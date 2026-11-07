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Bệnh viện Bạch Mai ra mắt Trung tâm Hỗ trợ sinh sản chuyên sâu

Lê Giang
Lê Giang
09:42 | 07/11/2026
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Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bạch Mai được đầu tư hệ thống trang thiết bị hiện đại, triển khai các kỹ thuật từ IUI, IVF đến bảo tồn khả năng sinh sản, hướng tới chăm sóc sức khỏe sinh sản toàn diện.
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Ngày 5/11/2026, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ sinh sản với cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 34, nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập bệnh viện.

Được phát triển trên nền tảng gần 50 năm hoạt động của Khoa Phụ sản và hơn 13 năm của Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị vô sinh, hiếm muộn và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mở rộng từ điều trị hiếm muộn đến bảo tồn khả năng sinh sản

Trung tâm triển khai nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản từ cơ bản đến chuyên sâu như thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), nuôi cấy và bảo quản phôi. Hệ thống labo được đầu tư trang thiết bị phục vụ điều trị, bảo quản noãn, tinh trùng và phôi.

Bệnh viện Bạch Mai ra mắt Trung tâm Hỗ trợ sinh sản chuyên sâu
Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh điều trị vô sinh, hiếm muộn, Trung tâm định hướng phát triển các lĩnh vực nam học, tư vấn di truyền, bảo tồn khả năng sinh sản và chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo từng giai đoạn, từ tuổi dậy thì, tiền hôn nhân đến độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Một trong những lợi thế của Trung tâm là khả năng phối hợp với các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai trong điều trị những trường hợp vô sinh phức tạp hoặc có bệnh lý nền. Người bệnh có thể được hội chẩn với các chuyên khoa Nội tiết, Miễn dịch, Thận - Tiết niệu, Huyết học, Ung bướu... để đánh giá tình trạng sức khỏe và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Đặc biệt, bảo tồn khả năng sinh sản được xác định là một hướng phát triển chuyên môn quan trọng. Đối với người bệnh ung thư chuẩn bị hóa trị, xạ trị hoặc mắc bệnh lý cần điều trị kéo dài, việc tư vấn và trữ đông noãn, tinh trùng, phôi trước điều trị có thể giúp duy trì cơ hội sinh con trong tương lai.

Hướng tới phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường hợp tác quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Maicho biết, việc ra mắt Trung tâm là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian tới, bệnh viện định hướng phát triển các kỹ thuật bảo tồn sinh sản chuyên sâu, từng bước tiếp cận công nghệ trữ đông mô tuyến sinh dục và cấy ghép tự thân; phát triển di truyền y học, ngân hàng tế bào gốc và hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn vòng đời.

Bệnh viện Bạch Mai ra mắt Trung tâm Hỗ trợ sinh sản chuyên sâu
Các đại biểu thăm quan cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, quản lý, điều trị.

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, mục tiêu đặt ra là xây dựng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bạch Mai trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước, từng bước tiếp cận trình độ khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng đa dạng.

Lãnh đạo bệnh viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm chất lượng và an toàn trong khám chữa bệnh.

Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bệnh viện Bạch Mai

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 140,300
Hà Nội - PNJ 136,300 140,300
Đà Nẵng - PNJ 136,300 140,300
Miền Tây - PNJ 136,300 140,300
Tây Nguyên - PNJ 136,300 140,300
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 140,300
Cập nhật: 07/11/2026 10:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 14,100
Miếng SJC Nghệ An 13,800 14,100
Miếng SJC Thái Bình 13,800 14,100
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 14,050
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 14,050
Trang sức 99.9 13,330 13,930
Trang sức 99.99 13,340 13,940
Vàng 99.9 12,750
Vàng 99.99 12,900
Cập nhật: 07/11/2026 10:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 14,102
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 14,103
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 1,405
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 1,406
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 1,395
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 138,119
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 104,785
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 95,019
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 85,254
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 81,487
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 58,327
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 141
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Thiếu phổ tần có thể làm mất 42% lợi ích kinh tế từ 6G

Thiếu phổ tần có thể làm mất 42% lợi ích kinh tế từ 6G

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Làm chủ AI: Bài toán lớn nhất không nằm ở công nghệ, mà ở con người

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

Bosch Rexroth đưa công nghệ tự động hóa và thủy lực đến VIMF Bắc Ninh 2026

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

63% du khách Việt sử dụng AI để lên kế hoạch cho chuyến đi

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Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

Bayraktar TB2 mang 16 UAV cảm tử, mở rộng khả năng tấn công

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

12 công trình khoa học được đề nghị trao giải thưởng cao quý

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Tàu ngầm REMUS 620 tự hành rà phá thủy lôi

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

Hệ thống chống UAV tự cấp điện hoạt động thực tế thế nào?

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Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Chứng khoán 06/11: VN-Index giảm 15 điểm, nhóm công nghệ lao dốc

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Nhận định chứng khoán 06/11: VN-Index kiểm định vùng 1.750–1.770 điểm

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

Chứng khoán 05/11: VN-Index tăng gần 8 điểm, dòng tiền vẫn phân hóa

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Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Grab dự kiến giảm phí từ ngày 10/11, bồi hoàn 3,9 tỷ đồng cho tài xế

Lợi nhuận quý III Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 129%, máy hao mòn 96%

Lợi nhuận quý III Nhiệt điện Quảng Ninh tăng 129%, máy hao mòn 96%

Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

Kết nối doanh nghiệp Trung Quốc - Việt Nam, mở rộng chuỗi cung ứng ngành điện tử

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Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

Harbinger huy động 240 triệu USD mở rộng sản xuất xe điện

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

VinFast vươn lên vị trí thứ 4 tại thị trường xe điện Ấn Độ

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Piaggio ra mắt loạt xe mới tại EICMA 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

Toyota tiếp tục dẫn đầu giá trị thương hiệu ô tô toàn cầu năm 2026

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73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

73% game thủ có xu hướng chờ giảm giá trước khi mua game

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

BLG quét sạch Dplus KIA, giành vé bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Gen.G thắng áp đảo LYON, chạm trán IG tại bán kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026

Invictus Gaming hạ Top Esports tại tứ kết CKTG 2026