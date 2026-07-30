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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông

Vân Tước

Vân Tước

18:28 | 30/07/2026
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Quân đội Hàn Quốc đang cải tổ mạng băng thông rộng quân sự phục vụ hoạt động tác chiến và các hệ thống vũ khí tiên tiến, sau khi một số đơn vị rơi vào tình trạng thiếu băng thông dù hệ thống vừa trải qua đợt nâng cấp tốn kém.
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Hàn Quốc cải tổ mạng băng thông rộng quân sự sau sự cố thiếu băng thông
Ảnh: 123rf

Quân đội Hàn Quốc đang cải tổ mạng băng thông rộng quân sự phục vụ hoạt động tác chiến và các hệ thống vũ khí tiên tiến, sau khi tình trạng thiếu băng thông xuất hiện tại một số đơn vị ngay cả khi hệ thống vừa hoàn tất đợt nâng cấp tốn kém.

Theo các quan chức quân đội hôm thứ Năm, Bộ Quốc phòng Hàn Quốc đã đặt hàng một nghiên cứu chính sách nhằm tối ưu hóa Mạng Hội tụ Băng thông rộng Quân sự, hệ thống mạng quân sự chuyên dụng chịu trách nhiệm truyền tải thoại, hình ảnh và dữ liệu phục vụ hoạt động chỉ huy, kiểm soát cùng công tác hành chính.

Dự án thế hệ mới trị giá khoảng 600 tỷ won, tương đương 415 triệu USD, hoàn thành năm 2024, đã mở rộng mạng lưới từ một hệ thống trước đây tập trung chủ yếu vào các đơn vị lục quân tuyến đầu sang phục vụ hơn 2.000 đơn vị thuộc lục quân, hải quân, không quân, thủy quân lục chiến và các đơn vị trực thuộc Bộ Quốc phòng. Mạng lưới nâng cấp còn đặt mục tiêu hỗ trợ xu hướng quân đội ngày càng sử dụng nhiều trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và các hệ thống phối hợp giữa lực lượng có người lái với lực lượng không người lái.

Tuy nhiên, Bộ Quốc phòng phân bổ băng thông mà chưa tính đến đầy đủ sự khác biệt về loại hình, quy mô đơn vị và lưu lượng thực tế mà từng mạng lưới phải xử lý, theo thông báo nghiên cứu của bộ này. Hệ quả là một số khu vực rơi vào tình trạng thiếu băng thông. Tại một số đơn vị, thiết bị liên lạc hiện có không đủ sức xử lý mức dung lượng mà mạng lưới mới phân bổ, khiến việc khai thác hệ thống bị hạn chế.

Những trục trặc này khiến quân đội chưa thể khai thác trọn vẹn lợi ích kỳ vọng từ dự án, trong đó có việc cắt giảm chi phí viễn thông thương mại và tăng cường an ninh nhờ phụ thuộc nhiều hơn vào các đường truyền do quân đội trực tiếp vận hành.

Bộ Quốc phòng dự định phân tích cấu trúc mạng lưới và mức lưu lượng thực tế tại một số đơn vị mẫu, từ đó đề xuất mức băng thông phù hợp cho từng loại hình đơn vị. Bộ cũng sẽ ước tính nhu cầu liên lạc trong tương lai khi quân đội mở rộng sử dụng các hệ thống tích hợp trí tuệ nhân tạo, thiết bị bay không người lái và những nền tảng phối hợp có người lái với không người lái khác.

Nghiên cứu sẽ đánh giá nhu cầu nâng cấp trên cả ba lớp của mạng lưới, gồm lớp trục xương sống, lớp truyền dẫn và lớp truy cập, đồng thời xem xét khả năng áp dụng công nghệ mạng được định nghĩa bằng phần mềm. Công nghệ này cho phép quân đội quản lý mạng lưới thông qua phần mềm và ứng phó linh hoạt hơn trước sự cố thiết bị cũng như những biến động đột ngột về lưu lượng.

Bộ Quốc phòng cũng xem xét lại chi phí vận hành, khi ngân sách thường dành riêng khoảng 10% cho những công việc như di dời cơ sở và hệ thống cáp liên lạc, nhưng tình trạng thiếu kinh phí đã khiến một số hạng mục cần thiết phải hoãn lại trong năm ngoái. Bộ Quốc phòng cho biết sẽ đề xuất mức ngân sách vận hành phù hợp, đồng thời xem xét liệu cơ chế xây dựng, chuyển giao và cho thuê hiện tại của mạng lưới có đang cản trở tốc độ nâng cấp kịp thời hay không, trong bối cảnh công nghệ liên lạc và yêu cầu quân sự liên tục thay đổi.

https://www.koreaherald.com/article/10825743
mạng băng thông rộng quân sự Mạng Hội tụ Băng thông rộng Quân sự Bộ Quốc phòng Hàn Quốc mạng định nghĩa bằng phần mềm hệ thống chỉ huy kiểm soát quân đội Hàn Quốc

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Giá vàngTỷ giá

PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Hà Nội - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đà Nẵng - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Miền Tây - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Tây Nguyên - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Đông Nam Bộ - PNJ 136,700 ▲200K 141,600 ▲400K
Cập nhật: 30/07/2026 19:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Nghệ An 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
Miếng SJC Thái Bình 13,770 ▲20K 14,170 ▲20K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 13,770 ▼30K 14,170 ▼30K
NL 99.99 12,950
Nhẫn Tròn Thái Bình 12,850
Trang sức 99.9 13,360 ▼30K 14,060 ▼30K
Trang sức 99.99 13,370 ▼30K 14,070 ▼30K
Cập nhật: 30/07/2026 19:00
SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,377 ▲2K 14,172 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,377 ▲2K 14,173 ▲20K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ 1,372 ▲1235K 1,412 ▲1271K
Hồ Chí Minh - Vàng nhẫn SJC 99,99% 0.5 chỉ, 0.3 chỉ 1,372 ▲1235K 1,413 ▲2K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99,99% 1,342 ▲1208K 1,392 ▲1253K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 99% 130,822 ▲198K 137,822 ▲198K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 75% 9,476 ▲15K 10,456 ▲15K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 68% 85,015 ▲136K 94,815 ▲136K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 61% 7,527 ▼67621K 8,507 ▼76441K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 58,3% 71,512 ▲117K 81,312 ▲117K
Hồ Chí Minh - Nữ trang 41,7% 48,402 ▲83K 58,202 ▲83K
Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Hải Phòng - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Trung - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Quảng Ngãi - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Nha Trang - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Biên Hòa - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Miền Tây - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Bạc Liêu - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cà Mau - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,377 ▲2K 1,417 ▲2K
Cập nhật: 30/07/2026 19:00
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Cập nhật: 30/07/2026 19:00
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