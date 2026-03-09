Xe và phương tiện
GIO MOBI ra mắt 3 dòng xe điện nội khu sản xuất tại Việt Nam

Nam Giang

Nam Giang

17:06 | 09/03/2026
Thương hiệu xe điện chuyên dụng GIO MOBI vừa giới thiệu ba mẫu xe Go Easy, Go Venture và Go Joy sản xuất tại Việt Nam, đồng thời triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu dành cho sân golf, khu du lịch và khu công nghiệp.
Xu hướng sử dụng phương tiện điện trong các khuôn viên khép kín như sân golf, khu nghỉ dưỡng hay khu công nghiệp đang tăng nhanh tại Việt Nam. Nắm bắt nhu cầu này, thương hiệu xe điện chuyên dụng GIO MOBI vừa công bố ba dòng xe mới gồm Go Easy, Go Venture và Go Joy.

GIO ra mắt 3 dòng xe mới phục vụ các khách hàng sân golf, khu du lịch, khu công nghiệp.

Các sản phẩm do Thái Hưng Corp phát triển và được sản xuất tại nhà máy của doanh nghiệp ở Hưng Yên. Theo công bố từ nhà sản xuất, tỷ lệ nội địa hóa theo giá trị hiện đạt trên 40% và có thể tăng lên khoảng 60% trong giai đoạn tới.

Việc chủ động sản xuất trong nước được doanh nghiệp kỳ vọng giúp giảm chi phí và tăng khả năng cạnh tranh trên thị trường xe điện nội khu.

GIO Go Easy.

Ba mẫu xe mới của GIO được phát triển theo triết lý Graceful – Intelligent – Optimal, tập trung vào tính thực dụng, độ bền và hiệu quả vận hành trong nhiều môi trường khác nhau.

Trong số đó, Go Easy là dòng xe nhỏ gọn chuyên dùng cho sân golf hoặc khu đô thị nội khu. Xe có cấu hình 2 chỗ ngồi và có thể mở rộng lên 4 chỗ. Mẫu xe sử dụng động cơ AC 4 kW kết hợp pin LFP, cho quãng đường di chuyển từ 50 đến 80 km sau mỗi lần sạc.

Bên cạnh phiên bản tiêu chuẩn, Go Easy còn có biến thể xe tuần tra phục vụ nhu cầu quản lý an ninh trong khu đô thị hoặc khu du lịch.

Dòng xe thứ hai là Go Venture, được thiết kế với khoảng sáng gầm cao hơn nhằm thích ứng với địa hình phức tạp. Xe trang bị động cơ AC 5 kW, hệ thống phanh đĩa bốn bánh và có thể leo dốc tới 25%.

GIO Go Venture.

Theo nhà sản xuất, Go Venture phù hợp với các khu nghỉ dưỡng sinh thái hoặc sân golf nằm ở khu vực đồi dốc. Mẫu xe có tầm hoạt động khoảng 80-85 km mỗi lần sạc.

Trong khi đó, Go Joy được định hướng là dòng xe trung chuyển trong nội khu với cấu hình 4-6 chỗ. Xe có thể vận chuyển khách trong các khu du lịch, nhà máy, khách sạn hoặc sân bay.

Ngoài phiên bản chở khách, Go Joy còn được phát triển thêm các biến thể như xe tải thùng hoặc xe y tế để phục vụ nhiều mục đích vận hành khác nhau.

Giá bán công bố của các mẫu xe dao động từ 114 triệu đến 155 triệu đồng tùy phiên bản.

Giá bán công bố.

Song song với việc giới thiệu sản phẩm, GIO MOBI cũng triển khai mô hình giải pháp di chuyển nội khu trọn gói dành cho các dự án.

Theo đó, doanh nghiệp không chỉ bán xe mà còn cung cấp nhiều phương án hợp tác như cho thuê đội xe dài hạn, hợp tác khai thác dịch vụ vận chuyển hoặc cung cấp xe trải nghiệm.

Các chủ đầu tư có thể đặt cấu hình đội xe từ 2-8 chỗ, đi kèm hệ thống trạm sạc tập trung và phần mềm quản lý vận hành.

GIO Go Joy.

Đối với các dự án chưa muốn đầu tư lớn ngay từ đầu, GIO MOBI cung cấp gói thuê xe từ 3 tháng đến 10 năm. Trong thời gian thuê, xe được bảo hành 1 đổi 1 và miễn phí bảo trì.

Ngoài ra, khách hàng cũng có thể mượn xe trải nghiệm trong vòng 1-3 tháng để đánh giá hiệu quả trước khi đưa ra quyết định đầu tư.

Theo đại diện doanh nghiệp, các mô hình này giúp chủ dự án tối ưu chi phí ban đầu và linh hoạt mở rộng đội xe theo nhu cầu vận hành.

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Tất tần tật về First Stand 2026, Giải đấu quốc tế LMHT mở màn năm 2026

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Giáo sư, Viện sĩ Châu Văn Minh làm Bí thư Đảng ủy Liên hiệp các Hội Khoa học - Kỹ thuật Việt Nam

Chuyển đổi số năm 2026: Từ

Chuyển đổi số năm 2026: Từ 'số hóa' đến 'kiến tạo không gian phát triển mới'

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Resident Evil Requiem: Ứng viên nặng ký đầu tiên cho danh hiệu GOTY 2026

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi

Galaxy S26 Ultra hay S25 Ultra - 6 câu hỏi giúp bạn quyết định trước khi 'xuống tiền'

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

