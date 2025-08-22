Redmi 15 chính thức ra mắt, giá từ 4,79 triệu đồng

Theo Xiaomi, Redmi 15 được bán ra tại thị trường Việt Nam sở hữu viên pin 7000mAh ứng dụng công nghệ Silicon-Carbon tiên tiến, màn hình 6,9 inch FHD+ cùng tần số quét 144Hz… hứa hẹn trở thành lựa chọn đáng giá cho người dùng.

Chia sẻ về sản phẩm tầm trung mới, hướng đến các bạn học sinh sinh viên nhân mùa tựu trường, ông Patrick Chou, Tổng Giám đốc Xiaomi Việt Nam, chia sẻ: “Với Redmi 15, chúng tôi tiếp tục khẳng định sứ mệnh “Innovation For Everyone” thông qua việc phổ cập công nghệ tiên tiến nhất cho mọi người dùng. Lần đầu tiên, pin Silicon-Carbon được giới thiệu ở dòng phổ thông tại Việt Nam, kết hợp dung lượng 7000mAh và hiệu năng ổn định. Tất cả được cân đối trong một mức giá dễ tiếp cận, để người dùng – đặc biệt là thế hệ trẻ năng động, sáng tạo – luôn có được trải nghiệm vượt mong đợi trong tầm giá.”

Redmi 15 sở hữu viên pin khủng nhất thị trường smartphone hiện nay, lên đến 7.000mAh

Không chỉ riêng ở phân khúc phổ thông, mà tính trên cả thị trường smartphone hiện tại thì viên pin 7000mAh của Redmi 15 vẫn là một trong những viên pin lớn nhất. Đáng chú ý, pin được phát triển dựa trên công nghệ Silicon-Carbon tiên tiến, mang lại khả năng lưu trữ năng lượng cao hơn, cải thiện độ bền pin và tối ưu hiệu suất sử dụng dài hạn nhưng vẫn đảm bảo duy trì được độ gọn nhẹ vừa phải trong thiết kế. Nhờ đó mà chỉ với một lần sạc đầy, người dùng có thể sử dụng Redmi 15 liên tục trong 2 ngày, thậm chí chỉ còn 1% pin, thiết bị vẫn duy trì được 64 phút đàm thoại liên tục, một con số vượt xa chuẩn pin thông thường.

Không chỉ mạnh mẽ về thời lượng, viên pin trên Redmi 15 còn chứng minh sự bền bỉ vượt trội với 1600 chu kỳ sạc xả, tương đương với khoảng 4 năm sử dụng thông thường, pin vẫn giữ trên 80% dung lượng gốc. Có thể nói, sự xuất hiện của công nghệ Silicon-Carbon trên Redmi 15 không chỉ là một nâng cấp phần cứng, mà còn mở ra một chuẩn mực mới trong trải nghiệm di động: pin lớn nhưng không cồng kềnh, sử dụng lâu dài nhưng vẫn bền bỉ, và mang đến sự an tâm cho người dùng.

Ngoài ra, Redmi 15 hỗ trợ sạc nhanh Turbo charging 33W, rút ngắn đáng kể thời gian sạc, đồng thời có khả năng sạc ngược 18W, biến điện thoại thành nguồn pin dự phòng tiện lợi cho các thiết bị khác. Bên cạnh đó, với công nghệ sạc an toàn Smart Charging 2.0, Redmi 15 không chỉ được nâng cao đáng kể hiệu suất sạc, đảm bảo duy trì tuổi thọ pin mà còn mang đến trải nghiệm sạc vượt trội cho mọi nhu cầu sử dụng.

Màn hình 6,9inch cũng được xem là một điểm cộng sáng giá của Redmi15 khi sở hữu độ phân giải FHD+, tần số quét tối đa lên đến 144Hz, cho hình ảnh mượt mà và sắc nét trong từng thao tác. Đây là mức tần số quét vốn thường thấy ở các dòng máy gaming, nay được đưa xuống phân khúc phổ thông, giúp người dùng tận hưởng trải nghiệm lướt chạm mượt mà, đặc biệt khi chơi game và xem video.

