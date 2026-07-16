Tetra Pak công bố báo cáo phát triển bền vững lần thứ 27

Tập đoàn hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế biến và đóng gói thực phẩm, Tetra Pak, cho thấy của mình đang đặt trọng tâm ngày càng lớn vào việc đưa hoạt động giảm phát thải thành định hướng thúc đẩy hệ thống thực phẩm vững mạnh một cách lâu dài. Qua đó, tập trung đầu tư vào những lĩnh vực mang lại giá trị bền vững lớn, doanh nghiệp hướng đến việc hỗ trợ sản xuất thực phẩm một cách mạnh mẽ và hiệu quả hơn, bên cạnh việc tiếp tục giảm thiểu tác động đến môi trường.

“Việc đảm bảo lương thực, thực phẩm cho dân số ngày càng tăng đang trở nên phức tạp hơn khi các rủi ro về môi trường đang được chú trọng nhiều hơn. Đó là lý do vì sao chúng tôi kiên định với cam kết thúc đẩy hệ thống thực phẩm toàn cầu vững mạnh hơn. Với những mục tiêu rõ ràng và có thể đo lường, năm 2025 đánh dấu Tetra Pak có những bước tiến rõ rệt thông qua việc đạt cắt giảm một phần ba lượng phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị. Những sự chuyển đổi lâu dài này phụ thuộc vào sự chung tay của các bên đối tác và chúng tôi hoan nghênh sự phối hợp chặt chẽ với khách hàng và các bên để biến mục tiêu chung thành những nỗ lực bền bỉ.” Ông Adolfo Orive, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc Điều hành Toàn cầu của Tetra Pak, nhận định.

Tetra Pak® Factory OS™ với hệ sinh thái tự động hóa và số hóa (A&D) thế hệ mới

Cụ thể, trong năm 2025, Tetra Pak đã xây dựng và triển khai bộ đánh giá tổng hợp về cơ hội và rủi ro của khí hậu và thiên nhiên. Bộ đánh giá này xác định các rủi ro và cơ hội của các lĩnh vực cần ưu tiên để xây dựng tính bền bỉ trong toàn chuỗi giá trị công ty cùng kế hoạch hành động của từng lĩnh vực. Từ kinh nghiệm thực tế, Tetra Pak điều chỉnh Hướng tiếp cận của lĩnh vực Thiên nhiên, nhằm đảm bảo phù hợp trong bối cảnh ngành công nghiệp đang phát triển nhanh chóng. Trong khuôn khổ đó, doanh nghiệp đã thiết lập và cập nhật các mục tiêu mới để ứng phó với các diễn biến trong những lĩnh vực hành động cụ thể.

Năm 2025, Tetra Pak cũng đã giới thiệu và phát triển những sáng kiến và đổi mới giúp khách hàng giảm đáng kể mức sử dụng tài nguyên, nguyên liệu và năng lượng bằng cách áp dụng tư duy Tổng chi phí sở hữu (TCO) để đánh giá chi phí vòng đời tổng thể của thiết bị. Điều này được củng cố với việc ra mắt Tetra Pak® Factory OS™, hệ sinh thái Tự động hóa và số hóa (A&D) thế hệ mới, kết hợp các công nghệ mô-đun thông minh, có thể mở rộng cùng chuyên môn sâu rộng của Tetra Pak về ngành và thiết bị, giúp khách hàng hiểu rõ hơn và giảm thiểu hao phí trong quá trình vận hành.

Tetra Pak còn củng cố cam kết sản xuất thực phẩm bền vững qua việc mở rộng mạng lưới các trung tâm đổi mới toàn cầu

Ngoài ra, Tetra Pak còn củng cố cam kết sản xuất thực phẩm bền vững qua việc mở rộng mạng lưới các trung tâm đổi mới toàn cầu. Đó là sự ra đời của Trung tâm Phát triển Sản phẩm mới tại Cholet, Pháp; Trung tâm Đổi mới Khách hàng mới tại Bangkok, Thái Lan; và Trung tâm Phát triển Công nghệ Thực phẩm Mới của Tetra Pak® tại Karlshamn, Thụy Điển. Các trung tâm này đều mang đến cho khách hàng một không gian, sự hỗ trợ và chuyên môn để thử nghiệm các ý tưởng đổi mới và mở rộng quy mô sản phẩm nhằm cung cấp thực phẩm an toàn trên toàn thế giới.

Tại Việt Nam, lực lượng thu gom phi chính thức đóng vai trò quan trọng trong việc thu gom rác thải sinh hoạt

Tại Việt Nam, lực lượng thu gom phi chính thức đóng vai trò quan trọng trong việc thu gom rác thải sinh hoạt. Vì vậy, Tetra Pak đã hợp tác với tổ chức ENDA và các chuyên gia quốc tế về phát triển xã hội để hỗ trợ một chuỗi giá trị tái chế toàn diện hơn. Sáng kiến này đã hỗ trợ hơn 300 người thu gom tự do thành lập các hợp tác xã, cải thiện khả năng tiếp cận phúc lợi xã hội, bảo hiểm y tế, thiết bị bảo hộ, cơ sở hạ tầng thu gom, cơ hội công bằng và đào tạo phù hợp. Điều này giúp khẳng định vai trò của họ trong việc thu gom và tái chế vỏ hộp giấy, đồng thời hỗ trợ các thực hành kinh tế tuần hoàn toàn diện hơn tại Việt Nam.

Năm 2025 cũng ghi nhận những dấu ấn rất đáng tự hào của Tetra Pak

Những bước tiến này còn được thể hiện qua việc Tetra Pak Việt Nam được vinh danh trong Top 30 Doanh nghiệp Tiêu biểu về Năng lượng và Môi trường Việt Nam 2026, giải thưởng do Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) trao tặng tại Diễn đàn Năng lượng và Môi trường Thế giới - Việt Nam 2026 vừa qua. Hay sự ghi nhận những mô hình tiên phong về sử dụng năng lượng hiệu quả, đổi mới công nghệ, giảm phát thải và phát triển kinh tế tuần hoàn tại diễn đàn biểu dương các doanh nghiệp tiêu biểu trong thực hiện kinh tế xanh… Tất cả đều cho thấy nỗ lực của Tetra Pak trong việc giảm thiểu tác động môi trường trong vận hành và sản xuất của nhà máy ở TP. Hồ Chí Minh.

Nhà máy Tetra Pak tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED V4 hạng Vàng

Trước khi mở rộng vào năm 2025, nhà máy Tetra Pak tại TP. Hồ Chí Minh là một trong những nhà máy đầu tiên tại Việt Nam đạt chứng nhận LEED V4 hạng Vàng và tiếp tục đạt được nhiều tiêu chuẩn quốc tế khác như BRC A+, Halal, SMETA, ISO 9001, ISO 14001 và ISO 45001. Điều này khẳng định cam kết của Tetra Pak trong việc bảo vệ môi trường, và mang lại giá trị bền vững cho khách hàng và cộng đồng.

Năm 2025 đánh dấu bước tiến quan trọng giúp Tetra Pak tiến gần hơn đến các mục tiêu khí hậu dài hạn, bao gồm: cắt giảm 46% lượng phát thải khí nhà kính trên toàn chuỗi giá trị vào năm 2030, nâng tỷ lệ sử dụng điện tái tạo trong chuỗi vận hành lên 100% vào năm 2030, và đạt mức phát thải ròng bằng 0 (Net Zero) vào năm 2050.

Chi tiết báo cáo có tại Báo cáo Phát triển Bền vững năm 2025 tại đây.