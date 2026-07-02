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Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Hậu Thạch

Hậu Thạch

14:15 | 02/07/2026
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Sáng 2/7, Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ số Vạn Xuân - đơn vị thành viên của Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn - tổ chức khởi công Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình tại phường Vạn Xuân và xã Điềm Thụy, tỉnh Thái Nguyên. Dự án được kỳ vọng trở thành động lực mới thúc đẩy phát triển kinh tế số, đổi mới sáng tạo và thu hút đầu tư công nghệ cao của khu vực trung du miền núi phía Bắc.
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Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Dự án có quy mô gần 198 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình "tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong", hướng tới xây dựng hệ sinh thái Số - Xanh - Net Zero. Không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất công nghệ, dự án còn tích hợp các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm dữ liệu, khu tài chính - thương mại, nhà ở chuyên gia, cơ sở đào tạo và các hạ tầng dịch vụ đồng bộ.

Theo định hướng phát triển, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV), phần mềm và công nghệ số.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Thái Nguyên trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút các dự án công nghệ cao. Phó Thủ tướng cho rằng việc đầu tư Khu công nghệ số tập trung Yên Bình phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

hó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo và tin tưởng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước.
Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo và tin tưởng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước; là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho Thái Nguyên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Để dự án phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; các bộ, ngành phối hợp hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái công nghệ số và đổi mới sáng tạo; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, phát triển Khu công nghệ số tập trung Yên Bình không chỉ là đầu tư hạ tầng mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ khai thác các lợi thế truyền thống sang phát huy lợi thế về tri thức, công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Vương Quốc Tuấn phát biểu.
Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu.

Theo lãnh đạo tỉnh, những năm gần đây Thái Nguyên đã trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghệ cao trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, robot, sản xuất pin và công nghiệp hỗ trợ. Việc triển khai Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ thu hút đầu tư, đồng thời tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái công nghệ hiện đại, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

Nhân dịp này, Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy đầu tư, phát triển Khu công nghệ số tập trung Yên Bình trong thời gian tới.

Thái Nguyên Khu công nghệ số tập trung Yên Bình Kinh tế số đổi mới sáng tạo thu hút đầu tư công nghệ cao

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Giá vàngTỷ giá

DOJI Giá mua Giá bán
SJC -Bán Lẻ 14,540 14,840
Kim TT/AVPL 14,540 14,840
NHẪN TRÒN 9999 HƯNG THỊNH VƯỢNG 14,540 14,840
Nguyên Liệu 99.99 13,300 13,500
Nguyên Liệu 99.9 13,250 13,450
NỮ TRANG 9999 - BÁN LẺ 13,800 14,300
NỮ TRANG 999 - BÁN LẺ 13,750 14,250
Nữ trang 99 - Bán Lẻ 13,680 14,230
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
PNJ Giá mua Giá bán
TPHCM - PNJ 145,400 148,400
Hà Nội - PNJ 145,400 148,400
Đà Nẵng - PNJ 145,400 148,400
Miền Tây - PNJ 145,400 148,400
Tây Nguyên - PNJ 145,400 148,400
Đông Nam Bộ - PNJ 145,400 148,400
Cập nhật: 03/07/2026 02:00
AJC Giá mua Giá bán
Miếng SJC Hà Nội 14,540 14,840
Miếng SJC Nghệ An 14,540 14,840
Miếng SJC Thái Bình 14,540 14,840
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng H.Nội 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng N.An 14,500 14,800
N.Tròn, 3A, Đ.Vàng T.Bình 14,500 14,800
NL 99.90 12,950
NL 99.99, Nhẫn Tròn Thái Bình 13,000
Trang sức 99.9 13,990 14,690
Trang sức 99.99 14,000 14,700
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SJC Giá mua Giá bán
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 5 chỉ 1,454 14,842
Hồ Chí Minh - Vàng SJC 0.5 chỉ, 1 chỉ, 2 chỉ 1,454 14,843
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Miền Bắc - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
Hạ Long - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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Huế - Vàng SJC 1L, 10L, 1KG 1,454 1,484
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CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

CEO Robinhood: AI sẽ sớm giao dịch chứng khoán như con người

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

Thao túng cổ phiếu DPG, một cá nhân bị phạt 1,5 tỷ đồng và loạt lệnh cấm giao dịch

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

BIC ưu đãi 30% phí bảo hiểm du lịch quốc tế và trong nước

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Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Bắc Ninh tổng kết 5 năm hỗ trợ doanh nghiệp, ký kết hợp tác mới với Samsung

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

Giá trị thương hiệu Viettel dẫn đầu Việt Nam đạt 7,9 tỷ USD

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

ABBank nhận hai giải thưởng quốc tế về công nghệ và ngân hàng bán lẻ

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

LG kỷ niệm 10 năm nghiên cứu và phát triển phần mềm ô tô tại Việt Nam

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Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Xe bán tải được lưu thông như ô tô con từ 1/7

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

Vì sao xe VinFast xuất hiện tại cảng Trung Quốc?

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

BYD Việt Nam ký hợp tác chiến lược với FUTA EV Power về trạm sạc

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

Những quy định mới về an toàn giao thông áp dụng từ 1/7/2026

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Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Steam Machine chính thức công bố giá bán, giá khởi điểm 27 triệu đồng

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Hiện tượng game Meccha Chameleon vượt mốc 7 triệu lượt tải chỉ sau 12 ngày

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

Unreal Engine 6 mở ra kỷ nguyên mới với AI, kỳ vọng thay đổi ngành công nghiệp game

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam

ASUS ROG ra mắt bộ ba Laptop Gaming cao cấp Zephyrus tại Việt Nam