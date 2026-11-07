EVNHANOI vẫn cần nhà sản xuất hỗ trợ xử lý sự cố tại trạm biến áp số

Ngày 5/11/2026, Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) tổ chức kiểm tra công tác đầu tư xây dựng và vận hành trạm biến áp kỹ thuật số tại hai trạm 110kV Phùng Xá và Nhật Tân thuộc Tổng công ty Điện lực TP Hà Nội (EVNHANOI). Đoàn công tác do Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh dẫn đầu.

Theo báo cáo của EVNHANOI, hai trạm đều có quy mô công suất 3 × 63 MVA, được EVN giao thí điểm ứng dụng kỹ thuật số từ năm 2021. Tuy nhiên, phạm vi triển khai công nghệ tại mỗi trạm có sự khác biệt. Cụ thể, trạm biến áp 110kV Phùng Xá ứng dụng công nghệ Process Bus trên toàn trạm. Hai máy biến áp T1 và T2 vận hành theo phương án kỹ thuật số từ tháng 5/2022, trong khi máy T3 được bổ sung vào tháng 6/2026.

Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh cùng đoàn công làm việc tại TBA 110kV Phùng Xá. Ảnh EVN

Hiện trạm Phùng Xá sử dụng 23 thiết bị thu thập tín hiệu (MU), phục vụ các ngăn lộ 110kV, máy biến áp và các ngăn lộ tổng trung áp. Trong khi đó, trạm biến áp 110kV Nhật Tân triển khai thí điểm ở phạm vi hẹp hơn. Từ tháng 4/2022, trạm sử dụng một thiết bị MU để thu thập tín hiệu đo lường và trạng thái thiết bị tại ngăn máy cắt phân đoạn 110kV số 112. Qua quá trình vận hành, EVNHANOI đánh giá công nghệ kỹ thuật số mang lại nhiều lợi ích, đặc biệt trong việc thay thế một phần hệ thống cáp đồng bằng cáp quang, đơn giản hóa mạch nhị thứ và hạn chế nguy cơ chạm chập.

Việc số hóa dữ liệu còn hỗ trợ giám sát từ xa, phân tích sự cố và bảo dưỡng thiết bị. Khi cần thay thế rơle hỏng, nhân viên kỹ thuật có thể cô lập các tín hiệu liên quan bằng phần mềm, giảm thao tác trực tiếp trên hệ thống đấu nối. Tuy nhiên, báo cáo cũng chỉ ra những hạn chế trong năng lực làm chủ công nghệ. EVNHANOI hiện đã chủ động thực hiện công tác vận hành và khai thác dữ liệu, nhưng các nhiệm vụ liên quan đến cấu hình hệ thống, tích hợp thiết bị hoặc xử lý sự cố phức tạp vẫn cần sự hỗ trợ từ nhà thầu và nhà sản xuất.

Trạm biến áp 110kV Phùng Xá. Ảnh EVN

Điều này cho thấy khả năng vận hành thường xuyên và năng lực tự xử lý toàn bộ vấn đề kỹ thuật chuyên sâu là hai yêu cầu khác nhau khi triển khai trạm biến áp số. Sau kiểm tra, Phó Tổng giám đốc EVN Nguyễn Tài Anh yêu cầu EVNHANOI tiếp tục tổng hợp, đánh giá kết quả thí điểm, xác định những lợi ích thực tế và các vấn đề cần hoàn thiện trước khi lựa chọn giải pháp cho những dự án tiếp theo.

Đáng chú ý, lãnh đạo EVN yêu cầu rà soát việc đồng bộ thời gian giữa các thiết bị trong trạm biến áp kỹ thuật số nhằm nâng cao độ tin cậy vận hành. Đồng thời, EVNHANOI cần hoàn thiện hồ sơ kỹ thuật, quy trình thí nghiệm, bảo dưỡng và tăng cường đào tạo nhân lực. Kết quả thí điểm tại Phùng Xá và Nhật Tân sẽ là cơ sở để đánh giá khả năng nhân rộng công nghệ. Trong đó, năng lực tự cấu hình, tích hợp và xử lý sự cố là những vấn đề cần tiếp tục hoàn thiện, bên cạnh yêu cầu bảo đảm an toàn vận hành và hiệu quả đầu tư.