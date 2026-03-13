Chuyển động số
Thái Nguyên khai trương Trung tâm Dữ liệu, thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện

Hậu Thạch

13:53 | 13/03/2026
Sáng 13/3, tỉnh Thái Nguyên tổ chức khai trương Trung tâm Dữ liệu tỉnh, đánh dấu bước tiến quan trọng trong lộ trình chuyển đổi số, cụ thể hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước, đặc biệt là Nghị quyết số 57-NQ/TW về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức Khai trương Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên.
Các đồng chí lãnh đạo tỉnh thực hiện nghi thức Khai trương Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên.

Tham dự chương trình có các đồng chí: Trịnh Xuân Trường, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số của tỉnh; Vương Quốc Tuấn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh Thái Nguyên, Trưởng Ban Chỉ đạo về dữ liệu tỉnh; cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành và đại diện doanh nghiệp, nhà đầu tư.

Trung tâm Dữ liệu tỉnh được xây dựng với quan điểm dữ liệu là tài nguyên và là tư liệu sản xuất quan trọng phục vụ công tác quản lý, điều hành. Hệ thống bao gồm Kho dữ liệu dùng chung, Trung tâm Giám sát - Điều hành thông minh (IOC) và phiên bản nâng cấp của ứng dụng C-ThaiNguyen.

Đến nay, kho dữ liệu của tỉnh đã tích hợp 42 cơ sở dữ liệu, bảo đảm các tiêu chí “Đúng - đủ - sạch - sống - thống nhất - dùng chung”, tạo nền tảng quan trọng cho việc phân tích, hỗ trợ ra quyết định và điều hành dựa trên dữ liệu.

Phát biểu tại chương trình, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Loan nhấn mạnh Trung tâm Dữ liệu cần phát huy vai trò như “bộ não số” phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp. Các sở, ngành và địa phương cần tiếp tục rà soát, chuẩn hóa và cập nhật dữ liệu theo thời gian thực; đồng thời tăng cường kết nối, chia sẻ dữ liệu thông qua các nền tảng kỹ thuật theo đúng kiến trúc số của tỉnh.

Cùng với đó, các cơ quan, đơn vị phải khai thác hiệu quả dữ liệu hiển thị trên hệ thống IOC để phục vụ họp giao ban, theo dõi và giám sát việc thực hiện nhiệm vụ. Công tác bảo đảm an toàn, an ninh dữ liệu cũng được xác định là điều kiện tiên quyết, yêu cầu Trung tâm vận hành theo các tiêu chuẩn an toàn thông tin theo quy định.

Việc đưa Trung tâm Dữ liệu tỉnh vào hoạt động được kỳ vọng sẽ tạo nền tảng hạ tầng số quan trọng, góp phần xây dựng chính quyền số, kinh tế số và xã hội số tại Thái Nguyên. Đồng thời, hệ thống giúp nâng cao hiệu quả quản lý, điều hành của chính quyền, tạo điều kiện để người dân và doanh nghiệp tiếp cận thông tin, sử dụng dịch vụ số thuận lợi hơn, thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của địa phương.

Thái Nguyên Trung tâm Dữ liệu tỉnh Thái Nguyên ứng dụng C-ThaiNguyen Thái Nguyên chuyển đổi số toàn diện

