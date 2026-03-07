Doanh nghiệp số
Đẩy mạnh nguồn nhân lực, Ford Việt Nam khai trương Trung âm Đào tạo

Anh Tuấn

Anh Tuấn

17:30 | 07/03/2026
Cụ thể, tại Việt Nam, Ford triển khai hai trung tâm đào tạo tại miền Bắc và miền Nam, nhằm bảo đảm hệ thống đại lý vận hành thống nhất và lấy khách hàng làm trọng tâm.
Theo đó, hôm qua, ngày 6/3/2026 Ford Việt Nam đã chính thức khai trương Trung tâm Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh và dự kiến mở thêm Trung tâm Đào tạo tại Hải Phòng trong tháng 6 tới. Hướng tới chuẩn hóa năng lực hệ thống đại lý, đào tạo khoảng 4.500 nhân sự mỗi năm, trong đó 500 kỹ thuật viên được đào tạo chuyên sâu.

Đồng thời cũng thông qua quỹ Ford Philanthropy, Ford Việt Nam cũng triển khai chương trình học bổng AutoTech nhằm mở rộng cơ hội tiếp cận giáo dục kỹ thuật, hỗ trợ sinh viên có thành tích tốt, sinh viên nữ và sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, đồng thời tạo cơ hội thực tập tại hệ thống đại lý Ford.

Cả hai sáng kiến này cùng hướng tới định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm, thông qua việc nâng cao năng lực đội ngũ hiện tại và phát triển thế hệ kỹ thuật viên tương lai, đảm bảo chất lượng dịch vụ nhất quán và bền vững.

Trung tâm HCM đặt tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở 2

Được biết, chương trình mở Trung tâm Đào tạo là một phần trong chiến lược toàn cầu của Ford Motor Company, nhằm nâng cao năng lực dịch vụ tại các thị trường tăng trưởng nhanh và có vai trò chiến lược trong khu vực. Chương trình hướng tới việc xây dựng các trung tâm đào tạo tập trung theo tiêu chuẩn khu vực, bảo đảm nội dung đào tạo được triển khai đồng bộ, thường xuyên cập nhật theo công nghệ toàn cầu, đồng thời phát triển toàn diện năng lực kỹ thuật, vận hành, quản lý và nâng cao trải nghiệm khách hàng cho hệ thống đại lý.

Mô hình này đã được triển khai tại một số quốc gia trong khu vực như Thái Lan, Campuchia và Philippines, việc triển khai mạng lưới Trung tâm đào tạo tại Việt Nam thể hiện cam kết dài hạn của Ford trong phát triển nguồn nhân lực địa phương, qua đó góp phần thúc đẩy tăng trưởng bền vững của Ford Việt Nam tại khu vực ASEAN.

Theo đó, bên cạnh Trung tâm tại HCM đặt tại Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh - Cơ sở 2 vừa được khánh thành vào ngày 6 tháng 3 vừa qua, thì Trung tâm tại Hải Phòng cũng đang được hoàn thiện và dự kiến đưa vào hoạt động trong tháng 6 năm nay.

Trung tâm có tổng diện tích 736 m vuông, dự kiến là nơi đào tạo tập trung cho khu vực phía Nam, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành

Với tổng diện tích 736 m², Trung tâm Đào tạo tại TP. Hồ Chí Minh được đặt tại Cơ sở 2, Đại học Công nghệ Kỹ thuật TP. Hồ Chí Minh là mô hình cơ sở đào tạo tập trung cho khu vực phía Nam, kết hợp giữa đào tạo lý thuyết và thực hành. Trung tâm sẽ bao gồm các lớp học lý thuyết và 6 khu vực thực hành được trang bị xe, động cơ, hộp số và thiết bị xưởng phục vụ đào tạo sửa chữa và cập nhật công nghệ mới. Bên cạnh đào tạo kỹ thuật, trung tâm còn triển khai các chương trình phi kỹ thuật cho tư vấn bán hàng, cố vấn dịch vụ và đội ngũ quản lý đại lý nhằm chuẩn hóa vận hành và đảm bảo trải nghiệm dịch vụ đồng nhất cho khách hàng.

