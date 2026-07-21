Samsung lập bộ phận robot, cổ phiếu tăng mạnh 7%. Ảnh chụp biển hiệu của Samsung Electronics Co. tại tòa nhà văn phòng Seocho của công ty ở Seoul, Hàn Quốc - Getty.

Samsung tăng tốc cuộc đua AI bằng robot

Samsung Electronics vừa công bố thành lập bộ phận RX (Robotics eXperience) nhằm tập trung toàn bộ năng lực nghiên cứu, phát triển và thương mại hóa robot. Đây là bước đi mới nhất trong chiến lược mở rộng sang lĩnh vực AI vật lý, nơi trí tuệ nhân tạo được tích hợp trực tiếp vào robot và các hệ thống có khả năng tương tác với môi trường thực.

Thông tin này ngay lập tức tạo hiệu ứng tích cực trên thị trường chứng khoán. Trong phiên giao dịch ngày thứ Ba, cổ phiếu Samsung Electronics tăng 6,76%, vượt xa mức tăng khoảng 4% của chỉ số Kospi.

Theo Samsung, bộ phận RX sẽ phụ trách xây dựng chiến lược trung và dài hạn về robot, từ phát triển công nghệ cốt lõi đến thương mại hóa sản phẩm. Đơn vị này do CEO TM Roh trực tiếp điều hành, cho thấy robot được đưa lên nhóm ưu tiên chiến lược của tập đoàn.

Robot trở thành trụ cột tăng trưởng mới

Việc thành lập RX diễn ra trong bối cảnh Samsung đẩy nhanh đầu tư vào AI vật lý, lĩnh vực đang được nhiều tập đoàn công nghệ lớn xem là giai đoạn phát triển tiếp theo của trí tuệ nhân tạo sau AI tạo sinh.

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Đầu tháng này, ông TM Roh cho biết Samsung sẽ đầu tư khoảng 60 nghìn tỷ won, tương đương 40,7 tỷ USD, vào khu vực Yeongnam của Hàn Quốc. Riêng khu phức hợp Gumi sẽ nhận khoảng 19 nghìn tỷ won để phát triển hạ tầng AI vật lý và các cơ sở sản xuất robot hình người, phối hợp cùng Samsung SDS.

Kế hoạch này tiếp nối thương vụ Samsung tăng tỷ lệ sở hữu tại Rainbow Robotics vào cuối năm 2024 để trở thành cổ đông lớn nhất của doanh nghiệp robot Hàn Quốc. Động thái đó giúp Samsung tiếp cận nhanh hơn các công nghệ robot tự hành và robot hình người thay vì chỉ phát triển nội bộ.

AI vật lý trở thành cuộc cạnh tranh mới

Khác với AI tạo sinh vốn xử lý dữ liệu và tạo nội dung số, AI vật lý cho phép robot quan sát, nhận biết môi trường và thực hiện các thao tác trong thế giới thực. Công nghệ này được kỳ vọng sẽ mở ra thị trường mới trong sản xuất, logistics, y tế, dịch vụ và chăm sóc người cao tuổi.

Samsung cho biết bộ phận RX cũng sẽ xây dựng các trung tâm nghiên cứu tại Mỹ, Trung Quốc và Nhật Bản, nhằm thu hút nhân lực và đẩy nhanh tốc độ phát triển công nghệ.

Việc mở rộng mạng lưới nghiên cứu tại các thị trường công nghệ lớn phản ánh tham vọng của Samsung trong cuộc cạnh tranh với nhiều doanh nghiệp đang đầu tư mạnh vào robot và AI vật lý trên toàn cầu.

Việc Samsung coi robot là một lĩnh vực đầu tư chiến lược cho thấy AI đang dịch chuyển từ phần mềm sang các ứng dụng gắn với phần cứng và tự động hóa. Xu hướng này có thể tạo thêm nhu cầu đối với chuỗi cung ứng linh kiện điện tử, cảm biến, bán dẫn và phần mềm điều khiển.

Đối với doanh nghiệp Việt Nam, đây là tín hiệu cho thấy thị trường robot công nghiệp và robot dịch vụ có thể tăng trưởng nhanh trong những năm tới. Tuy nhiên, để tham gia chuỗi giá trị này, doanh nghiệp cần đầu tư vào năng lực thiết kế phần mềm AI, thị giác máy tính và các hệ thống điều khiển thông minh, thay vì chỉ gia công phần cứng.