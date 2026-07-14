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Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt

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09:02 | 14/07/2026
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Điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật "Bến Xưa" chính thức ra mắt tại Hà Nội, hướng tới xây dựng không gian trải nghiệm văn hóa Việt theo hướng bền vững, kết hợp ẩm thực, nghệ thuật trình diễn và câu chuyện di sản nhằm đưa các giá trị truyền thống đến gần hơn với công chúng.
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Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty TNHH Dịch vụ và Thương mại Ocean Food Việt Nam phối hợp cùng Dự án Save The World, Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc tổ chức sự kiện ra mắt Điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật “Bến Xưa”.

Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt
Bà Nguyễn Thị Bình, Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc phát biểu tại sự kiện.

Dự án Điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật “Bến Xưa” hướng đến xây dựng một không gian độc đáo nơi giá trị truyền thống Việt được kể lại bằng trải nghiệm sống động qua món ăn, âm nhạc, nghệ thuật biểu diễn và câu chuyện của những con người gìn giữ bản sắc dân tộc. Định hướng xuyên suốt của dự án là xây dựng “Bến Xưa” trở thành điểm đến trải nghiệm văn hóa Việt mang tính bền vững, kết nối giá trị truyền thống với đời sống hiện đại.

Mỗi chủ đề tại “Bến Xưa” sẽ gắn với một vùng văn hóa cụ thể, kết hợp ẩm thực, âm nhạc, nghệ thuật trình diễn và giao lưu cùng nghệ nhân, chuyên gia. Qua đó, công chúng không chỉ thưởng thức hương vị mà còn cảm nhận chiều sâu văn hóa ẩn sau mỗi món ăn và không gian trải nghiệm.

Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu, Giám đốc Dự án Save The World chia sẻ tại sự kiện.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu, Giám đốc Dự án Save The World cho biết, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa, hội nhập quốc tế, bảo tồn truyền thống gắn với đời sống đương đại, những không gian kết nối văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật là cách tiếp cận mới, giúp công chúng tiếp cận di sản bằng trải nghiệm thực tế, khơi dậy tình yêu và ý thức gìn giữ bản sắc dân tộc.

Thông qua Dự án Save The World, “Bến Xưa” sẽ đưa các nghệ nhân, nghệ sĩ dân gian đến gần công chúng thông qua không gian trải nghiệm, thưởng thức món ăn, sân khấu nghệ thuật truyền thống... Từ đó góp phần gìn giữ và lan tỏa di sản văn hóa Việt Nam.

Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu, Giám đốc Dự án Save The World nhận đinh, nếu văn hóa là linh hồn của dân tộc thì nghệ thuật chính là cây cầu đưa những giá trị ấy đến gần hơn với công chúng.

“Sự kiện ra mắt điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật “Bến Xưa” không chỉ đánh dấu sự xuất hiện của một điểm đến kết hợp văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật tại Hà Nội, mà còn mở đầu cho hành trình đưa văn hóa Việt trở về với đời sống thường nhật. Để mỗi bữa ăn không chỉ ngon hơn mà còn giàu cảm xúc; để mỗi người khi rời “Bến Xưa” không chỉ nhớ món ăn mà còn nhớ câu chuyện, nhớ tiếng đàn và nhớ những con người đang ngày ngày gìn giữ giá trị Việt” - Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu nhấn mạnh.

Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt
Chuyên gia ẩm thực Ngọ Văn Chung chia sẻ tại sự kiện.

Ngay sau sự kiện ra mắt, “Bến Xưa” sẽ chính thức khởi động chuỗi chương trình văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật theo các chủ đề, tiếp tục lan tỏa bản sắc Việt bằng những trải nghiệm sống động và giàu cảm xúc.

Các chương trình sẽ mở đầu với ba chủ đề: Bến Xưa, Tây Bắc, Đồng quê, sau đó mở rộng sang Làng Chài, Cố Đô, Cung Đình… Mỗi chương trình được xây dựng trên cơ sở nghiên cứu nguyên liệu bản địa, kỹ thuật chế biến truyền thống và đặc trưng văn hóa vùng miền, góp phần tôn vinh giá trị ẩm thực Việt trong mối liên hệ với lịch sử và cộng đồng.

