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Quân đội Hàn Quốc đang cải tổ mạng băng thông rộng quân sự phục vụ hoạt động tác chiến và các hệ thống vũ khí tiên tiến, sau khi tình trạng thiếu băng thông xuất hiện tại một số đơn vị ngay cả khi hệ thống vừa hoàn tất đợt nâng cấp tốn kém.

Theo các quan chức quân đội hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đặt hàng một nghiên cứu chính sách nhằm tối ưu hóa Mạng Hội tụ Băng thông rộng Quân sự, hệ thống mạng quân sự chuyên dụng chịu trách nhiệm truyền tải thoại, hình ảnh và dữ liệu phục vụ hoạt động chỉ huy, kiểm soát cùng công tác hành chính.

Dự án thế hệ mới trị giá khoảng 600 tỷ won, tương đương 415 triệu USD, hoàn thành năm 2024, đã mở rộng mạng lưới từ một hệ thống trước đây tập trung chủ yếu vào các đơn vị lục quân tuyến đầu sang phục vụ hơn 2.000 đơn vị thuộc lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Mạng lưới nâng cấp còn đặt mục tiêu hỗ trợ xu hướng quân đội ngày càng sử dụng nhiều trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và các hệ thống phối hợp giữa lực lượng có người lái với lực lượng không người lái.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng phân bổ băng thông mà chưa tính đến đầy đủ sự khác biệt về loại hình, quy mô đơn vị và lưu lượng thực tế mà từng mạng lưới phải xử lý, theo thông báo nghiên cứu của bộ này. Hệ quả là một số khu vực rơi vào tình trạng thiếu băng thông. Tại một số đơn vị, thiết bị liên lạc hiện có không đủ sức xử lý mức dung lượng mà mạng lưới mới phân bổ, khiến việc khai thác hệ thống bị hạn chế.

Những trục trặc này khiến quân đội chưa thể khai thác trọn vẹn lợi ích kỳ vọng từ dự án, trong đó có việc cắt giảm chi phí viễn thông thương mại và tăng cường an ninh nhờ phụ thuộc nhiều hơn vào các đường truyền do quân đội trực tiếp vận hành.

Bộ Quốc phòng dự định phân tích cấu trúc mạng lưới và mức lưu lượng thực tế tại một số đơn vị mẫu, từ đó đề xuất mức băng thông phù hợp cho từng loại hình đơn vị. Bộ cũng sẽ ước tính nhu cầu liên lạc trong tương lai khi quân đội mở rộng sử dụng các hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và những nền tảng phối hợp có người lái với không người lái khác.

Nghiên cứu sẽ đánh giá nhu cầu nâng cấp trên cả ba lớp của mạng lưới, gồm lớp trục xương sống, lớp truyền dẫn và lớp truy cập, đồng thời xem xét khả năng áp dụng công nghệ mạng được định nghĩa bằng phần mềm. Công nghệ này cho phép quân đội quản lý mạng lưới thông qua phần mềm và ứng phó linh hoạt hơn trước sự cố thiết bị cũng như những biến động đột ngột về lưu lượng.

Bộ Quốc phòng cũng xem xét lại chi phí vận hành, khi ngân sách thường dành riêng khoảng 10% cho những công việc như di dời cơ sở và hệ thống cáp liên lạc, nhưng tình trạng thiếu kinh phí đã khiến một số hạng mục cần thiết phải hoãn lại trong năm ngoái. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ đề xuất mức ngân sách vận hành phù hợp, đồng thời xem xét liệu cơ chế xây dựng, chuyển giao và cho thuê hiện tại của mạng lưới có đang cản trở tốc độ nâng cấp kịp thời hay không, trong bối cảnh công nghệ liên lạc và yêu cầu quân sự liên tục thay đổi.