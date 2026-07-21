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Hạ tầng thông minh

Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp

Hậu Thạch

Hậu Thạch

09:03 | 21/07/2026
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Việc ban hành kế hoạch triển khai cơ chế thu từ khai thác không gian ngầm và không gian tầm thấp không chỉ tạo nguồn lực tài chính mà còn đặt nền móng cho mô hình quản trị hạ tầng đa tầng, phục vụ phát triển đô thị thông minh theo Luật Thủ đô.
Ứng dụng IoT trong ngành năng lượng Hà Nội: Đòn bẩy cho đô thị thông minh Thành phố thông minh và nhà máy thông minh hình thành trục hạ tầng công nghệ chiến lược của tương lai Khung kiến trúc số Hà Nội: Bước chuyển sang mô hình quản trị thông minh dựa trên dữ liệu và AI
Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp. (Ảnh minh họa)
Hà Nội triển khai kế hoạch thu phí khai thác không gian ngầm, không gian tầm thấp. (Ảnh minh họa)

Hoàn thiện hành lang quản lý hạ tầng đa tầng của đô thị

Ngày 20/7, UBND TP. Hà Nội ban hành Kế hoạch số 285/KH-UBND triển khai Nghị quyết của HĐND thành phố về một số khoản thu từ việc khai thác, sử dụng không gian ngầm và không gian tầm thấp trên địa bàn.

Nếu trước đây quy hoạch đô thị chủ yếu tập trung trên mặt đất thì với Luật Thủ đô, Hà Nội đang từng bước mở rộng phạm vi quản lý sang hai lớp không gian mới gồm không gian ngầm và không gian tầm thấp. Đây được xem là xu hướng quản trị hiện đại mà nhiều đô thị lớn trên thế giới đang áp dụng nhằm tối ưu hóa nguồn lực đất đai và hạ tầng.

Theo kế hoạch, việc triển khai Nghị quyết nhằm bảo đảm thực hiện hiệu quả cơ chế phân quyền, phân cấp theo Luật Thủ đô, đồng thời cụ thể hóa Quy hoạch tổng thể Thủ đô với tầm nhìn 100 năm.

Đáng chú ý, các khoản thu từ hoạt động khai thác hai lớp không gian này không chỉ mang ý nghĩa tài chính mà còn góp phần thiết lập cơ chế quản lý minh bạch đối với các hoạt động đầu tư, khai thác hạ tầng kỹ thuật, giao thông, thương mại và dịch vụ trong môi trường đô thị số.

Song song với đó, thành phố yêu cầu tăng cường công tác tuyên truyền, kiểm tra, giám sát nhằm bảo đảm việc khai thác các nguồn lực không gian diễn ra công khai, minh bạch, tránh thất thoát và trục lợi chính sách.

Nền tảng phát triển hạ tầng số và đô thị thông minh

Theo phân công của UBND thành phố, Sở Xây dựng sẽ chủ trì phối hợp với Sở Tài chính và các đơn vị liên quan tham mưu ban hành quy định về mức thu, chế độ quản lý đối với phí kết nối không gian ngầm và các khoản thu từ khai thác không gian tầm thấp.

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Trong khi đó, Sở Nông nghiệp và Môi trường cùng Thuế thành phố thực hiện các thủ tục liên quan đến tiền sử dụng đất, tiền thuê đất đối với hoạt động khai thác không gian ngầm theo quy định của pháp luật.

Các chuyên gia quy hoạch cho rằng, khi Hà Nội phát triển hệ thống metro, bãi đỗ xe ngầm, trung tâm dữ liệu, hạ tầng kỹ thuật ngầm, mạng lưới viễn thông và các công trình hạ tầng dùng chung, việc xây dựng cơ chế quản lý thống nhất sẽ trở thành yêu cầu tất yếu. Tương tự, không gian tầm thấp sẽ ngày càng gắn với hạ tầng viễn thông, thiết bị bay không người lái (drone), hệ thống quan trắc môi trường, camera thông minh và các dịch vụ logistics đô thị trong tương lai.

Việc xác lập cơ chế quản lý và khai thác hai lớp không gian này được đánh giá là bước chuẩn bị quan trọng để Hà Nội hình thành hệ sinh thái hạ tầng thông minh, trong đó mọi nguồn lực từ mặt đất, dưới mặt đất đến không gian tầm thấp đều được quy hoạch, số hóa và khai thác hiệu quả.

Trong bối cảnh chuyển đổi số và phát triển đô thị thông minh đang trở thành xu hướng toàn cầu, Kế hoạch số 285/KH-UBND không chỉ hướng tới mục tiêu tăng nguồn thu ngân sách mà còn mở ra nền tảng quản trị mới cho Thủ đô, góp phần hiện thực hóa định hướng xây dựng Hà Nội trở thành đô thị số, đô thị xanh và đô thị thông minh trong những thập niên tới.

Hà Nội không gian ngầm không gian tầm thấp kinh tế tầm thấp triển khai thu phí Luật Thủ đô Hạ tầng số Đô thị thông minh

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,300 14,600
Miếng SJC Nghệ An 14,300 14,600
Miếng SJC Thái Bình 14,300 14,600
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 143 14,602
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 143 14,603
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 143 146
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Cập nhật: 21/07/2026 10:45

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xAI kiện người dùng Grok tạo deepfake khiêu dâm từ ảnh thật

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WAIC 2026: Trung Quốc cùng 29 quốc gia thúc đẩy liên minh AI toàn cầu

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Meta cân nhắc thương vụ trung tâm dữ liệu hàng tỷ đô với Anthropic

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Mỹ trình làng máy bay đánh chặn UAV siêu thanh giá dưới 100.000 USD

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AI tìm kiếm sự sống ngoài hành tinh dễ bị đánh lừa

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Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Hải Phòng tiên phong: 100% học sinh được theo dõi sức khỏe định kỳ hằng năm

Nhiều công nghệ điều trị ung thư tiên tiến được giới thiệu tại Hội thảo Quốc tế về Điều trị Ung thư 2026

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Bộ Y tế lần đầu cho phép ứng dụng AI trong cuộc thi truyền thông về phòng bệnh

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Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

Nhận định chứng khoán 21/7: VN-Index dò tìm điểm cân bằng dưới mốc 1.750 điểm

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UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

UNIQLO mở rộng tại Việt Nam, khai trương 2 cửa hàng mới ở Thanh Hóa và Hạ Long

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