Chưa kể, màn hình của Redmi 15 còn đạt 3 chứng nhận bảo vệ mắt từ TÜV Rheinland, hạn chế ánh sáng xanh có hại, giảm nhấp nháy và cải thiện khả năng hiển thị trong môi trường ánh sáng yếu - giúp bảo vệ thị lực cho người dùng khi sử dụng trong thời gian dài.

Redmi 15 cũng sở hữu độ bền cao với chứng nhận IP64, đảm bảo chống bụi và chống nước

Ngoại hình của Redmi 15 cũng được xem là một trong những điểm cộng đáng chú ý trong phân khúc khi máy sở hữu độ bền cao với chứng nhận IP64, đảm bảo khả năng chống bụi và chống nước hiệu quả kết hợp cùng công nghệ Wet touch 2.0 cho phép màn hình hoạt động mượt mà ngay cả khi tay đang ướt. Nhờ đó, thiết bị có thể hoạt động ổn định ngay cả trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, giúp người dùng yên tâm trong suốt quá trình sử dụng.

Việc thiết kế bo cong 4 cạnh không chỉ tạo cảm giác cầm nắm thoải mái, mềm mại mà khi đi cùng với 3 màu sắc trẻ trung là Đen, Tím và Xám titan giúp máy trông vừa hiện đại lại vừa mang đậm dấu ấn cá nhân.

Redmi 15 còn tạo dấu ấn với hiệu năng vượt trội nhờ vào bộ vi xử lý Snapdragon 685

Không chỉ nổi bật với pin khủng và màn hình lớn, Redmi 15 còn tạo dấu ấn với hiệu năng vượt trội nhờ vào bộ vi xử lý Snapdragon 685, giúp xử lý ổn định và hỗ trợ đa nhiệm mượt mà tất cả các tác vụ cơ bản như lướt mạng xã hội, nhắn tin, gọi video… cho đến cả những trải nghiệm nặng hơn như chơi game 3D hay chỉnh sửa ảnh.

Kết hợp với hệ điều hành Xiaomi HyperOS 2 mới nhất của Xiaomi cũng mang đến cho Redmi 15 giao diện trực quan, tối ưu hóa hiệu suất và khả năng kết nối liền mạch với hệ sinh thái Xiaomi. Người dùng không chỉ có một chiếc smartphone vận hành trơn tru, mà còn có thể mở rộng trải nghiệm sang các thiết bị smart home, tạo nên một hệ sinh thái thông minh, đồng bộ và tiện lợi.

Khả năng chụp ảnh của Redmi 15 được đảm nhiệm bởi cụm 50MP AI camera

Khả năng chụp ảnh của Redmi 15 được đảm nhiệm bởi cụm 50MP AI camera, mang đến khả năng chụp ảnh rõ nét và tái hiện màu sắc trung thực. Chưa kể với các tính năng AI chỉnh sửa ảnh cơ bản như AI Erase và AI Sky được tích hợp sẵn, giúp người dùng nhanh chóng sáng tạo, cá nhân hóa và chia sẻ tức thì trên mạng xã hội mà không cần cài thêm ứng dụng bên ngoài.

Máy được bán ra với 3 phiên bản màu cùng 2 lựa chọn cấu hình là 6GB+128GB và 8GB_128GB

Redmi 15 sẽ chính thức lên kệ tại Việt Nam với hai phiên bản: 6GB + 128GB có giá bán 4.790.000 đồng và phiên bản 8GB + 128GB có giá bán 5.190.000 đồng. Trong giai đoạn mở bán từ 22/8/2025 đến 30/9/2025, người dùng sẽ nhận được ưu đãi hấp dẫn lên đến 400.000 đồng, hỗ trợ trả chậm 0% lãi suất, bảo hành chính hãng 18 tháng. Ngoài ra, khách hàng là học sinh, sinh viên hoặc tài xế công nghệ sẽ nhận ngay ưu đãi giảm giá 100.000 đồng khi mua sản phẩm.