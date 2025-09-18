Với tổng giá trị giải thưởng lên đến 250 triệu đồng, cuộc thi sẽ là cơ hội để sinh viên ngành công nghệ có thể tham gia giải bài toán của ông lớn trong ngành phụ tùng ô tô Nhật Bản. Được biết ở mùa giải trước đã có hàng trăm thí sinh công nghệ tham gia, chứng kiến đội ETTN đến từ Trường Đại học Bách khoa Hà Nội giành ngôi vô địch với dự án “Ứng dụng AI và IoT trong giám sát sản xuất nhà máy”. Giải pháp đang được nhóm phát triển cùng các kỹ sư của DENSO Việt Nam để đưa vào triển khai thực tế từ năm 2026. Trước đó nữa, vào năm 2023, đội vô địch cũng đến từ Bách khoa Hà Nội đã vinh dự nhận khoản đầu tư 300.000 USD từ DENSO Việt Nam để ứng dụng dự án tại nhà máy từ năm 2025.

Cuộc thi Hackathon DENSO Factory Hacks mùa 3 chính thức khởi tranh

“Đội đạt giải Nhất đã lựa chọn hướng tích hợp AI và IoT, một giải pháp rất sát với thực tế sản xuất tại nhà máy, nơi mỗi ngày tạo ra khối lượng dữ liệu khổng lồ. Đây cũng chính là điểm nghẽn lớn: dữ liệu nhiều nhưng khó phân tích triệt để bằng sức người. Ý tưởng sử dụng cảm biến IoT để số hóa tình trạng máy móc, sau đó áp dụng AI để xử lý và phân tích dữ liệu, giúp phát hiện bất thường, dự đoán sự cố. Giải pháp này không chỉ nâng cao hiệu quả giám sát mà còn mở ra khả năng bảo trì dự báo, tiết kiệm chi phí và cải thiện hiệu suất vận hành.” Bà Phạm Minh Hảo, Giám đốc điều hành nhà máy DENSO Việt Nam, cho biết.

Năm nay, cuộc thi DENSO Factory Hacks 2025 đưa ra loạt chủ đề đi từ thực tiễn sản xuất nhằm giúp thí sinh hiểu rõ quy trình vận hành nhà máy. 1). Dự báo thông minh: thu thập và phân tích dữ liệu để dự đoán xu hướng thị trường hoặc nguy cơ gián đoạn sản xuất. 2). Vận hành chính xác: tối ưu dây chuyền để giảm sai sót, lãng phí. 3). Sản xuất liên tục: duy trì năng suất cao, giao hàng đúng hạn. Các ý tưởng xoay quanh ba bước này sẽ góp phần kiến tạo mô hình nhà máy thông minh, bền vững. Cuộc thi diễn ra từ 15/9 đến 17/12/2025 với ba vòng: Scan CV và ý tưởng (thí sinh nộp ý tưởng từ khi đăng ký, chỉnh sửa đến 26/10). Vòng thuyết trình (20/11): 10 đội xuất sắc được chọn, mỗi đội nhận 5 triệu đồng để phát triển giải pháp. Chung kết (17/12): 5 đội thi đấu trực tiếp, đội vô địch nhận 100 triệu đồng tiền mặt.

Thí sinh của Denso Hackathon trong sự kiện chung kết năm 2024

Với sứ mệnh tiên phong đổi mới và khai thác sức mạnh công nghệ để giải quyết các vấn đề xã hội, DENSO kỳ vọng cuộc thi sẽ tìm ra những ý tưởng mang tính đột phá, ứng dụng được trong thực tiễn sản xuất, đồng thời khơi nguồn cảm hứng sáng tạo cho kỹ sư và sinh viên công nghệ.

Đăng ký tham gia Hackathon DENSO Factory Hacks 2025 tại Densohackathon.vn.