The Flow of Evolution lan tỏa thông điệp chuyển đổi xanh và phát triển bền vững

Show diễn khép lại hành trình sáng tạo vì phát triển bền vững

Tối 11/7, tại Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam (Hà Nội), Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) tại Việt Nam tổ chức chương trình nghệ thuật đa phương tiện The Flow of Evolution, đánh dấu chặng kết của chiến dịch "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" sau gần một năm triển khai.

Sự kiện thu hút gần 500 khách mời, mang đến hành trình nghệ thuật kết hợp âm nhạc, múa đương đại, nghệ thuật thị giác và công nghệ nhằm truyền tải thông điệp về phát triển bền vững.

Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier phát biểu tại sự kiện.

Dưới sự chỉ đạo nghệ thuật của đạo diễn Cao Trung Hiếu, chương trình được xây dựng theo ba chương Gió – Nước – Mặt Trời, tượng trưng cho hành trình chuyển đổi từ khởi nguồn của những ý tưởng đổi mới, khả năng thích ứng trước những biến đổi đến khát vọng hướng tới một tương lai xanh và bền vững.

Mỗi chương mang một màu sắc nghệ thuật riêng với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ và nhóm sáng tạo. Chương Gió có sự góp mặt của Suboi, WEAN và marzuz; chương Nước nổi bật với những màn trình diễn của Last Fire Crew; trong khi chương Mặt Trời khép lại bằng sự kết hợp giữa ca sĩ Hồng Nhung và Fustic. Studio. Xuyên suốt chương trình, các tiết mục múa đương đại của Arabesque Vietnam góp phần kết nối ba chương thành một mạch kể chuyện liền mạch, tạo nên trải nghiệm đa giác quan cho khán giả.

Lan tỏa thông điệp về chuyển đổi xanh và phát triển kỹ năng

Không chỉ là chương trình nghệ thuật tổng kết chiến dịch, The Flow of Evolution còn nhìn lại những dấu ấn mà "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" đã tạo dựng thông qua các dự án hợp tác nghệ thuật, chuỗi nội dung trên nền tảng số và nhiều hoạt động đối thoại về hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng và tăng trưởng xanh.

The Flow of Evolution còn nhìn lại những dấu ấn mà "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" đã tạo dựng thông qua các dự án hợp tác nghệ thuật, chuỗi nội dung trên nền tảng số và nhiều hoạt động đối thoại về hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng và tăng trưởng xanh.

Phát biểu tại sự kiện, Đại sứ Liên minh châu Âu tại Việt Nam Julien Guerrier nhấn mạnh: "Trong suốt một năm qua, chiến dịch “Nhấn Kết nối - Bật thay đổi” đã phản ánh cam kết của Liên minh châu Âu trong việc đồng hành cùng Việt Nam trên hành trình chuyển đổi xanh.

Thông qua chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu, chúng tôi đầu tư vào năng lượng sạch, hạ tầng bền vững và những kỹ năng mà thế hệ trẻ Việt Nam cần cho tương lai. Nhưng chúng tôi cũng hiểu rằng một quá trình chuyển đổi xanh thành công không thể chỉ được thúc đẩy bằng đầu tư. Điều đó phụ thuộc vào con người – vào trí tưởng tượng, sức sáng tạo và sự sẵn sàng đón nhận thay đổi của họ.

Điều khởi đầu như một ý tưởng sáng tạo đầy tham vọng nay đã trở thành một hành trình chung đầy ý nghĩa, kết nối các nghệ sĩ, các bạn trẻ, các đối tác và công chúng để cùng khám phá cách sáng tạo có thể khơi mở những cuộc đối thoại về năng lượng sạch, phát triển bền vững và tương lai mà chúng ta mong muốn cùng nhau kiến tạo."

Ra mắt từ tháng 8/2025, chiến dịch "Nhấn kết nối - Bật thay đổi" là hoạt động truyền thông và ngoại giao công chúng trọng điểm của Phái đoàn Liên minh châu Âu tại Việt Nam, được triển khai trong khuôn khổ chiến lược Cửa ngõ Toàn cầu.

Thông qua nghệ thuật, kể chuyện sáng tạo và các nền tảng số, chiến dịch hướng tới nâng cao nhận thức về hành động vì khí hậu, phát triển kỹ năng và chuyển đổi xanh, đồng thời khuyến khích sự tham gia của giới trẻ trong quá trình xây dựng một tương lai phát triển bền vững.

Trong gần một năm triển khai, chiến dịch quy tụ 10 nghệ sĩ và 9 nhà sáng tạo nội dung, tổ chức 12 sự kiện và hoạt động sáng tạo, thu hút hơn 8.600 lượt người tham gia trực tiếp và đạt khoảng 35 triệu lượt tiếp cận trên các nền tảng số.

Bên cạnh chương trình The Flow of Evolution, chiến dịch còn triển khai nhiều hoạt động như các sản phẩm nghệ thuật nguyên bản, triển lãm công cộng, chuỗi nội dung kể chuyện trên nền tảng số, Giải thưởng Thiết kế Bền vững EU – Việt Nam và Tuần lễ Giáo dục Đại học châu Âu 2025. Những hoạt động này góp phần lan tỏa các giá trị về đổi mới sáng tạo, phát triển kỹ năng và tăng trưởng xanh, đồng thời thúc đẩy hợp tác giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam trong hành trình hướng tới phát triển bền vững.