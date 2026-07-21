Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp. (Ảnh minh họa)

Hoàn thiện hành lang quản lý hạ tầng đa tầng của đô thị

Ngày 20/7, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về một số khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp trên địa bàn.

Nếu trước đây quy hoạch đô thị chủ yếu tập trung trên mặt đất thì với Luật Thủ đô, Hà Nội đang từng bước mở rộng phạm vi quản lý sang hai lớp không gian mới gồm không gian ngầm và không gian tầm thấp. Đây được xem là xu hướng quản trị hiện đại mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đang áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai và hạ tầng.

Theo kế hoạch, việc triển khai Nghị quyết nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế phân quyền, phân cấp theo Luật Thủ đô, đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Đáng chú ý, các khoản thu từ hoạt động khai thác hai lớp không gian này không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn góp phần thiết lập cơ chế quản lý minh bạch đối với các hoạt động đầu tư, khai thác hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thương mại và dịch vụ trong môi trường đô thị số.

Song song với đó, thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc khai thác các nguồn lực không gian diễn ra công khai, minh bạch, tránh thất thoát và trục lợi chính sách.

Nền tảng phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh

Theo phân công của UBND thành phố, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý đối với phí kết nối không gian ngầm và các khoản thu từ khai thác không gian tầm thấp.

Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Thuế thành phố thực hiện các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hoạt động khai thác không gian ngầm theo quy định của pháp luật.

Các chuyên gia quy hoạch cho rằng, khi Hà Nội phát triển hệ thống metro, bãi đỗ xe ngầm, trung tâm dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật ngầm, mạng lưới viễn thông và các công trình hạ tầng dùng chung, việc xây dựng cơ chế quản lý thống nhất sẽ trở thành yêu cầu tất yếu. Tương tự, không gian tầm thấp sẽ ngày càng gắn với hạ tầng viễn thông, thiết bị bay không người lái (drone), hệ thống quan trắc môi trường, camera thông minh và các dịch vụ logistics đô thị trong tương lai.

Việc xác lập cơ chế quản lý và khai thác hai lớp không gian này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng để Hà Nội hình thành hệ sinh thái hạ tầng thông minh, trong đó mọi nguồn lực từ mặt đất, dưới mặt đất đến không gian tầm thấp đều được quy hoạch, số hóa và khai thác hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh đang trở thành xu hướng toàn cầu, Kế hoạch số 285/KH-UBND không chỉ hướng tới mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách mà còn mở ra nền tảng quản trị mới cho Thủ đô, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị số, đô thị xanh và đô thị thông minh trong những thập niên tới.