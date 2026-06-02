Thị trường chứng khoán châu Âu tăng trước dữ liệu lạm phát.

Thị trường chứng khoán châu Âu phát tín hiệu hồi phục trong phiên giao dịch ngày 2/6, sau nhịp giảm mạnh đầu tuần vì lo ngại chiến sự Trung Đông kéo dài và áp lực lạm phát quay trở lại.

Dữ liệu hợp đồng tương lai công bố lúc 6h30 sáng theo giờ London cho thấy tâm lý thị trường đã cải thiện đáng kể. Hợp đồng tương lai Stoxx 50 tăng 0,6%, FTSE 100 của Anh tăng 0,3%, trong khi DAX của Đức tăng 0,5%. Chỉ số CAC 40 của Pháp cũng nhích thêm 0,1%.

Động thái này diễn ra sau khi chỉ số Stoxx 600 toàn châu Âu giảm xuống mức thấp nhất trong một tuần ở phiên trước đó. Nhà đầu tư từng bán tháo cổ phiếu vì kỳ vọng về một thỏa thuận hòa bình giữa Mỹ và Iran nhanh chóng suy yếu.

Tâm điểm lớn nhất của thị trường trong ngày là dữ liệu lạm phát sơ bộ của khu vực đồng euro, dự kiến công bố lúc 10h sáng theo giờ Anh. Giới đầu tư xem đây là phép thử quan trọng để đánh giá mức độ ảnh hưởng của căng thẳng địa chính trị tới nền kinh tế châu Âu.

Kể từ khi xung đột tại Trung Đông leo thang, giá dầu và khí đốt liên tục biến động mạnh. Điều này tạo áp lực trực tiếp lên các nền kinh tế nhập khẩu năng lượng lớn như Đức, Pháp và Italy. Châu Âu hiện vẫn phụ thuộc lớn vào nguồn năng lượng nhập khẩu, trong khi chi phí logistics và sản xuất tiếp tục tăng theo giá nhiên liệu.

Số liệu tháng 4 cho thấy lạm phát khu vực đồng euro đã tăng lên 3%, vượt xa mục tiêu 2% của Ngân hàng Trung ương châu Âu. Trước đó, mức lạm phát tháng 3 chỉ ở 2,6%.

Diễn biến này khiến thị trường gần như tin chắc ECB sẽ tiếp tục nâng lãi suất trong cuộc họp cuối tháng. Theo dữ liệu từ LSEG, xác suất ECB tăng thêm 25 điểm cơ bản hiện lên tới 94%.

Áp lực lãi suất đang tạo ra bài toán khó với kinh tế châu Âu. Nếu ECB tiếp tục siết tiền tệ để kiểm soát lạm phát, chi phí vốn sẽ tăng mạnh trong bối cảnh tăng trưởng kinh tế khu vực vẫn yếu. Ngược lại, nếu nới lỏng quá sớm, giá năng lượng leo thang có thể khiến lạm phát bùng phát trở lại.

Các nhóm cổ phiếu năng lượng và quốc phòng được dự báo tiếp tục hút dòng tiền trong ngắn hạn. Trong khi đó, nhóm tiêu dùng và bất động sản vẫn chịu áp lực vì lãi suất cao kéo dài.

Bên cạnh yếu tố kinh tế, giới đầu tư châu Âu cũng theo dõi sát các diễn biến địa chính trị mới. Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố ông “không quan tâm” nếu các cuộc đàm phán hòa bình với Iran đổ vỡ. Phát biểu này làm gia tăng lo ngại nguy cơ căng thẳng tiếp tục leo thang tại Trung Đông.

Cùng thời điểm, Nga mở thêm các đợt không kích quy mô lớn vào Ukraine trong sáng 2/6. Liên minh châu Âu hiện chuẩn bị gói trừng phạt thứ 21 nhằm vào Moscow sau vụ máy bay không người lái Nga rơi xuống khu dân cư tại Romania gần biên giới Ukraine tuần trước.

Theo giới phân tích, thị trường tài chính châu Âu đang bước vào giai đoạn nhạy cảm khi cùng lúc chịu sức ép từ lạm phát, giá năng lượng và bất ổn địa chính trị. Trong ngắn hạn, mọi dữ liệu liên quan đến lạm phát và chính sách lãi suất của ECB sẽ tiếp tục chi phối mạnh tâm lý dòng tiền toàn cầu.