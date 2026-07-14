Lịch World Cup 2026 ngày 15/7: Đại chiến Pháp và Tây Ban Nha

Pháp sở hữu lực lượng ổn định, Tây Ban Nha đối mặt bài toán nan giải

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha trở thành một trong những trận cầu đáng chú ý nhất giải đấu, khi hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu cạnh tranh suất đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Tuyển Pháp bước vào cuộc đối đầu với phong độ gần như hoàn hảo. Đoàn quân áo lam toàn thắng từ đầu giải, ghi 16 bàn sau 6 trận và ngày càng cho thấy sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự.

World Cup 2026: Tuyển Pháp sở hữu hàng công mạnh với đầu tàu Kylian Mbappe đang có phong độ cao

Điểm tựa lớn nhất của Les Bleus vẫn là Kylian Mbappe. Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise cùng những phương án như Bradley Barcola hay Desire Doue giúp HLV Didier Deschamps sở hữu nhiều lựa chọn để tạo đột biến.

Ở tuyến dưới, bộ đôi trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba duy trì sự chắc chắn, góp phần giúp Pháp giữ sạch lưới ở 3 trong 4 trận gần nhất.

Trong khi đó, Tây Ban Nha không có hành trình thuyết phục như đối thủ. La Roja phải trải qua nhiều thời điểm khó khăn ở vòng knock-out và vẫn bộc lộ những hạn chế về khả năng phòng ngự.

World Cup 2026: Tây Ban Nha cũng sở hữu những cái tên chất lượng trong đội hình

Trên hàng công, Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, còn Mikel Oyarzabal dù chơi hiệu quả nhưng không phải mẫu trung phong có khả năng tạo sức ép liên tục trong vòng cấm.

Nhận định thế trận đại chiến Pháp và Tây Ban Nha

Tây Ban Nha nhiều khả năng tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc nhằm chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, trước một tuyển Pháp sở hữu tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh, mọi sai sót đều có thể phải trả giá.

Khả năng bứt tốc của Mbappe kết hợp với sự cơ động của Dembele được xem là vũ khí nguy hiểm nhất trước hàng thủ Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy các chân sút Pháp tạo ra trung bình gần 8 cú sút trúng đích mỗi trận, con số phản ánh hiệu quả tấn công vượt trội của Les Bleus.

World Cup 2026: Pháp chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow

Trong khung thành Tây Ban Nha, Unai Simon được dự báo sẽ trải qua 90 phút nhiều áp lực khi liên tục phải đối mặt với những pha phản công tốc độ của đối phương.

Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ và phát huy hiệu quả những đợt lên bóng nhanh, tuyển Pháp có nhiều cơ hội giành chiến thắng để lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup. Ngược lại, Tây Ban Nha sẽ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo nếu muốn ngăn cản Mbappe và các đồng đội tiến thêm một bước tới ngôi vô địch.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam)