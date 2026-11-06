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Nữ Chủ tịch mới của Yeah1 là ai?

Thế Kiên
Thế Kiên
15:52 | 06/11/2026
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Từ một nhà quản lý giàu kinh nghiệm trong ngành truyền thông đến người đứng sau loạt chương trình giải trí đình đám, bà Ngô Thị Vân Hạnh vừa trở thành Chủ tịch Yeah1, doanh nghiệp niêm yết trên sàn chứng khoán TP.HCM.
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Nữ Chủ tịch mới của Yeah1 là ai?
Bà Ngô Thị Vân Hạnh, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Yeah1. Ảnh: YEG.

Ngày 6/11, bà Ngô Thị Vân Hạnh chính thức đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1, sau hơn ba năm giữ chức Tổng giám đốc. Ít xuất hiện với tư cách người nổi tiếng nhưng lại gắn liền với những chương trình giải trí thu hút hàng triệu khán giả, nữ doanh nhân này đã có hơn hai thập kỷ làm việc trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông trước khi bước lên vị trí lãnh đạo cao nhất của doanh nghiệp sở hữu cổ phiếu YEG.

Hơn 24 năm trong ngành truyền thông và hành trình đến ghế Chủ tịch Yeah1

Theo thông tin giới thiệu trên website chính thức của Tập đoàn Yeah1, bà Ngô Thị Vân Hạnh có hơn 24 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh và truyền thông, từng đảm nhiệm nhiều vị trí quản lý tại các doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, quảng cáo và sản xuất nội dung giải trí.

Trước khi gia nhập Yeah1, bà Hạnh từng làm việc tại Công ty Du lịch Dầu khí OSC SMI, Công ty Bảo hiểm Quốc tế Mỹ AIA Việt Nam và Công ty Cổ phần DatVietVAC Group Holdings. Sau đó, bà tiếp tục đảm nhiệm các vị trí Trưởng phòng Kinh doanh tại Tập đoàn Truyền thông Lasta, Phó Tổng giám đốc phụ trách Kinh doanh tại Tập đoàn Truyền thông Cát Tiên Sa và Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tổ hợp Truyền thông STV.

Yeah1 đổi mới để sống còn
Yeah1 đổi mới để sống còn

Quá trình công tác tại nhiều doanh nghiệp truyền thông giúp bà tích lũy kinh nghiệm trong việc phát triển sản phẩm giải trí, xây dựng quan hệ với các nhãn hàng và khai thác giá trị thương mại của nội dung. Đây cũng là những hoạt động có vai trò quan trọng trong mô hình kinh doanh của các doanh nghiệp sản xuất chương trình truyền hình và giải trí hiện đại.

Bà Hạnh gia nhập Yeah1 từ năm 2022, thời điểm tập đoàn đang trong quá trình tái cấu trúc sau giai đoạn kinh doanh khó khăn. Ngày 18/9/2023, bà được bổ nhiệm giữ chức Tổng giám đốc, sau đó trở thành thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 6/5/2024. Việc chuyển từ vị trí điều hành sang Chủ tịch Hội đồng quản trị vào tháng 11/2026 đánh dấu một chặng đường hơn bốn năm gắn bó với doanh nghiệp.

Trong thời gian giữ chức Tổng giám đốc, bà Hạnh cùng đội ngũ lãnh đạo Yeah1 chuyển trọng tâm kinh doanh sang sản xuất nội dung giải trí chất lượng cao, phát triển chương trình truyền hình thực tế và tổ chức các sự kiện âm nhạc quy mô lớn. Chiến lược này giúp Yeah1 xây dựng lại hình ảnh trên thị trường sau thời kỳ doanh nghiệp phải thu hẹp hoạt động, chuyển nhượng nhiều công ty con và tìm kiếm nguồn doanh thu mới.

Dấu ấn rõ nét nhất của bà Hạnh đối với công chúng đến từ những chương trình truyền hình thực tế có sức lan tỏa mạnh mẽ. Yeah1 giới thiệu nữ lãnh đạo là người giữ vai trò chủ chốt trong quá trình phát triển các chương trình Chị Đẹp Đạp Gió, Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, Tân Binh Toàn Năng, Gia Đình Haha và Quán Nhà Haha, cùng nhiều sự kiện biểu diễn âm nhạc thu hút lượng lớn khán giả.