Chương trình Trải nghiệm Khách hàng (GEM – Guest Experience Management) được triển khai tại trung tâm nhằm củng cố cách tiếp cận lấy khách hàng làm trọng tâm trong toàn bộ quy trình dịch vụ. Mục tiêu là đảm bảo từ khâu tiếp nhận xe, tư vấn, sửa chữa đến bàn giao, mọi hoạt động đều tuân theo tiêu chuẩn chung và hướng tới sự hài lòng của khách hàng.

Dự kiến trung tâm sẽ đào tạo khoảng 4.500 nhân sự đại lý trên toàn quốc, trong đó khoảng 500 kỹ thuật viên được đào tạo kỹ thuật chuyên sâu mỗi năm. Việc đào tạo tập trung giúp giảm sự khác biệt về năng lực giữa các đại lý, từ đó nâng cao tính nhất quán trong trải nghiệm khách hàng.

Ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam phát biểu tại sự kiện

Phát biểu tại lễ khánh thành, ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam chia sẻ: “Trung tâm Đào tạo giúp chúng tôi đảm bảo mọi đại lý trong hệ thống đều vận hành theo tiêu chuẩn thống nhất và hướng tới khách hàng. Đào tạo là nền tảng để duy trì chất lượng dịch vụ ổn định và đáng tin cậy.”

Cũng nhân dịp này. Ford Việt Nam cũng triển khai chương trình học bổng AutoTech nhằm hỗ trợ sinh viên theo học ngành kỹ thuật ô tô, thông qua quỹ Ford Philanthropy. Chương trình được thực hiện với Đại học Sao Đỏ (Hải Phòng) và Đại học Công Nghệ Kỹ thuật TP. HCM.

Chương trình học bổng AutoTech tập trung hỗ trợ sinh viên có thành tích học tập tốt, khuyến khích sự tham gia của sinh viên nữ trong lĩnh vực kỹ thuật và hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn, mở ra cơ hội tiếp cận ngành kỹ thuật ô tô và chuẩn bị nguồn nhân lực đáp ứng tiêu chuẩn dịch vụ của Ford.

Trong năm đầu triển khai, chương trình sẽ trao các suất học bổng cho sinh viên nữ ngành kỹ thuật, học bổng cho sinh viên có thành tích học tập tốt và tạo điều kiện để sinh viên năm cuối tham gia thực tập tại các đại lý Ford. Tổng giá trị các suất học bổng lên tới 1 tỷ VNĐ.

Thông qua chương trình thực tập, sinh viên có cơ hội tiếp cận môi trường làm việc thực tế, hiểu rõ quy trình vận hành và tiêu chuẩn dịch vụ. Việc tiếp xúc sớm với môi trường đại lý giúp sinh viên sẵn sàng gia nhập thị trường lao động với nhận thức rõ ràng về yêu cầu phục vụ khách hàng trong ngành ô tô.

Bà Jane Holloway, Giám đốc cấp cao phụ trách thị trường quốc tế, Quỹ Ford Philanthropy

Bà Jane Holloway, Giám đốc cấp cao phụ trách thị trường quốc tế, Quỹ Ford Philanthropy chia sẻ: “Học bổng AutoTech không chỉ hỗ trợ tài chính mà còn tạo điều kiện để sinh viên tiếp cận môi trường làm việc thực tế và hiểu rõ vai trò của mình trong việc phục vụ khách hàng.”

Trung tâm Đào tạo và Học bổng AutoTech là hai sáng kiến trong chiến lược phát triển nguồn nhân lực của Ford Việt Nam, với định hướng lấy khách hàng làm trọng tâm. Thông qua việc chuẩn hóa và nâng cao năng lực đội ngũ trong hệ thống đại lý, Ford đảm bảo chất lượng dịch vụ được triển khai thống nhất trên toàn quốc. Đồng thời, việc đầu tư vào sinh viên ngành kỹ thuật giúp xây dựng lực lượng kỹ thuật viên kế thừa, sẵn sàng đáp ứng yêu cầu công nghệ và kỳ vọng ngày càng cao của khách hàng trong tương lai.

