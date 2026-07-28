Hà Nội ứng dụng GPS và camera AI để số hóa quản lý chất thải xây dựng. (Ảnh: baoxaydung.vn)

Số hóa toàn bộ quy trình quản lý chất thải xây dựng

Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Vũ Đại Thắng vừa ký ban hành Chỉ thị số 18/CT-UBND về tăng cường công tác quản lý, xử lý, gia cố và tái chế chất thải xây dựng trên địa bàn thành phố.

Điểm nhấn của Chỉ thị là yêu cầu đẩy mạnh ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số trong toàn bộ quy trình quản lý chất thải xây dựng, từ khâu phát sinh, vận chuyển đến xử lý và tái sử dụng.

Theo đó, các phương tiện vận chuyển chất thải phải được lắp đặt thiết bị định vị GPS và camera giám sát, đồng thời kết nối dữ liệu với cơ quan quản lý để theo dõi khối lượng, lộ trình vận chuyển và điểm tiếp nhận theo thời gian thực. Hệ thống này giúp tăng tính minh bạch trong quản lý, hỗ trợ phát hiện sớm các hành vi đổ thải không đúng quy định và nâng cao hiệu quả giám sát của cơ quan chức năng.

Đối với các dự án xây dựng, chủ đầu tư được yêu cầu lập phương án quản lý chất thải theo vòng đời công trình ngay từ giai đoạn khảo sát và thiết kế. Toàn bộ quá trình giao nhận, vận chuyển và xử lý chất thải phải được kiểm soát thông qua phiếu giao nhận, dữ liệu cân điện tử, GPS, camera giám sát và hồ sơ nghiệm thu sản phẩm tái chế, tạo thành chuỗi dữ liệu phục vụ công tác quản lý và truy xuất.

Bên cạnh đó, Hà Nội tiếp tục quán triệt phương châm "6 rõ" (rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm, rõ hiệu quả) và "một nhiệm vụ - một đầu mối xuyên suốt" nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức thực hiện.

Thúc đẩy kinh tế tuần hoàn bằng công nghệ và vật liệu tái chế

Không chỉ tăng cường quản lý bằng công nghệ số, Hà Nội còn đặt mục tiêu nâng tỷ lệ tái chế và tái sử dụng chất thải xây dựng nhằm giảm khai thác tài nguyên và phát triển mô hình kinh tế tuần hoàn.

Thành phố yêu cầu ưu tiên tái chế, tái sử dụng chất thải rắn và gia cố đất ngay tại công trường; tận dụng tối đa cốt nền tự nhiên, hạn chế đào bỏ nền đất và giảm khối lượng vận chuyển chất thải. Đồng thời, các công trình sử dụng vốn nhà nước sẽ từng bước tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế, vật liệu xanh và thân thiện với môi trường, qua đó tạo thị trường cho ngành công nghiệp tái chế chất thải xây dựng.

Theo Chỉ thị, Sở Xây dựng được giao xây dựng lộ trình tăng tỷ lệ sử dụng vật liệu tái chế trong các công trình, đồng thời hoàn thiện hệ thống tiêu chuẩn kỹ thuật (TCVN), định mức và đơn giá cho từng loại vật liệu và công nghệ tái chế, tạo cơ sở cho công tác thiết kế, lập dự toán và quản lý chi phí.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường được giao đôn đốc triển khai các dự án hạ tầng xử lý chất thải trọng điểm. Đáng chú ý, nhà máy xử lý và tái chế chất thải xây dựng tại Dục Tú (xã Đông Anh) với công suất 2.000 tấn/ngày phải bảo đảm khởi công trước ngày 15/8/2026. Thành phố cũng nghiên cứu mở rộng khu xử lý chất thải tại Mê Linh (xã Tiến Thắng) với quy mô lên tới 960 tấn/ngày ở giai đoạn 2, đáp ứng nhu cầu xử lý lâu dài.

Song song với đầu tư hạ tầng, Hà Nội sẽ xây dựng các điểm tập kết, trung chuyển chất thải quy mô lớn và hướng dẫn sử dụng trực tiếp đất đào đạt yêu cầu kỹ thuật phục vụ trồng cây, góp phần giảm lượng chất thải phải chôn lấp.

Đối với công tác kiểm tra, Công an TP. Hà Nội được giao tăng cường ứng dụng các biện pháp nghiệp vụ kết hợp dữ liệu từ hệ thống GPS, camera và giám sát thực địa nhằm phát hiện, xử lý nghiêm các hành vi đổ trộm chất thải xây dựng.

Theo các chuyên gia, việc kết hợp GPS, camera giám sát, dữ liệu số và vật liệu tái chế không chỉ nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước mà còn tạo nền tảng hình thành hệ sinh thái quản lý chất thải xây dựng thông minh, hướng tới mục tiêu phát triển đô thị xanh, giảm phát thải và thúc đẩy kinh tế tuần hoàn theo định hướng chuyển đổi số của Thủ đô.