Thành công về mức độ nhận diện của những chương trình này tạo điều kiện để Yeah1 mở rộng hoạt động từ sản xuất chương trình truyền hình sang tổ chức concert, phát triển nghệ sĩ và hợp tác thương mại với các thương hiệu. Tuy nhiên, hiệu ứng truyền thông và doanh thu thực tế là hai thước đo khác nhau, đòi hỏi doanh nghiệp phải kiểm soát chi phí sản xuất, vận hành và khai thác thương mại nếu muốn duy trì hiệu quả kinh doanh lâu dài.

Một chi tiết thu hút sự quan tâm là thu nhập của bà Ngô Thị Vân Hạnh trong thời gian điều hành Yeah1. Theo thông tin tài chính mới được công bố, trong chín tháng đầu năm 2026, bà Hạnh nhận gần 2,6 tỷ đồng tiền lương và thù lao, tương đương khoảng 287 triệu đồng mỗi tháng. Trước đó, tổng thu nhập của bà trong năm 2025 được truyền thông tài chính ghi nhận ở mức hơn 3,4 tỷ đồng. Đây là khoản thu nhập được công bố trong thời gian bà giữ chức Tổng giám đốc, không phải mức thù lao dành cho vị trí Chủ tịch mới.

Từ thành công của các chương trình giải trí đến bài toán lợi nhuận

Việc bà Ngô Thị Vân Hạnh được bổ nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị diễn ra khi Yeah1 đang chuẩn bị bước sang giai đoạn phát triển mới, với tham vọng xây dựng hệ sinh thái kết nối nội dung giải trí, nghệ sĩ, người hâm mộ và các hoạt động thương mại.

Theo công bố ngày 6/11 của tập đoàn, bà Hạnh sẽ tiếp tục phụ trách định hướng chiến lược đối với hoạt động sản xuất nội dung chất lượng cao và chuỗi đại nhạc hội. Trong khi đó, bà Nguyễn Thị Hà My được bổ nhiệm làm Tổng giám đốc, phụ trách điều hành hoạt động kinh doanh, nâng cao hiệu quả vận hành và cải thiện biên lợi nhuận.

Bà Lê Phương Thảo, người tiền nhiệm của bà Hạnh, tiếp tục tham gia Hội đồng quản trị và định hướng phát triển hai liên doanh quốc tế SYE, hợp tác với Sony Music Entertainment, và MangoPlus, hợp tác với MangoTV. Sự phân công này cho thấy Yeah1 đang tổ chức lại bộ máy lãnh đạo theo các mảng nội dung, quản trị kinh doanh và hợp tác quốc tế.

Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một trong những sản phẩm giải trí gắn với giai đoạn bà Ngô Thị Vân Hạnh điều hành Yeah1.
Chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai là một trong những sản phẩm gắn với giai đoạn bà Ngô Thị Vân Hạnh điều hành Yeah1.

Đối với Yeah1, thành công của một chương trình truyền hình hiện không còn được đánh giá đơn thuần qua lượng người xem hay mức độ thảo luận trên mạng xã hội. Doanh nghiệp đang tìm cách kéo dài vòng đời thương mại của các chương trình thông qua biểu diễn trực tiếp, quảng cáo, tài trợ, sản phẩm dành cho người hâm mộ và hợp tác với các nền tảng phân phối nội dung.

Mô hình này được gọi là Content to Commerce, tức chuyển sức hút của nội dung thành các hoạt động thương mại có khả năng tạo doanh thu. Thay vì chỉ thu tiền từ việc sản xuất và phát sóng một chương trình, doanh nghiệp có thể khai thác nhiều nguồn thu từ cùng một tài sản trí tuệ, chẳng hạn thương hiệu chương trình, hình ảnh nghệ sĩ hoặc cộng đồng người hâm mộ.

Yeah1 cho biết chuỗi concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 Day 3-4 đã bán hết vé trong 88 phút. Đây là một chỉ dấu về sức mua của cộng đồng người hâm mộ, đồng thời cho thấy khả năng thương mại hóa các chương trình giải trí có sức ảnh hưởng lớn. Tuy nhiên, tốc độ bán vé chưa phản ánh đầy đủ lợi nhuận, bởi những sự kiện quy mô lớn thường phát sinh nhiều khoản chi phí liên quan đến sân khấu, kỹ thuật, nhân sự, bản quyền và vận hành.

Nhìn từ kết quả kinh doanh, Yeah1 vẫn đứng trước sức ép cân bằng giữa đầu tư nội dung và hiệu quả tài chính. Trong chín tháng đầu năm 2026, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu khoảng 896 tỷ đồng, giảm 16% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đạt hơn 40 tỷ đồng, trong khi lợi nhuận ròng thuộc cổ đông công ty mẹ khoảng 30 tỷ đồng, giảm 54%.

