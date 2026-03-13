Công nghệ số
Cơn sốt OpenClaw: Khi Trung Quốc biến AI agent thành cuộc đua tỷ đô

Thế Kiên

Thế Kiên

10:57 | 13/03/2026
Chỉ trong vài tuần, một công cụ trí tuệ nhân tạo mang tên OpenClaw đã khuấy đảo toàn bộ hệ sinh thái công nghệ Trung Quốc theo cách mà ít ai dự đoán được.
“Tiệc buffet tôm hùm” trong làng AI Trung Quốc: OpenClaw gây sốt, các ông lớn công nghệ và chính quyền địa phương cùng lao vào
Một người đàn ông đội mũ hình con tôm hùm, biểu tượng của OpenClaw, trợ lý AI mã nguồn mở, tại trụ sở Baidu ở Bắc Kinh. Ảnh: Getty.

Dữ liệu từ công ty an ninh mạng SecurityScorecard cho thấy mức độ sử dụng OpenClaw tại Trung Quốc hiện vượt Mỹ. Khác với chatbot trả lời câu hỏi thông thường, các AI agent như OpenClaw tự gửi email, đặt lịch họp và thực thi chuỗi nhiệm vụ thay con người. Đây là thứ công nghệ mà nhiều người dùng Trung Quốc mô tả giản dị nhưng chính xác: một trợ lý cá nhân thật sự hoạt động được.

Cơn sốt AI mang tên OpenClaw

Trong những tuần gần đây, Trung Quốc đang chứng kiến làn sóng triển khai nhanh chóng công cụ AI mã nguồn mở OpenClaw, một nền tảng tác nhân trí tuệ nhân tạo được ví như “trợ lý số tự động”.

Khác với chatbot thông thường chỉ trả lời câu hỏi, các AI agent như OpenClaw có thể thực hiện hành động thay con người, từ gửi email, đặt chỗ nhà hàng cho tới lên lịch họp.

Chính khả năng tự động hóa này đang khiến OpenClaw trở thành công cụ được các công ty công nghệ và người dùng Trung Quốc săn đón.

Theo công ty an ninh mạng SecurityScorecard, mức độ sử dụng OpenClaw tại Trung Quốc hiện đã vượt Mỹ, cho thấy tốc độ tiếp nhận công nghệ mới rất nhanh tại thị trường này.

Các ông lớn công nghệ Trung Quốc “nhập cuộc”

Làn sóng OpenClaw nhanh chóng thu hút các tập đoàn công nghệ lớn.

Gã khổng lồ Internet Tencent cho biết họ đã ra mắt một bộ sản phẩm AI hoàn chỉnh dựa trên OpenClaw, được gọi là “lực lượng đặc nhiệm tôm hùm”, tích hợp trực tiếp với siêu ứng dụng WeChat.

Cùng thời điểm, startup Zhipu AI cũng tung ra phiên bản OpenClaw nội địa với hơn 50 kỹ năng AI được cài đặt chỉ bằng một cú nhấp chuột.

Ngoài ra, đơn vị điện toán đám mây Volcano Engine thuộc ByteDance cũng ra mắt phiên bản ArkClaw, cho phép người dùng chạy trực tiếp trên trình duyệt web mà không cần thiết lập phức tạp trên máy tính.

Theo công ty OpenRouter, ba mô hình AI được sử dụng nhiều nhất trên thị trường OpenClaw trong tháng qua đều đến từ các công ty Trung Quốc, với tổng mức sử dụng gấp đôi các mô hình phổ biến như: Google Gemini; Claude...

Điều này cho thấy các mô hình AI Trung Quốc đang nhanh chóng thu hẹp khoảng cách với Mỹ.

iệc buffet tôm hùm” trong làng AI Trung Quốc
Trào lưu OpenClaw trên toàn quốc đã thúc đẩy sự phổ biến của các mô hình ngôn ngữ lập trình quy mô lớn do Trung Quốc phát triển. Ảnh: Getty.

AI Trung Quốc rẻ hơn, giúp OpenClaw bùng nổ

OpenClaw do lập trình viên người Áo Peter Steinberger phát triển, người gia nhập OpenAI vào tháng 2 năm nay. Về cơ chế hoạt động, người dùng gửi yêu cầu qua các ứng dụng nhắn tin quen thuộc như Telegram hoặc WhatsApp, rồi AI tự động xử lý toàn bộ chuỗi nhiệm vụ tiếp theo mà không cần can thiệp thêm.

