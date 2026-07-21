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ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Nam Giang

Nam Giang

11:36 | 21/07/2026
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Từ ngày 5 đến 7/8/2026, triển lãm công nghệ công nghiệp ITWA@VIETNAM 2026 sẽ diễn ra tại Trung tâm Triển lãm Việt Nam (VEC), Hà Nội, quy tụ gần 500 doanh nghiệp và thương hiệu đến từ nhiều quốc gia và vùng lãnh thổ, giới thiệu các giải pháp công nghệ phục vụ sản xuất thông minh và phát triển công nghiệp.
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Theo Ban tổ chức, ITWA@VIETNAM 2026 mang đến hệ sinh thái toàn diện của chuỗi giá trị ngành công nghiệp, bao gồm: sản xuất điện tử và tự động hóa, công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), màng chức năng, băng keo và vật liệu kết dính, vật liệu hiệu suất cao, thị giác máy và robot, linh kiện điện tử, cùng các giải pháp gia công cắt bế chính xác, đầu nối và dây cáp điện.

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm tiên tiến và trình diễn công nghệ trực tiếp, triển lãm còn kết hợp chuỗi diễn đàn chuyên ngành, hội thảo đào tạo kỹ thuật thực hành, các cuộc thi kỹ năng chuyên môn và chương trình kết nối giao thương.

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh
Gần 500 doanh nghiệp góp mặt tại ITWA@VIETNAM 2026 ở Hà Nội.

Những hoạt động đa dạng này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất thông minh, xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt và bền vững, đồng thời mở rộng cơ hội thâm nhập thị trường và thúc đẩy đầu tư trong hệ sinh thái công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Bên cạnh khu vực triển lãm, sự kiện còn tổ chức chuỗi diễn đàn chuyên ngành, hội thảo kỹ thuật, cuộc thi tay nghề và các chương trình kết nối giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điểm nhấn của triển lãm là Diễn đàn Điện tử Việt Nam với chủ đề "Dẫn dắt bởi Trí tuệ Nhân tạo: Kỷ nguyên mới của Chuỗi cung ứng toàn cầu".

Diễn đàn tập trung vào vai trò của AI trong việc tái định hình chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, đồng thời cập nhật các xu hướng về sản xuất thông minh và ESG. Sự kiện quy tụ doanh nghiệp, chuyên gia, tập đoàn đa quốc gia và cơ quan quản lý nhằm chia sẻ giải pháp thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển hệ sinh thái điện tử "Make in Vietnam".

Cùng với đó là Diễn đàn Sản xuất Thông minh và Công nghiệp Hỗ trợ 2026, quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất và nhà cung cấp công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các công nghệ như điều khiển chuyển động, robot công nghiệp, thị giác máy, AI và phân tích dữ liệu.

Sự kiện là diễn đàn trao đổi chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp công nghệ, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển nhà máy thông minh, xanh và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Trong lĩnh vực vật liệu công nghiệp, Diễn đàn Đổi mới Công nghệ Film & Tape Quốc tế Việt Nam 2026 quy tụ các chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như TESA, NITTO và 3M. Chương trình tập trung vào ứng dụng vật liệu hiệu suất cao, chuyển đổi xanh bền vững và giải pháp sản xuất thông minh, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ chuyên môn và thúc đẩy hợp tác trong ngành.

Ngoài ra, Hội nghị Bàn tròn Lãnh đạo Ngành Gia công Cắt bế sẽ tạo diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công cắt bế chính xác, vật liệu mới và thiết bị coating, đồng thời ra mắt Chương trình Hợp tác Cụm Công nghiệp Cắt bế và Coating Đông Nam Á.

Song song với các diễn đàn, ITWA@VIETNAM 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật như Cuộc thi Hàn tay Việt Nam 2026 – Khu vực miền Bắc (Vietnam Hand Soldering Competition 2026 – Northern Region) nhằm tìm kiếm những kỹ thuật viên xuất sắc và thúc đẩy chuẩn hóa kỹ năng trong ngành; cùng với Lớp học Chuyên sâu về Gia công Cắt bế (Die-Cutting Masterclass), nơi các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn vận hành máy, xử lý lỗi sản xuất và bảo trì khuôn cắt. Những hoạt động này giúp doanh nghiệp nâng cao tay nghề, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút gần 10.000 chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý trong lĩnh vực công nghiệp từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trình diễn robot, tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp, bốc thăm trúng thưởng và nhiều hoạt động giao lưu chuyên ngành.

Đặc biệt, ITWA@VIETNAM 2026 được tổ chức đồng thời với năm triển lãm công nghiệp gồm NEPCON ASIA @Vietnam, FILM & TAPE VIETNAM 2026, ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM 2026, VISION+ROBOT VIETNAM 2026Asia Electronics Sourcing Show.

Sự kết hợp của các triển lãm này sẽ thúc đẩy trao đổi công nghệ xuyên biên giới, mở rộng hợp tác kinh doanh và góp phần đẩy nhanh quá trình nâng cấp thông minh ngành sản xuất tại Đông Nam Á.

ITWA@VIETNAM 2026 Điện tử

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 141,000 145,000
Hà Nội - PNJ 141,000 145,000
Đà Nẵng - PNJ 141,000 145,000
Miền Tây - PNJ 141,000 145,000
Tây Nguyên - PNJ 141,000 145,000
Đông Nam Bộ - PNJ 141,000 145,000
Cập nhật: 21/07/2026 12:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Nghệ An 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
Miếng SJC Thái Bình 14,360 ▲60K 14,660 ▲60K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 12,880
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,830
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 12:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,436 ▲1293K 14,662 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,436 ▲1293K 14,663 ▲60K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,415 145
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,415 1,451
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,385 143
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 134,584 141,584
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,611 107,411
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 876 974
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,589 87,389
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,727 83,527
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 49,987 59,787
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,436 ▲1293K 1,466 ▲1320K
Cập nhật: 21/07/2026 12:00
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AUD 17895 18169 18750
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CNY 0 3848 3941
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NZD 0 15119 15709
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CNY 3828 3853 3988.4
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29581 29611 31336
GBP 34849 34899 36667
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