Ở góc độ chuyên môn, chuyên gia ẩm thực Ngọ Văn Chung cho biết “Bến Xưa” không xây dựng thực đơn theo những combo thông thường mà kiến tạo các chủ đề ẩm thực gắn với từng vùng văn hóa của Việt Nam. Mỗi chủ đề là một hành trình khám phá hương vị, con người và bản sắc của một vùng đất. Giá trị khác biệt của “Bến Xưa” là không bán món ăn đơn thuần mà mang đến một trải nghiệm văn hóa hoàn chỉnh. Mỗi chủ đề là sự kết nối giữa ẩm thực, vùng nguyên liệu, nghệ thuật và di sản để thực khách cảm nhận văn hóa bằng tất cả các giác quan.

Hà Nội có thêm điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật mang đậm bản sắc Việt
Nghệ sĩ viola quốc tế Nguyệt Thu (ngoài cùng bên trái) cùng các nghệ sĩ biểu diễn trong không gian Văn hóa – Ẩm thực – Nghệ thuật “Bến Xưa”.

Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc Nguyễn Thị Bình nhận định, để có một món ăn ngon không chỉ cần người đầu bếp tài hoa mà còn cần những vùng nguyên liệu được gìn giữ bằng tất cả sự tử tế. Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc tham gia Dự án Save The World với sứ mệnh kết nối bà con phát triển nông nghiệp bền vững, gìn giữ giống bản địa, sản xuất an toàn và nâng cao giá trị nông sản Việt.

Trên cơ sở đó, cùng xây dựng chuỗi giá trị từ vùng nguyên liệu đến đầu bếp và thực khách, để mỗi sự kiện trở thành cơ hội quảng bá vùng miền, nông sản và văn hóa Việt. Bà Nguyễn Thị Bình nhấn mạnh: “Mỗi món ăn ngon bắt đầu từ một nguyên liệu tốt. Hợp tác xã Nông nghiệp Dược liệu Thiên Phúc cam kết đồng hành lâu dài trong việc cung cấp nguồn nguyên liệu chất lượng, chung tay gìn giữ giá trị văn hóa Việt thông qua ẩm thực, nghệ thuật và nông nghiệp bền vững”.

Được biết, sau sự kiện ra mắt, “Bến Xưa” sẽ giới thiệu chuyên đề đầu tiên với chủ đề “Đêm Tây Bắc”, dự kiến diễn ra ngày 17-18/7, tái hiện không gian văn hóa vùng cao qua món ăn đặc trưng, âm nhạc dân tộc, câu chuyện về nguyên liệu và giao lưu cùng nghệ nhân, chuyên gia.

Dự án Điểm đến văn hóa - ẩm thực - nghệ thuật “Bến Xưa” Dự án Save The World

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Kim TT/AVPL 14,300 14,650 ▼30K
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,300 14,650 ▼30K
Nguyên Liệu 99.99 13,100 ▼100K 13,300 ▼100K
Nguyên Liệu 99.9 13,050 ▼100K 13,250 ▼100K
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,600 ▼100K 14,100 ▼100K
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,550 ▼100K 14,050 ▼100K
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,480 ▼100K 14,030 ▼100K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Hà Nội - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đà Nẵng - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Miền Tây - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Tây Nguyên - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Đông Nam Bộ - PNJ 143,000 ▼200K 146,500 ▼400K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Miếng SJC Nghệ An 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
Miếng SJC Thái Bình 14,410 ▼130K 14,710 ▼130K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,280 ▼70K 14,630 ▼70K
NL 99.90 12,900 ▼50K
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 12,950 ▼50K
Trang sức 99.9 13,820 ▼70K 14,520 ▼70K
Trang sức 99.99 13,830 ▼70K 14,530 ▼70K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,441 ▼13K 14,712 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,441 ▼13K 14,713 ▼130K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,431 ▼13K 1,466 ▼13K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,431 ▼13K 1,467 ▲1319K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,406 ▼13K 1,446 ▼13K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 136,168 ▼1287K 143,168 ▼1287K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 98,811 ▼975K 108,611 ▼975K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 88,688 ▼884K 98,488 ▼884K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 78,565 ▼793K 88,365 ▼793K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 7,466 ▼67952K 8,446 ▼76772K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 50,654 ▼542K 60,454 ▼542K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,441 ▼13K 1,471 ▼13K
Cập nhật: 14/07/2026 10:45
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Cập nhật: 14/07/2026 10:45
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Cập nhật: 14/07/2026 10:45
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