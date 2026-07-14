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Lịch World Cup 2026 ngày 15/7: Đại chiến Pháp và Tây Ban Nha

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Thành Biên

14:08 | 14/07/2026
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Pháp và Tây Ban Nha chạm trán tại bán kết World Cup 2026 ở Dallas. Với phong độ thăng hoa cùng hàng công bùng nổ, Les Bleus được đánh giá nhỉnh hơn trong cuộc cạnh tranh tấm vé đầu tiên vào chung kết.
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Pháp sở hữu lực lượng ổn định, Tây Ban Nha đối mặt bài toán nan giải

Trận bán kết World Cup 2026 giữa Pháp và Tây Ban Nha trở thành một trong những trận cầu đáng chú ý nhất giải đấu, khi hai nền bóng đá hàng đầu châu Âu cạnh tranh suất đầu tiên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của giải.

Tuyển Pháp bước vào cuộc đối đầu với phong độ gần như hoàn hảo. Đoàn quân áo lam toàn thắng từ đầu giải, ghi 16 bàn sau 6 trận và ngày càng cho thấy sự cân bằng giữa tấn công lẫn phòng ngự.

World Cup 2026: Tuyển Pháp sở hữu hàng công mạnh với đầu tàu Kylian Mbappe đang có phong độ cao
World Cup 2026: Tuyển Pháp sở hữu hàng công mạnh với đầu tàu Kylian Mbappe đang có phong độ cao

Điểm tựa lớn nhất của Les Bleus vẫn là Kylian Mbappe. Bên cạnh Mbappe, Ousmane Dembele, Michael Olise cùng những phương án như Bradley Barcola hay Desire Doue giúp HLV Didier Deschamps sở hữu nhiều lựa chọn để tạo đột biến.

Ở tuyến dưới, bộ đôi trung vệ Dayot Upamecano và William Saliba duy trì sự chắc chắn, góp phần giúp Pháp giữ sạch lưới ở 3 trong 4 trận gần nhất.

Trong khi đó, Tây Ban Nha không có hành trình thuyết phục như đối thủ. La Roja phải trải qua nhiều thời điểm khó khăn ở vòng knock-out và vẫn bộc lộ những hạn chế về khả năng phòng ngự.

World Cup 2026: Tây Ban Nha cũng sở hữu những cái tên chất lượng trong đội hình
World Cup 2026: Tây Ban Nha cũng sở hữu những cái tên chất lượng trong đội hình

Trên hàng công, Lamine Yamal chưa đạt trạng thái thể lực tốt nhất, còn Mikel Oyarzabal dù chơi hiệu quả nhưng không phải mẫu trung phong có khả năng tạo sức ép liên tục trong vòng cấm.

Nhận định thế trận đại chiến Pháp và Tây Ban Nha

Tây Ban Nha nhiều khả năng tiếp tục triển khai lối chơi kiểm soát bóng quen thuộc nhằm chiếm thế chủ động. Tuy nhiên, trước một tuyển Pháp sở hữu tốc độ và khả năng chuyển đổi trạng thái rất nhanh, mọi sai sót đều có thể phải trả giá.

Khả năng bứt tốc của Mbappe kết hợp với sự cơ động của Dembele được xem là vũ khí nguy hiểm nhất trước hàng thủ Tây Ban Nha. Thống kê cho thấy các chân sút Pháp tạo ra trung bình gần 8 cú sút trúng đích mỗi trận, con số phản ánh hiệu quả tấn công vượt trội của Les Bleus.

World Cup 2026: Pháp chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow
World Cup 2026: Pháp chạm trán Tây Ban Nha. Ảnh: Khelnow

Trong khung thành Tây Ban Nha, Unai Simon được dự báo sẽ trải qua 90 phút nhiều áp lực khi liên tục phải đối mặt với những pha phản công tốc độ của đối phương.

Nếu duy trì được sự chắc chắn ở hàng thủ và phát huy hiệu quả những đợt lên bóng nhanh, tuyển Pháp có nhiều cơ hội giành chiến thắng để lần thứ ba liên tiếp góp mặt trong trận chung kết World Cup. Ngược lại, Tây Ban Nha sẽ cần một màn trình diễn gần như hoàn hảo nếu muốn ngăn cản Mbappe và các đồng đội tiến thêm một bước tới ngôi vô địch.

Thời gian thi đấu: 2 giờ sáng ngày 15/7 (giờ Việt Nam)

Lịch World Cup 2026 ngày 15/7 lịch thi đấu World Cup 2026 Kết quả thi đấu World Cup 2026 Pháp - Tây Ban Nha Bán kết World Cup 2026

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Chủ nhật, 19/07/2026 06:00
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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Hà Nội - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đà Nẵng - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Miền Tây - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Tây Nguyên - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,500 ▲300K 147,000 ▲100K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Nghệ An 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
Miếng SJC Thái Bình 14,450 ▼90K 14,750 ▼90K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,320 ▼30K 14,670 ▼30K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,860 ▼30K 14,560 ▼30K
Trang sức 99.99 13,870 ▼30K 14,570 ▼30K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,445 ▼9K 14,752 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,445 ▼9K 14,753 ▼90K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,435 ▼9K 147 ▼1332K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,435 ▼9K 1,471 ▲1323K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 141 ▼1278K 145 ▼1314K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,564 ▼891K 143,564 ▼891K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 99,111 ▼675K 108,911 ▼675K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 8,896 ▼80676K 9,876 ▼89496K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,809 ▼549K 88,609 ▼549K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 74,893 ▼525K 84,693 ▼525K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,821 ▼375K 60,621 ▼375K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,445 ▼9K 1,475 ▼9K
Cập nhật: 14/07/2026 15:00
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Cập nhật: 14/07/2026 15:00
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Cập nhật: 14/07/2026 15:00

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