Thái Nguyên: Khởi công Khu công nghệ số tập trung Yên Bình hơn 3.500 tỷ đồng

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng và các đại biểu tặng hoa chúc mừng nhà đầu tư Dự án Khu công nghệ số tập trung Yên Bình, tỉnh Thái Nguyên. (Ảnh: thainguyen.gov.vn)

Dự án có quy mô gần 198 ha, tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng, được quy hoạch theo mô hình "tổ hợp công nghệ đô thị tiên phong", hướng tới xây dựng hệ sinh thái Số - Xanh - Net Zero. Không chỉ phục vụ hoạt động sản xuất công nghệ, dự án còn tích hợp các trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D), trung tâm dữ liệu, khu tài chính - thương mại, nhà ở chuyên gia, cơ sở đào tạo và các hạ tầng dịch vụ đồng bộ.

Theo định hướng phát triển, Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ ưu tiên thu hút các doanh nghiệp hoạt động trong những lĩnh vực công nghệ mũi nhọn như sản xuất chip bán dẫn, trí tuệ nhân tạo (AI), trung tâm dữ liệu (Data Center), thiết bị bay không người lái (UAV), phần mềm và công nghệ số.

Phát biểu tại lễ khởi công, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng đánh giá cao những kết quả của tỉnh Thái Nguyên trong cải thiện môi trường đầu tư, phát triển hạ tầng và thu hút các dự án công nghệ cao. Phó Thủ tướng cho rằng việc đầu tư Khu công nghệ số tập trung Yên Bình phù hợp với định hướng phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của đất nước theo tinh thần Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng phát biểu chỉ đạo và tin tưởng Khu công nghệ số tập trung Yên Bình sẽ trở thành khu công nghệ số kiểu mẫu của đất nước.

Phó Thủ tướng bày tỏ tin tưởng khi hoàn thành, dự án sẽ trở thành điểm đến của các doanh nghiệp công nghệ trong và ngoài nước; là trung tâm nghiên cứu, chuyển giao công nghệ, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, qua đó tạo động lực tăng trưởng mới cho Thái Nguyên, thúc đẩy chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng hiện đại và nâng cao năng lực cạnh tranh của địa phương.

Để dự án phát huy hiệu quả, Phó Thủ tướng đề nghị tỉnh Thái Nguyên tiếp tục chủ động tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai; các bộ, ngành phối hợp hỗ trợ xây dựng hệ sinh thái công nghệ số và đổi mới sáng tạo; đồng thời yêu cầu chủ đầu tư tập trung nguồn lực, bảo đảm tiến độ, chất lượng công trình, an toàn lao động và bảo vệ môi trường.

Lãnh đạo tỉnh Thái Nguyên khẳng định, phát triển Khu công nghệ số tập trung Yên Bình không chỉ là đầu tư hạ tầng mà còn là bước đi chiến lược nhằm chuyển đổi mô hình tăng trưởng, từ khai thác các lợi thế truyền thống sang phát huy lợi thế về tri thức, công nghệ, dữ liệu, nguồn nhân lực chất lượng cao và năng lực đổi mới sáng tạo.

Đồng chí Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên Vương Quốc Tuấn phát biểu.

Theo lãnh đạo tỉnh, những năm gần đây Thái Nguyên đã trở thành điểm đến của nhiều dự án công nghệ cao trong các lĩnh vực điện tử, bán dẫn, robot, sản xuất pin và công nghiệp hỗ trợ. Việc triển khai Khu công nghệ số tập trung Yên Bình được kỳ vọng sẽ tiếp tục nâng cao vị thế của địa phương trên bản đồ thu hút đầu tư, đồng thời tạo nền tảng phát triển hệ sinh thái công nghệ hiện đại, đóng góp vào mục tiêu phát triển kinh tế số quốc gia.

Nhân dịp này, Tổng Công ty cổ phần Địa ốc Sài Gòn cũng ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác với các đối tác chiến lược nhằm thúc đẩy đầu tư, phát triển Khu công nghệ số tập trung Yên Bình trong thời gian tới.