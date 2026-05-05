Một sĩ quan Mật vụ Mỹ bị bắt sau sự kiện của Tổng thống Donald Trump

Biểu tượng của Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ được chụp trên một bức tường tại trụ sở Cơ quan Mật vụ ở Washington. Ảnh: Reuters.

Theo thông tin từ nhà chức trách địa phương, nghi phạm là John Spillman, 33 tuổi, đã bị bắt vào tối Chủ nhật tại DoubleTree by Hilton Miami Airport & Convention Center. Vụ việc xảy ra khi Spillman đang ngoài giờ làm nhiệm vụ.

Trước đó cùng ngày, Spillman là thành viên trong đội ngũ kiểm tra an ninh vòng ngoài cho sự kiện golf Cadillac Championship, diễn ra tại sân Trump National Doral, một khu nghỉ dưỡng thuộc sở hữu của ông Trump.

Hành vi gây sốc tại khách sạn

Theo báo cáo từ Văn phòng Cảnh sát trưởng hạt Miami-Dade, các nhân chứng tại khách sạn cho biết họ đã phát hiện Spillman có hành vi phản cảm tại khu vực hành lang vào khoảng nửa đêm. Nhân viên an ninh sau đó xác nhận nghi phạm bị phát hiện trong tình trạng không phù hợp tại tầng 6 của khách sạn.

Ngay sau đó, Spillman bị bắt giữ và đưa về trại giam hạt Miami-Dade. Hồ sơ nhà tù cho thấy người này không nộp được khoản bảo lãnh 1.000 USD và hiện vẫn đang bị tạm giam.

Ảnh chụp khi bị bắt giữ của sĩ quan Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ John Spillman, Sở Cảnh sát Quận Miami-Dade. Ảnh: Sở cảnh sát hạt Miami-Dade.

Phản ứng từ Cơ quan Mật vụ Mỹ

Trong tuyên bố chính thức gửi tới truyền thông, ông Richard Macauley, lãnh đạo Cơ quan Mật vụ Hoa Kỳ, nhấn mạnh:

“Hành vi bị cáo buộc là không thể chấp nhận và hoàn toàn trái ngược với các tiêu chuẩn về tính chuyên nghiệp và liêm chính mà chúng tôi yêu cầu.”

Ông cho biết Spillman đã bị đình chỉ công tác ngay lập tức trong khi chờ kết quả điều tra hình sự cũng như quá trình xem xét nội bộ.

Vụ việc xảy ra trong bối cảnh lực lượng Mật vụ Mỹ đang chịu nhiều áp lực sau hàng loạt sự cố liên quan đến an ninh của Tổng thống.

Chỉ hơn một tuần trước, một đối tượng tại bang California đã bị bắt sau khi nổ súng tại khách sạn Washington Hilton, nơi ông Trump tham dự sự kiện của Hiệp hội Phóng viên Nhà Trắng. Nghi phạm, Cole Tomas Allen, bị cáo buộc âm mưu ám sát Tổng thống, dù viên đạn đã bị áo giáp của sĩ quan chặn lại.

Sự việc liên tiếp đặt ra câu hỏi về tiêu chuẩn tuyển chọn, giám sát và kỷ luật nội bộ trong một trong những lực lượng an ninh quan trọng nhất nước Mỹ.