Điểm mấu chốt khiến OpenClaw bùng nổ tại Trung Quốc là kiến trúc mở của nó: công cụ này có thể kết nối với nhiều mô hình AI khác nhau, từ ChatGPT của OpenAI, Claude của Anthropic cho tới các mô hình nội địa Trung Quốc. Chính sự linh hoạt đó tạo ra lợi thế chi phí rõ rệt, bởi các mô hình ngôn ngữ lớn do Trung Quốc phát triển trong năm nay cung cấp năng lực xử lý tương đương các đối thủ Mỹ nhưng với mức giá thấp hơn nhiều. Người dùng chỉ cần chuyển sang mô hình Trung Quốc là chi phí vận hành hàng tháng giảm xuống trông thấy, biến OpenClaw từ công cụ của giới kỹ thuật thành lựa chọn thực tế cho đại chúng.

Trung Quốc tìm cách phá rào cản kỹ thuật

Một trong những hạn chế lớn của OpenClaw trước đây là quy trình cài đặt phức tạp, khiến người dùng phổ thông khó tiếp cận. Các công ty công nghệ Trung Quốc đang cố gắng giải quyết vấn đề này.

Tencent gần đây đã tổ chức một sự kiện hướng dẫn cài đặt OpenClaw trực tiếp tại Thâm Quyến, giúp hàng trăm người dùng triển khai công cụ này trên nền tảng Tencent Cloud.

Trong khi đó, nền tảng thương mại điện tử JD.com thậm chí còn cung cấp dịch vụ hỗ trợ cài đặt OpenClaw từ xa với giá 399 nhân dân tệ, thông qua đội kỹ thuật của Lenovo.

Chính quyền địa phương cũng nhập cuộc

Không chỉ doanh nghiệp, chính quyền địa phương Trung Quốc cũng bắt đầu thúc đẩy hệ sinh thái OpenClaw.

Quận Longgang của Thâm Quyến và khu công nghệ cao Hợp Phì đã đề xuất hỗ trợ tài chính lên tới 10 triệu nhân dân tệ cho các công ty phát triển ứng dụng dựa trên OpenClaw.

Một số địa phương còn đưa ra các ưu đãi khác như: 30 ngày văn phòng miễn phí; hỗ trợ chỗ ở; trợ cấp vận hành...

Các chính sách này hướng đến mô hình “công ty một người” - thuật ngữ đang nổi tại Trung Quốc để chỉ những doanh nghiệp nhỏ được vận hành bởi một hoặc vài cá nhân nhưng sử dụng AI để tự động hóa phần lớn công việc.

AI agent mở ra mô hình kinh doanh mới

Theo giáo sư Winston Ma tại Trường Luật New York University School of Law, cơn sốt OpenClaw đang thúc đẩy sự phổ biến của các mô hình AI nội địa Trung Quốc.

Startup Violoop cho biết họ thậm chí đang cân nhắc tung sản phẩm AI tại Trung Quốc sớm hơn dự kiến. Công ty dự định bán thiết bị AI với giá khoảng 300 USD, kèm gói dịch vụ AI 30 USD mỗi tháng.

Theo CEO Jaylen He, sự bùng nổ của OpenClaw cho thấy một thay đổi lớn trong cách người dùng tiếp cận AI. “Người dùng Trung Quốc đang sẵn sàng trả tiền cho các mô hình AI tốt hơn”, ông nói.

Sự tham gia ngày càng tăng của người Trung Quốc vào trào lưu OpenClaw chỉ càng làm tăng thêm tính phổ biến của nó trên toàn cầu. Minh chứng cho sự nổi tiếng của dự án trí tuệ nhân tạo này là số lượng “ngôi sao” trên nền tảng lập trình GitHub còn nhiều hơn cả Linux , một hệ điều hành mã nguồn mở mang tính đột phá, nền tảng của điện toán hiện đại.

Năm 2025 đang chứng kiến một bước ngoặt tương tự như cuối năm 2022, CEO Jaylen He của Violoop nói. “Tôi nghĩ rằng khao khát, mong muốn có một trợ lý cá nhân thực sự có thể giúp người dùng, mong muốn đó đã tồn tại và bị kìm nén trong một thời gian rất dài.”

AI Agent Tencent Zhipu AI AI mã nguồn mở Thị trường AI Open Claw AI Trung Quốc bytedance DeepSeek công nghệ AI Trung Quốc các mô hình AI Trung Quốc AI tác nhân

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

Ford Mustang Mach-E: SUV điện hiệu năng cao của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

TRULIVA UR61096H: Máy lọc nước RO âm tủ bếp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

OPPO Find X9 Series: smartphone cao cấp của năm

