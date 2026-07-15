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Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình, Samsung mở cuộc điều tra

Thế Kiên

Thế Kiên

08:05 | 15/07/2026
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Galaxy S26 Ultra đang đối mặt với làn sóng phản ánh từ người dùng về hiện tượng màn hình xuất hiện vùng ám đỏ ở giữa sau vài tháng sử dụng. Samsung xác nhận đã bắt đầu điều tra nguyên nhân nhưng chưa đưa ra kết luận chính thức. Sự việc làm dấy lên lo ngại về độ bền của công nghệ Privacy Display, một trong những điểm nhấn lớn nhất trên mẫu flagship năm nay.
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Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình
Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình

Galaxy S26 Ultra xuất hiện lỗi ám đỏ màn hình, Samsung điều tra

Galaxy S26 Ultra tiếp tục trở thành tâm điểm chú ý khi nhiều người dùng phản ánh màn hình của thiết bị xuất hiện vùng ám đỏ ở chính giữa sau khoảng hai đến ba tháng sử dụng. Samsung cho biết hãng đã ghi nhận các phản ánh và đang tiến hành điều tra nội bộ để xác định nguyên nhân.

Theo các bài đăng trên Reddit, diễn đàn Samsung Community và cộng đồng Naver tại Hàn Quốc, hiện tượng thường không xuất hiện ngay khi mở hộp mà phát sinh sau một thời gian sử dụng. Phần lớn người dùng mô tả vùng màu đỏ có dạng hình chữ nhật hoặc hình vuông nhạt nằm ở trung tâm màn hình, dễ nhận thấy nhất khi hiển thị nền trắng hoặc các tông màu sáng.

Khác với hiện tượng lệch cân bằng màu trên màn hình AMOLED, vốn có thể được cải thiện bằng việc điều chỉnh chế độ hiển thị, vùng ám đỏ lần này chỉ xuất hiện tại một khu vực cụ thể. Điều đó khiến nhiều người nghi ngờ đây không đơn thuần là vấn đề hiệu chỉnh màu sắc.

Samsung cho biết công ty đang kiểm tra nguyên nhân nhưng chưa xác nhận lỗi đến từ phần cứng, phần mềm hay một lô sản xuất cụ thể. Người phát ngôn của hãng chỉ cho biết: "Chúng tôi hiện đang kiểm tra nội bộ để xác định nguyên nhân."

Privacy Display trở thành tâm điểm nghi vấn

Một trong những giả thuyết được cộng đồng công nghệ nhắc đến nhiều nhất liên quan tới Privacy Display, công nghệ bảo vệ quyền riêng tư lần đầu được Samsung tích hợp trên Galaxy S26 Ultra.

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Trong nhiều năm, dòng Galaxy Ultra của Samsung luôn được xem là biểu tượng của phân khúc flagship Android nhờ camera, màn hình và hệ ...

Khác với miếng dán chống nhìn trộm truyền thống, Privacy Display hoạt động ở cấp độ phần cứng. Hệ thống điều khiển hướng phát sáng của từng điểm ảnh nhằm hạn chế người đứng hai bên nhìn thấy nội dung hiển thị, trong khi người dùng trực diện vẫn quan sát bình thường. Samsung từng giới thiệu đây là công nghệ phát triển trong nhiều năm và là điểm khác biệt lớn của Galaxy S26 Ultra.

Một số ý kiến cho rằng cơ chế điều khiển ánh sáng đặc biệt này có thể dẫn tới hiện tượng lão hóa không đồng đều trên tấm nền sau thời gian dài hoạt động. Tuy nhiên, hiện chưa có bằng chứng kỹ thuật chứng minh đây là nguyên nhân trực tiếp gây ra vùng ám đỏ. Chính Samsung cũng chưa xác nhận bất kỳ mối liên hệ nào giữa lỗi màn hình và Privacy Display.

Các chuyên trang công nghệ nhận định người dùng cần tránh kết luận quá sớm vì ảnh chụp từ cộng đồng chưa đủ để xác định đây là hiện tượng burn-in, xuống cấp vật liệu OLED hay lỗi của lớp điều khiển quang học mới.

Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình
Galaxy S26 Ultra bị ám đỏ màn hình

Tác động tới niềm tin của người dùng cao cấp

Galaxy S26 Ultra là mẫu smartphone cao cấp nhất của Samsung trong năm 2026. Với mức giá thuộc nhóm cao nhất trên thị trường, người dùng kỳ vọng thiết bị mang lại độ ổn định lâu dài.

Đây cũng không phải lần đầu dòng Galaxy gặp tranh luận liên quan đến màn hình. Trước đó, Privacy Display từng gây nhiều ý kiến trái chiều khi một số người dùng phản ánh góc nhìn và chất lượng hiển thị thay đổi trong một số điều kiện sử dụng. Samsung khi đó khẳng định những khác biệt này nằm trong giới hạn thiết kế bình thường.

Nếu hiện tượng ám đỏ được xác định xảy ra trên diện rộng, Samsung có thể phải triển khai các biện pháp hỗ trợ như cập nhật phần mềm, thay thế tấm nền hoặc xây dựng chương trình bảo hành riêng cho các thiết bị bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, đến thời điểm hiện tại, hãng chưa công bố kế hoạch xử lý cụ thể.

Trong lúc chờ kết luận chính thức, các chuyên trang công nghệ khuyến nghị người dùng Galaxy S26 Ultra nếu phát hiện vùng màu bất thường nên chụp ảnh, quay video hiện trạng, thử thay đổi chế độ hiển thị và liên hệ trung tâm bảo hành Samsung để được kiểm tra.

Người dùng nên làm gì nếu Galaxy S26 Ultra xuất hiện vùng ám đỏ?

Kiểm tra màn hình với nền trắng và mức sáng cao.

Ghi lại hình ảnh hoặc video để làm bằng chứng.

Thử thay đổi chế độ màu và cài đặt hiển thị.

Cập nhật phần mềm nếu có bản vá mới.

Liên hệ trung tâm bảo hành Samsung để được kiểm tra trước khi tự kết luận thiết bị bị burn-in hoặc hỏng phần cứng.
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Thứ hai, 20/07/2026 03:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Kim TT/AVPL 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,350 ▲50K 14,750 ▲100K
Nguyên Liệu 99.99 13,200 ▲100K 13,400 ▲100K
Nguyên Liệu 99.9 13,150 ▲100K 13,350 ▲100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,700 ▲100K 14,200 ▲100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,650 ▲100K 14,150 ▲100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,580 ▲100K 14,130 ▲100K
Cập nhật: 15/07/2026 10:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Hà Nội - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Miền Tây - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 147,500 ▲500K
Cập nhật: 15/07/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Nghệ An 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
Miếng SJC Thái Bình 14,550 ▲100K 14,850 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,420 ▲100K 14,770 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,420 ▲100K 14,770 ▲100K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,420 ▲100K 14,770 ▲100K
Trang sức 99.9 13,960 ▲1060K 14,660 ▲14660K
Trang sức 99.99 13,970 ▲1020K 14,670 ▲14670K
Cập nhật: 15/07/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,455 ▲10K 14,852 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,455 ▲10K 14,853 ▲100K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,445 ▲10K 148 ▲1K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,445 ▲10K 1,481 ▲10K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 142 ▲1K 146 ▲1K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 137,554 ▲990K 144,554 ▲990K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,861 ▲750K 109,661 ▲750K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,964 ▲68K 9,944 ▲68K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 79,419 ▲610K 89,219 ▲610K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 75,477 ▲584K 85,277 ▲584K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 51,238 ▲417K 61,038 ▲417K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,455 ▲10K 1,485 ▲10K
Cập nhật: 15/07/2026 10:00
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AUD 17812 18085 18665
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Cập nhật: 15/07/2026 10:00
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Cập nhật: 15/07/2026 10:00
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CNY 3817.9 3842.9 3978.7
CZK 0 1190 0
DKK 0 4025 0
EUR 29575 29605 31327
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Cập nhật: 15/07/2026 10:00

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