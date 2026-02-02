Microchip tung MCU PIC32CM PL10 hỗ trợ 5V cho ứng dụng công nghiệp

Microchip Technology bổ sung MCU PIC32CM PL10 vào họ vi điều khiển lõi Arm Cortex-M0+ PIC32C. Microchip tập trung vào ba yếu tố then chốt cho ứng dụng nhúng: công suất thấp, giá thành phù hợp và khả năng phát triển dễ dàng.

Các thiết bị hỗ trợ điện áp 5V, công suất thấp mang lại hiệu suất cao trong khi vẫn đảm bảo độ phức tạp và chi phí hệ thống thấp

Vi điều khiển PL10 tích hợp nhiều thiết bị ngoại vi độc lập lõi (CIP) và hoạt động ở điện áp 5V. Dòng sản phẩm hướng tới các ứng dụng sản xuất hàng loạt như điều khiển công nghiệp, tự động hóa tòa nhà, thiết bị gia dụng, dụng cụ điện và hệ thống dựa trên cảm biến. Microchip thiết kế PL10 tương thích về chân cắm với các vi điều khiển AVR, tạo điều kiện cho kỹ sư chuyển đổi dễ dàng giữa các nền tảng.

PL10 trang bị bộ điều khiển cảm ứng ngoại vi (PTC) kết hợp với bộ chuyển đổi tương tự sang số 12 bit (ADC). Thiết kế đó giúp vi điều khiển đạt được hiệu suất phản hồi nhanh trong các ứng dụng cảm ứng và chống nhiễu mạnh mẽ cho các phép đo tín hiệu tương tự.

Các CIP tích hợp trên chip tách các tác vụ lặp đi lặp lại khỏi CPU, nâng cao hiệu suất thời gian thực và hiệu quả năng lượng. PL10 hỗ trợ Chuẩn giao diện phần mềm vi điều khiển Cortex (CMSIS), cho phép mã ứng dụng có thể tái sử dụng và mô-đun hóa.

Ngoài hệ sinh thái MPLAB của Microchip, PL10 tương thích với các công cụ và môi trường phát triển tích hợp (IDE) theo tiêu chuẩn ngành. Danh sách công cụ bên thứ ba bao gồm Microsoft Visual Studio Code, IAR Systems, Arm Keil, SEGGER, Zephyr và MikroElektronika.

Microchip tích hợp trí tuệ nhân tạo qua MPLAB AI Coding Assistant, cung cấp khả năng viết mã theo ngữ cảnh và thông tin chi tiết về sản phẩm theo thời gian thực. Công cụ này tăng tốc độ và đơn giản hóa quá trình phát triển cho kỹ sư.

Ông Greg Robinson, Phó chủ tịch phụ trách bộ phận kinh doanh MCU của Microchip, cho hay: "MCU PL10 giúp các kỹ sư dễ dàng chuyển sang các bộ vi điều khiển hiệu suất cao hơn trong khi vẫn duy trì trải nghiệm phát triển đơn giản, hiệu quả năng lượng và cấu trúc chi phí của các giải pháp 8-bit đã được kiểm chứng trong thực tế của chúng tôi".

Ông Robinson tiết lộ Microchip chuẩn bị ra mắt một loạt vi điều khiển mới trong vòng 12 đến 18 tháng tới. Các sản phẩm trải dài từ cấp thấp đến thiết bị hỗ trợ trí tuệ nhân tạo, thể hiện cam kết của công ty với danh mục MCU toàn diện.

Microchip thiết kế dòng PL10 tuân thủ tiêu chuẩn ISO 26262 về an toàn chức năng trong hệ thống điện và điện tử của phương tiện giao thông đường bộ. Vi điều khiển hoạt động trong dải điện áp từ 1,8 đến 5,5 volt, đảm bảo hiệu suất trong các môi trường có độ ồn cao như ô tô, IoT, tự động hóa công nghiệp và điện tử tiêu dùng.

PL10 kết nối đồng thời với các thiết bị hoạt động ở các mức điện áp khác nhau mà không cần bộ chuyển mức bên ngoài. Khả năng này đến từ thiết bị vào/ra đa điện áp tích hợp (MVIO), giảm chi phí và độ phức tạp hệ thống.