhân. Vận động viên Kenshin Mizushima (Thái Lan) xuất sắc giành chức vô địch nam nhóm tuổi với thời gian 04:04:17.Theo sát phía sau là Christopher Mascarenhas Keyes đến từ Vương quốc Liên hiệp Anh và Bắc Ireland, cán đích với tổng thời gian 04:04:55. Vị trí thứ ba thuộc về Abdullah Alrefae đến từ Kuwait, với thành tích 04:18:26.

Kenshin Mizushima đã xuất sắc giành ngôi vô địch hạng mục chung cuộc nhóm tuổi nam.

Ở nội dung nữ, các vận động viên cũng mang đến màn trình diễn mãn nhãn không kém. Ngôi vị nữ vô địch thuộc về Michelle Nagle, đến từ Cộng hòa Ireland với thời gian 04:42:22. Hai vị trí còn lại của bục vinh quang chứng kiến màn tỏa sáng ấn tượng của các nữ vận động viên Việt Nam. Nguyễn Thị Kim Cương tiếp tục khẳng định phong độ đỉnh cao khi về đích ở vị trí thứ hai với thời gian 04:44:53. Không lâu sau đó, Trà My cán đích ở vị trí thứ ba với thành tích 04:47:02. Thành tích này tiếp tục khẳng định sự tiến bộ vượt bậc và bản lĩnh thi đấu của các vận động viên nữ Việt Nam trong bộ môn ba môn phối hợp.

Sự kiện được tổ chức bởi Sunrise Events Vietnam, dưới sự chỉ đạo của UBND Thành phố Đà Nẵng và sự phối hợp của các sở, ban, ngành liên quan. Với sự chuẩn bị chu đáo, giải đấu đã diễn ra chuyên nghiệp, an toàn và sôi động, qua đó thể hiện năng lực tổ chức các sự kiện thể thao đẳng cấp quốc tế của thành phố.

Michelle Nagle khẳng định phong độ với chiến thắng hạng mục chung cuộc nhóm tuổi nữ.

Bà Nguyễn Thị Anh Thi - Phó Chủ tịch UBND Thành phố Đà Nẵng chia sẻ: “Giải IRONMAN 70.3 không chỉ mang lại giá trị thể thao mà còn góp phần thúc đẩy du lịch, truyền cảm hứng sống khỏe và lan tỏa tinh thần đoàn kết trong cộng đồng. Thành phố Đà Nẵng sẵn sàng hướng tới việc tổ chức giải IRONMAN cự ly toàn phần đầu tiên tại Việt Nam trong tương lai.”

IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 không chỉ là sự kiện thi đấu, mà còn là lễ hội thể thao đa môn hấp dẫn bậc nhất khu vực. Năm nay, huyền thoại Mark Allen cùng vận động viên 88 tuổi Yee Sze Mun đã tham dự và truyền cảm hứng mạnh mẽ về sức khỏe, tuổi tác và khát khao chinh phục.

Sự kiện cũng ghi dấu sự đổi mới với bộ sản phẩm phiên bản giới hạn kỷ niệm 10 năm và những nâng cấp toàn diện về trải nghiệm vận động viên – từ hậu cần, hỗ trợ y tế đến dịch vụ thi đấu. Những cải tiến này góp phần đưa IRONMAN 70.3 Đà Nẵng trở thành điểm đến lý tưởng tại châu Á cho các giải đấu thể thao sức bền quốc tế.

Giải IRONMAN 70.3 Đà Nẵng 2025 lập kỷ lục vận động viên, đánh dấu 10 năm tổ chức tại Việt Nam.

Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch TP. Đà Nẵng - Nguyễn Trọng Thao chia sẻ, giải đấu năm nay đánh dấu bước tiến mới không chỉ về quy mô, số lượng vận động viên mà còn ở chất lượng tổ chức, cho thấy năng lực chuyên nghiệp của thành phố trong điều hành sự kiện quốc tế.

“Việc hơn 60% vận động viên tham dự là người Việt cho thấy sức hút nội tại của phong trào thể thao sức bền trong nước. IRONMAN 70.3 Đà Nẵng không chỉ là sân chơi mà còn là nơi phát hiện và nuôi dưỡng tài năng”, ông Thao nói.

Ông Rob Zamacona - Tổng Giám đốc Sunrise Events Vietnam nhấn mạnh: “Chúng tôi cam kết tiếp tục đồng hành cùng Đà Nẵng để đưa giải đấu lên tầm cao mới, mang lại trải nghiệm đỉnh cao cho vận động viên và cộng đồng thể thao ba môn phối hợp.”