Nộp hồ sơ mua nhà ở xã hội tại Hà Nội trực tuyến bằng VNeID

Chiều 28/7, đại diện Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội cho biết đơn vị chính thức tiếp nhận hồ sơ xác nhận điều kiện về nhà ở để người dân mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở dành cho lực lượng vũ trang nhân dân thông qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Hình thức trực tuyến áp dụng với trường hợp cá nhân chưa có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình.

Cơ sở triển khai là Quyết định số 986/QĐ-TTPVHCC ngày 17/7/2026 của Giám đốc Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, phê duyệt quy trình nội bộ và quy trình điện tử giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực nhà ở thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Xây dựng Hà Nội.

Theo Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội, việc đưa thủ tục lên môi trường số giúp người dân tiếp cận chính sách nhà ở xã hội thuận lợi hơn, rút ngắn thời gian chờ đợi, giảm chi phí đi lại và nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính. Trước đây, người dân phải trực tiếp tới cơ quan tiếp nhận, mang theo nhiều loại giấy tờ và chờ đợi qua nhiều đầu mối.

Cán bộ thực hiện tư vấn, hỗ trợ, tiếp nhận phản ánh kiến nghị tại Trung tâm Phục vụ hành chính công thành phố Hà Nội - Chi nhánh số 01.

Người có nhu cầu xác nhận điều kiện về nhà ở để mua, thuê mua nhà ở xã hội hoặc nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân thực hiện trên Cổng Dịch vụ công quốc gia thông qua thủ tục hành chính mang tên “Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở”, mã thủ tục 1.014632.

Thực hiện theo các bước:

Bước 1: Truy cập Cổng Dịch vụ công quốc gia tại địa chỉ https://dichvucong.gov.vn.

Bước 2: Đăng nhập bằng tài khoản định danh điện tử VNeID hoặc tài khoản được cấp bởi Cổng Dịch vụ công quốc gia.

Bước 3: Chọn thẻ “Dịch vụ công trực tuyến”, nhập tên TTHC “Đăng ký mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội, vay vốn để hộ gia đình, cá nhân tự xây dựng hoặc cải tạo, sửa chữa nhà ở” hoặc mã TTHC: 1.014632 vào ô tra cứu và nhấn “Tìm kiếm”.

Bước 4: Lựa chọn TTHC phù hợp, tích chọn Tỉnh/Thành phố → TP. Hà Nội, nhấn “Đồng ý”.

Trung tâm Phục vụ hành chính công TP. Hà Nội lưu ý, trường hợp chưa có nhà ở thuộc quyền sở hữu của mình, cá nhân có thể lựa chọn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai (để thuận lợi, khuyến nghị lựa chọn Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai quản lý địa bàn nơi có dự án nhà ở xã hội/nhà ở cho lực lượng vũ trang nhân dân) để nộp hồ sơ TTHC.

Trường hợp có nhà ở nhưng diện tích bình quân thấp hơn 15m2 sàn/người, công dân có nhu cầu có thể nộp hồ sơ về UBND cấp xã nơi đang cư trú theo hình thức đăng ký thường trú.

Bước 5: Cổng Dịch vụ công quốc gia chuyển đến hiển thị Hệ thống thông tin giải quyết TTHC Bộ Xây dựng, lựa chọn trường hợp theo nhu cầu thực hiện.

Bước 6: Điền đầy đủ thông tin theo hướng dẫn trên hệ thống, tải lên các thành phần hồ sơ theo quy định và chọn phương thức nhận kết quả. Sau khi hoàn tất, nhấn “Lưu và nộp hồ sơ”.

Bước 7: Khi hoàn tất nộp hồ sơ, người dân và doanh nghiệp vào mục “Thông tin tài khoản” → “Hồ sơ đang chờ tiếp nhận” để kiểm tra. Hệ thống sẽ hiển thị mã hồ sơ điện tử và phiếu hẹn trả kết quả sau khi hồ sơ được cán bộ tiếp nhận xử lý.

Để hỗ trợ người dân thao tác trên môi trường số, Trung tâm Phục vụ hành chính công TP Hà Nội bố trí hệ thống chi nhánh và các điểm hỗ trợ dịch vụ công số, hướng dẫn miễn phí việc kê khai, số hóa tài liệu và nộp hồ sơ trực tuyến. Người dân cũng có thể gọi Tổng đài 1022 nhánh 7, Tổng đài thông minh 19001009 hoặc sử dụng Chatbot, Callbot tích hợp trên ứng dụng iHanoi để nhận hỗ trợ, giải đáp 24/7.

Theo Nghị quyết số 77/2025/NQ-HĐND của HĐND TP Hà Nội, tổ chức và cá nhân thực hiện dịch vụ công trực tuyến với thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý của UBND thành phố nhận hỗ trợ 100% chi phí chuyển trả kết quả và hồ sơ. Chính sách hỗ trợ khuyến khích người dân chọn hình thức trực tuyến thay cho cách nộp hồ sơ giấy truyền thống.

Việc kết nối tài khoản định danh điện tử VNeID với Cổng Dịch vụ công quốc gia và Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của Bộ Xây dựng cho thấy hướng liên thông dữ liệu giữa trung ương và địa phương. Người dân đăng nhập một lần, khai một bộ thông tin và theo dõi toàn bộ tiến trình trên cùng một nền tảng, thay vì nộp nhiều bản giấy cho nhiều cơ quan.

Trước khi thao tác, người dân nên chuẩn bị sẵn bản chụp hoặc bản scan các giấy tờ chứng minh điều kiện mua nhà ở xã hội với hình ảnh rõ nét, đủ bốn góc và đúng định dạng mà hệ thống yêu cầu. Người dân cần kiểm tra kỹ tên miền dichvucong.gov.vn trước khi đăng nhập, tuyệt đối không khai báo thông tin định danh, số điện thoại hay mã OTP trên các trang web lạ hoặc theo hướng dẫn qua điện thoại của người tự xưng cán bộ.

Nhu cầu nhà ở xã hội tại Hà Nội tiếp tục ở mức cao, trong khi khâu xác nhận điều kiện về nhà ở lâu nay chiếm phần lớn thời gian chuẩn bị hồ sơ của người mua. Đưa thủ tục lên nền tảng số vừa giảm áp lực cho bộ phận tiếp nhận, vừa tạo dấu vết điện tử cho từng hồ sơ, giúp người dân và cơ quan quản lý cùng giám sát tiến độ xử lý.