Riêng quý III/2026, dù doanh thu giảm 22%, lợi nhuận gộp của Yeah1 vẫn tăng 47%, đạt khoảng 66,7 tỷ đồng, nhờ giá vốn giảm. Biên lợi nhuận gộp cải thiện từ 11,6% lên gần 22%, phản ánh sự thay đổi trong hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Những con số này đặt ra yêu cầu đối với bộ máy lãnh đạo mới, trong đó bà Ngô Thị Vân Hạnh giữ vai trò hoạch định chiến lược ở cấp Hội đồng quản trị. Yeah1 cần tiếp tục duy trì sức hút của các sản phẩm giải trí, nhưng đồng thời phải chứng minh khả năng chuyển sự quan tâm của khán giả thành dòng tiền và lợi nhuận ổn định.

Theo kế hoạch giai đoạn 2027 đến 2030, tập đoàn xác định bốn động lực tăng trưởng gồm kéo dài thời gian khai thác thương mại của tài sản trí tuệ giải trí, phát triển hoạt động kinh doanh dựa trên sức ảnh hưởng của nghệ sĩ và nhà sáng tạo, cung cấp giải pháp tiếp thị có thể đo lường hiệu quả cho nhãn hàng và kết nối trải nghiệm giải trí với hoạt động tiêu dùng của khán giả.

Trong bối cảnh đó, việc lựa chọn một lãnh đạo có nhiều năm kinh nghiệm trong sản xuất và kinh doanh nội dung như bà Hạnh làm Chủ tịch Hội đồng quản trị cho thấy Yeah1 tiếp tục đặt lĩnh vực giải trí vào trung tâm chiến lược phát triển.

Chia sẻ trong thông cáo ngày 6/11, tân Chủ tịch Yeah1 nhận định ngành công nghiệp văn hóa Việt Nam đang có nhiều cơ hội mở rộng giá trị kinh tế. Bà cho rằng mô hình quản trị mới sẽ giúp tập đoàn sử dụng vốn hiệu quả hơn và tạo thêm lợi ích cho cổ đông.

Từ một nhà quản lý kinh doanh trong lĩnh vực truyền thông đến người đứng sau những chương trình giải trí thu hút đông đảo khán giả, bà Ngô Thị Vân Hạnh đã trải qua hơn hai thập kỷ hoạt động trong ngành trước khi đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Yeah1. Tuy nhiên, nếu thành công của các chương trình truyền hình giúp bà khẳng định dấu ấn trong lĩnh vực sản xuất nội dung, thì cương vị mới sẽ được đánh giá bằng một thước đo rộng hơn: khả năng phát triển doanh nghiệp, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và tạo ra lợi nhuận bền vững cho cổ đông.

Ngô Thị Vân Hạnh tân Chủ tịch Yeah1 Concert Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai 2026 Yeah1 Công ty Cổ phần Tập đoàn Yeah1 Chủ tịch Hội đồng quản trị Tập đoàn Yeah1 Content to Commerce

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Khánh Hòa

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Hà Nội - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đà Nẵng - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Miền Tây - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Tây Nguyên - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,300 ▼1700K 140,300 ▼1700K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Nghệ An 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
Miếng SJC Thái Bình 13,800 ▼150K 14,100 ▼150K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,650 ▼200K 14,050 ▼200K
Trang sức 99.9 13,330 ▼200K 13,930 ▼200K
Trang sức 99.99 13,340 ▼200K 13,940 ▼200K
Vàng 99.9 12,750 ▼100K
Vàng 99.99 12,900 ▼100K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 138 ▼1257K 14,102 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 138 ▼1257K 14,103 ▼150K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,365 ▲1227K 1,405 ▲1263K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,365 ▲1227K 1,406 ▼15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,345 ▲1209K 1,395 ▲1254K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 131,119 ▼1485K 138,119 ▼1485K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 94,985 ▼1126K 104,785 ▼1126K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,219 ▲76595K 95,019 ▲85415K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 75,454 ▼915K 85,254 ▼915K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,687 ▼874K 81,487 ▼874K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,527 ▼626K 58,327 ▼626K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 138 ▼1257K 141 ▼1284K
Cập nhật: 06/11/2026 17:00
Ngoại tệ Mua Bán
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AUD 17059 17330 17903
CAD 17644 17918 18535
CHF 30609 30985 31628
CNY 0 3792 3887
EUR 27965 28180 29259
GBP 33449 33837 34770
HKD 0 3131 3334
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