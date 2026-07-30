DENSO Factory Hacks 2026 chính thức khởi động

Các đội đạt giải tại chung kết DENSO Factory Hacks 2025

Bước sang mùa giải thứ tư, DENSO Factory Hacks tiếp tục hiện thực hóa định hướng “Giữ vững giá trị cốt lõi - Tăng cường sức mạnh với AI - Kiến tạo nhà máy tương lai”.

Theo đó, cuộc thi năm nay mở rộng phạm vi bài toán sang ba chủ đề trọng tâm: Ứng dụng AI để nâng cao khả năng dự báo và hỗ trợ vận hành (Predictive & Knowledge AI), phát triển robot và AI nhằm tăng cường tự động hóa (Humanoid & Robot), và khai thác dữ liệu (Data Utilization).

Qua đó, BTC mong muốn tìm kiếm những giải pháp có tính ứng dụng cao, góp phần nâng cao hiệu quả vận hành và hiện thực hóa chiến lược phát triển nhà máy thông minh của DENSO dựa trên năm dòng chảy cốt lõi gồm Dữ liệu, Con người, Hàng hóa, Năng lượng và Tài nguyên.

Chia sẻ về cuộc thi, bà Phạm Minh Hảo, Phó Tổng Giám đốc DENSO Việt Nam, cho biết: "Ngành sản xuất đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mang tính lịch sử, nơi AI, dữ liệu và robot sẽ làm thay đổi cách các nhà máy vận hành và tạo ra giá trị. Tuy nhiên, công nghệ chỉ thực sự có nghĩa khi được dẫn dắt bởi những con người dám đổi mới và đón nhận thử thách. Thông qua DENSO Factory Hacks 2026, chúng tôi mong muốn tạo ra một sân chơi để sinh viên, kỹ sư và cộng đồng công nghệ đồng hành cùng doanh nghiệp, phát triển những giải pháp đổi mới cho ngành sản xuất, góp phần kiến tạo nhà máy của tương lai, đồng thời góp phần nuôi dưỡng thế hệ nhân lực công nghệ chất lượng cao cho Việt Nam trong kỷ nguyên AI”.

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Được biết ở năm đầu tiên tổ chức đội EDABK-1 (Đại học Bách khoa Hà Nội) đã dành chức vô địch với giải pháp camera chi phí thấp giúp tự động ghi nhận dữ liệu trên dây chuyền sản xuất.

Năm 2024, đội ETTN (Đại học Bách khoa Hà Nội) chinh phục Ban Giám khảo bằng giải pháp AI và IoT kết nối, giám sát và phân tích dữ liệu theo thời gian thực. Đến năm 2025, đội SPARK (Trường Đại học Công nghệ – Đại học Quốc gia Hà Nội) giành chiến thắng với DiffusionAD – giải pháp AI phát hiện lỗi sản xuất không cần dữ liệu gán nhãn.

Ba mùa giải, ba thế hệ vô địch, ba dấu ấn đổi mới sáng tạo. Nhưng hơn hết, đó là minh chứng cho cam kết của DENSO trong việc đồng hành cùng cộng đồng công nghệ và thế hệ kỹ sư trẻ, biến những ý tưởng hôm nay thành những giải pháp góp phần xây dựng nhà máy của tương lai.

Không chỉ dừng lại ở sân chơi công nghệ, nhiều dự án sau cuộc thi tiếp tục được các chuyên gia DENSO và FPT đồng hành phát triển, trong đó có đội thi nhận khoản đầu tư 300.000 USD để hiện thực hóa ý tưởng tại nhà máy.

Tiếp nối thành tựu đó, DENSO Factory Hacks 2026 kỳ vọng tiếp tục kết nối doanh nghiệp, nhà trường và cộng đồng công nghệ nhằm phát hiện, ươm tạo và phát triển các giải pháp cho sản xuất thông minh, góp phần xây dựng nguồn nhân lực công nghệ chất lượng cao và thúc đẩy sự phát triển bền vững của ngành công nghiệp Việt Nam.

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Cuộc thi DENSO Factory Hacks 2026 chính thức mở đăng ký từ 30/07/2026, theo lộ trình dự kiến:

30/07 - 31/08: Mở đăng ký.

17/08: Đào tạo trực tuyến.

11/09: Đào tạo chuyên sâu (Bootcamp) và tham quan nhà máy DENSO Việt Nam.

12/10: Hạn nộp ý tưởng.

13/10 - 19/10: Ban tổ chức đánh giá và lựa chọn 10 đội xuất sắc nhất.

16/11: Vòng thuyết trình trực tiếp, Ban tổ chức lựa chọn Top 5 bước vào vòng chung kết.

02/12: Vòng chung kết.

Bên cạnh Bootcamp và trải nghiệm thực tế tại nhà máy DENSO Việt Nam, các đội thi còn được cố vấn trực tiếp từ các chuyên gia của DENSO và FPT để hoàn thiện giải pháp trước khi bước vào vòng chung kết. Những dự án có tiềm năng sẽ có cơ hội tiếp tục được đồng hành phát triển sau cuộc thi, hướng tới ứng dụng trong môi trường sản xuất thực tế.

Cổng đăng ký đã chính thức mở từ ngày 30/07/2026 tại https://densohackathon.vn.

Các bạn sinh viên, kỹ sư và cộng đồng công nghệ có thể truy cập website để tìm hiểu thể lệ, cập nhật thông tin và đăng ký tham gia cuộc thi.