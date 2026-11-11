Hồng Ngọc cùng Savills nâng cao kỹ năng sơ cấp cứu

Ngày 07/11, Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với Savills Việt Nam tổ chức chương trình đào tạo sơ cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc - Phúc Trường Minh. Chương trình có sự tham gia của 60 học viên, gồm cư dân và nhân sự phụ trách quản lý vận hành, kỹ thuật, an ninh, cứu hộ bể bơi, lễ tân tại các tòa nhà do Savills quản lý.

Chương trình đào tạo sơ cấp cứu do Bệnh viện Đa khoa Hồng Ngọc phối hợp với Savills Việt Nam tổ chức. Ảnh: BVHN

Khi tình huống khẩn cấp xảy ra tại tòa nhà, cư dân và nhân sự vận hành có thể là những người đầu tiên phát hiện, có mặt và hỗ trợ người gặp nạn. Vì vậy, trong chương trình liên kết y tế, Hồng Ngọc và Savills Việt Nam chú trọng đào tạo sơ cấp cứu nhằm giúp họ nhận biết tình huống và thực hiện các biện pháp sơ cứu phù hợp.

ThS.BS. Đỗ Hoàng Hải - Phó Giám đốc Trung tâm Đào tạo Tiền lâm sàng, trực tiếp giảng dạy và hướng dẫn học viên thực hành, với sự hỗ trợ của đội ngũ trợ giảng. Từ những tình huống có thể xảy ra trong sinh hoạt và vận hành tòa nhà như đuối nước tại bể bơi, điện giật, chấn thương hoặc trường hợp có dấu hiệu đột quỵ, giảng viên hướng dẫn học viên cách tiếp cận hiện trường an toàn, nhận diện dấu hiệu cần trợ giúp y tế và xác định những việc cần ưu tiên. Học viên cũng tham gia trao đổi về cách phối hợp giữa người hỗ trợ tại chỗ và đội ngũ vận hành khi gọi cấp cứu và hướng dẫn lực lượng cấp cứu tiếp cận hiện trường.

ThS.BS. Đỗ Hoàng Hải hướng dẫn học viên nhận diện tình huống khẩn cấp. Ảnh: BVHN

Trong phần thực hành, học viên được chia thành hai nhóm, luân phiên luyện tập hồi sinh tim phổi (CPR) và xử trí hóc dị vật đường thở. Với bài tập CPR, học viên thực hành ép tim trên mô hình, dựa vào phản hồi của mô hình và góp ý trực tiếp từ đội ngũ chuyên môn để điều chỉnh thao tác ngay tại lớp. Trong bài tập xử trí hóc dị vật, học viên được hướng dẫn kỹ thuật phù hợp với từng nhóm tuổi, đồng thời thực hành trên hai mô hình mô phỏng người lớn và trẻ nhỏ. Cả hai mô hình đều phản hồi khi học viên thao tác đúng kỹ thuật, giúp dễ dàng kiểm tra kết quả ngay trong quá trình luyện tập.

Học viên thực hành hồi sinh tim phổi trên mô hình có phản hồi. Ảnh: BVHN

Trợ giảng hướng dẫn học viên thực hành xử trí hóc dị vật đường thở trên mô hình. Ảnh: BVHN

Chương trình đào tạo là một hoạt động cụ thể trong hợp tác giữa Hồng Ngọc và Savills Việt Nam nhằm chăm lo sức khỏe cư dân và nhân sự tại các tòa nhà. Sự kết hợp giữa chuyên môn y tế của bệnh viện và vai trò kết nối cộng đồng của Savills giúp các hoạt động chăm sóc y tế được triển khai sát với nhu cầu thực tế, đồng thời thể hiện trách nhiệm của hai đơn vị đối với cộng đồng.