ITWA@VIETNAM 2026 kết nối doanh nghiệp điện tử, tự động hóa và sản xuất thông minh

Theo Ban tổ chức, ITWA@VIETNAM 2026 mang đến hệ sinh thái toàn diện của chuỗi giá trị ngành công nghiệp, bao gồm: sản xuất điện tử và tự động hóa, công nghệ gắn linh kiện bề mặt (SMT), màng chức năng, băng keo và vật liệu kết dính, vật liệu hiệu suất cao, thị giác máy và robot, linh kiện điện tử, cùng các giải pháp gia công cắt bế chính xác, đầu nối và dây cáp điện.

Không chỉ giới thiệu các sản phẩm tiên tiến và trình diễn công nghệ trực tiếp, triển lãm còn kết hợp chuỗi diễn đàn chuyên ngành, hội thảo đào tạo kỹ thuật thực hành, các cuộc thi kỹ năng chuyên môn và chương trình kết nối giao thương.

Gần 500 doanh nghiệp góp mặt tại ITWA@VIETNAM 2026 ở Hà Nội.

Những hoạt động đa dạng này sẽ hỗ trợ doanh nghiệp sản xuất đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang sản xuất thông minh, xây dựng chuỗi cung ứng toàn cầu linh hoạt và bền vững, đồng thời mở rộng cơ hội thâm nhập thị trường và thúc đẩy đầu tư trong hệ sinh thái công nghiệp đang phát triển mạnh mẽ của Việt Nam.

Bên cạnh khu vực triển lãm, sự kiện còn tổ chức chuỗi diễn đàn chuyên ngành, hội thảo kỹ thuật, cuộc thi tay nghề và các chương trình kết nối giao thương nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nâng cao năng lực sản xuất, thúc đẩy chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng toàn cầu.

Điểm nhấn của triển lãm là Diễn đàn Điện tử Việt Nam với chủ đề "Dẫn dắt bởi Trí tuệ Nhân tạo: Kỷ nguyên mới của Chuỗi cung ứng toàn cầu".

Diễn đàn tập trung vào vai trò của AI trong việc tái định hình chuỗi cung ứng điện tử toàn cầu, đồng thời cập nhật các xu hướng về sản xuất thông minh và ESG. Sự kiện quy tụ doanh nghiệp, chuyên gia, tập đoàn đa quốc gia và cơ quan quản lý nhằm chia sẻ giải pháp thúc đẩy Việt Nam tham gia sâu hơn vào chuỗi cung ứng bán dẫn toàn cầu, đẩy mạnh chuyển đổi số, chuyển đổi xanh và phát triển hệ sinh thái điện tử "Make in Vietnam".

Cùng với đó là Diễn đàn Sản xuất Thông minh và Công nghiệp Hỗ trợ 2026, quy tụ các chuyên gia, doanh nghiệp sản xuất và nhà cung cấp công nghệ trong lĩnh vực tự động hóa và công nghiệp hỗ trợ, tập trung vào các công nghệ như điều khiển chuyển động, robot công nghiệp, thị giác máy, AI và phân tích dữ liệu.

Sự kiện là diễn đàn trao đổi chuyên sâu, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn và các giải pháp công nghệ, góp phần giúp doanh nghiệp nâng cao hiệu quả sản xuất, tối ưu chất lượng sản phẩm và thúc đẩy phát triển nhà máy thông minh, xanh và có năng lực cạnh tranh toàn cầu.

Trong lĩnh vực vật liệu công nghiệp, Diễn đàn Đổi mới Công nghệ Film & Tape Quốc tế Việt Nam 2026 quy tụ các chuyên gia kỹ thuật và lãnh đạo doanh nghiệp đến từ những thương hiệu hàng đầu thế giới như TESA, NITTO và 3M. Chương trình tập trung vào ứng dụng vật liệu hiệu suất cao, chuyển đổi xanh bền vững và giải pháp sản xuất thông minh, đồng thời tạo diễn đàn kết nối, chia sẻ chuyên môn và thúc đẩy hợp tác trong ngành.

Ngoài ra, Hội nghị Bàn tròn Lãnh đạo Ngành Gia công Cắt bế sẽ tạo diễn đàn kết nối doanh nghiệp trong lĩnh vực gia công cắt bế chính xác, vật liệu mới và thiết bị coating, đồng thời ra mắt Chương trình Hợp tác Cụm Công nghiệp Cắt bế và Coating Đông Nam Á.

Song song với các diễn đàn, ITWA@VIETNAM 2026 còn tổ chức nhiều hoạt động phát triển nguồn nhân lực kỹ thuật như Cuộc thi Hàn tay Việt Nam 2026 – Khu vực miền Bắc (Vietnam Hand Soldering Competition 2026 – Northern Region) nhằm tìm kiếm những kỹ thuật viên xuất sắc và thúc đẩy chuẩn hóa kỹ năng trong ngành; cùng với Lớp học Chuyên sâu về Gia công Cắt bế (Die-Cutting Masterclass), nơi các chuyên gia trực tiếp hướng dẫn vận hành máy, xử lý lỗi sản xuất và bảo trì khuôn cắt. Những hoạt động này giúp doanh nghiệp nâng cao tay nghề, tối ưu chi phí vận hành và cải thiện hiệu quả sản xuất.

Ban tổ chức kỳ vọng sự kiện sẽ thu hút gần 10.000 chuyên gia, doanh nghiệp và nhà quản lý trong lĩnh vực công nghiệp từ Việt Nam và nhiều quốc gia trong khu vực. Khách tham quan sẽ có cơ hội trải nghiệm trình diễn robot, tham gia chương trình kết nối doanh nghiệp, bốc thăm trúng thưởng và nhiều hoạt động giao lưu chuyên ngành.

Đặc biệt, ITWA@VIETNAM 2026 được tổ chức đồng thời với năm triển lãm công nghiệp gồm NEPCON ASIA @Vietnam, FILM & TAPE VIETNAM 2026, ADHESIVES & CHEMICALS VIETNAM 2026, VISION+ROBOT VIETNAM 2026 và Asia Electronics Sourcing Show.

Sự kết hợp của các triển lãm này sẽ thúc đẩy trao đổi công nghệ xuyên biên giới, mở rộng hợp tác kinh doanh và góp phần đẩy nhanh quá trình nâng cấp thông minh ngành sản xuất tại Đông Nam Á.