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Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này

Huyền Vân

Huyền Vân

19:31 | 08/02/2026
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Theo đó, các cập nhật nổi bật trên Zalo trong tháng 2 tập trung vào chuỗi hoạt động chào đón Tết, hỗ trợ chia sẻ chi phí chung của hội nhóm, nạp điện thoại tiện lợi và tra cứu thông tin Tết với Trợ lý Kiki Info.
10 dấu ấn nổi bật của Zalo trong năm 2025 mà có thể bạn chưa biết Zalo và Tasco thúc đẩy ứng dụng AI vào đời sống Trợ lý Kiki Info cán mốc 1 triệu người dùng
Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này
Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này

Đầu tiên là chuỗi hoạt động đặc biệt mừng Tết Nguyên đán trên Zalo chính thức trở lại, mang đến cho người dùng nhiều trải nghiệm mới mẻ với cách thức thể hiện sáng tạo.

Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này
Thiệp Tết AI

Nổi bật trong đó là Thiệp Tết AI, giúp người dùng biến ý tưởng cá nhân thành những câu chúc và hình ảnh ý nghĩa. Qua đó giúp việc gửi lời chúc năm mới trở nên độc đáo và giàu cảm xúc hơn.

Bên cạnh đó, Zalo bổ sung kho biểu tượng đậm chất Xuân như lì xì, pháo hoa, sắm Tết… giúp người dùng dễ dàng thể hiện trạng thái trong những ngày Tết rộn ràng. Trạng thái của người dùng sẽ được hiển thị xuyên suốt tại các tab Tin nhắn, Cá nhân và Tường nhà, góp phần tạo nên không gian Tết sống động trên nền tảng.

Người dùng cũng có thể gửi tặng bạn bè lì xì gói zStyle, bao gồm các bộ giao diện được thiết kế riêng cho Tết Bính Ngọ, giúp họ khởi đầu một năm mới thật sôi động và nổi bật.

Cũng trong dịp Tết này, bộ sticker Bư mặt ngáo quay trở lại với phiên bản chúc Tết đáng yêu, giúp người dùng mang không khí Tết vào các cuộc trò chuyện thường ngày, thông qua những hình ảnh gần gũi như cầu dừa đủ xài, đòi lì xì, bày mâm cúng hay dọn dẹp nhà cửa.

Chuỗi hoạt động mừng Tết của Zalo sẽ diễn ra từ ngày 11/2/2026 đến 20/2/2026, được cập nhật đến người dùng thông qua Tường nhà và Official Account của Zalo.

Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này
Zalo triển khai tính năng Chia tiền nhóm

Đồng thời, Zalo cũng cập nhật tính năng Chia tiền nhóm hoàn toàn mới. Đây là tính năng được ra đời nhằm giúp cho các buổi gặp gỡ, du lịch hay ăn uống cùng bạn bè thường phát sinh nhiều khoản chi chung trở nên dễ dàng hơn. Theo đó, tính năng Chia tiền nhóm trên Zalo giúp người dùng chia đều chi phí ngay trong nhóm chat, đảm bảo minh bạch và tiết kiệm thời gian tính toán.

Người chia tiền chỉ cần gửi thông tin vào nhóm chat chung, sau đó chi phí sẽ được tự động chia đều cho các thành viên được lựa chọn mà không cần tính toán phức tạp hay mất thời gian gửi hóa đơn cho từng người. Để tiến hành chia tiền nhóm, người dùng chỉ cần làm theo những bước sau:

Bước 1: Vào nhóm chat cần chia tiền

Bước 2: Chọn dấu ba chấm trên Thanh tin nhắn, chọn Chia tiền nhóm

Bước 3: Chọn số tài khoản dùng để nhận tiền

Bước 3: Nhập số tiền cần chia và lựa chọn thành viên cần chia tiền

Bước 4: Bấm Gửi yêu cầu

Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này
Sau khi hoàn thành, người dùng có thể kiểm tra trạng thái thanh toán của các thành viên bằng cách bấm Xem chi tiết ở dưới thông tin chia tiền.

Đối với người trả tiền, việc thanh toán được thực hiện nhanh chóng với số tiền đã được chia sẵn, giúp quá trình trở nên đơn giản và rõ ràng hơn trong các nhóm đông người. Để thực hiện, người dùng chỉ cần thực hiện các bước đơn giản sau:

Bước 1: Bấm Chuyển khoản và vào trang chuyển khoản

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và xác nhận chuyển khoản trên ứng dụng ngân hàng

Bước 3: Quay lại nhóm chat, nhấn Xác nhận đã trả để thông báo cho mọi người trong nhóm về việc trả tiền.

Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này
Zalo cũng triển khai Mini App Nạp điện thoại

Và để đáp ứng nhu cầu liên lạc tăng cao trong dịp Tết, Mini App Nạp điện thoại giúp người dùng nạp tiền cho bản thân hoặc người thân một cách nhanh chóng ngay trên nền tảng Zalo. Nạp điện thoại hỗ trợ hầu hết các nhà mạng tại Việt Nam, cung cấp đa dạng mệnh giá và không yêu cầu cài đặt thêm ứng dụng hay thực hiện các bước đăng nhập, xác thực phức tạp. Thông tin từ nhà mạng cũng được gửi trực tiếp đến người dùng thông qua Official Account (OA), giúp cập nhật kịp thời các ưu đãi hấp dẫn.

Cách sử dụng Mini App Nạp điện thoại rất đơn giản như sau:

Bước 1: Nhấn vào thanh tìm kiếm, nhập “Nạp điện thoại”

Bước 2: Nhấn để mở Mini App

Bước 3: Nhập số điện thoại cần nạp tiền

Bước 4: Chọn mệnh giá và tiến hành thanh toán

Zalo triển khai nhiều cập nhật mới trong dịp Tết này
“Cẩm nang Tết” từ Trợ lý Kiki Info cũng chính thức ra mắt

“Cẩm nang Tết” từ Trợ lý Kiki Info cũng chính thức ra mắt nhằm giúp người dân tra cứu thông tin dễ dàng hơn với sự hỗ trợ của trợ lý AI.

Với nguồn thông tin được chọn lọc dành riêng cho người Việt, Kiki Info hỗ trợ tra cứu từ ý nghĩa phong tục truyền thống như “Tại sao phải cúng ông Công, ông Táo?” đến các tình huống giao tiếp thường gặp khi đi chúc Tết như “Đi chúc Tết nên nói gì và tránh nói gì?”, giúp người dùng chủ động và tự tin hơn trong các hoạt động đầu xuân.

Để hỏi đáp với Kiki Info, người dùng có thể làm theo các bước sau:

Bước 1: Nhấn vào Thanh tìm kiếm, nhập “Trợ lý Kiki Info”

Bước 2: Nhấn mở Mini App

Bước 3: Trên thanh công cụ, chọn chế độ Hỏi đáp chung

Bước 4: Nhập thắc mắc bạn đang cần hỏi để nhận câu trả lời từ Trợ lý Kiki Info

Với loạt cập nhật mới trong tháng 2 này, hy vọng mang đến cho người dùng một mùa Tết Bính Ngọ nhiều niềm vui và giàu trải nghiệm, đồng hành cùng người Việt trong những khoảnh khắc đầm ấm bên gia đình, người thân và bạn bè nhân dịp Tết cổ truyền của Dân tộc.

Zalo Tết Nguyên đán 2026 Tết Bính Ngọ 2026

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 141,600
Hà Nội - PNJ 136,700 141,600
Đà Nẵng - PNJ 136,700 141,600
Miền Tây - PNJ 136,700 141,600
Tây Nguyên - PNJ 136,700 141,600
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 141,600
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 14,170
Miếng SJC Nghệ An 13,770 14,170
Miếng SJC Thái Bình 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 14,170
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 14,170
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 14,060
Trang sức 99.99 13,370 14,070
Cập nhật: 31/07/2026 06:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 14,172
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 14,173
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 137,822
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Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 94,815
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 8,507
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 81,312
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 58,202
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 1,417
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NASA phát hiện phân tử hữu cơ phức tạp trên Sao Hỏa

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Thúc đẩy chuyển đổi số giáo dục đại học qua nâng cao chất lượng học trực tuyến

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RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

RMIT: Rào cản lớn nhất khiến người lớn tuổi ngại thanh toán số không phải công nghệ

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

VNPT và Agribank chung tay đưa TingPay đến hàng triệu hộ kinh doanh

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Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

Giá vàng hôm nay 30/7: Nhẫn trơn vượt 143 triệu đồng, SJC giữ mốc 142,5 triệu

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FPT Retail tăng trưởng hai chữ số, Long Châu mở rộng y tế số và chăm sóc sức khỏe cộng đồng

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