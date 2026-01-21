Ford Việt Nam ghi nhận doanh số kỷ lục năm thứ 2 liên tiếp

Cũng nhân dịp này, Ford Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ trao tặng Bằng khen theo Quyết định số 40/QĐ-TTg ngày 08/01/2026, ghi nhận những thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất - kinh doanh, an sinh xã hội và đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Hải Dương (nay là thành phố Hải Phòng) và của cả nước.

Cũng trong năm 2025 vừa qua, Ford Việt Nam đã liên tục đẩy mạnh các chương trình nâng cao trải nghiệm khách hàng, mở rộng dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí, triển khai tiêu chuẩn đại lý Ford Signature 2.0 toàn cầu, đồng thời tiếp tục các hoạt động cộng đồng như “Cùng nhau xây đắp”, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế, xã hội bền vững tại Việt Nam…

Chia sẻ nhân sự kiện này, ông Ruchik Shah, Tổng Giám đốc Ford Việt Nam, cho biết: “Những thành tựu trong năm 2025 là minh chứng cho niềm tin mà khách hàng Việt Nam đã dành cho Ford trong suốt 30 năm qua. Chúng tôi sẽ tiếp tục đầu tư vào sản phẩm, dịch vụ và con người để đóng góp tích cực cho sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam trong những năm tới.”

Ford Ranger đạt 18.692 xe, tăng gần 7% so với năm 2024 và chiếm 68% thị phần phân khúc

Cụ thể, các dòng xe chủ lực cua Việt Nam đều ghi nhận thành tích ấn tượng. Trong đó ở phân khúc bán tải, Ford Ranger đạt 18.692 xe, tăng gần 7% so với năm 2024 và chiếm 68% thị phần phân khúc. Ford Ranger tiếp tục là lựa chọn của cả khách hàng cá nhân và doanh nghiệp nhờ khả năng vận hành bền bỉ, thiết kế mạnh mẽ và các tính năng hỗ trợ lái ưu việt.

Ford Everest ghi nhận 13.056 xe, tăng 20% so với cùng kỳ và hiện chiếm 73% thị phần

Ở phân khúc SUV cỡ trung, Ford Everest ghi nhận 13.056 xe, tăng 20% so với cùng kỳ và hiện chiếm 73% thị phần. Mẫu xe đáp ứng nhu cầu sử dụng của nhiều gia đình với không gian rộng rãi, trang bị tiện nghi và khả năng vận hành ổn định.

Ford Transit đạt 5.761 xe, chiếm 74% thị phần xe thương mại và tăng gần 15% so với cùng kỳ

Ở mảng xe thương mại, Ford Transit đạt 5.761 xe, chiếm 74% thị phần xe thương mại và tăng gần 15% so với cùng kỳ, khẳng định sự tin tưởng của các doanh nghiệp vận tải và lữ hành.

Ford Territory cũng đứng thứ 2 trong phân khúc với 12.786 xe bán ra trong năm 2025, tăng 57% so với cùng kỳ và chiếm 17% thị phần phân khúc

Ford Territory cũng đứng thứ 2 trong phân khúc với 12.786 xe bán ra trong năm 2025, tăng 57% so với cùng kỳ và chiếm 17% thị phần phân khúc. Tính từ ngày ra mắt đến hết năm 2025 đã có 30.000 xe Territory được khách hàng Việt Nam lựa chọn, phản ánh mức độ phù hợp của mẫu xe này với nhóm khách hàng trẻ và các gia đình trẻ.

Mẫu xe SUV điện hiệu năng cao Mustang Mach-E ra đời đánh dấu bước tiếp theo trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam

Việc ra mắt mẫu xe SUV điện hiệu năng cao Mustang Mach-E vào nửa cuối năm 2025 vừa qua cũng đã đánh dấu bước tiếp theo trong việc mở rộng danh mục sản phẩm của Ford tại Việt Nam. Mach E không chỉ mang đến cho khách hàng sự kết hợp tuyệt vời giữa khả năng vận hành mạnh mẽ, với chất lượng lái tuyệt vời, mà còn sở hữu thiết kế hiện đại đúng chất Mustang.

Năm 2025 Ford Việt Nam cũng liên tục đưa ra các sáng kiến về dịch vụ để nâng tầm trải nghiệm, đặt khách hàng làm trung tâm

Bên cạnh kết quả kinh doanh tích cực, Ford Việt Nam cũng liên tục đưa ra các sáng kiến về dịch vụ để nâng tầm trải nghiệm, đặt khách hàng làm trung tâm. Có thể kể đến như Dịch vụ lưu động 4 giờ hoặc miễn phí được mở rộng tại TP. Hồ Chí Minh đã phục vụ hơn 8.000 khách hàng. Các dịch vụ hậu mãi khác theo tiêu chuẩn toàn cầu như bảo hành 3 năm hoặc 100.000 km, bảo dưỡng nhanh 60 phút, nhận và giao xe tận nơi, cùng các hoạt động hỗ trợ kỹ thuật và chăm sóc khách hàng tại đại lý được Ford triển khai mạnh mẽ.

Ứng dụng Ford cũng tiếp tục được ghi nhận và phát triển như một nền tảng kết nối giữa khách hàng và phương tiện, hỗ trợ quản lý xe, đặt lịch dịch vụ và theo dõi quá trình sử dụng.

Trong năm 2025 vừa qua, mạng lưới 56 đại lý và chi nhánh ủy quyền trên toàn quốc của Ford Việt Nam tiếp tục được củng cố, đồng thời từng bước triển khai tiêu chuẩn đại lý mới Ford Signature 2.0, hướng tới việc kết nối trải nghiệm trực tuyến và trực tiếp trong hành trình khách hàng.

Trong hành trình 30 năm tại Việt Nam, Ford không chỉ xây dựng niềm tin bằng sản phẩm và dịch vụ, mà còn bằng các chương trình hỗ trợ cộng đồng được triển khai thường xuyên và nhất quán.

Bên cạnh đó là các hoạt động cộng đồng cũng liên tục được tổ chức mang đến một cộng đồng văn minh và nhân ái

Thông qua sáng kiến toàn cầu “Cùng nhau xây đắp”, Ford Việt Nam cùng mạng lưới nhân viên, đại lý và các câu lạc bộ chủ xe đã triển khai hoạt động hỗ trợ tại một số địa phương chịu ảnh hưởng bởi thiên tai như Hà Tĩnh, Huế, Bình Định, Cao Bằng… và các khu vực khác. Cùng với các hoạt động trao tặng nhu yếu phẩm và trang thiết bị cứu hộ, cải thiện một số hạng mục trường học và hạ tầng cộng đồng… đồng thời tổ chức tập huấn về sơ cấp cứu, an toàn giao thông và ứng phó khẩn cấp cho người dân địa phương. Tất cả các hoạt động trên đều ghi nhận sự tham gia trực tiếp của cộng đồng chủ xe Ford, mang đến một cộng đồng văn minh và nhân ái.