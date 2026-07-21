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Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

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15:54 | 21/07/2026
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Học sinh Trường THCS - THPT Newton giành Huy chương Vàng tại Cuộc thi World Invention Creativity Olympic (WICO) 2026 diễn ra từ ngày 16 đến 18/7/2026 ở Seoul, Hàn Quốc, nhờ đề tài biến vỏ quả măng cụt, thứ phụ phẩm nông nghiệp thường bị bỏ đi, thành hoạt chất chăm sóc da.
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Năm học sinh lớp 11S01, Trường THCS - THPT Newton (Hà Nội, Việt Nam) gồm Trần Đức Minh Khôi, Nguyễn Anh Kiệt, Hà Thị Thảo Nhi, Bùi Ngô Bảo Linh và Trần Bảo Hân đã giành Huy chương vàng (Gold Award) tại cuộc thi Olympic Sáng tạo Phát minh Thế giới (WICO) 2026, tổ chức tại Seoul, Hàn Quốc từ ngày 16 đến 18/7/2026 do Hiệp hội Sở hữu trí tuệ các trường đại học Hàn Quốc (KUIPA) tổ chức, với đề tài nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất xanthone từ vỏ quả măng cụt (Garcinia mangostana L.) và ứng dụng trong gel hỗ trợ trị mụn tự nhiên.

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc
Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc
Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc
Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc

Nhóm học sinh Trường THCS - THPT Newton giành Huy chương Vàng WICO 2026 với đề tài chiết xuất xanthone từ vỏ măng cụt. Ảnh: NVCC

Nhóm học sinh Trường THCS - THPT Newton chinh phục Hội đồng bằng phần trình bày xuất sắc nhất, tính sáng tạo nổi trội, khả năng đổi mới cùng tính ứng dụng cao của công trình mang tên tiếng Anh: Research on the optimization of xanthone-rich extraction from mangosteen (Garcinia mangostana L.) pericarp and its application in a natural acne supporting gel.

Nhóm theo đuổi hướng nghiên cứu tối ưu hóa quy trình chiết xuất để thu dịch chiết giàu xanthone từ vỏ quả măng cụt, rồi đưa dịch chiết ấy vào một loại gel bôi ngoài da hỗ trợ trị mụn. Các em không dừng lại ở ý tưởng mà đi trọn chuỗi công đoạn kỹ thuật, từ công nghệ chiết xuất Soxhlet kết hợp hỗ trợ siêu âm, khảo sát tỷ lệ chất rắn với dung môi, cho tới sắc ký flash, một kỹ thuật tách nhanh thường thấy trong phòng thí nghiệm đại học và hiếm khi xuất hiện ở chương trình phổ thông.

Nhóm đánh giá dịch chiết thu được trên bốn phương diện gồm hàm lượng xanthone tổng số, hoạt tính chống oxy hóa, khả năng hấp thụ tia UV bằng quang phổ UV-Vis và hoạt tính kháng khuẩn. Cách đặt vấn đề như vậy phản ánh nhận thức rõ ràng của các em về yêu cầu một hoạt chất muốn đi vào mỹ phẩm thì phải chứng minh được nhiều hơn một công dụng. Dịch chiết vỏ măng cụt giàu xanthone qua đó bộc lộ tiềm năng lớn để trở thành hoạt chất tự nhiên cho các sản phẩm chăm sóc da ngừa mụn, với giá thành rẻ, thân thiện với tự nhiên và phù hợp hướng phát triển kinh tế bền vững.

Sản phẩm gel trị mụn nhận tài trợ 500 triệu đồng

Nhờ phương pháp luận thuyết phục cùng báo cáo khoa học được xây dựng bài bản, nhóm học sinh bảo vệ dự án hoàn toàn bằng tiếng Anh trước hội đồng chuyên môn và giữ được thế chủ động trong phiên phản biện, qua đó chinh phục Hội đồng Giám khảo và giành Gold Award, giải thưởng danh giá nhất của cuộc thi.

Học sinh Việt Nam giành Huy chương Vàng WICO 2026 tại Hàn Quốc
"Glow Xanthone Acne Clearing Gel" sản phẩm của nhóm nghiên cứu

Quy trình chiết xuất mà nhóm xây dựng đã được cụ thể hóa thành một sản phẩm hoàn chỉnh mang tên "Glow Xanthone Acne Clearing Gel", và ngay sau cuộc thi, gel này nhận gói tài trợ trị giá 500.000.000 đồng từ Công ty BIO ISC - Science For Better Life, khoản tiền tạo điều kiện cho nhóm tiếp tục hoàn thiện và phát triển theo hướng ứng dụng thực tiễn. Nguồn vốn đến từ doanh nghiệp mở ra hướng đi mà nhiều trường phổ thông đang tìm kiếm, đưa kết quả nghiên cứu của học sinh bước ra khỏi phòng thí nghiệm để tiếp cận người tiêu dùng.

