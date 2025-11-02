Sắp diễn ra Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025

Giải đấu quy tụ đông đảo vận động viên trong nước và quốc tế; góp phần khẳng định vị thế của Phú Quốc là điểm đến du lịch - thể thao tiêu biểu của khu vực Đông Nam Á.

Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 là cuộc đua ba môn phối hợp đẳng cấp quốc tế, là một tuần lễ du lịch - thể thao đa dạng dành cho mọi lứa tuổi.

Tuần lễ sự kiện BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 sẽ diễn ra từ ngày 14 đến 16/11/2025 tại Khu phức hợp nghỉ dưỡng – giải trí Phu Quoc Marina.

Bên cạnh giải đấu chính, sự kiện còn có SUNRISE SPRINT Việt Nam với cự ly ngắn gồm 750m bơi, 20km đạp xe và 5km chạy bộ - được thiết kế dành riêng cho những người mới bắt đầu, mong muốn thử sức hoặc đơn giản là khởi động trước ngày thi đấu chính thức. Đồng hành cùng đó là IRONKIDS Phú Quốc, nơi các em nhỏ từ 5 đến 15 tuổi có thể tham gia các hạng mục thi đấu hai môn phối hợp hoặc ba môn phối hợp, nuôi dưỡng tình yêu thể thao và khuyến khích lối sống năng động.

Ngoài ra, giải chạy từ thiện Newborns Run Out sẽ mở màn tuần lễ bằng một hoạt động đầy ý nghĩa, góp phần nâng cao nhận thức cộng đồng về việc chăm sóc trẻ sơ sinh cần sự hỗ trợ y tế ngay từ những ngày đầu đời.

Làng IRONMAN cũng sẽ là điểm hẹn sôi động xuyên suốt tuần lễ, quy tụ vận động viên, khán giả và các thương hiệu thể thao hàng đầu. Nơi đây không chỉ mang đến những sản phẩm và dịch vụ thể thao - sức khỏe cao cấp, mà còn đem lại nhiều hoạt động trải nghiệm tương tác đặc sắc. Vận động viên, gia đình và khách tham quan còn có cơ hội sở hữu các sản phẩm lưu niệm độc quyền của sự kiện, ghi dấu một mùa giải đặc biệt trên đảo ngọc. Toàn bộ bầu không khí sôi động, gắn kết và truyền cảm hứng này sẽ biến BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 thành một lễ hội du lịch - thể thao không thể bỏ lỡ.

,Giải BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao chất lượng tổ chức, quảng bá hình ảnh đảo ngọc ra thế giới và lan tỏa tinh thần du lịch bền vững, truyền cảm hứng cho cộng đồng vận động viên cũng như du khách.

Việc đăng cai giải đấu góp phần củng cố vị thế Phú Quốc trên bản đồ sự kiện toàn cầu, đồng thời khẳng định bản lĩnh đăng cai các sự kiện tầm cỡ, hiện thực hóa định hướng “Nâng tầm Phú Quốc” trong thập kỷ tới. UBND tỉnh An Giang và đặc khu Phú Quốc đã bày tỏ sự quan tâm sâu sắc và cam kết đồng hành cùng BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025. UBND tỉnh Anh Giang cũng đã chỉ đạo các sở, ban, ngành và địa phương liên quan chủ động phối hợp chặt chẽ trong các phương án về hậu cần, an ninh, giao thông và y tế. Những nỗ lực này nhằm bảo đảm công tác chuẩn bị cho sự kiện diễn ra chu đáo, an toàn và đúng tiến độ, góp phần tạo dựng niềm tin cho vận động viên cũng như du khách.

Phó Giám đốc Sở Văn hoá và Thể thao An Giang Trần Nguyễn Bá nhận định, BIM Group IRONMAN 70.3 Phú Quốc 2025 là cơ hội quan trọng để quảng bá hình ảnh địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế du lịch và khẳng định vị thế của Phú Quốc - An Giang trên bản đồ khu vực.

“Chúng tôi kêu gọi cộng đồng, doanh nghiệp và người dân cùng chung tay hưởng ứng, lan tỏa tinh thần thể thao bền bỉ, năng động. Với tầm nhìn lâu dài, chúng tôi kỳ vọng giải đấu sẽ trở thành sự kiện thường niên, góp phần đưa Phú Quốc trở thành điểm đến quốc tế hàng đầu về du lịch thể thao và sự kiện” – ông Trần Nguyễn Bá nhấn mạnh.

Tuần lễ sự kiện còn bao gồm nhiều hoạt động hấp dẫn như SUNRISE SPRINT Việt Nam, IRONKIDS Phú Quốc và giải chạy cộng đồng Newborns Run Out, mang đến trải nghiệm thể thao – du lịch trọn vẹn cho vận động viên và gia đình.

Theo Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Tập đoàn BIM Đoàn Quốc Huy, năm nay, việc đưa IRONMAN 70.3 về tổ chức tại Phú Quốc là một dấu mốc đặc biệt – không chỉ góp phần ghi dấu chặng đường 10 năm của IRONMAN tại Việt Nam, mà còn khẳng định tầm nhìn nhất quán của BIM Group trong phát triển những điểm đến bền vững.

Với BIM Group, thể thao không chỉ là một cuộc đua, mà là chất xúc tác thúc đẩy kinh tế du lịch địa phương, lan tỏa lối sống lành mạnh và gắn kết cộng đồng. Sự kiện này mang đến cho Phú Quốc cơ hội quảng bá hình ảnh đảo ngọc ra thế giới, đồng thời khẳng định năng lực của Việt Nam trong việc tổ chức các sự kiện quốc tế tầm cỡ.