Bệnh viện Bạch Mai ra mắt Trung tâm Hỗ trợ sinh sản chuyên sâu

Ngày 5/11/2026, Bệnh viện Bạch Mai tổ chức lễ ra mắt Trung tâm Hỗ trợ sinh sản với cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị được đầu tư đồng bộ. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ Hội nghị Khoa học Quốc tế Bệnh viện Bạch Mai lần thứ 34, nhân dịp kỷ niệm 115 năm thành lập bệnh viện.

Được phát triển trên nền tảng gần 50 năm hoạt động của Khoa Phụ sản và hơn 13 năm của Đơn vị Hỗ trợ sinh sản, Trung tâm bước vào giai đoạn phát triển mới, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị vô sinh, hiếm muộn và mở rộng các dịch vụ chăm sóc sức khỏe sinh sản.

Mở rộng từ điều trị hiếm muộn đến bảo tồn khả năng sinh sản

Trung tâm triển khai nhiều kỹ thuật hỗ trợ sinh sản từ cơ bản đến chuyên sâu như thụ tinh nhân tạo (IUI), thụ tinh trong ống nghiệm (IVF), tiêm tinh trùng vào bào tương noãn (ICSI), nuôi cấy và bảo quản phôi. Hệ thống labo được đầu tư trang thiết bị phục vụ điều trị, bảo quản noãn, tinh trùng và phôi.

Các đại biểu cắt băng khai trương Trung tâm Hỗ trợ sinh sản, Bệnh viện Bạch Mai.

Bên cạnh điều trị vô sinh, hiếm muộn, Trung tâm định hướng phát triển các lĩnh vực nam học, tư vấn di truyền, bảo tồn khả năng sinh sản và chăm sóc sức khỏe phụ nữ theo từng giai đoạn, từ tuổi dậy thì, tiền hôn nhân đến độ tuổi sinh sản và giai đoạn tiền mãn kinh, mãn kinh.

Một trong những lợi thế của Trung tâm là khả năng phối hợp với các chuyên khoa của Bệnh viện Bạch Mai trong điều trị những trường hợp vô sinh phức tạp hoặc có bệnh lý nền. Người bệnh có thể được hội chẩn với các chuyên khoa Nội tiết, Miễn dịch, Thận - Tiết niệu, Huyết học, Ung bướu... để đánh giá tình trạng sức khỏe và xây dựng phương án điều trị phù hợp.

Đặc biệt, bảo tồn khả năng sinh sản được xác định là một hướng phát triển chuyên môn quan trọng. Đối với người bệnh ung thư chuẩn bị hóa trị, xạ trị hoặc mắc bệnh lý cần điều trị kéo dài, việc tư vấn và trữ đông noãn, tinh trùng, phôi trước điều trị có thể giúp duy trì cơ hội sinh con trong tương lai.

Hướng tới phát triển kỹ thuật chuyên sâu, tăng cường hợp tác quốc tế

Phát biểu tại buổi lễ, PGS.TS. Đào Xuân Cơ, Thứ trưởng Bộ Y tế, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Bệnh viện Bạch Maicho biết, việc ra mắt Trung tâm là bước khởi đầu trong chiến lược phát triển lĩnh vực hỗ trợ sinh sản của Bệnh viện Bạch Mai.

Thời gian tới, bệnh viện định hướng phát triển các kỹ thuật bảo tồn sinh sản chuyên sâu, từng bước tiếp cận công nghệ trữ đông mô tuyến sinh dục và cấy ghép tự thân; phát triển di truyền y học, ngân hàng tế bào gốc và hoàn thiện mô hình chăm sóc sức khỏe phụ nữ toàn vòng đời.

Các đại biểu thăm quan cơ sở vật chất hiện đại, đồng bộ của Trung tâm Hỗ trợ sinh sản.

Bên cạnh đó, bệnh viện sẽ đẩy mạnh đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế, chuyển giao kỹ thuật và ứng dụng trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong chẩn đoán, quản lý, điều trị.

Theo PGS.TS. Đào Xuân Cơ, mục tiêu đặt ra là xây dựng Trung tâm Hỗ trợ sinh sản Bạch Mai trở thành một trong những trung tâm hàng đầu cả nước, từng bước tiếp cận trình độ khu vực, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng đa dạng.

Lãnh đạo bệnh viện cũng yêu cầu đội ngũ cán bộ, nhân viên Trung tâm tiếp tục nâng cao trình độ chuyên môn, tuân thủ quy định pháp luật và đạo đức nghề nghiệp, lấy người bệnh làm trung tâm, bảo đảm chất lượng và an toàn trong khám chữa bệnh.