Sức thuyết phục của sản phẩm trước giới chuyên môn nằm ở phần kiểm định. Gel đã vượt qua các quy trình kiểm định chất lượng toàn diện, trong đó hàm lượng kim loại nặng gồm Arsen, Thủy ngân và Chì đều nằm trong giới hạn an toàn. Sản phẩm cũng đáp ứng tiêu chuẩn nghiêm ngặt về giới hạn vi sinh vật, không chứa Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, Candida albicans, đồng thời kiểm soát tốt tổng số vi sinh vật hiếu khí. Với một loại gel bôi trực tiếp lên vùng da đang tổn thương vì mụn, những chỉ số ấy quan trọng chẳng kém gì hiệu quả điều trị.

Vị thế học sinh Việt Nam ở sân chơi sáng chế toàn cầu

WICO 2026 bước sang năm tổ chức thứ 15, quy tụ hơn 2.000 bộ óc sáng tạo đến từ 25 quốc gia, riêng phần thi có 373 đội đến từ 26 quốc gia trong đó có Hàn Quốc, Việt Nam, Mỹ, Nepal, Anh, Brazil, Trung Quốc, Mexico, Ấn Độ, Philippines, Hồng Kông, Malaysia, Thái Lan, Indonesia, Đài Loan, Bangladesh, Thổ Nhĩ Kỳ và Turkmenistan. Sự kiện thu hút hơn 1.000 học sinh cùng chuyên gia, được các tổ chức học thuật quốc tế công nhận.

Khác với nhiều sự kiện học thuật thiên về lý thuyết, WICO chấm điểm dựa trên tiêu chí khoa học, tính bền vững và khả năng ứng dụng, đồng thời yêu cầu người dự thi lồng ghép bộ tiêu chí ESG về môi trường, xã hội và quản trị ngay trong bài báo khoa học. Cuộc thi buộc học sinh phải trả lời câu hỏi phát minh của mình giải quyết vấn đề gì cho xã hội, thay vì chỉ trưng ra một mô hình đẹp mắt. Việc nhóm Newton chọn vỏ măng cụt, thứ phụ phẩm nông nghiệp bị bỏ đi ở nhiều vùng trồng, làm nguyên liệu đầu vào cho thấy các em đã bắt trúng tinh thần ấy.

Thành công của nhóm gắn liền với sự hướng dẫn của các giảng viên đang công tác tại Đại học Bách khoa Hà Nội, những người đã truyền cảm hứng, định hướng và giúp học sinh tổ chức nghiên cứu một cách hệ thống theo chuẩn khoa học quốc tế. Mối liên kết giữa trường phổ thông với trường đại học đã tạo nên khác biệt, bởi học sinh được tiếp cận thiết bị, phương pháp và tư duy nghiên cứu ngay ở bậc phổ thông.

Kết quả của Trần Đức Minh Khôi, Nguyễn Anh Kiệt, Hà Thị Thảo Nhi, Bùi Ngô Bảo Linh và Trần Bảo Hân là thành quả của nỗ lực, bản lĩnh và khát vọng chinh phục tri thức, cho thấy hiệu quả của mô hình đào tạo học sinh tài năng theo định hướng quốc tế tại Trường THCS - THPT Newton, nối dài chuỗi thành tích của nhà trường ở những sân chơi học thuật hàng đầu trong nước và quốc tế.

WICO 2026

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 0 0
Kim TT/AVPL 0 0
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG - -
Nguyên Liệu 99.99 0 0
Nguyên Liệu 99.9 0 0
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ -137,000 ▼137000K -142,000 ▼142000K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲13650K 14,150 ▲14150K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲13580K 14,130 ▲14130K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Hà Nội - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đà Nẵng - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Miền Tây - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Tây Nguyên - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Đông Nam Bộ - PNJ 140,200 ▼800K 145,200 ▲200K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Nghệ An 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
Miếng SJC Thái Bình 14,340 ▲40K 14,640 ▲40K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,250 ▲50K 14,600 ▲50K
NL 99.99 13,000 ▲120K
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,900 ▲70K
Trang sức 99.9 13,790 ▲50K 14,490 ▲50K
Trang sức 99.99 13,800 ▲50K 14,500 ▲50K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,434 ▲1291K 14,642 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,434 ▲1291K 14,643 ▲40K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,419 ▲4K 1,454 ▲1309K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,419 ▲4K 1,455 ▲4K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,389 ▲4K 1,434 ▲1291K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 13,498 ▼121086K 14,198 ▼127386K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 97,911 ▲300K 107,711 ▲300K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 87,872 ▲86996K 97,672 ▲96698K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 77,833 ▲244K 87,633 ▲244K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 73,961 ▲234K 83,761 ▲234K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,154 ▲167K 59,954 ▲167K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,434 ▲1291K 1,464 ▲1318K
Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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Cập nhật: 21/07/2026 17:00
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